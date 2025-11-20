Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

A importância de provar ser sustentável

O simples aparecimento de um documento falsificado em um procedimento ambiental já é suficiente para levantar questionamentos: seria essa prática uma forma de greenwashing?

Da Redação

Da Redação

20/11/2025 - 07h15
Cuidar do meio ambiente vai muito além da propaganda. É um compromisso contínuo que exige responsabilidade, transparência e mecanismos sólidos de controle.

Este deveria ser o fundamento básico para qualquer instituição que se proclame sustentável – especialmente aquelas que operam em setores altamente cobrados, como o energético e o de biocombustíveis.

Nesta semana, ao revelar com exclusividade uma investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, mostramos por que esse debate precisa ser levado a sério e por que a distância entre discurso e prática ainda é um desafio nacional.

A investigação apura a falsificação de um documento público apresentado em um processo do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). A adulteração foi constatada por técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que identificaram inconsistências graves no material.

O processo envolve a Raízen, uma das maiores empresas de bioenergia do País, com forte presença no mercado de combustíveis e uma imagem amplamente associada à responsabilidade ambiental. Justamente por isso, o caso chama tanta atenção: quando a empresa é grande, o impacto de qualquer irregularidade também é.

Ainda não há conclusão sobre a autoria da falsificação ou sobre eventual responsabilidade direta da companhia, e isso precisa ser respeitado. Investigações servem justamente para esclarecer fatos antes de qualquer julgamento precipitado.

Mas o simples aparecimento de um documento falsificado em um procedimento ambiental já é suficiente para levantar uma série de questionamentos – e um deles é inevitável: seria esse tipo de prática uma forma de greenwashing?

O termo, cada vez mais presente no debate público, descreve a estratégia de se vender uma imagem ambientalmente correta sem que isso corresponda à realidade.

O greenwashing ocorre quando o marketing avança além das práticas internas; quando o discurso verde se sustenta mais sobre slogans do que sobre auditorias, relatórios técnicos e governança corporativa. Ele se manifesta, justamente, na fragilidade de processos que deveriam garantir integridade, mas que acabam permitindo brechas para erros, desvios e fraudes.

Por isso, o ponto central deste editorial não é determinar culpados antes da conclusão da investigação, mas reforçar a importância da integridade das instituições. Grandes empresas – assim como governos e órgãos reguladores – precisam operar com níveis elevados de controle, verificação e conformidade.

É essa estrutura que dificulta irregularidades e garante que a sustentabilidade seja resultado de práticas consistentes, não de estratégias de comunicação.

O episódio, independentemente de seu desfecho, deve servir de alerta. No campo ambiental, confiança se constrói com responsabilidade, não com aparências.

Em um cenário global em que consumidores, investidores e o poder público cobram cada vez mais transparência, não basta afirmar compromisso com o meio ambiente. É preciso demonstrá-lo em cada documento, em cada procedimento, em cada decisão. Quem diz ser verde precisa provar – todos os dias.

EDITORIAL

Renovação necessária da Ficco em MS

Esperamos que os próximos anos da força-tarefa tragam mais êxitos e reforcem a noção de que segurança pública não se faz com improviso, mas com planejamento

21/11/2025 07h15

A renovação, por mais dois anos, do convênio entre o governo de Mato Grosso do Sul e o governo federal para a manutenção da Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) é uma decisão que vai além de um gesto administrativo.

Representa, na prática, a continuidade de uma estratégia que já se provou eficaz e que dialoga com uma realidade incontornável: o crime organizado opera de forma articulada, transnacional e em constante adaptação. Portanto, para enfrentá-lo, o poder público precisa agir de maneira igualmente estruturada, alinhada e inteligente.

Os resultados obtidos desde que a Ficco começou a atuar no Estado são a prova mais concreta de que a integração entre forças federais e estaduais funciona – e pode funcionar ainda melhor.

Nunca se apreendeu tantas toneladas de drogas vindas da Bolívia e do Paraguai, que cruzam Mato Grosso do Sul rumo aos grandes centros brasileiros ou, depois, aos mercados europeus e africanos.

As estatísticas recentes mostram não apenas o volume crescente de apreensões, mas também operações mais precisas, prisões qualificadas e investigações capazes de atingir níveis superiores das organizações criminosas.

Esse desempenho não é fruto do acaso. É fruto da soma de capacidades. Quando Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e outras instituições trabalham de forma coordenada, quem perde é o crime.

A lógica é simples: se as quadrilhas se modernizam, diversificam suas rotas, seus métodos e seus financiamentos, o Estado não pode responder com estruturas isoladas ou com comunicação limitada. A integração é, em si, uma tecnologia de combate ao crime – e uma das mais eficientes.

Há ainda outro ponto essencial: o intercâmbio de informações e técnicas. A Ficco tem sido também um espaço de profissionalização. Forças ostensivas que atuam diariamente nas ruas e nas divisas costumam ter menos acesso a técnicas avançadas de investigação.

Já as forças com expertise investigativa nem sempre vivem a realidade operacional do enfrentamento direto. Juntar essas competências gera um efeito multiplicador. Policiais aprendem mais, qualificam suas ações e reduzem margens de erro. O resultado é um trabalho mais inteligente, mais seguro e mais efetivo.

Por isso, a prorrogação do convênio não apenas mantém uma estrutura bem-sucedida, ela projeta a possibilidade de avanços ainda maiores. Mato Grosso do Sul está em uma posição geográfica estratégica, condição que o torna porta de entrada de ilícitos, mas também vitrine de políticas de segurança pública que podem influenciar o País inteiro.

A Ficco é um exemplo claro disso: ao profissionalizar equipes, modernizar o fluxo de informações e articular operações conjuntas, ela cria um modelo replicável, sustentável e alinhado ao que o Brasil precisa.

Esperamos que os próximos anos da força-tarefa tragam ainda mais êxitos, ampliem os resultados e reforcem a noção de que segurança pública não se faz com improviso, mas com planejamento, integração e continuidade.

O desafio é grande, e as organizações criminosas não dão trégua. Mas, diante do que já foi demonstrado, a Ficco prova que, quando o Estado trabalha unido, os avanços deixam de ser exceção e passam a ser regra.

ARTIGOS

A ciência e a prática do feedback: dados, cases e lições

Quase 100% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho

20/11/2025 07h45

Dar e receber feedbacks é uma das habilidades mais valiosas dentro das organizações, mas também uma das mais desafiadoras. Quando conduzido de forma clara e construtiva, fortalece a confiança, orienta caminhos de desenvolvimento e gera engajamento.

Não à toa, pesquisas recentes mostram que 97% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho. 

Um exemplo emblemático vem da Adobe, que em 2012 abandonou as tradicionais avaliações anuais de desempenho para adotar um modelo mais dinâmico: conversas frequentes chamadas de Check-Ins.

A mudança surgiu da percepção de que relatórios anuais eram demorados, estressantes e pouco efetivos para promover melhorias imediatas. O resultado foi expressivo: a empresa registrou queda de 30% no turnover voluntário e maior satisfação entre os colaboradores.

Para que o feedback funcione, no entanto, é preciso de técnica. Do lado de quem aplica, clareza e objetividade são fundamentais, sempre baseando a conversa em fatos concretos, evitando julgamentos pessoais e equilibrando críticas construtivas com o reconhecimento genuíno.

Oportunidade também é palavra-chave: quanto mais próximo do acontecimento, maior a chance de o retorno gerar mudanças efetivas. 

Já para quem recebe, a postura deve ser de escuta ativa e abertura, transformando a devolutiva em aprendizado e plano de ação, sem reações defensivas imediatas. Colaboradores relatam que, por exemplo, não conseguiam entregar suas demandas a tempo.

As lideranças das empresas, então, resolveram instruí-los com críticas construtivas, o que resultou na melhoria de desempenho dos funcionários, que passaram a render mais.

A arte de aplicar e receber feedbacks vai além de um processo pontual: trata-se de uma prática estratégica que deve fazer parte da cultura organizacional.Quando empresas e profissionais encaram o feedback como um diálogo de aprendizado, o resultado é um ambiente mais colaborativo, transparente e voltado ao crescimento.

Ao mesmo tempo em que líderes desenvolvem suas equipes, os colaboradores assumem protagonismo em sua evolução, gerando benefícios que se refletem no desempenho coletivo e na sustentabilidade dos negócios.

