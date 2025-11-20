A importância de provar ser sustentável

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cuidar do meio ambiente vai muito além da propaganda. É um compromisso contínuo que exige responsabilidade, transparência e mecanismos sólidos de controle.

Este deveria ser o fundamento básico para qualquer instituição que se proclame sustentável – especialmente aquelas que operam em setores altamente cobrados, como o energético e o de biocombustíveis.

Nesta semana, ao revelar com exclusividade uma investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, mostramos por que esse debate precisa ser levado a sério e por que a distância entre discurso e prática ainda é um desafio nacional.

A investigação apura a falsificação de um documento público apresentado em um processo do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). A adulteração foi constatada por técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que identificaram inconsistências graves no material.

O processo envolve a Raízen, uma das maiores empresas de bioenergia do País, com forte presença no mercado de combustíveis e uma imagem amplamente associada à responsabilidade ambiental. Justamente por isso, o caso chama tanta atenção: quando a empresa é grande, o impacto de qualquer irregularidade também é.

Ainda não há conclusão sobre a autoria da falsificação ou sobre eventual responsabilidade direta da companhia, e isso precisa ser respeitado. Investigações servem justamente para esclarecer fatos antes de qualquer julgamento precipitado.

Mas o simples aparecimento de um documento falsificado em um procedimento ambiental já é suficiente para levantar uma série de questionamentos – e um deles é inevitável: seria esse tipo de prática uma forma de greenwashing?

O termo, cada vez mais presente no debate público, descreve a estratégia de se vender uma imagem ambientalmente correta sem que isso corresponda à realidade.

O greenwashing ocorre quando o marketing avança além das práticas internas; quando o discurso verde se sustenta mais sobre slogans do que sobre auditorias, relatórios técnicos e governança corporativa. Ele se manifesta, justamente, na fragilidade de processos que deveriam garantir integridade, mas que acabam permitindo brechas para erros, desvios e fraudes.

Por isso, o ponto central deste editorial não é determinar culpados antes da conclusão da investigação, mas reforçar a importância da integridade das instituições. Grandes empresas – assim como governos e órgãos reguladores – precisam operar com níveis elevados de controle, verificação e conformidade.

É essa estrutura que dificulta irregularidades e garante que a sustentabilidade seja resultado de práticas consistentes, não de estratégias de comunicação.

O episódio, independentemente de seu desfecho, deve servir de alerta. No campo ambiental, confiança se constrói com responsabilidade, não com aparências.

Em um cenário global em que consumidores, investidores e o poder público cobram cada vez mais transparência, não basta afirmar compromisso com o meio ambiente. É preciso demonstrá-lo em cada documento, em cada procedimento, em cada decisão. Quem diz ser verde precisa provar – todos os dias.