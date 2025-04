A judicialização previdenciária, a busca por justiça e a necessidade de reformas estruturais

ARTIGOS

Não é de hoje que o ser humano e suas relações interpessoais são alvo de estudos. Tais relações formam, inclusive, tipos penais novos, a partir de condutas tidas como inaceitáveis na sociedade, e que passam, portanto, a serem consideradas condutas criminosas. O mais novo delito do Código Penal, inserido pela Lei nº 14.132, de 2021, trata-se de um crime silencioso e sorrateiro, mas igualmente perigoso. Diz respeito ao artigo 147-A, que torna criminosa a conduta de perseguir alguém.

Pela lei brasileira, o ato de perseguir ou, em inglês, stalkear alguém significa ter condutas reiteradas que envolvam mandar mensagens excessivas, ligações telefônicas muitas vezes ao dia, estar sempre nos mesmos locais que sua vítima, saber tudo sobre a vida ou o paradeiro da outra, etc. O que parecem situações, em um primeiro momento, inofensivas acabam por apresentar um risco grande à vítima do crime de stalking/ perseguição, pois, quando se dão conta da gravidade e da intensidade que as atitudes do(a) agressor(a) tomaram, já é difícil desvencilhar-se de seu algoz.

O agressor, aquele que comete o delito de stalking, muitas vezes entende legítimo seu comportamento, pois pode sofrer de uma condição psíquica chamada de erotomania, também conhecida como síndrome do amor não correspondido ou síndrome de Clerembault. Tal síndrome tem por explicação uma condição de mania, ou seja, de estado não normal do psíquico de alguém, em que a pessoa acredita estar em um relacionamento com sua vítima, quando, na verdade, muitas vezes mal se conhecem.

Mas o crime de stalking não ocorre somente na modalidade romântica, pode vir também em um contexto em que a agressora ou agressor buscam proximidade com suas vítimas de forma a serem amigos/amigas, tentando enturmar-se em um grupo social ou familiar. Sendo rejeitados(as) por qualquer motivo, sentem-se humilhados e, a partir daí, usam da violência psicológica, e às vezes física, para atingirem aqueles que o(a) ignoraram.

Essa perseguição física e/ou virtual imputa graves prejuízos à vida da vítima, e a problemática do crime de stalking vai muito além de um “simples incômodo”. Na verdade, o delito de perseguir traduz-se com atitudes doentias que passam a limitar a vida das vítimas, que se sentem acuadas até mesmo para saírem de suas casas e viverem suas vidas cotidianas, pois passam a temer as aproximações insistentes de seus agressores.

O stalking destaca e ofende um dos principais princípios constitucionais do ser humano: a liberdade. A forma com a qual o(a) agressor(a) expõe, até mesmo de forma on-line, por meio das redes sociais (cyberstalking), acaba por difamar e prejudicar suas vítimas, que se sentem expostas por alguém com quem sequer têm intimidade.

O delito, agora tipificado no Código Penal, pode levar uma pessoa, quando condenada, a uma pena que varia de seis meses a dois anos de reclusão, podendo essa pena chegar a quatro anos se for cometida contra criança/adolescente, mulher ou idoso ou com uso de arma de fogo. Por enquanto, o crime possui uma abordagem embrionária, sendo necessário que juristas de todos os âmbitos, sejam advogados, autoridades policiais, juízes, serventuários da Justiça como um todo, estudem e consigam, ao ouvir o relato da vítima, identificar com precisão, a fim de que não haja subnotificação, ou seja, falta de registros precisos dos casos.

Com a evolução da internet, o que se pode esperar é que a modalidade do cyberstalking seja uma prática cada vez mais comum, em especial pela falsa sensação de impunidade que perfis fakes nas redes podem gerar aos possíveis stalkers. Para as vítimas, a orientação principal é que, ao identificarem que estão sendo perseguidas, seja de forma física ou virtual (ou ambas), procurem a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência, por meio de um boletim de ocorrência, em que conste o delito de perseguição e outros que eventualmente tenham sido cometidos em conjunto. Ao registrar o B.O., a vítima pode procurar um advogado para requerer judicialmente outras medidas em desfavor de seu agressor, como, por exemplo, as medidas cautelares, com eventual prisão.

Assine o Correio do Estado