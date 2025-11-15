Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A macroeconomia e o reflexo na vida real

O que chamamos de qualidade de vida, que muitas vezes parece apenas uma sensação é, em grande parte, resultado de indicadores macroeconômicos robustos

Da Redação

Da Redação

15/11/2025 - 06h30
A economia pode parecer, muitas vezes, um assunto distante das preocupações imediatas do cidadão. Mas, na prática, é justamente o contrário. Os efeitos da microeconomia, aquilo que sentimos no dia a dia – preço do supermercado, reajuste do aluguel, salário que entra, contas que saem, taxas de juros que apertam –, são os primeiros sinais de que algo vai bem ou mal no País, no Estado ou até mesmo no bairro. É por meio da vida real que percebemos, antes de qualquer gráfico ou relatório técnico, como anda a saúde econômica ao nosso redor.

Nesta edição, mostramos que a fotografia mais recente do desempenho macroeconômico de Mato Grosso do Sul é positiva. Mesmo sendo uma fotografia de 2023 – dado o atraso natural das medições oficiais do IBGE –, ela revela um Estado forte, pujante e em ritmo acelerado de expansão. Os dados indicam que, naquele ano, Mato Grosso do Sul registrou o segundo maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Não é pouca coisa. Trata-se de um resultado que coloca o Estado entre os protagonistas da economia nacional e que, ao longo do tempo, repercute na vida de todos.

O crescimento acima da média nacional não é um episódio isolado. Há anos Mato Grosso do Sul mantém um ciclo consistente de expansão econômica, impulsionado por setores como agropecuária, indústria de transformação, energias renováveis e serviços. Pode parecer que essas cifras, medidas em bilhões, pertencem apenas ao campo técnico dos economistas. Mas a verdade é que esses números reverberam diretamente no cotidiano, ainda que nem sempre de maneira explícita.

Quem costuma viajar pelo País percebe com clareza essas diferenças. Em estados onde o PIB per capita é mais baixo, a renda disponível é menor, os salários são diferentes, os serviços oferecidos têm outro padrão e, até nos pequenos detalhes, o contraste é visível. A economia, afinal, molda comportamentos, oportunidades e expectativas de vida. O que chamamos de qualidade de vida – que muitas vezes parece apenas uma sensação – é, em grande parte, resultado de indicadores macroeconômicos robustos.

E qualidade de vida não se restringe ao bolso. Ela envolve segurança, mobilidade, acesso à saúde e à educação, tempo livre, bem-estar urbano. Tudo isso é micro: está na vivência de cada pessoa, em cada rua, em cada rotina. Mas para que esses aspectos se consolidem, há um custo, ou melhor dizendo, um investimento. Municípios e estados só conseguem garantir serviços melhores quando há desenvolvimento econômico suficiente para sustentar essa engrenagem.

Por isso, índices macroeconômicos positivos são mais do que uma boa notícia para especialistas. Eles se traduzem, ao longo do tempo, em oportunidades profissionais, valorização imobiliária, novos negócios, mais empregos formais, acesso a bens e serviços de melhor qualidade. Vai muito além da estatística, é um ciclo que reforça o desenvolvimento humano e social.

A expectativa, daqui para a frente, é que Mato Grosso do Sul consiga não apenas manter esse ritmo, mas aprofundá-lo. Crescimento sustentado exige planejamento, diversificação de setores e políticas públicas que estimulem inovação, qualificação profissional e competitividade. Exige, também, sensibilidade para garantir que o progresso não seja apenas macro, mas se reverta em melhorias concretas para a população.

Vargas elegeu Dutra, Lula elegeu Dilma, e Bolsonaro elegeu Tarcísio

Umas maiores do que as outras, e todas nos remetendo à sua magia, aos seus encantos, desencantos, emoções, decepções, tormentos, angústias, mágoas e ressentimentos. São os rastros deixados pelos embates eleitorais

14/11/2025 07h45

Essa é a fotografia mais explícita da política brasileira, ao evidenciar a força das suas maiores lideranças ao respaldarem os seus indicados para a conquista das principais posições majoritárias nas disputas eleitorais do nosso país.

Essa afirmação está esculpida nos anais da nossa história. Não tem como ser borrada. Cada eleição é única e sempre acompanhada das suas circunstâncias sempre desafiadoras. 

Umas maiores do que as outras, e todas nos remetendo à sua magia, aos seus encantos, desencantos, emoções, decepções, tormentos, angústias, mágoas e ressentimentos. São os rastros deixados pelos embates eleitorais.

Essas não são marcas deixadas nos nossos campos de batalhas eleitorais. Alcançam todas as nações civilizadas. Mas todas essas características de traços desafiadores precisam ser passageiras. Precisam também fazer parte das páginas viradas da história política dos seus protagonistas.

Os exageros eventualmente cometidos precisam ser debitados por conta de um sentimento que brota de cada qual e que tem por objetivo principal levar a luz, a prosperidade e o progresso para todos. Os exemplos magníficos de lideranças explícitas os temos em quantidade generosa.

Basta a citação de alguns deles, como estampado no título do presente artigo, para respaldar nossa assertiva. Felizardos que não disputaram uma única eleição e chegaram em postos importantes por meio das bênçãos dos seus padrinhos políticos.

Escorado nesse diapasão inteligente, ninguém tem o condão mágico de mudar o que já está esculpido nos anais da nossa história. Ninguém.

E nessa quadra de pensamento, a interpretação correta do desenho que está sendo arquitetado para o quadro político nacional em 2026 mostra como será a corrida eleitoral rumo ao Palácio do Planalto.

As enquetes de opinião pública realizadas pelos nossos principais instituto de pesquisas apontam que o ex-presidente Bolsonaro é o único candidato com credenciais para vencer o atual mandatário da nação.

As outras tantas e importantes lideranças que surgem nesse contexto não têm ainda essa força eleitoral esparramada em todos os quadrantes do território nacional para lograr esse intento nobre e generoso.

Nesse quadro, não existe outra alternativa a indicar outro caminho que não seja a polarização, por enquanto, já consagrada no seio da nação. Então, o quadro está definido, se não houver algum acidente de percurso.

Devemos deixar de lado as circunstâncias que escapam do radar da nossa mediana inteligência para exarar outro juízo de valor. Temos, então, nesse quadro o atual presidente da República, que já está em campanha e cantando sua vitória antecipadamente, e o outro, que mesmo segregado ainda está vivo e respira.

Tem a sua sobrevida respaldada pelos apoios que recebe das suas principais lideranças nas duas Casas do Congresso Nacional.

Dia desses; o coach e candidato derrotado à prefeitura de São Paulo (SP) Pablo Marçal postou em suas redes sociais uma afirmação provocativa.

Disse, com todas as letras, que o atual presidente da República dificilmente perde as próximas eleições porque está com o poder em suas mãos e ainda tem o apoio incondicional das principais instituições, que lhe dão a sustentabilidade que necessita para o cumprimento de um eventual quarto mandato. O empresário e político incorreu em ledo engano! Falou bobagem.

Desconheceu os retratos explícitos e apontados pela política nacional. Sua afirmação não tem alicerce para sustentar tamanha abrangência. A política é cheia de surpresas, de lances emocionantes.

Uma palavra mal colocada, aliada a confrontos desnecessários e um erro de interpretação sobre temas de grande interesse nacional, pode ocasionar a sua derrota.

Isso já aconteceu intra e extramuros. Agora é só aguardar os desdobramentos pela anistia ou ainda uma eventual decisão da Justiça favorável à sua indicação como postulante ao Palácio do Planalto.

Se isso ocorrer, a disputa será acirrada, voto a voto. Se não ocorrer e outro for o candidato apontado pelo ex-presidente para concorrer à Presidência da República, capaz de surpreender, então Vargas, Lula e Bolsonaro estarão rigorosamente empatados nas indicações dos seus indicados a se investirem na magistratura suprema da nação brasileira. Quem viver, verá esse desenlace! Acredite!

Minha casa, território do caos: um grito de socorro do Bairro Alves Pereira

O que antes era um lar, hoje é o esqueleto de um imóvel violado repetidamente, um retrato fiel e doloroso do que a ausência de segurança pública é capaz de fazer com a vida e o patrimônio de um cidadão

14/11/2025 07h30

Entrar na minha própria casa no Bairro Alves Pereira, em Campo Grande, tornou-se um exercício diário de constatação do abandono. O forro, que já refiz mais de uma vez, está novamente no chão, em pedaços. Os buracos na parede denunciam por onde a fiação elétrica, fruto de tanto suor e investimento, foi arrancada pela enésima vez.

O que antes era um lar, hoje é o esqueleto de um imóvel violado repetidamente, um retrato fiel e doloroso do que a ausência de segurança pública é capaz de fazer com a vida e o patrimônio de um cidadão.
Minha luta contra a criminalidade em meu próprio imóvel parece uma batalha inglória e sem fim.

Tudo começou com um furto que levou toda a fiação da casa e destruiu o forro. Com muito esforço, refiz toda a parte elétrica. Pouco tempo depois, o alvo passou a ser o padrão de energia: furtaram os fios do relógio mais de cinco vezes.

Como resposta, mudei o padrão de lugar e o reforcei com uma grade de ferro, na esperança de inibir os ladrões. Não adiantou.

Decidida a não desistir, investi novamente. Arrumei o telhado, o forro, refiz a parte elétrica mais uma vez e consegui alugar a casa. A paz, no entanto, durou pouco. Os inquilinos, assustados com a insegurança do bairro, se mudaram.

E então, no breve intervalo antes que eu pudesse encontrar outra pessoa, o pesadelo recomeçou, com uma força ainda mais devastadora. Invadiram o imóvel e levaram tudo de novo. Estragaram o telhado, arrancaram os fios do ar-condicionado, derrubaram todo o forro que eu havia acabado de consertar e, claro, levaram cada centímetro de fiação.

Para garantir o acesso, chegaram ao cúmulo de arrancar a concertina que eu havia instalado sobre o muro, que também já tinha sido levantado. Minha casa virou um cenário de caos. As invasões se tornaram diárias.

Diante desse cenário, o que se espera é o amparo da polícia. Mas o que encontrei foi o descaso. Em uma das ligações, após constatar mais uma invasão, ouvi de um atendente que, por ser um “fato consumado”, eles não poderiam ir até o local.

Este fim de semana, uma vizinha corajosa viu um criminoso dentro do meu quintal e ligou imediatamente para a polícia. A resposta que ela recebeu foi ainda mais assustadora: disseram que estavam “atendendo somente emergências”.

Eu me pergunto e pergunto às autoridades: um crime em andamento, uma invasão de propriedade, não é uma emergência? O que precisa acontecer para que a presença do Estado se faça sentir no Alves Pereira?

Meu caso, infelizmente, não é isolado. É um sintoma da doença que tomou conta do nosso bairro. A população de usuários de drogas cresce a olhos vistos; são como zumbis caminhando por toda a vila, dia e noite, em busca de qualquer objeto que possa ser trocado por mais uma pedra de crack.

Os furtos se multiplicam. Só na minha rua, vários vizinhos já tiveram as fiações de seus aparelhos de ar condicionado furtadas. Vivemos em um estado de alerta constante, de medo e, acima de tudo, de completa impotência.

Minha casa no Alves Pereira não é mais minha. Ela pertence ao descaso, aos criminosos que agem livremente e à certeza da impunidade. Nós, moradores, pagamos nossos impostos em dia. Pagamos por uma segurança que não temos, por uma paz que nos foi roubada. Até quando seremos reféns dentro de nossos próprios bairros?

Este não é apenas o meu desabafo. É um grito de socorro de uma comunidade inteira que se sente esquecida. Exigimos uma resposta. Exigimos ação da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e da Prefeitura de Campo Grande. Não queremos mais estatísticas vazias ou promessas vãs.

Queremos nosso bairro de volta. Queremos nossa paz de volta. Antes que a única coisa que nos reste seja o eco do nosso abandono.

