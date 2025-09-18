Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A Magnitsky de todos nós

Por Luiz Fernando Mirault Pinto - Físico e administrador

18/09/2025 - 07h45
Nesse mundo estranho, estamos cada vez mais sujeitos às maiores idiotices que o cosmos possa cobrir. É o caso da tal Lei Magnistky, um dispositivo adaptado pela legislação americana capaz de impor discricionariamente sanções econômicas restritivas a acusados de corrupção ou estendidas a pessoas capazes de serem acusadas de graves violações de direitos humanos, já que sua aplicação exige um processo, uma investigação, e provas factíveis sobre condutas ilegais. 

Tais provas sobre supostas violações de direitos humanos deveriam ser apresentadas em um processo que não é judicial e aprovadas pelo Congresso Americano, envolvendo também os Departamentos de Estado e do Tesouro dos Estados Unidos, por tratarem de sanções econômicas, cujas decisões poderiam estar eivadas de imparcialidade e naturalmente questionadas quando sua aplicação objetiva estrategicamente atingir politicamente uma personae non gratae (pela diplomacia – pessoa indesejável) ao american way of life.

Dito isso, as notícias (BBC) revelam que o próprio articulador (William Browder) dessa lei e sua aprovação nos Estados Unidos esclarecem que a “imposição de sanções contra um ministro do STF se trata de um abuso das intenções da lei e uma deturpação de sua concepção original”, e “não foi criada para ser usada para vinganças politicas”, como retratado na justificativa do governo americano, sobre acusação de “uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrarias que violam os direitos humanos e processos politizados”.

Tais acusações foram contestadas objetivamente pelo presidente do STF que declarou “tratar-se um julgamento público, transparente, transmitido ao vivo em rede nacional, com devido processo legal, baseado em provas as mais diversas: vídeos, textos, mensagens, confissões”, e ainda que “as compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política”.

Todavia, não só o relator do julgamento no STF foi “premiado” pelo governo americano com sanções econômicas, mas o Brasil e os brasileiros passaram também a ser alvo das perseguições políticas e agressão à soberania nacional pelas sanções econômicas na figura do aumento de tarifas comerciais, taxando em altos índices os produtos produzidos e exportados para os EUA.

Nós, economicamente “mortos”, podemos dizer em alto e bom som que a Magnistsky é uma gota d’água no nosso universo, pois a maioria dos brasileiros faz parte de 77 milhões de inadimplentes, um número recorde no País, com dividas em bancos e cartões de crédito que estão representando 28,9% do total de débitos (R$ 465 bilhões) dos 66 % endividados proibidos de negociar e transacionar os seus próprios esforços.

Além disso, podemos mandar um recado para os agressores, que tais medidas, de modo geral, atingem a todos indiscriminadamente, mas, com certeza, àquelas pequenas empresas que exportam produtos manufaturados, os americanos médios que consomem produtos brasileiros agora com taxas maiores, e que graças a essa ação outros mercados (500) passaram a fazer parte do portfólio internacional brasileiro.

Mas o maior recado a ser transmitido deve ser para aqueles antipatriotas que desfilam com bandeiras estrangeiras em manifestações a favor de uma anistia inconstitucional, cuja intenção trata de perdoar ou garantir a impunidade de quem tentou um golpe furado. 

PEC da Blindagem e a ruptura do espírito republicano da Constituição

Proposta reforça amarras institucionais que tornam ainda mais difícil a responsabilização penal de parlamentares

17/09/2025 07h45

Tramita na Câmara dos Deputados a chamada “PEC da Blindagem”, proposta que reacende um dos debates mais delicados da democracia brasileira: o alcance do foro privilegiado e os limites da imunidade parlamentar. A iniciativa, ao alterar dispositivos da Constituição Federal, amplia o rol de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal (STF) e cria novas barreiras para a prisão e o processamento de parlamentares.

O texto da Constituição é claro. O artigo 102 estabelece que cabe ao STF processar e julgar, nas infrações penais comuns, apenas as mais altas autoridades da República: o presidente e o vice-presidente, os membros do Congresso, os ministros da Corte e o procurador-geral da República.

A lógica sempre foi a de restringir o foro a situações em que o exercício da função institucional pudesse ser comprometido. Nos últimos anos, inclusive, a interpretação do Supremo caminhou no sentido de limitar o alcance dessa prerrogativa, restringindo-a a crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício da função. O movimento foi visto como um freio à impunidade que historicamente marcou a elite política.

A PEC, no entanto, inverte esse curso. Além de incluir os presidentes nacionais de partidos políticos com representação na Câmara no rol de autoridades com foro privilegiado – um grupo que exerce influência decisiva no sistema político, mas que não detém mandato popular –, a proposta reforça amarras institucionais que tornam ainda mais difícil a responsabilização penal de parlamentares.

Entre os pontos mais controversos, estão a exigência de licença prévia da Casa Legislativa para que um parlamentar seja processado criminalmente, a deliberação em votação secreta em até 90 dias por maioria absoluta, a suspensão da prescrição caso a licença seja negada, prorrogando o escudo de proteção enquanto durar o mandato, e a necessidade de decisão da Casa em até 24 horas para validar a prisão em flagrante.

Não é coincidência que a PEC surja em meio a um ambiente de polarização e desgaste da relação entre Legislativo e Judiciário. Em um momento em que ex-presidentes, governadores e líderes partidários enfrentam condenações ou investigações, a blindagem surge como resposta corporativa.

O discurso oficial é o da proteção contra perseguições judiciais. Mas é impossível dissociar a proposta do cálculo político imediato: reduzir a vulnerabilidade de atores centrais do Congresso e dos partidos às decisões do Supremo, em um cenário de crescente judicialização da política.

Aprovada, a PEC representaria uma ruptura em relação ao espírito republicano da Constituição Federal de 1988. Se o princípio consagrado no artigo 5º garante que “todos são iguais perante a lei”, a ampliação do foro e a exigência de licença parlamentar para processar membros do Congresso produzem o efeito oposto: consolidam um regime de desigualdade jurídica entre cidadãos comuns e políticos profissionais. O impacto simbólico também é profundo. 

Importante ressaltar que em um País marcado por crises de confiança nas instituições, a aprovação da PEC da Blindagem reforçaria a percepção de que a lei se aplica seletivamente, alimentando o sentimento de descrença na política representativa.
O Congresso tem, diante de si, uma escolha que transcende conveniências momentâneas.

Pode optar por reforçar um sistema de responsabilização capaz de recuperar a confiança social ou pode recuar para a lógica da autoproteção, ampliando o fosso entre representantes e representados. Assim, a Câmara dirá se a Constituição continua sendo o pacto que limita privilégios e assegura direitos ou se se transformará em um instrumento para blindar aqueles que deveriam ser os primeiros a prestar contas à sociedade.

Política brasileira: entre a celeuma do poder e o desafio da governabilidade

A história recente do País mostra como a falta de base sólida pode inviabilizar mandatos

17/09/2025 07h30

Na política brasileira, uma verdade costuma ser esquecida: “você ganha a eleição, mas não o poder”. A conquista das urnas é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder só se consolida quando há articulação política, projeto consistente e equilíbrio entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Sem isso, o governo se enfraquece e a democracia perde força.

A história recente do País mostra como a falta de base sólida pode inviabilizar mandatos. Fernando Collor, em 1992, perdeu o cargo em meio às denúncias e ao isolamento político. Dilma Rousseff, em 2016, mesmo reeleita, enfrentou dificuldades em compor maioria no Congresso, o que abriu caminho para o impeachment. Ambos os casos evidenciam que o voto legitima, mas não garante governabilidade.

Em contrapartida, governadores e prefeitos que conseguem formar maioria legislativa têm obtido estabilidade e aprovação. Ronaldo Caiado, em Goiás, e Ratinho Júnior, no Paraná, são exemplos de líderes que articulam bem suas bases, garantindo avanços em áreas como infraestrutura e programas sociais. Essa prática demonstra que a governabilidade nasce de composições pragmáticas, mas orientadas por projetos claros.

O Brasil já viveu momentos em que a política foi guiada por agendas transformadoras. O exemplo mais marcante e do qual eu participei de perto no governo foi o Plano Real, em 1994. Fernando Henrique Cardoso, ao assumir a Presidência, não apenas venceu a eleição, mas consolidou uma base parlamentar reformista. Seu governo mostrou que, quando existe um projeto programático sólido, é possível reunir diferentes forças em torno de objetivos comuns, garantindo avanços duradouros.

Hoje, no entanto, a política muitas vezes se reduz a disputas por cargos e espaços de poder. Esse modelo enfraquece a confiança popular e alimenta ressentimentos. Pequenas discussões partidárias se transformam em polarizações nocivas, distanciando o cidadão do verdadeiro propósito da política: melhorar a vida da população com verdadeiro equilíbrio financeiro.

Nesse cenário, destacam-se figuras que buscam resgatar a essência da boa política. O governador Eduardo Riedel (PP), em Mato Grosso do Sul, e a senadora Tereza Cristina (PP-MS) representam uma linha de atuação que não se prende ao fisiologismo.

Ambos têm se empenhado em projetos de desenvolvimento sustentável e de fortalecimento do agronegócio iniciados da gestão de Reinaldo Azambuja. As políticas sociais e o agronegócio são áreas vitais para o crescimento do Estado e do País. Sua prática política se ancora em resultados e na ideia de que a função pública deve servir ao coletivo, e não a interesses pessoais.

O Brasil atravessa um período em que as tensões entre poderes se intensificam. Crises entre Executivo e Legislativo, além de confrontos com o Judiciário, fragilizam a governabilidade e desgastam a imagem da democracia. Reequilibrar essa relação é o grande desafio. Isso só será possível com boa política: negociações legítimas, transparência e programas de governo consistentes.

Ganhar eleições é apenas a largada. O exercício do poder exige diálogo, articulação e clareza de projeto. Quando a política se resume a cargos, o Estado se torna refém de interesses imediatos. Mas quando é guiada por ideias e compromissos coletivos, ela cumpre sua missão maior: ser instrumento de transformação social e de fortalecimento da democracia brasileira.

