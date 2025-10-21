Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A pobreza como ameaça ao cuidado parental e à proteção da infância

Com o mercado de trabalho aquecido e os programas sociais reforçados, a pobreza extrema e a desigualdade de renda chegaram aos menores níveis no ano passado, desde 2012

Sérgio Marques - Subgestor Nacional da Aldeias Infantis SOS, membro do Conanda

21/10/2025 - 07h45
Ainda que os avanços das descobertas científicas e da revolução tecnológica da nova era sejam contínuos e impactem significativamente a sociedade, o mundo que habitamos segue sendo um lugar bastante desigual, marcado pela pobreza, pela miséria e pela fome.

É nesse contexto que é fundamental direcionar a atenção para um importante acontecimento, o 33º aniversário do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, celebrado no dia 17 de outubro, data estabelecida pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A data lembra que a pobreza, mais do que uma situação de vulnerabilidade social, é uma violação de direitos humanos e, por isso mesmo, cobra a necessidade de ação coletiva para garantir que a dignidade humana seja protegida.

O Brasil tem avançado em importantes indicadores sociais nos últimos anos. Com o mercado de trabalho aquecido e os programas sociais reforçados, a pobreza extrema e a desigualdade de renda chegaram, em 2024, aos menores níveis desde 2012, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A parcela de brasileiros extremamente pobres recuou para 6,8% da população, o equivalente a 14,7 milhões de pessoas, ante 8,3% em 2023, de acordo com o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV Social).

Esse é um resultado positivo, que mostra a eficácia das políticas de inclusão e proteção social, mas que não deve nos fazer ignorar um alerta: ainda estamos diante de uma realidade em que a pobreza persistente fragiliza os laços familiares e expõe crianças e adolescentes a riscos severos que prejudicam a sua formação como cidadãos de direito.

A perda do cuidado parental por decisão judicial é uma das consequências mais drásticas desse cenário. Quando a pobreza compromete a capacidade de sustento, cria-se um ambiente de negligência estrutural: falta comida, moradia adequada, acesso à saúde e condições básicas para o desenvolvimento infantil.

Não se trata de irresponsabilidade ou desamor dos pais e cuidadores, mas de uma precariedade que mina a sustentação familiar e, muitas vezes, leva a Justiça a afastar crianças de seus lares. A vulnerabilidade socioeconômica, portanto, converte-se em um fator de ruptura de vínculos afetivos, ampliando ainda mais o ciclo de exclusão social.

É preciso compreender que combater a pobreza não é apenas lutar para melhorar a qualidade de vida da população, mas assegurar que famílias possam permanecer unidas e que crianças cresçam em um ambiente seguro e protetor.

A negligência, frequentemente citada em processos judiciais, precisa ser analisada à luz das condições materiais de vida. Quando a carência financeira é interpretada isoladamente como incapacidade de cuidado, corre-se o risco de punir famílias pela sua condição de pobreza, em vez de apoiá-las para superar as dificuldades.

Diante desse cenário, torna-se urgente pensar em políticas públicas e ações da sociedade civil que transcendam o alívio imediato da pobreza. É necessário investir em programas de fortalecimento familiar, a fim de prevenir a separação de crianças e adolescentes de seus responsáveis.

Isso inclui o acesso à educação de qualidade, políticas habitacionais, assistência social eficaz, ações de geração de emprego e renda, além de redes de apoio comunitário, que reduzam o isolamento das famílias em situação de vulnerabilidade.

Preservar a unidade familiar deve ser um compromisso dentro da luta contra a pobreza. Famílias fortalecidas oferecem mais proteção contra a violência, o abandono escolar, o trabalho infantil e a adultização de modo geral.

Da mesma forma, a atuação articulada do poder público, das organizações sociais e de outras instituições pode ampliar o alcance das iniciativas e promover uma sociedade mais justa e solidária.

A erradicação da pobreza é, portanto, o caminho para a construção de um país em que nenhuma criança seja afastada de sua família de origem apenas por falta de recursos.

É responsabilidade de todos nós garantir que a pobreza deixe de ser uma ameaça à infância e que o direito à convivência familiar e comunitária seja respeitado como pilar central do desenvolvimento humano.

A crise estrutural da Justiça brasileira

Os fóruns e varas judiciais continuam transbordando de processos aguardando solução

20/10/2025 07h45

Há muitos anos, o sistema judiciário brasileiro se encontra em um ponto de estrangulamento permanente. A morosidade processual, que frequentemente se estende por mais de uma década para decisões definitivas, tanto para indivíduos quanto para empresas, é um sintoma alarmante de um mal-estar estrutural.

Códigos foram e continuam sendo reformados; vieram a certificação digital e a digitalização dos processos; os métodos alternativos de resolução de conflitos, como a mediação e a conciliação, as sustentações orais por meio de vídeo e inúmeras outras iniciativas.

Ainda assim, os fóruns e varas judiciais continuam transbordando de processos aguardando solução. Vale ressaltar também que estamos prestes a criar uma Justiça especializada em questões relacionadas à reforma tributária em andamento.

Seria culpa de falha operacional, ineficiência de pessoal, excesso de burocracia, má gestão, deficiência tecnológica, carência de profissionais qualificados ou uma combinação de todos esses fatores? A quem e a quais interesses essa situação atende?

A questão central que emerge dessa realidade é: existe uma solução definitiva e eficiente para esse entrave? E, mais importante, como implementá-la?

A sobrecarga do Judiciário não é um fenômeno recente, mas sua persistência e agravamento demandam uma análise profunda e ações concretas.

A lentidão na entrega da justiça não é apenas uma inconveniência; ela mina a confiança no sistema, prejudica o desenvolvimento econômico e, em última instância, resulta em insegurança jurídica. Em muitos casos, a demora na decisão final torna o próprio direito reconhecido inócuo.

As causas são multifacetadas e complexas. A burocracia excessiva, herança de procedimentos arcaicos, impõe um ritmo aquém do necessário em um mundo cada vez mais dinâmico. A insuficiência de pessoal qualificado em diversas áreas, aliada a uma má gestão de recursos, tanto humanos quanto materiais, agrava o quadro. A falta de investimento em modernização tecnológica perpetua um modelo operacional defasado.

Ademais, o volume crescente de litígios no País, muitas vezes impulsionado por questões sociais e econômicas complexas, pressiona ainda mais um sistema já fragilizado. A necessidade de profissionais qualificados também se faz sentir, desde a formação continuada até a alocação estratégica de magistrados e servidores.

A busca por uma solução definitiva para esse gargalo exige uma visão holística e integrada. Não se trata de uma medida isolada, mas de um conjunto de reformas estruturais que aborde as diversas frentes do problema.

A implementação dessas soluções exige vontade política firme, determinação e compromisso do governo, de seus líderes e de outros atores políticos (como a comunidade jurídica) na tomada de decisões que visem solucionar o problema da morosidade do sistema judiciário brasileiro.

Essa necessidade urgente de ação, contudo, esbarra na inércia e na aparente falta de prioridade do governo federal em relação à pauta da eficiência e da celeridade judiciária. A mera menção à “vontade política” no discurso não se traduz em um plano de governo consistente, em alocações orçamentárias adequadas ou na liderança articulada de uma reforma sistêmica.

Em vez de promover investimentos maciços em tecnologia, gestão e na racionalização de processos, o executivo federal opta por medidas paliativas ou, pior, permite o agravamento da situação, deixando de atuar como o principal motor para a desburocratização e a modernização que o País clama.

A passividade do governo diante de um problema que afeta diretamente a segurança jurídica e a atração de investimentos estrangeiros revela uma visão míope, que coloca interesses políticos imediatos acima das necessidades estruturais da nação.

A morosidade do Judiciário, portanto, não é apenas uma falha interna, mas também um reflexo direto da omissão e da insuficiência da gestão federal em coordenar e financiar as transformações indispensáveis.

A falha em prover um sistema de Justiça célere e eficaz configura uma grave violação do direito fundamental à prestação jurisdicional em tempo razoável, consagrado constitucionalmente.

Se o governo federal é incapaz de liderar a solução para um problema de tal magnitude e impacto social e econômico, compromete a própria legitimidade do Estado perante o cidadão, que se vê desprotegido e vitimado pela lentidão.

É imperativo que o Executivo assuma sua responsabilidade constitucional, deixando a retórica de lado e engajando-se ativamente na construção de um Judiciário verdadeiramente ágil e funcional, sob pena de perpetuar um estado de insegurança jurídica que paralisa o desenvolvimento e a dignidade brasileira.

Brasil fora do Mapa da Fome: como os fertilizantes ajudam nessa missão?

A produção de alimentos poderia ser muito menor sem os fertilizantes e não conseguiria acompanhar a necessidade de uma população que só cresce

20/10/2025 07h30

Neste ano, o Brasil conquistou um marco importante: deixou de figurar no Mapa da Fome, elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). O País conseguiu reduzir os índices de subnutrição para menos de 2,5% da população, o que representa uma vitória no combate à fome crônica.

Apesar disso, os números ainda revelam uma realidade desafiadora. Mais de 25 milhões de brasileiros enfrentam algum nível de insegurança alimentar, ou seja, não têm acesso regular e garantido a refeições em quantidade e qualidade suficientes.

Quando pensamos em como os alimentos chegam até a nossa mesa, muitas vezes, lembramos do trabalho do agricultor, do transporte e do mercado. Mas, existe um fator essencial que garante que a produção seja suficiente para alimentar milhões de pessoas: os fertilizantes.

Os fertilizantes funcionam como uma espécie de “vitamina” para as plantas. Eles fornecem nutrientes importantes, como nitrogênio, fósforo e potássio, que muitas vezes não estão disponíveis em quantidade suficiente no solo.

Com esses nutrientes, as plantas crescem mais fortes, produzem mais frutos, grãos e verduras e ainda ficam com melhor qualidade nutricional.

Sem fertilizantes, a produção de alimentos seria muito menor e não conseguiria acompanhar a necessidade de uma população que só cresce. Isso significa que os fertilizantes ajudam a garantir a fartura de alimentos, sem que seja necessário desmatar novas áreas para plantar mais.

No Brasil, embora menos de 2,5% da população esteja em situação de subnutrição, mais de 25 milhões de pessoas ainda vivem a realidade da insegurança alimentar, ou seja, não sabem se terão comida suficiente todos os dias.

Nesse cenário, os fertilizantes são grandes aliados: ao aumentar a produtividade no campo, eles contribuem para que haja mais comida disponível e a preços mais acessíveis.

Por isso, quando falamos em combater a insegurança alimentar, não estamos falando apenas de distribuir alimentos, mas também de investir em tecnologias que fazem a produção render mais. E entre essas tecnologias, os fertilizantes ocupam um lugar de destaque, ajudando agricultores a alimentar não só o Brasil, mas também o mundo.

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Soja, milho, café, frutas e carnes brasileiras chegam a centenas de países, ajudando a alimentar milhões de pessoas além das nossas fronteiras. Essa posição de destaque no cenário global é motivo de orgulho, mas também traz um grande desafio: garantir que a abundância do campo chegue à mesa de todos os brasileiros.

O desafio brasileiro, portanto, é duplo: continuar sendo um celeiro do mundo e, ao mesmo tempo, garantir segurança alimentar dentro de casa. Isso exige políticas públicas eficazes, investimentos em infraestrutura e, sobretudo, o uso inteligente de tecnologias que façam da agricultura uma ponte entre o campo e o prato.

