Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

A "química" entre Trump e Lula: oportunidade real de diálogo ou mera narrativa?

Mais do que medir forças ou marcar posição, o Brasil precisa de pontes, não de muros

Paulo Serra - Especialista em Gestão Governamental e Políticas Públicas

Paulo Serra - Especialista em Gestão Governamental e Políticas Públicas

04/10/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O encontro relâmpago entre os presidentes Donald Trump (Partido Republicano), dos Estados Unidos, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do Brasil, de pouco mais de 30 segundos, durante reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), ganhou manchetes no mundo inteiro.

Foi um gesto rápido, quase protocolar, mas indiscutivelmente carregado de simbolismo. Mas, afinal, poderia este breve contato significar uma mudança real no rumo das relações entre as duas nações?

No momento em que o Brasil enfrenta os efeitos do chamado tarifaço, com taxas de até 50% impostas pelo governo americano sobre a exportação de nossos produtos, como café, carne, laranja e cobre, me vem a seguinte pergunta: estamos diante de uma abertura para o diálogo ou de mais um episódio que alimenta narrativas políticas sem impacto real na vida da população?

Só na região do Grande ABC, no estado de São Paulo, o tarifaço já representa uma perda estimada em R$ 80 milhões. Isso não é teoria ou retórica: são empregos ameaçados, empresas fragilizadas e famílias sentindo no bolso as consequências de decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância. 

É neste contexto que o encontro entre Trump e Lula chama a atenção. Mais do que medir forças ou marcar posição, o Brasil precisa de pontes, não de muros. Precisa de diálogo, não de guerra. Precisa de resultados práticos, e não apenas de discursos inflamados que mobilizam torcidas, mas não resolvem as demandas reais do dia a dia do cidadão.

Na experiência de quem já governou uma cidade com quase um milhão de habitantes, fica claro que a polarização não resolve nada.

Em Santo André-SP, cidade da qual fui prefeito por dois mandatos consecutivos, avançamos em áreas sensíveis, como saneamento básico, educação e equilíbrio fiscal, porque soubemos priorizar a gestão acima da disputa política.

O mesmo raciocínio vale para o Brasil: ao meu juízo, é com foco em resultados, e não em narrativas, que se enfrenta crises e se cria prosperidade.

Quando a Política se transforma em guerra permanente, quem perde é o povo. São menos investimentos, menos empregos, menos qualidade de vida, e menos confiança da população nos mandatários. Ao contrário, quando a política assume o papel de ponte, apesar de diferentes interesses, o efeito positivo aparece no cotidiano da nossa gente.

Evidentemente, um encontro de 30 segundos não resolve tarifas milionárias, nem sozinho derruba barreiras comerciais, e tampouco inaugura um novo ciclo de relações diplomáticas bilaterais. Mas pode, sim, ser um primeiro passo. Pequenos acenos podem abrir portas que antes pareciam fechadas.

A questão é: vamos aproveitar a oportunidade para transformar tal gesto em negociação real, em defesa concreta dos interesses nacionais, ou vamos desperdiçar a chance, presos na armadilha da polarização, que só divide e enfraquece o País?

O Brasil precisa recuperar sua capacidade de diálogo internacional, proteger seus setores produtivos, gerar confiança nos investidores e, acima de tudo, pensar em quem mais sente os impactos da crise – o trabalhador e sua família.

Se os 30 segundos entre Trump e Lula se tornarem o ponto de partida para essa mudança de postura, terão valido mais do que muitas horas de discursos inflamados, de reuniões infindáveis, de trocas de ofícios. Em suma: nosso país não precisa de mais palanques, precisa de respostas!

ARTIGOS

A Diversidade é nossa Riqueza!

É preciso dizer o óbvio: acima das ideologias sectárias e dos projetos de poder, pulsa a nação brasileira

03/10/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

O Brasil chegou a um ponto de exaustão. Esse cansaço cívico nasce de uma manipulação insólita e detestável: enquanto nossos problemas mais urgentes – o desmonte da educação pública, a agonia da saúde pública, a insegurança individual e social, o desmatamento que queima nosso futuro, a desindustrialização que nos torna dependentes… – se aprofundam, nossos símbolos nacionais são sequestrados.

Foram capturados por grupos políticos personalistas e oportunistas, transformados em estandartes de facções, e não da Nação.

É preciso dizer o óbvio: acima das ideologias sectárias e dos projetos de poder, pulsa a nação brasileira!

E a nação é a materialização do seu Povo! Não como uma massa disforme ou uma simples soma de CPFs, mas como uma coletividade viva, um organismo em que as forças se complementam.

Cada um de nós é um universo de potencialidades e, também, de fragilidades. A magia do tecido social, o que nos torna um povo, é a capacidade de entrelaçar essas individualidades.

Onde a minha limitação encontra a sua força, e a sua vulnerabilidade se ampara na minha, surge algo novo e maior: a verdadeira comunidade representada por nossos símbolos.

Por isso, o debate não pode ser reduzido a apenas “resgatar” a bandeira. É preciso mais. É preciso infundir nela um novo espírito, um significado que acolha o Brasil real de hoje e aponte para o Brasil que queremos ser. É preciso ressignificá-la.

Que o verde de nossa bandeira transcenda a imagem de nossas matas para celebrar a vida em sua totalidade: a biodiversidade que é nosso patrimônio, a urgência da sustentabilidade ambiental, a promessa da energia limpa.

Que ele represente também o agronegócio pujante, mas em todas as suas formas –da agricultura familiar às grandes cooperativas –, guiado pela inovação e pelo mais profundo respeito ao chão que nos alimenta.

Que o azul, mais do que o reflexo do nosso céu anil, seja o horizonte infinito da promoção dos direitos humanos. Um azul que nos lembre do compromisso de garantir a cada pessoa, sem exceção, as condições para uma vida digna, para o florescimento de sua autonomia e de seu projeto pessoal e social.

Que o branco não seja apenas a ausência da guerra, mas o símbolo da paz que se constrói ativamente, dia a dia. Uma paz que se traduz em bem-estar social e individual, em saúde mental, em segurança para sonhar e realizar.

E, finalmente, que o amarelo represente nossa riqueza mais preciosa. Não o ouro, ou as terras raras, que jaz inerte sob a terra, mas o ouro vivo que pulsa em nossa gente: a diversidade.

Cada pessoa, com suas capacidades, ideias, cores, sotaques e amores, é um vetor de imensa criatividade. É no encontro das diferenças que a inovação acontece. A pluralidade é o motor da expansão social e econômica.
Uma sociedade que exclui é uma sociedade que se empobrece!

Quando pessoas são deixadas à margem por sua etnia, orientação sexual, origem social, nacionalidade, por terem uma deficiência física ou psicossocial, o amarelo de nossa bandeira desbota. Ele perde o brilho, fica pálido, anêmico.

Não podemos mais admitir a exclusão de nossos idosos, de nossos jovens periféricos, do povo negro, dos povos indígenas, da comunidade LGBTQIA+, das pessoas com deficiência. Cada voz silenciada é uma ideia perdida. Cada vida diminuída é um potencial desperdiçado.

A inclusão social é a mola mestra do desenvolvimento brasileiro. Não como um favor, mas como estratégia e justiça. E ela só florescerá sobre alicerces de estruturas sociais sustentáveis, inclusivas e justas, que façam da promoção dos direitos humanos e da pluralidade sua razão de ser.

É preciso que o Brasil se encontre. É preciso incentivar a convivência entre os diferentes, para que nossas individualidades tão diversas possam, enfim, conhecer as vantagens únicas do saber coletivo.

Somente assim, nos libertaremos dos velhos e mofados preconceitos que acorrentam nossa nação à pobreza material e espiritual. A beleza que nos fará gigantes é a de enxergar no outro a parte que nos falta para sermos um Brasil inteiro.

ARTIGOS

COP30 e o protagonismo da pecuária

Chance de mostrar o verdadeiro agro: que produz com responsabilidade, valoriza pessoas, movimenta a economia local e nacional, e atua dentro de uma das legislações ambientais mais rígidas do planeta

03/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

É indiscutível, a pecuária está cada vez mais sustentável e produtiva. Em 2024 Mato Grosso do Sul registrou queda no rebanho, mas recorde em produção de carne, uma nítida demonstração do quanto somos e estamos evoluindo porteira para dentro, mas estamos mostrando isso porteira para fora?

A Conferência do Clima da ONU (COP30), que será realizada no Brasil este ano, representa essa oportunidade histórica para mostrarmos ao mundo o verdadeiro agro: aquele que produz com responsabilidade, que valoriza pessoas, movimenta a economia local e nacional, e atua dentro de uma das legislações ambientais mais rígidas do planeta.

Mas para que esse protagonismo se torne realidade, é fundamental fortalecer as bases e o diálogo. É aqui que entra o papel dos sindicatos rurais: reunir, desenvolver e orientar os produtores no uso de práticas que combinem produtividade com sustentabilidade. No Sindicato Rural de Camapuã, levamos isso como missão.

Nosso foco é gerar conhecimento aplicado, dividido de forma acessível, para que cada produtor possa incorporar alternativas que reduzam impactos e aumentem eficiência dentro da porteira. Afinal, o nosso maior compromisso é com o produtor rural.

Camapuã é, por essência, um território de vanguarda nesse caminho. Há décadas já demonstramos compromisso com práticas mais sustentáveis.

Desde o reconhecimento como “Capital do bezerro de qualidade”, já sinalizávamos uma mudança importante: o foco no acabamento precoce, que resulta em ciclos produtivos mais curtos e, consequentemente, menor emissão de gases por animal, uma estratégia de mitigação natural, antes mesmo da popularização do termo “carbono neutro”.

Esse histórico está alinhado ao cenário estadual: Mato Grosso do Sul é o primeiro estado brasileiro a assumir a meta de se tornar carbono neutro até 2030, e tem investido de forma consistente em políticas públicas, incentivos e programas voltados à produção sustentável.

O programa Carne Carbono Neutro (Embrapa), o Precoce MS do governo do Estado, as certificações em bem-estar animal, e iniciativas como o Leitão Vida são exemplos de como ciência, gestão e tradição caminham juntos.

Logo, à medida que a COP30 se aproxima, temos a chance de mostrar que o Brasil, e especialmente o nosso agro, não é parte do problema, mas da solução climática global. Nosso desafio está em comunicar com clareza, com dados e com resultados concretos o que já fazemos de forma séria e escalável.

Produzir com responsabilidade não é mais um diferencial: é um dever. Camapuã e Mato Grosso do Sul, com sua tradição e visão de futuro, seguirão sendo exemplo de que é possível, sim, aliar pecuária de excelência, respeito ao meio ambiente e prosperidade para quem vive no campo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS
Improbidade administrativa

/ 1 dia

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS

2

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano
municipalismo

/ 2 dias

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6843, sexta-feira (03/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6843, sexta-feira (03/10)

4

Três sortudos de MS dividirão prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada
NOTA PREMIADA

/ 1 dia

Três sortudos de MS dividirão prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada

5

Antigo prédio do Itaú será revitalizado para virar Centro Comercial
Cidades

/ 2 dias

Antigo prédio do Itaú será revitalizado para virar Centro Comercial

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você