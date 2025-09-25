Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A reforma tributária sobre o consumo não pode afetar preços em 2026

Por: Jorge Gonçalves Filho - Presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV)

25/09/2025 - 07h30
No primeiro semestre deste ano, escrevi um artigo sobre reforma tributária, e agora me vejo na obrigação de voltar a este tema importantíssimo para o varejo e, principalmente, para a população brasileira.

A promulgação da Emenda Constitucional nº 132, de 29 de dezembro de 2023, que alterou o Sistema Tributário Nacional, estabeleceu, em seu parágrafo § 3º, que a reforma tributária sobre o consumo deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Estes são princípios norteadores cuja observância cabe a toda a sociedade.

Além disso, a Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), criou o Comitê Gestor do IBS e alterou a legislação tributária. E em seu artigo 348, dispõe sobre a aplicação das alíquotas testes para o IBS e o CBS em 2026, com alíquotas simbólicas de 0,1% para o IBS e 0,9% para a CBS, visando a testar operacionalmente o novo modelo tributário da reforma. O artigo ainda prevê a dispensa do recolhimento destes tributos em 2026 para os contribuintes que cumprirem integralmente as obrigações acessórias previstas pela Lei Complementar.

Diante do exposto acima, 2026 funcionará como um período de transição e adaptação para a implementação plena do novo sistema, a partir de 2027. O que significa, portanto, que não há qualquer fundamento jurídico tributário para que as empresas sujeitas à nova legislação justifiquem, em 2026, o aumento de preços de seus produtos e serviços utilizando argumentos frutos da implementação da reforma tributária sobre o consumo, ora em curso.

Em outras palavras, em termos tributários, em 2026, a carga tributária é idêntica à deste ano. Ademais, os tributos atuais, como o PIS e a Cofins, não sofreram alterações em suas bases de cálculo, que continuam vinculadas à receita bruta das empresas, conforme o Decreto-Lei nº 1.598/77. Ressalto que a receita bruta está diretamente relacionada ao preço dos produtos e serviços que já deveriam ser formados com a inclusão dos tributos supracitados.

Nesse contexto, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) reitera seu compromisso com a implementação da reforma tributária sobre o consumo e orienta a sociedade empresarial de que, com as regras tributárias vigentes, é inaceitável a justificativa de aumento de preços de produtos e serviços em 2026 por conta do novo modelo tributário.

A legislação em vigor não prevê qualquer impacto na carga tributária ou no custo final dos produtos e serviços em 2026.

Existem inúmeros desafios para se alterar o Sistema Tributário Nacional, entre eles, os riscos informacionais. Por isso, cabe a todos os atores envolvidos na implementação da reforma tributária sobre o consumo buscar mitigar esse risco informacional durante a fase de transição do modelo tributário.

Esperamos que os fornecedores do varejo e a sociedade empresarial em geral possam começar 2026 dedicados e concentrados no teste de seus sistemas e fluxos tributários, e não em aumento de preços de produtos e serviços decorrente da falta de informação sobre a transição do modelo tributário. O foco para o próximo ano será o teste do sistema tributário, com vista a 2027.

Precisamos ser protagonistas de um modelo tributário que, em razão da expectativa de ampliação da base de contribuintes e formalização das atividades comerciais, tenha como resultado a redução da elevada carga tributária brasileira sobre o consumo, que incide regressivamente, sobretudo, nas faixas da população mais frágeis e vulneráveis.

Trabalho com segurança, agro forte

MPT assina acordo de cooperação técnica para definir procedimentos que impeçam o repasse, via execução, de máquinas e equipamentos desprovidos de sistemas

O Ministério Público do Trabalho (MPT) assinou acordo de cooperação técnica com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para definir procedimentos que impeçam o repasse, via execução, de máquinas e equipamentos desprovidos de sistemas de segurança, além de garantir a destinação adequada dos bens arrematados.

A iniciativa demonstra que a ação conjunta entre órgãos públicos e a cooperação entre todos os atores sociais fortalece a cultura de prevenção.

Também amplia a segurança e saúde de trabalhadoras e de trabalhadores que atuam no agronegócio mecanizado, ao incentivar uma postura mais responsável e sustentável no setor, em especial, nas etapas iniciais de produção de alimentos e insumos nas áreas da agricultura, pecuária, exploração florestal, silvicultura, aquicultura, entre outras.

Pelo acordo, a execução trabalhista será orientada pelos princípios procedimentais ambientais e realizada conforme as normas de Direito Constitucional, Direito Ambiental, Direito do Trabalho e de Direito Processual Civil e Trabalhista.

A união de esforços ganha relevância quando se observa o crescente uso de máquinas agrícolas desprovidas de sistemas de segurança. Tais equipamentos são responsáveis por parcela significativa dos acidentes, evidenciando uma vulnerabilidade que contrasta com a robustez normativa existente no Brasil.

A realidade revela que a estrutura normativa é insuficiente ou não efetivamente fiscalizada. Nesse contexto, a execução trabalhista surge como uma ferramenta estratégica para garantir efetividade para as normas.

Ela também funciona como mecanismo preventivo, por meio da constrição de bens (penhora) e venda judicial (leilão), orientada por uma política de prevenção de riscos ambientais para a saúde e segurança no trabalho.

Ao restringir a penhora de equipamentos não conformes e ao incentivar a fiscalização contínua, o sistema jurídico avança na defesa do trabalhador e na preservação do meio ambiente laboral. A estratégia reforça que é imprescindível o compromisso social de empregadores e a adoção de ações preventivas no âmbito do trabalho mecanizado no agronegócio, dada a relevância da atividade e a gravidade dos acidentes – muitas vezes, fatais.

Assim, a execução trabalhista deixa de ser apenas uma ferramenta de constrição patrimonial para se tornar medida necessária para a promoção da saúde, da segurança, da dignidade humana, e do desenvolvimento sustentável.

O setor do agronegócio precisa incorporar, de forma efetiva, uma cultura de segurança fundamentada no arcabouço protetivo e na responsabilidade social, com ações aptas a garantir o trabalho decente. A união de esforços dos Poderes da União, Ministério Público, órgãos fiscalizadores e da sociedade é imprescindível para o desenvolvimento nacional e a promoção do bem de todas e de todos, com fundamento na liberdade, na justiça e na fraternidade.

Dessa forma, a execução trabalhista se transforma em instrumento de transformação social, capaz de combater a inobservância das normas de saúde e segurança, promover ambientes de trabalho sadios e seguros e promover uma economia sustentável, inclusiva e humanizada. Esse compromisso é uma questão de respeito à vida.

Rodovias seguras: investimento vital

Rodovias conservadas, com pistas duplas, sinalização e terceiras faixas abundantes reduzem drasticamente o número de colisões frontais e de acidentes graves

Mato Grosso do Sul está próximo de viver uma transformação logística histórica. Depois de décadas em que a malha rodoviária foi tratada como problema secundário, começam a se consolidar investimentos robustos em segurança e modernização.

As concessões da BR-163 e dos trechos a leste das rodovias BR-262 e BR-267, já contratadas com a iniciativa privada, representam um avanço que pode mudar não apenas o transporte de cargas, mas a vida de todos que trafegam diariamente por essas estradas.

As obras previstas não se limitam à duplicação de pistas – recurso essencial nos trechos de maior movimento. A ampliação da largura das vias em áreas onde a duplicação não é viável, somada à implantação de terceiras faixas em diversos pontos, mostra uma preocupação técnica: dar fluidez ao tráfego, reduzir ultrapassagens arriscadas e, sobretudo, salvar vidas.

Porque segurança viária não se mede apenas em estatísticas de fluxo, mas em acidentes evitados, famílias preservadas e histórias que deixam de ser interrompidas.

É comum atribuir as tragédias nas estradas ao álcool, ao excesso de velocidade ou à imprudência de motoristas. Fatores humanos são, de fato, relevantes. Mas insistir apenas nessa explicação é ignorar metade do problema.

A infraestrutura também determina o nível de risco. Rodovias bem conservadas, com pistas duplas, sinalização eficiente e terceiras faixas abundantes, reduzem drasticamente o número de colisões frontais e de acidentes graves. Onde o investimento chega, a violência no trânsito recua. Onde falta, a morte insiste em fazer morada.

O quadro atual ainda é alarmante. Como mostramos nesta edição, as rodovias de Mato Grosso do Sul seguem violentas. A cada semana, seguem os registros de vidas interrompidas em trechos que, em muitos casos, já deveriam ter sido modernizados.

E a lição é clara: só haverá mudança estrutural quando os investimentos forem priorizados. Segurança no trânsito custa caro, é verdade. Mas nada é mais dispendioso – social e moralmente – do que a perda de vidas em acidentes que poderiam ser evitados.

Diante do volume de recursos que o poder público arrecada nas três esferas e do tanto que se perde em burocracia e ineficiência, a pergunta não pode ser evitada: quanto vale a vida do usuário da rodovia? O Estado brasileiro precisa responder não com discursos, mas com obras.

A transformação logística que se avizinha em Mato Grosso do Sul será um marco. Mas só será histórica, de fato, se for medida não apenas em quilômetros de asfalto, e, sim, em vidas preservadas.

