A tecnologia como uma aliada na mobilidade

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Vivemos um ponto de inflexão. De um lado está a popularização dos smartphones e os benefícios proporcionados pelos dispositivos na mobilidade. De outro, está a segurança viária e os riscos causados pelo uso do celular na direção de automóveis, caminhões, motocicletas e por aqueles que, por incrível que pareça, pedalam e caminham.

Como promover o uso responsável desses dispositivos, em um mundo amplamente conectado, em que boa parte das nossas decisões – das mais simples, como pedir comida, às mais complexas – passam pelo uso do celular?

Precisamos estar atentos e combater a Epidemia da Distração, causada por quem mexe no celular enquanto dirige. É uma questão que todos nós devemos debater, uma vez que toda a sociedade é impactada. Esta discussão não deve ficar restrita apenas aos órgãos de trânsito e legisladores.

Os números mostram que a mudança de comportamento é urgente. Nós queremos que os motoristas e clientes possam desfrutar do melhor que a tecnologia tem a oferecer, sem ter que pagar um preço alto por isso.

Apenas em 2024, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP) emitiu cerca de 186 mil multas pelo uso do celular na direção, o que equivale a uma autuação a cada três minutos em média. Nos Estados Unidos, dados do National Traffic Safety Administration (NTSA), órgão ligado ao departamento de transportes, estima que em 2023 cerca de 3.200 pessoas morreram em decorrência de acidentes causados pela perda de atenção resultante do uso do telefone celular.

Na sociedade moderna, a necessidade de estar constantemente conectado ao celular reflete tanto a busca por eficiência e informação imediata quanto o desafio de equilibrar a vida digital com a segurança e o bem-estar pessoal. As consequências dessa necessidade constante de estar conectado ao celular são diversas e impactam várias áreas da nossa vida, principalmente nos riscos à segurança, especialmente no trânsito, onde a distração causada pelo uso do celular pode levar a acidentes graves.

Por isso, a partir deste 25 de setembro – Dia Nacional do Trânsito – a Motiva e Tim darão início a um movimento coletivo para intensificar as orientações sobre o uso responsável do celular em todo o País por quem dirige, caminha e pedala.

Queremos tratar da epidemia da distração, causada por quem mexe no celular e dirige ao mesmo tempo. Este é um assunto relevante e deve ser discutido não só por nós, que atuamos no setor de mobilidade e infraestrutura, mas por toda a sociedade.

É importante ressaltar que nas rodovias, por exemplo, a conectividade é fundamental para a comunicação de motoristas e passageiros, permitindo o atendimento rápido em casos de emergências.Conexão é fundamental às operações da rodovia, aumentando a segurança viária e trazendo eficiência ao ecossistema logístico com rastreabilidade de cargas e veículos. E mais: inclui digitalmente as comunidades lindeiras, beneficiando propriedades rurais, escolas e unidades de saúde.

Portanto, o que queremos aqui é reforçar as orientações para que o comportamento seguro seja sempre adotado por aqueles que dirigem, caminham ou pedalam.

Queremos que a tecnologia continue permitindo que nossos clientes cheguem aos seus destinos sempre pela melhor rota, no menor tempo e com mais segurança viária. Nosso objetivo é simples: garantir que a tecnologia seja sempre uma aliada importante na mobilidade.