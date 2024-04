Acolhimento: ato revolucionário de amor e empatia

Claudio Humberto

Deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) após Maduro vetar 5 adversários na "eleição"

BGE desmente lorota lacradora de Marina Silva

Se fosse ministra de Bolsonaro, Marina Silva não escaparia do inquérito das "fake News".

Bem ao estilo de Lula (PT), que usa números falsos para impactar plateias, mesmo com danos à imagem do Brasil, a ministra do Meio Ambiente disse ao lado de Fernando Haddad (Fazenda), no Fórum Econômico de Davos, em janeiro de 2023, que haveria "120 milhões passando fome" no Brasil.

A mentira foi desmascarada nesta quarta (25) pelo Pnad, estudo do IBGE divulgado quinze meses depois.

O número correto

A Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE, aponta 7,4 milhões de famílias sob insegurança alimentar moderada ou grave.

90 milhões a menos

Considerando a média familiar de quatro membros, estão em situação de pobreza, incluindo os totalmente miseráveis, 29,6 milhões de pessoas.

Deu em nada

A fake news rendeu até convite ignorado por Marina Silva para depor na Câmara. Não deu as caras. E a mentira não foi retirada.

Difamação é praxe

Queimar o filme do Brasil no exterior é método no governo Lula. O petista Jorge Viana, diretor da Apex, em viagem à China, atacou o agronegócio.

Governo Lula faz chicana jurídica para aplicar calote

O governo Lula apela a chicana jurídica para protelar o pagamento de dívidas junto a usinas de açúcar, como ordenam decisões transitadas em julgado há 20 anos. As dívidas podem chegar a R$120 bilhões, mas a estimativa é que metade disso ficará retido: quebradas pelo governo, as empresas não puderam pagar impostos.

Não há o que discutir, nem se pode fazer isso, mas o governo usa artifícios jurídicos achando que todos são um bando de tolos, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF).

Pura embromação

Na operação "Vão Embromando Aí", a Advocacia Geral da União (AGU) se faz de incapaz alegando "mudança dos critérios" para indenizações.

Alegação superada

A AGU sabe ou deveria saber que STJ e STF já decidiram que esses processos transitaram em julgado antes da mudança de entendimento.

Duplo castigo

O não pagamento das dívidas ordenadas pela Justiça castiga outra vez os produtores cujos preços no passado foram tabelados abaixo do custo.

Evento importante

O aniversário do ex-presidente José Sarney, quarta (24), já é considerado o mais importante evento político de Brasília desde a posse do atual governo. Quem tem poder e estava na cidade marcou presença.

Furando fila

Sem pedir licença, os senadores Rodrigo Pacheco e Randolfe Rodrigues furaram a fila de convidados para cumprimentar o aniversariante José Sarney. Mostram que os bons modos são reservados às câmeras de TV.

Em defesa de Manaus

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União), gastou sola de sapato no Congresso. Também esteve com Haddad (Fazenda) em defesa da Zona Franca de Manaus, na regulamentação da reforma tributária.

Troféu Óleo de Peroba

O chefe da CGU, Vinícius Marques, alega que nada tem com a relação do próprio escritório de advocacia, tocado por sua mulher, com a antiga Odebrecht, que renegocia acordo de leniência...com a CGU. Como se o marido, ainda que "sócio afastado", não usufruísse da renda familiar.

Caso de polícia

O ex-secretário de Comunicação de Jair Bolsonaro Fábio Wajngarten acionou a polícia novamente após outra tentativa de invasão ao prédio onde mora. Desta vez, o elemento tentou se passar por um familiar.

Deve ser um gênio

Filho do ministro Vital do Rêgo (TCU) e sobrinho do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), Vital do Rêgo Neto (30 anos) virou conselheiro Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. R$86,5 mil por mês.

Maracutaia do PT

Zucco (PL-RS) acionou o TCU e a PGR para apurar suspeitíssima vitória de agências ligadas ao PT de edital milionário de comunicação. "Ao que tudo indica, vem aí mais uma maracutaia do PT", conclui o deputado.

Diagnóstico

Acusado de estar interrompendo fala da deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS) em comissão da Câmara, o deputado Ricardo Salles (PL-SP) negou o corte e disse se tratar de um caso de "esclerose parlamentar".

Pensando bem...

...segundo a proposta de reforma tributária, a solução petista para diminuir o custo da cesta básica é... remover itens da cesta.

PODER SEM PUDOR

É Farroupilha!

Interventor no Rio Grande do Sul, o general Flores da Cunha detestava perder no carteado e, certa vez, impôs à mesa, arrastando as fichas: "Ganhei! Formei uma Farroupilha, o maior jogo numa mesa gaúcha!" Eram só cinco cartas de naipes diferentes.

Reza a lenda que o jogo seguiu e logo depois um dos jogadores exclamou: "É Farroupilha!". Mas o general, conhecido pela companhia permanente de um 38 na cintura, informou aos desavisados: "Esse jogo só vale uma vez!"

