CLÁUDIO HUMBERTO

"Ainda vai enfrentar mais derrotas no Congresso"

Deputado Coronel Tadeu (PL-SP) faz previsões para o governo de Lula

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

21/08/2025 - 07h00
Sumiço de aliados impôs derrota a Lula na CPMI 

Uma reviravolta garantiu à oposição o comando da CPMI do INSS e a investigação do roubo aos aposentados e impôs mais uma derrota a Lula (PT). Mas isso não teria sido possível sem ausência de governistas que mais se beneficiam das benesses do Planalto. Humilhado na derrota, Omar Aziz (PSD-AM) se queixou em conversas reservadas dos “mui amigos” que deram o bolo: senadores Cid Gomes (PSB-CE) e Renan Calheiros (MDB-AL), que nem deram as caras, e Eduardo Braga (MDB-AM), que só chegou em cima do laço.

Chego já

Foi decisiva também a ausência dos deputados Rafael Brito (MDB-AL), Bruno Farias (Avante-MG) e Mário Heringer (PDT-MG).

Salto alto

Omar Aziz passou vergonha: “posou para fotos” como presidente antes do jogo, dando entrevistas como presidente da CPMI.

Perdeu, mané

Neolulista dedicado, Hugo Motta (Republicanos-PB) também pagou mico: até anunciou o correligionário aliado Ricardo Ayres (TO) como relator.

Água no chopp

A oposição emplacou no comando da CPMI o senador Carlos Viana (Podemos-MG) e o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL) como relator.

Petista Chico Vigilante pede civilidade na política

Parlamentar por sete mandatos, dois deles federais, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) tem saudades dos tempos em que conflitos políticos eram resolvidos com negociação e muito diálogo: “O que está faltando na política é civilidade”, disse ele em entrevista ao podcast Diário do Poder. “A eleição termina quando do último voto”, diz ele, para depois “todo mundo descer do palanque e trabalhar pelo Brasil”.

Crise tem

Vigilante admite que o Brasil vive “crise grave” com os EUA, mas, para ele, o culpado é Donald Trump, “que quer ser o imperador do mundo”.

Difícil

Para o parlamentar petista, a negociação é necessária e o Brasil deve se empenhar. Ele também acredita que empresários terão papel nas tratativas.

Passou de maduro

Vigilante criticou o ditador da Venezuela: “Eu não tenho admiração pelo [Nicolás] Maduro”, mas critica acusação dos EUA de ser líder de cartel.

BTG é tricolor

Após os golaços da parceria entre BRB e Flamengo, multiplicando o valor de mercado do banco, e com a rival XP investindo na CazéTV, o BTG resolveu entrar em campo, com 60% da SAF do Fluminense.

Não perdem por esperar

Na CPMI do INSS, o Brasil conhecerá melhor Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), procurador experiente (chefiou o MP de Alagoas), destemido, focado e investigador experiente. Os ladrões do INSS não perdem por esperar.

Suprema ironia

Velho comuna, Flávio Dino ironizou o estrago que fez na Bolsa. “Não sabia que era tão poderoso”. Bancos perderem R$ 42 bilhões em valor de mercado. Ele viu “especulação financeira”. Não sabe o que diz.

Caixão e vela preta

Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder de Lula no Congresso, parecia em velório, ao justificar a derrota na CPMI do INSS. Tentando sair pela tangente, disse que a base “dormiu no ponto”. Ele incluído.

Camarão dormiu

Enquanto governistas e sindicalistas picaretas celebravam a CPMI “sob controle”, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), varava a madrugada em costura pela derrota de Lula.

Vai que é tua, Chico

Até agora poupado nas investigações do roubo do INSS, o irmão de Lula, Frei Chico, dirigente de sindicato beneficiado pela bandalheira, já entrou na mira da oposição e deve ser convocado para depor.

Pé no freio

Rogério Marinho (PL-RN) rechaça ideia de revanchismo, ao defender o impeachment de Alexandre de Moraes (STF), acusado pelo senador de perseguir quem pensa diferente. Afirma que é um “freio à tirania”.

Avançou

Por pouco, mas passou na CCJ do Senado a impressão do voto, em dia de glória para a oposição. O texto ainda precisa ser votado no plenário e, se passar, seguirá para a Câmara dos Deputados.

Pensando bem...

... a esperança é a última que morre, até no STF.

PODER SEM PUDOR

Estado de absurdo

Governador da Bahia no fim dos anos 1940, Otávio Mangabeira despachava em seu gabinete quando um assessor entrou esbaforido: “Governador, aconteceu um absurdo!” Foi o mote para a frase histórica de Mangabeira: “Calma, meu caro. Não há absurdo que não tenha precedente na Bahia...”

EDITORIAL

As soluções para os dilemas urbanos

Ocupar o espaço urbano é resolver problemas antigos e permanentes, com escolhas que nem sempre agradam a todos, mas que devem priorizar o interesse coletivo

21/08/2025 07h00

Arquivo

Nesta edição trazemos dois temas centrais e complementares relativos à ocupação do espaço urbano em Campo Grande. Ambos dizem respeito à forma como a cidade se organiza, cresce e oferece serviços à população. De um lado, a gestão municipal acerta ao enfrentar os chamados “vazios urbanos”, áreas grandes mantidas sem uso por investidores que especulam com o preço dos terrenos, de outro, ainda erra na condução da política de transporte coletivo, embora se perceba um esforço de correção de rota diante de decisões judiciais recentes.

No primeiro ponto, a prefeitura acerta ao propor mudanças na legislação, endurecendo as regras contra práticas que deixam bairros inteiros incompletos e a cidade fragmentada. O combate à especulação imobiliária não é apenas uma medida de justiça social e urbanística, mas uma questão de sustentabilidade financeira e estrutural para o Município. Quem mantém grandes terrenos ociosos não apenas dribla o Fisco, mas impede que o tecido urbano seja mais denso, compacto e eficiente.

E esse adensamento não é detalhe. Uma cidade mais concentrada reduz custos de energia elétrica, saneamento e transporte público. As distâncias diminuem, a mobilidade se torna mais racional e os serviços públicos, mais eficientes e baratos. Uma cidade que se espalha descontroladamente encarece a própria máquina pública e sobrecarrega o bolso dos cidadãos. Nesse aspecto, é louvável que o Município assuma uma postura firme, mesmo que essa decisão possa desagradar a interesses poderosos do mercado imobiliário.

Na outra ponta, porém, a administração municipal ainda demonstra dificuldades na condução do transporte coletivo. A Justiça, em decisão recente, determinou a correção da chamada tarifa técnica dos ônibus e obrigou o Município a quitar os repasses de subsídio ao sistema, com os quais estava inadimplente. A medida judicial revela que não é mais possível conviver com improvisos ou com a tentação de usar o preço da tarifa como instrumento de populismo político.

É compreensível que nenhum governante queira carregar o ônus de uma tarifa elevada, que pesa diretamente no bolso do cidadão e pode custar votos. Mas também é ilusório acreditar que um serviço público de qualidade possa ser mantido sem recursos suficientes. O transporte coletivo de Campo Grande já padece de desconfiança, com críticas recorrentes à sua qualidade. A solução, portanto, passa por transparência e equilíbrio: subsídio público existe e deve continuar, mas a tarifa não pode ser artificialmente achatada, a ponto de comprometer a viabilidade do sistema.

Estamos diante de uma correção de rota. Reconhecer que não há espaço para tarifas irreais é um passo necessário, ainda que impopular. O debate honesto deve incluir não apenas o custo direto do transporte, mas a qualidade do serviço prestado e a responsabilidade compartilhada entre poder público, concessionárias e usuários. Afinal, quem paga a conta pelo transporte coletivo? A resposta não é simples, mas a omissão, certamente, não é solução.

Ocupar o espaço urbano, em última instância, é isso: resolver problemas antigos e permanentes com escolhas que nem sempre agradam a todos, mas que devem priorizar o interesse coletivo. Entre combater vazios urbanos e equilibrar o sistema de transporte, Campo Grande vive dilemas típicos de cidades em crescimento. Superá-los exige coragem política, compromisso com a coletividade e capacidade de enfrentar interesses particulares que, muitas vezes, colocam-se acima do bem comum.

ARTIGOS

Inteligência artificial e o mundo entre pensar e saber

O avanço sem pedir licença da tecnologia, quando a IA entrega conhecimento pronto, o aprendizado vira consumo

20/08/2025 07h45

Arquivo

A tecnologia avança sem pedir licença e a inteligência artificial (IA) já deixou de ser novidade para se tornar parte do nosso dia a dia. Para os mais jovens, ela não é uma ferramenta, mas uma linguagem nativa. Nasceram imersos nela.

Segundo pesquisa do Google e Educa Insights, 30% dos estudantes já usam IA para tarefas escolares. Isso revela não apenas o uso da tecnologia, mas uma mudança profunda: a substituição do processo de aprender pela simples obtenção de respostas. O perigo? A confiança excessiva no formato, não no conteúdo.

O problema não está na resposta rápida, mas na perda do intervalo entre a dúvida e o entendimento, espaço em que nasce o pensamento crítico. Quando a IA entrega conhecimento pronto, o aprendizado vira consumo. O pensar vira replicar.

Além disso, a IA responde com base em padrões estatísticos, não em verdade. Ela reflete dados históricos e seus vícios. Sem contexto, dados são fragmentos.

E quando respostas “parecem” neutras, mascaram suas origens e influências. Isso é especialmente perigoso para jovens, que podem ver a IA como fonte de verdade absoluta.

Essa confiança cega na IA leva a um risco ainda maior: não o erro, mas a ilusão de certeza. A pluralidade e o conflito, essenciais à ciência, à democracia e à humanidade, cedem lugar a respostas agradáveis, funcionais, mas empobrecidas de diversidade.

Diante disso, é urgente politizar e contextualizar o uso da IA. Não se trata de rejeitá-la, mas de compreendê-la criticamente. A escola deve ensinar a questionar, não apenas usar. As empresas devem assumir responsabilidade sobre como formam cultura por meio da tecnologia. Transparência e governança não são opcionais.

A IA é um avanço poderoso, mas sem consciência não é progresso, é perda. O auxílio desta ferramenta não nos dispensa de pensar, criticamente, se a reposta aponta a solução ou apenas um resultado que não satisfaça a pergunta feita.
 

