Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Amadorismo e falta de transparência

O silêncio imperou sempre, como se dirigentes de um órgão público pudessem ignorar as normas e fazer aquilo que lhes interessa ou convêm

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

09/08/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Desde o começo de setembro do ano passado, o Correio do Estado vem publicando reportagens sobre o fim do contrato da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) com o Consórcio Cidade Morena, responsável pela instalação e a manutenção de 93 radares e lombadas eletrônicas nas vias de Campo Grande.

Inicialmente assinado em 2018, o contrato foi renovado, recebeu sete aditivos e foi estendido por mais cinco anos. Depois disso, determina a legislação, é necessário fazer nova licitação. Isso, porém, não ocorreu. Mesmo assim, motoristas continuaram sendo multados, conforme deixam claras as ocorrências no Diário Oficial de Campo Grande, publicadas pelo menos três vezes por mês.

Também nunca foi publicizado nenhum tipo de renovação ou contrato emergencial. E, como os motoristas continuaram sendo multados e boa parcela fez os pagamentos, o consórcio está sendo pago por meio de uma engenhoca jurídica chamada reconhecimento de dívida. 

O Correio do Estado buscou inúmeras vezes explicações sobre a legalidade da emissão das multas, já que não havia contrato. O silêncio imperou sempre, como se os dirigentes de um órgão público pudessem simplesmente ignorar as normas legais e fazer aquilo que lhes interessa ou convêm.

Isso é vedado em qualquer setor da administração pública, que dirá num setor que envolve os proprietários dos mais de 660 mil veículos registrados no Município.

Se existe fundamentação para emissão de multas e pagamento do consórcio, o mínimo que se esperaria é transparência, o que costuma dar credibilidade às decisões tomadas por homens públicos.

Exatamente por conta desta falta de transparência é que, agora, o ex-prefeito de Campo Grande, que é advogado e foi o responsável pela assinatura do tal contrato em 2018, está recorrendo à Justiça para exigir a anulação de milhares de multas, devolução do dinheiro e que o consórcio seja obrigado a restituir pouco mais de R$ 5 milhões que recebeu desde então.

Seu principal argumento é o de que no setor público ninguém pode contratar ninguém sem o devido embasamento legal.

A confissão de que o contrato realmente havia vencido é o fato de ter sido anunciada nova licitação. Até agora, o certamente está em andamento. Mesmo assim, as multas continuam sendo emitidas. Na quarta-feira, foram testados os equipamentos das empresas interessadas.

Agora, a Justiça pode até indeferir o pedido feito pelo ex-prefeito e manter a validade das milhares de multas. Porém, um administrador público com um mínimo de responsabilidade e competência precisa, pelo menos, ser transparente e dar explicações à sociedade.

Estar à frente de uma instituição de trânsito é diferente de estar à frente de uma igreja. É inadmissível que em um assunto tão delicado, que interfere no dia a dia de milhares de pessoas, ocorra tamanho amadorismo, para ser brando. Se o advogado Marquinhos Trad apelou à Justiça, é porque lhe deram indícios de que algo muito estranho ocorreu.

Alguém poderia até alegar que a ação judicial é fruto de alguma tentativa de vingança do ex-prefeito. Fosse assim, já teria protocolizado uma infinidade de outras ações. Se lhe tivessem sido dadas explicações, possivelmente não se prestaria ao papelão de ouvir um não do magistrado.

Não se trata de defender o fim dos radares, o que possivelmente resultaria no aumento dos acidentes e das mortes. Porém, as normas legais existem e precisam ser cumpridas. 

ARTIGOS

Vantagens do etanol proveniente do milho safrinha

08/08/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A expansão da produção de biocombustíveis, incentivada por políticas e acordos nacionais e internacionais gera, há mais de 15 anos, questionamentos quanto ao seu desempenho ambiental. O conceito ganhou força internacionalmente a partir do estudo de Searchinger et al. (2008), que questionou a sustentabilidade da produção de biocombustíveis, particularmente do etanol de milho produzido nos Estados Unidos, que poderiam ter emissões de gases de efeito estufa (GEE) maiores do que os dos combustíveis fósseis, se contabilizados os efeitos indiretos do uso da terra. Potencialmente, tais efeitos são causados pela necessidade de expandir a produção agrícola em novas terras para compensar culturas desviadas do uso original para o de biocombustíveis. Com isso, a mudança do uso da terra (MUT) pode resultar em emissões significativas de GEE e minar a economia de carbono associada ao uso de biocombustíveis

Nos últimos anos, as práticas agrícolas e tecnologias relacionadas à produção de milho deram um salto significativo em direção ao aumento da produtividade. Avanços recentes em tecnologia agrícola possibilitaram a disseminação de sistemas de produção em múltiplas safras. Como benefícios, além de uma maior produção por área, as lavouras de segunda safra permitem uma melhor proteção do solo e otimização dos recursos no processo de produção agrícola. O milho de segunda safra, cultivado de forma sucessiva à cultura da soja, tem desempenhado um papel crucial no debate sobre a maior eficiência do uso da terra na agricultura moderna. O sistema soja-milho permite o aproveitamento de uma janela de cultivo adicional durante o ano agrícola, maximizando a utilização da mesma área, gerando efeitos positivos no solo.

Aperfeiçoamentos tecnológicos e condições climáticas regionais permitiram o plantio precoce da soja e o cultivo em sucessão do milho no fim da década de 1990. Praticamente a totalidade, cerca de 99% do milho originado no estado de Mato Grosso, onde estão localizadas a maior parte das indústrias de etanol de milho, é proveniente de segunda safra.

Entre 2000 e 2001, e 2024 e 2025, a área de milho de segunda safra no Brasil expandiu em aproximadamente 14 milhões de hectares (Mha). Por outro lado, a área de milho primeira safra reduziu em 6,8 Mha. Neste mesmo período, a área de soja passou de 14 Mha para 47 Mha, uma expansão de 33 Mha. Na região Centro-Oeste, que concentra 72% da produção de milho segunda safra do Brasil, a área de soja 2004/05 era de 10,8 milhões de hectares (ha), equivalente a área de milho segunda safra observada nesta região em 2024/25. Nesses últimos 20 anos, a área de soja expandiu 103%, e apenas 50% dos atuais 22 milhões de ha de soja, são cultivados com milho de segunda safra.

Esse cenário é um indicativo de que a expansão da produção de milho segunda safra na região Centro-Oeste ocorreu principalmente sobre áreas de soja já consolidadas há muitos anos. Além disso, na safra 2024/25, aproximadamente 50% da área de soja está ocupada com milho segunda safra na região Centro-Oeste.
O sistema de produção do etanol de milho de segunda safra otimiza o uso da terra e reduz a necessidade por áreas agrícolas. Sendo assim, gera expansão de 600 mil ha de milho de segunda safra no Brasil, em áreas de soja já consolidadas. Traz redução da demanda de milho e farelo de soja para a alimentação animal, com substituição pelos Dried Distillers Grains (DDG), coproduto da produção de etanol, resultando na liberação de 25 mil ha de área agrícola. Traz, ainda, intensificação da pecuária e redução da área de pastagem em 168 milha.

Isso mostra que o sistema produtivo do etanol de milho de segunda safra é capaz de produzir etanol e produtos para nutrição animal, otimizando o uso da terra, sem demandar área adicional sobre outros usos e liberando área para a produção de 
alimentos.

ARTIGOS

STF e a cláusula de barreira: quando o excesso de partidos e a governabilidade viram um problema

08/08/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A democracia brasileira é jovem, plural e vibrante. Mas também é uma das mais fragmentadas do mundo. Esse excesso de partidos, que muitas vezes mais atrapalha do que representa, poderia ter sido enfrentado de forma decisiva há quase duas décadas – não fosse uma votação histórica no Supremo Tribunal Federal (STF), em 2006.

Naquele ano, a chamada cláusula de barreira, mecanismo que exigia desempenho eleitoral mínimo dos partidos para acesso ao fundo partidário, tempo de TV e funcionamento parlamentar, foi derrubada pelo STF. A justificativa: a regra feria o pluralismo político. Entre os votos que selaram o destino da cláusula, destacou-se o do então ministro Joaquim Barbosa, que adotou uma interpretação constitucional rígida, focada na defesa da diversidade partidária.

A intenção pode ter sido nobre, mas o efeito foi desastroso. A decisão abriu caminho para a proliferação desenfreada de siglas – muitas sem base social, ideológica ou eleitoral, mas com acesso a recursos públicos e poder de barganha. Criou-se uma verdadeira indústria de partidos, onde legendas se tornaram moedas de troca, e não instrumentos legítimos de representação.


O resultado foi sentido nos anos seguintes: governos instáveis, coalizões frágeis, crises políticas recorrentes e dificuldade para aprovar reformas estruturais. O STF, como guardião da Constituição, tinha (e tem) o dever de proteger os valores democráticos, mas sua decisão, à época, acabou por preservar uma pluralidade ineficaz e disfuncional.


A cláusula de barreira só foi resgatada em 2017, com a Emenda Constitucional nº 97, e seus efeitos começaram a aparecer nas eleições seguintes. Com menos partidos com acesso pleno ao Congresso, a política ficou ligeiramente mais organizada – mas o tempo perdido entre 2006 e 2018 atrasou reformas importantes e consolidou uma cultura de pulverização.


O caso da cláusula de barreira mostra que, muitas vezes, a letra da Constituição precisa ser interpretada com responsabilidade institucional. Defender a democracia não é apenas garantir espaço para todos, mas também criar regras que garantam eficiência, representatividade e governabilidade.


O Brasil precisa de partidos fortes, coerentes e com base real na sociedade. E o Supremo precisa, cada vez mais, considerar os efeitos práticos de suas decisões no funcionamento da democracia. A história da cláusula de barreira é um bom exemplo de como boas intenções jurídicas podem, sem o devido cuidado, gerar consequências políticas e sociais indesejadas.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 3 dias

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF
Até agosto de 2026

/ 15 horas

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF

3

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo
Política

/ 16 horas

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo

4

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado
TRÂNSITO

/ 23 horas

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado

5

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar...Leia na coluna de hoje
Correio B

/ 1 dia

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar...Leia na coluna de hoje

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD