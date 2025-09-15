Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

As empresas e o crédito responsável

O crédito é combustível para o crescimento, mas, quando mal administrado, se transforma em armadilha, por isso deve ser usado com responsabilidade

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

15/09/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Reportagem publicada nesta edição do Correio do Estado revela um dado que deveria acender um sinal de alerta em Mato Grosso do Sul: a inadimplência das empresas dobrou em uma década. O aumento expressivo não pode ser tratado como simples estatística. Ele reflete problemas estruturais da gestão empresarial, da oferta de crédito e da forma como parte do setor produtivo encara a responsabilidade financeira.

É verdade que, dentro desse quadro, há um aspecto atenuante: a ampliação do crédito para pequenas e médias empresas ao longo dos últimos anos. Esse acesso mais amplo ao financiamento contribuiu para a expansão de negócios, a formalização de atividades e o surgimento de novas oportunidades.

Mas não se pode ignorar que esse mesmo movimento de expansão trouxe também maior exposição ao risco de endividamento, especialmente em um ambiente econômico marcado pela instabilidade.

Os números da Serasa Experian, um dos maiores gestores de dívidas do mundo, ajudam a dimensionar a gravidade do problema. Eles mostram não apenas o peso da inadimplência, mas também que há falhas recorrentes na forma como as empresas lidam com sua gestão financeira.

O cenário de juros elevados agrava a situação, mas não explica sozinho o crescimento da inadimplência.

É possível considerar que parte dessa crise decorre de uma enxurrada de crédito barato contratada há cerca de três anos, em um momento de juros historicamente baixos. Muitos empresários apostaram em financiamentos sem prever a escalada de custos futuros.

Agora, com a taxa básica de juros ainda em patamar elevado, a conta chegou. No entanto, essa explicação cobre apenas parte do fenômeno. O problema é mais profundo e exige reflexão.

Nos últimos anos, vieram à tona estratégias jurídicas questionáveis que se transformaram em ferramentas de fuga da responsabilidade financeira. No agronegócio, multiplicaram-se os pedidos de recuperação judicial, muitas vezes utilizados não como instrumento legítimo de reestruturação, mas como artifício para escapar de dívidas com bancos e fornecedores.

Outros setores da economia também têm mostrado práticas semelhantes, revelando não apenas dificuldades conjunturais, mas também uma cultura de irresponsabilidade no trato com o crédito.

É preciso reafirmar o óbvio: crédito é bom, mas deve ser usado com responsabilidade. Ele é combustível para o crescimento, mas quando mal administrado, transforma-se em armadilha.

A gestão empresarial madura precisa ser capaz de equilibrar oportunidades de investimento com a capacidade real de pagamento, evitando aventuras que coloquem em risco não apenas o patrimônio de sócios, mas empregos, fornecedores e consumidores.

Empresas saudáveis são essenciais para o desenvolvimento econômico. São elas que geram empregos, movimentam a economia local e fazem o Estado e o País crescerem. Quando a inadimplência se torna regra e a irresponsabilidade financeira se espalha, perde-se a confiança no ambiente de negócios e mina-se a credibilidade necessária para atrair investimentos.

O momento é de aprender com os erros recentes. Mato Grosso do Sul precisa de empreendedores que entendam que gestão responsável não é obstáculo, mas condição para crescer de forma sustentável. Não podemos nos acomodar diante do avanço da inadimplência. Mais do que números, está em jogo o futuro da economia.

ARTIGOS

O que seus olhos não veem decide mais do que você imagina

13/09/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Tudo começa em nós. Quanto mais você aprofunda o olhar sobre si e o comportamento humano, mais percebe que a linguagem invisível é a raiz silenciosa por trás de muitas decisões, suas e dos outros. É no que não é dito que moram os verdadeiros motivos das ações, das reações e das conexões ou afastamentos entre as pessoas.

Compreender essa linguagem é sair do superficial e transformar cada conversa, reunião ou entrevista em uma leitura mais profunda do que realmente está em jogo, e ter essa consciência afia o seu olhar. E quanto mais ele se torna preciso, mais assertivas são as decisões sobre pessoas e negócios.

No mundo corporativo, o maior obstáculo para identificar o talento certo nem sempre está nos candidatos, muitas vezes, está no próprio líder. Uma mente sobrecarregada, em modo automático ou tomada por tensões, não percebe sutilezas. Ignora sinais importantes presentes na comunicação não verbal.

A clareza para decidir bem sobre pessoas começa na clareza emocional e mental de quem lidera. Só enxerga o invisível quem está presente. Só decide com precisão quem consegue silenciar o ruído interno e observar além do óbvio.

Quando o líder está imerso em pressões e bloqueios não resolvidos, sua percepção se estreita. Passa a ver o outro por filtros inconscientes, repete padrões automáticos e toma decisões baseadas no medo, no passado ou na urgência, em vez de avaliar a real compatibilidade entre pessoa, equipe e desafio.

Depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando: existe a pessoa ideal? Existe um corpo perfeito, sem traumas? Existe alguém totalmente resolvido emocionalmente? A verdade é que todos carregamos marcas, o que muda é a forma como lidamos com elas.

E, se decidir bem não for sobre escolher o melhor, mas sim sobre quem faz sentido para o momento? E se a melhor pessoa para o cargo for justamente aquela que aprendeu com as próprias cicatrizes? Decidir bem não significa escolher a pessoa ideal, mas sim quem sustenta o que é, no aqui e agora.

Calma, eu explico: todos temos traumas, muitos deles desde a mais tenra idade, e o que varia é a intensidade com que esses traumas se manifestam. E à medida que são reconhecidos e ressignificados, o corpo muda, e sua estrutura fisiológica acompanha essa transformação.

Talvez a pergunta que ecoe é como escolher entre o que parece mais promissor e o que realmente faz sentido no currículo, no time ou nos negócios? E a resposta não está no que brilha mais. Está no que sustenta. O mais promissor pode encantar no papel, impressionar na fala, destacar-se nos números, mas a verdadeira escolha está na coerência entre discurso, presença e prontidão.

É por isso que a leitura do invisível importa, ela revela o que os olhos não mostram à primeira vista: a intenção por trás da fala, o peso que a pessoa carrega, o quanto ela está presente de verdade no aqui e agora.
Decidir bem não é sobre escolher o que agrada mais num primeiro momento, mas quem tem estrutura para caminhar junto com você no que vem depois. E, no fundo, essa é a essência de toda escolha humana que dá certo: sentir que, mesmo imperfeita, a pessoa está ali inteira. Pronta. Sustentando quem é.

Existe alguém sem traumas? Não. Todos carregamos histórias, experiências, bloqueios, dores e defesas. O que muda é o nível de consciência de cada um. Por isso, antes de decidir bem sobre pessoas, olhe para a sua real necessidade e então, com os pés firmes no chão, e na realidade, coloque o coração em modo avião, porque escolher bem exige mais do que técnica, exige presença, coragem e verdade.

Decidir bem sobre pessoas não é buscar quem não erra, quem nunca caiu ou quem parece perfeito no papel. É saber identificar quem está pronto para ocupar um espaço com inteireza, coerência e abertura para crescer. Porque, no fim, o corpo não exige perfeição, ele exige verdade.

Assine o Correio do Estado

ARTIGOS

Viva a democracia!

13/09/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A democracia não é um porto seguro em que se atraca, mas um oceano em que se navega!

É uma sinfonia em constante composição, cuja partitura são os direitos humanos e cuja regência pertence à vontade da maioria – uma vontade que só se torna sublime quando aprende a modular seu volume para que os solos mais delicados, os dos grupos minorizados, possam ser ouvidos e aplaudidos.

Ela é a busca incessante por uma harmonia, em que cada instrumento, do mais potente ao mais sutil, é indispensável para a grandiosidade da obra.

A história, quando lida com a alma e com os fatos, conta-nos que as nações afinadas por essa orquestra democrática são as que verdadeiramente prosperam. A prosperidade que dela emana não é uma riqueza febril e efêmera, mas o florescer de um pomar perene plantado no solo fértil da segurança institucional: só com a certeza de que as regras do jogo não mudarão com o humor dos ventos, permitem que as raízes da confiança se aprofundem. Por outro lado, a areia movediça do autoritarismo engole sonhos e sementes.

Devemos, entretanto, manter-nos atentos já que essa orquestra pode desafinar sempre que nossa insensibilidade não nos permita enxergar que a principal dissonância, o ruído que ameaça romper a melodia, é o abismo da desigualdade social.

De um lado, a miséria que não apenas dói no corpo, mas amputa a alma, confinando milhões a uma existência de sobrevivência que lhes nega o direito de sonhar. Do outro, uma opulência que se isola em bolhas de consumismo, tornando-se insensível aos clamores da rua.

Esse fosso não é apenas uma falha econômica, é uma fratura ética que cinde a nação. Ele pulveriza a alteridade, essa capacidade sagrada de sentir a dor do outro como se fosse nossa e, a partir dela, construir o protagonismo individual de cada um! O resultado é a desagregação, a corrosão da confiança, a transformação do concidadão em adversário. É nessa hora que a democracia fica à prova, deixando uma ferida aberta em nosso tecido social.

O antídoto pra isso? A democracia assumir sua face mais corajosa: a de regente ativa! Ela não pode ser uma espectadora passiva da injustiça. Sua batuta deve ser firme, traduzida em investimentos públicos que funcionam como o potencializador de cada individualidade e coletividade. Investir em educação de excelência é afinar as cordas do futuro. Garantir saúde universal é assegurar que nenhum músico desfaleça antes do final da peça. Esses atos não são gastos, são a própria composição da justiça social.

Onde há justiça e previsibilidade, a desigualdade social diminui, pois a própria estrutura incentiva a distribuição de oportunidades, e não o seu acúmulo.

É lá então, no palco da inclusão, que a verdadeira mágica acontece. A inclusão social não é apenas um ato de reparação, ela é a pedra fundamental da criatividade. Grupos homogêneos tendem a polir as mesmas ideias até o esgotamento. A verdadeira centelha criativa nasce do encontro do diferente, do inesperado.

Como nos ensinou a genialidade de Victor Hugo, é da convivência entre inteligências diversas que jorra a luz... As diferentes vivências, as visões de mundo moldadas por trajetórias distintas, as soluções pensadas por quem enfrenta barreiras que outros nem sequer enxergam – são como pedras de diferentes texturas e origens que, ao se chocarem, produzem o fogo da ideia nova.

Essa luz, essa centelha criativa, é o motor da inovação. E a inovação, por sua vez, é a base de todo desenvolvimento econômico sustentável e genuíno no mundo contemporâneo. O ciclo, então, revela-se em toda a sua esplêndida lógica: a democracia, ao possibilitar e promover investimentos inclusivos, não está apenas fazendo justiça. Ela está, estrategicamente, cultivando o ambiente mais fértil possível para a criatividade e a inovação, que são as verdadeiras moedas da prosperidade.

Portanto, uma nação que escolhe ser mais justa não está fazendo uma afronta à economia. Pelo contrário, está construindo o único alicerce sólido sobre o qual uma economia vibrante, humana e perene pode, de fato, ser erguida.

A sinfonia da democracia, quando bem regida pela inclusão, não toca apenas para o espírito, mas enche a mesa de todo o seu povo!

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Carro capota, cai em córrego e estudante morre na Capital
COLISÃO

/ 19 horas

Carro capota, cai em córrego e estudante morre na Capital

2

Resultado da Loteria Federal extração 6000-3, sábado (13/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 6000-3, sábado (13/09): veja o rateio

3

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU
Arrocho

/ 2 dias

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU

4

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito
Cidades

/ 17 horas

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito

5

Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação
Política

/ 17 horas

Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 05/09/2025

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?