As mãos invisíveis da Justiça

Mãos que movimentam o sistema, organiza autos, atende a cidadãos aflitos do outro lado do balcão; empurra pilhas de processos que se acumulam como montanhas abarrotadas

Paulino Fernandes de Lima - Defensor público

Paulino Fernandes de Lima - Defensor público

16/09/2025 - 07h30
O cenário mais comumente imaginado do Judiciário costuma se resumir a imagens solenes: magistrados togados, tribunais de arquitetura imponente, discursos carregados de formalidade.

Entretanto, por trás desse palco iluminado existem vozes, olhares e mãos que não aparecem nas mídias, embora sustentem o peso de todo o edifício judicial. São as mãos invisíveis da Justiça.

Essas mãos movimentam o sistema, organizando autos, atendendo a cidadãos aflitos do outro lado do balcão; empurrando pilhas de processos que se acumulam como montanhas abarrotadas. São elas que abrem as portas; que orientam os “perdidos”; que explicam o que parece indecifrável. O trabalho é silencioso, muitas vezes repetitivo, quase nunca celebrado, mas absolutamente indispensável.

Em meu dia a dia na Defensoria, vejo de perto como um gesto simples de um servidor pode mudar o rumo de uma vida. Um processo que é colocado em pauta mais cedo; uma certidão expedida com atenção; uma explicação paciente a alguém que mal entende a linguagem processual.

São atitudes que não aparecem divulgadas nos sites oficiais, tampouco nas redes sociais, mas que, para o cidadão comum, representam a diferença entre continuar no labirinto da espera ou finalmente vislumbrar uma saída do fim do túnel.

A invisibilidade dessas mãos é paradoxal. Elas estão em toda parte, mas raramente são lembradas. O brilho das decisões só recai sobre quem assina, como se a engrenagem funcionasse por si só.

No entanto, basta uma greve, uma paralisação ou mesmo a ausência temporária de servidores para que o sistema revele sua fragilidade. É nesse instante que se percebe o quanto a Justiça é feita também (ou talvez, sobretudo), por aqueles que atuam nos bastidores.

Recordo de um processo em que a tensão era imensa: a parte aguardava, sofregamente, por uma decisão sobre medicamento de alto custo. O juiz determinou a intimação imediata, mas foi o servidor, com sua agilidade, quem redigiu, conferiu e expediu a ordem no mesmo dia.

Para a família, não importava quem havia assinado a sentença, mas sim a rapidez com que aquela decisão ganhara vida prática. Ali, o servidor foi tão decisivo quanto o magistrado.

Há também os colaboradores (remunerados ou voluntários), muitas vezes tratados como peças descartáveis, mas que aprendem, auxiliam, organizam, e dão conta de tarefas que, se não realizadas, atrasariam ainda mais o fluxo processual. São mãos fraternas que, em troca de bolsas modestas, ajudam a sustentar a máquina da Justiça, com energia e disposição.

O reconhecimento dessas mãos invisíveis é, no fundo, reconhecimento da humanidade da Justiça, porque por trás dos carimbos, dos sistemas eletrônicos e dos protocolos, existem pessoas, que também enfrentam filas; que pegam ônibus lotados; que vivem seus próprios dramas fora do fórum. 

Ainda assim, encontram forças para, no expediente, serem pontes para que o direito do outro não se perca.

A invisibilidade, porém, não pode ser naturalizada. Quando esquecemos quem realmente sustenta a engrenagem, reforçamos uma lógica injusta: a de que só importa a autoridade visível, enquanto aqueles que constroem o caminho diário permanecem esquecidos. É preciso dar luz, dar voz, dar dignidade também a quem atua nos bastidores.

Por isso, quando recebo auxílio dessas mãos, faço questão de agradecer, pois também colaborou no trâmite, repetidamente: “Eu quem agradeço”.

Pode parecer um gesto pequeno, mas é um reconhecimento mínimo de que ninguém chega a uma decisão sozinho. O jurisdicionado vê no defensor a face mais próxima do direito, mas eu sei, de dentro, que sem essas mãos invisíveis meu trabalho também se perderia no vazio.

As portas do Judiciário não se abrem apenas pelo peso da lei. Elas se movem, diariamente, pelo esforço de quem não aparece. 

E talvez a verdadeira Justiça comece justamente quando lembramos que ela é feita não apenas pelos membros que exercem as funções da Justiça, mas também por cada servidor e colaborador que, em silêncio, garante que a engrenagem continue girando.

Se o Judiciário quer ser visto como instituição de credibilidade, precisa reconhecer com mais clareza a contribuição dessas mãos, porque, afinal, a Justiça é mais humana quanto mais se consegue enxergar (e valorizar) aqueles que a constroem todos os dias, mesmo que longe dos refletores.

E é com esse olhar que sigo meu caminho: reconhecendo que, nós, os profissionais do Direito, não caminhamos sozinhos. 
A Justiça só existe porque há mãos invisíveis que, em silêncio, fazem-nas pulsar.

O anteprojeto de governo e o esboço de País

Enquanto Lula carrega o peso de ser a única alternativa do campo progressista, a direita terá de enfrentar uma disputa interna intensa, na qual governadores com altas taxas de aprovação, testam sua força e capacidade de articulação

15/09/2025 07h45

Arquivo

A disputa presidencial de 2026 já se desenha como um dos embates mais desafiadores da história recente. De um lado, a esquerda aposta todas as fichas em Luiz Inácio Lula da Silva, único nome capaz de agregar e sustentar competitividade nacional neste momento.

Do outro, a direita apresenta um quadro inverso: sobram candidatos fortes, mas nenhum consenso –um cenário que pode gerar tanto vantagem de visibilidade quanto risco de fragmentação.

Como estrategista de marketing político e tendo participado de várias campanhas no Brasil e na América Latina, entendo que esse contraste entre escassez e abundância de nomes será determinante na definição das estratégias.

Enquanto Lula carrega o peso de ser a única alternativa do campo progressista, a direita terá de enfrentar uma disputa interna intensa, na qual governadores com altas taxas de aprovação, como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Junior, testam sua força e capacidade de articulação. A pergunta é: conseguirão os quatro fantásticos lograr o objetivo da coalisão conservadora?

Esse quadro cria dilemas distintos. A esquerda concentra forças, mas também se expõe: ao depender exclusivamente de Lula, corre o risco de não ter plano B, caso haja desgaste ou queda de desempenho. Já a direita, embora disponha de vários perfis competitivos, precisa construir unidade para não se autossabotar, ou seja, o excesso de opções pode ser tão perigoso quanto a falta delas, porque força o eleitorado a assistir a uma briga interna que fragiliza a narrativa de unidade contra o governo.

Do ponto de vista da comunicação, a diferença se traduz em estratégias opostas. Lula e seu entorno tendem a trabalhar um discurso de estabilidade, legado e liderança unificadora, aproveitando o fato de ser a “marca consolidada” da esquerda.

A direita, em contrapartida, precisa investir em narrativas emocionais, rápidas e contundentes, que diferenciem cada pré-candidato, mas sem romper a possibilidade de convergência em torno de um único nome no momento certo.

A velocidade da comunicação será determinante, pois o campo progressista tem mostrado resposta mais lenta e tradicional, enquanto os conservadores exploram melhor formatos curtos e virais, especialmente nas redes sociais. Mas se não houver alinhamento em torno de quem será o protagonista, essa energia se dissipa e pode fortalecer Lula.

Nesse oceano de possibilidades, semana a semana, os fatos vão provocando pequenas marolas que alteram as pesquisas de popularidade de ambos os lados. E nesse exato momento quem surfa a pequena onda é Lula, que demonstra saúde e jovialidade nas breves e midiáticas corridinhas, enquanto os “quatro fantásticos” tentam se esquivar da família Bolsonaro que acidentalmente deixou as cartas na mesa com a face para cima, expondo suas fragilidades internas e mais uma vez incutindo a dúvida na percepção de seus eleitores.

Em resumo, o cenário novelesco deixa o eleitorado à mercê das cenas dos próximos capítulos, o anteprojeto de governo parece ser eterno e o projeto, de fato, de um país “gigante” continua sendo um eterno esboço, adormecido em berço esplêndido. E isso não é fantástico.

Bolsonaro condenado, e agora?

Condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), quatro votos a um pelos crimes que lhe foram imputados e a pena será de 27 anos e 3 meses

15/09/2025 07h30

Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Foram quatro votos a um pelos crimes que lhe foram imputados, cuja pena será de 27 anos e 3 meses. Não apenas Bolsonaro, mas todos os demais membros do chamado núcleo crucial da trama golpista foram condenados.

Importante avaliar eventos dessa dimensão com o devido distanciamento histórico e treinamento científico atinente à objetividade que se espera do pesquisador. O distanciamento histórico não é possível, já que escrevo no dia seguinte às condenações.

Contudo, a busca de ser objetivo é mister do ofício de cientista social. Fui, há pouco, reler um artigo que escrevi em 2019, pouco depois da análise que fiz dos 100 dias do Governo de Bolsonaro e que se encontra publicado em meu mais recente livro “Política e sociedade no Brasil: ensaios de um tempo recente – bolsonarismo, pandemia, Lula e eleições”.

À época, asseverei que Bolsonaro continuava, mesmo após eleito, no “modo” eleição, criando fatos, crises, desprezando a necessidade de governar e, mais importante, que cada palavra, gesto e ação trariam consequências.

Já no final do primeiro ano de mantado, denominei o fenômeno de “presidencialismo de confrontação”, pois era nítido que a dinâmica da política e do poder havia se reconfigurado com Bolsonaro e que seus ataques à velha política, aos jornalistas, às ciências sociais, à educação, entre outros, seriam constantes e, então, afirmei tratar-se de uma mudança do “presidencialismo de coalização” para o “presidencialismo de confrontação”, com inimigos reais ou imaginários.

Pois bem, Bolsonaro e parte substancial de seus ministros têm, em seu DNA, o gosto pelo confronto, pela transformação do adversário em inimigo e essa lógica impulsionada pelo algoritmo das redes sociais deu-lhes uma força, nas ruas e nas redes, jamais vista.

Mesmo na pandemia, com milhares de mortes diárias, o bolsonarismo fortalecia-se em um quadrilátero de fake news, pós-verdade, negacionismo e teorias da conspiração – em uma clara sustentação no universo da extrema direita.

Não raro, os ataques às vacinas e aos governadores no bojo pandêmico, foram, paulatinamente, após a vacinação e o arrefecimento da Covid-19, direcionados ao STF, seus ministros e às urnas eletrônicas. Bolsonaro cultivou, intimamente, a crença e a certeza de que seu poder era incontestável, que tinha “seu” exército, “seus” generais e o “povo” ao seu lado.

Fenômenos como as bolhas, o viés de confirmação e a dissonância cognitiva tornaram-se presentes e moldaram milhares de pessoas no âmbito valorativo e ideológico. O resultado? Já sabemos: um ataque frontal e direto à democracia, que não foi rompida, mas ficou esgarçada.

Importante destacar a trajetória que desembocou no julgamento, que foi uma resposta institucional. Justiça não é vingança. Política existe para que as divergências sejam resolvidas no âmbito do diálogo, dentro das instituições e respeitando-se a lei. Julgamento houve porque a fronteira da lei, da legalidade foi ultrapassada. E agora?

Agora, que a sociedade compreenda a importância histórica desse julgamento. Não há política perfeita, não há democracia perfeita e nem os seres humanos são anjos. Mas, a política e a democracia – em suas imperfeições – oferecem mecanismos para corrigir rumos e proteger seus pressupostos.

A força do bolsonarismo recebeu um duro golpe, mas continua ativa e, doravante, buscará um nome para herdar esse espólio político e eleitoral. Que a política e justiça possam voltar aos seus devidos espaços. Não há democracia sem democratas.

