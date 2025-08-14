As megafábricas e os megacalotes

CLÁUDIO HUMBERTO

Ministro Luís Roberto Barroso, sobre ser presidente do Supremo

Governo Lula lança Brasil Soberano no escuro

Têm explicação os sucessivos atrasos no lançamento do “Brasil Soberano”, factoide de Lula (PT), Fernando Haddad & cia: o governo nem mesmo sabe se as sanções tarifárias dos Estados Unidos serão alteradas. A aposta é que ainda vem chumbo grosso por aí, mas ninguém sabe. Havia expectativa de alguma luz na suposta reunião, não confirmada, do ministro da Fazenda com o secretário de Tesouro, Steve Bessent, duro crítico do STF e de Alexandre de Moraes.

Só no protocolo

Na segunda (11), enquanto Geraldo Alckmin mostrava o plano a Lula, a pauta juntou dois desafetos: Haddad e Rui Costa (Casa Civil).

Café frio

A reunião não constava da agenda oficial, mas a coluna soube que não foi muito agradável. A dupla disputa preferência de Lula na sucessão.

Vai dar?

O governo também não sabe se o crédito de R$30 bilhões será suficiente. Na Fazenda, há pânico: não existe esse dinheiro.

Sinal de vida

Sem esperar muita coisa do pacote, que deve mais endividar do que salvar o exportador, a CNI anunciou que vai à Justiça contra o tarifaço.

EUA avaliam Mais Médicos como trabalho escravo

A decisão do Departamento de Estado de cancelar os vistos de petistas que implantaram o “Mais Médicos” atinge, entre outros, Alberto Kleiman, atualmente o coordenador-geral da Cop30. O governo dos Estados Unidos apurou que ele e os demais sancionados inventaram esse programa como forma de fazer o Brasil financiar a ditadura cubana. O Mais Médicos era tão cruel quanto covarde: pagava a cada médico cubano apenas 10% do valor que era repassado à ditadura.

Falta Dilma

Em Brasília, prospera a expectativa de que Dilma Rousseff, cujo governo implantou o Mais Médicos, também está na mira dos EUA.

Indignação antiga

O responsável pela decisão de cancelar vistos de petistas que inventaram o Mais Médicos foi o secretário de Estado Marco Rubio,

Ele conhece bem

Descendente de cubanos, Marco Rubio sempre se mostrou indignado com o drama da exploração dos médicos pelo consórcio Brasil-Cuba.

Era a vez dele

A confirmação de Edson Fachin como futuro presidente do STF, a ser empossado em setembro, cumpre tradição de revezamento: assume o posto o ministro mais antigo que ainda não o ocupou.

Espera-se muito de Fachin

Espera-se de Fachin iniciativas para promover a conciliação nacional, após suas declarações recentes em defesa de um STF dentro do seu quadrado, com autocontenção, cancelando decisões de ódio.

Perdeu, mané

Lula é o problema

Em evento de um bancão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), disse ter a receita para recuperar o problema fiscal e moral do País: “o Brasil não aguenta mais o Lula e nem o PT”.

Sem passar pano

Carlos Portinho (PL-RJ) foi tachado como “incisivo” por Otto Alencar (PSD-BA) ao fazer seu papel na sabatina da indicada de Lula ao STM. O senador quis saber sobre um mestrado declarado e não concluído.

No fundão

Difícil acreditar que Simone Tebet (Planejamento) teve papel decisivo no “Brasil Soberano’, como disse Haddad ao apresentar o pacote. À ministra foi reservado lugar na plateia, e nem era primeira fila.

Monumento à inutilidade

Na cerimônia-factoide de Lula para apresentar o pacote anti-tarifaço, o comentário que corria entre os presentes era o que o chanceler Mauro Vieira fazia no palco. Entrou mudo, saiu calado e nada apresentou.

O cúmulo

Os petistas estão babando por censura, mas o pretexto para regular as redes servirá supostamente apenas para proteger criancinhas, nada tem a ver com censura, jura o deputado Helder Salomão (PT-ES).

Pensando bem...

...para combater tarifa estrangeira, o governo Lula usa a “tarifa” paga pelo pagador de impostos brasileiro.

PODER SEM PUDOR

Nepotismo militante

Certa vez, durante discussão na Câmara sobre emenda proibindo o nepotismo no serviço público, o deputado tucano Zenaldo Coutinho (PA) arrancou gargalhadas ao ilustrar, com uma história, a fome do PT por cargos. Ele contou que um colega deputado, cuja identidade não revelou, procurava alguém para se casar, mas faz uma exigência: deveria ser petista. “Por quê?”, perguntou Coutinho, curioso. A resposta: “Ela já vem empregada no governo federal...”