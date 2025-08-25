Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Às portas do Judiciário: o silêncio do balcão

O silêncio não é neutro, molda destinos, prolonga dores e adia reparações

Paulino Fernandes de Lima - Defensor público

Paulino Fernandes de Lima - Defensor público

25/08/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Há espaços em que o tempo parece ser uma eternidade, arrastando-se de forma lenta e indefinidamente, causando uma indesejável angústia, que se chega a questionar o porquê da escolha por aquele caminho como solução.

Em tema de processo judicial, não é raro se deparar com esses espaços. Junto ao que antes era um cenário característico dos processos físicos, encontram-se juntos, presentemente, outros desafios, adornados com senhas impressas e olhares aflitos, construindo uma espécie de liturgia do silêncio.

De um lado, o jurisdicionado, que aguarda uma resposta como quem espera a água brotar no sertão. Do outro, o servidor ou a tela fria do computador, que tanto pode abrir caminhos como erguer muralhas.

O diálogo, muitas vezes, reduz-se a gestos (des) humanamente frios: um “aguarde”, um “volte amanhã”, um “foi encaminhado” ou desesperanças do gênero. Expressões que desalentam, pois carregam o peso de meses de espera, de noites insones, de vidas suspensas.

Esse silêncio não é neutro. Ele molda destinos, prolonga dores, adia reparações. É o silêncio da fila que não anda, da promessa que não chega, da sentença que adormece em alguma gaveta invisível.

Não há gritos, não há espetáculo – há apenas a resignação de quem aprende a conviver com a falta de solução, como quem convive com uma doença crônica.

Paradoxalmente, é também nesse balcão que lampejos de humanidade resistem. O servidor que se compadece e tenta apressar o que pode. O defensor que insiste, repete, argumenta até que a voz quase falhe.

A mãe que, mesmo cansada, sorri para o filho para que ele não perceba o peso da espera. São pequenos gestos que iluminam uma estrutura pesada, lembrando que a Justiça é feita, antes de tudo, de pessoas.

As portas do Judiciário são, assim, fronteiras entre a burocracia e a esperança. De um lado, a decisão, o protocolo, o sistema eletrônico que insiste em dar erro.

Do outro, a vida que não pode esperar: a cirurgia negada, o medicamento em falta, o dano indevidamente causado e não reparado. Entre ambos, um silêncio que às vezes salva, mas que, só pela demora em si, sufoca impiedosamente.

O processo judicial se tornou eletrônico, mas a espera continua sendo “de carne e osso”. A tecnologia mudou os meios, mas não alterou a essência da espera, sentida na angústia que se acumula enquanto o tempo escorre prolongadamente.

O balcão físico foi substituído pelo “balcão” digital, mas o silêncio permanece, agora em forma de telas que não respondem, sistemas que travam e ausência de movimentação, por semanas, meses ou até mesmo anos a fio.

O âmbito judicial, que é buscado, sofregamente, para se pôr termo aos conflitos, pois é legítimo guardião dos direitos, em que argumentos e provas se enfrentam até que uma decisão surja, encontra-se, hodiernamente, empanturrado de ações, que muito contribuem para o prolongamento dos conflitos a eles submetidos, o que reclama uma urgente revisão na processualística civil, a fim de se contemporizar com a realidade destes novos tempos.

Quem conhece suas portas sabe que, antes do discurso, existe o silêncio. E é nele que os cidadãos comuns vivem a experiência mais concreta da Justiça: esperar sem saber até quando.

Talvez o grande desafio esteja em se romper esse silêncio. Não apenas com mais decisões, mas com mais efetividade e eficácia quando das suas confecções. Não apenas com mais tecnologia, mas com a adoção de uma trilha menos íngreme de percurso no ritual a ser adotado no processo.

O balcão, quer seja de mármore, quer seja digital, precisa deixar de ser fronteira ou muro berlinense para se tornar passagem. Precisa ser ponte entre o direito de que se necessita e a justiça que se entrega.

Ao fim da via-crúcis de um processo judicial, nenhuma sentença será suficiente se, no caminho até ela, o que mais se ofereceu foi silêncio.
 

ARTIGO

"Deus, eu perdoo os Teus pecados!": uma reflexão sobre fé, religião e religiosidade

Armadilha da religiosidade começa pequena, mas logo vira um abismo entre fé e religião

23/08/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

“Deus, eu perdoo os Teus pecados!” é como termina o desabafo sobre como o cansado mostrara seu impacto no ato de busca de comunhão com Deus, pois a oração feita ao deitar fica subvertida e, às vezes, nem é concluída.

Apesar de não intencional, o erro na prece leva a pensar em como se pode facilmente culpar Deus pelo resultado das nossas escolhas, e vamos, como escreveu C. S. Lewis, pondo Deus no banco dos réus.

Uma destas escolhas é se deixar entrar no automático durante a participação dos protocolos que a igreja segue no culto – o que chamamos de doutrina ou religião –, pois, por necessidade de ordem na instituição humana, criam-se sistemas onde nos encaixamos e vamos nos deixando levar pelo hábito.

Esta é a armadilha da religiosidade. Começa pequena, mas logo vira um abismo entre fé e religião.

É o fazer por fazer, sem que o ato produza reflexão, autoavaliação ou cuidado em quem o executa. É o imitar o que a congregação faz, sem inclinação sincera em participar do movimento. É o ir à igreja só porque toda família vai e não se quer ficar para trás.

Mas termina-se por ficar para trás. Em muitos casos, termina-se em fugir dos protocolos, aumentando a igreja que mais cresce hoje: a dos desigrejados.

Pois se não há fé na obra que se faz, esta obra é tão morta quanto quem a faz. E assim é que muitos vão à igreja, apenas seguindo rituais, presos na rotina e mortos, tal qual aqueles a quem Deus exortou e, ao vir ao mundo, chamou de sepulcros caiados.

E chamou-os também de hipócritas, pois faziam o que fora estabelecido por Ele por meio da lei, mas só porque outros os olhavam, sem olharem ao motivo para tais rituais: manter comunhão com Deus.

Em um paralelo, é como escovar os dentes sem saber do objetivo: preservar a saúde bucal. Esta é a situação da criança enquanto os pais ensinam ou escovam por ela, que cumpre o rito e colhe o benefício dele.

E este é o papel dos protocolos no começo: ensinar. Aos adultos, seguir escovando sem pensar no porquê é uma escolha pessoal.

E é da falta de se considerar os porquês e de buscar sabedoria e respostas em Deus que cresce o abismo “religiosidade” entre a fé e a religião verdadeira, cujos ritos nos servem de lembretes de que, na busca da saúde espiritual, vale a pena “nos escovarmos” mais que três vezes ao dia, mesmo quando, ao fim deles, o cansaço nos faz tropeçar na oração.

Afinal, Deus perdoou e ainda perdoa nossos tropeços. Já a hipocrisia…

ARTIGOS

O preço da ideologia: impressões de dois governos

Os limites da liberdade de expressão e seus debates, quanto a atuação do Poder Judiciário

23/08/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de impor medidas cautelares ao pastor Silas Malafaia reacende o debate sobre os limites da liberdade de expressão e a atuação do Poder Judiciário.

O ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que apura atos antidemocráticos, determinou uma série de restrições ao pastor, justificando que suas declarações públicas configuram risco à ordem pública e ao Estado Democrático de Direito.

Malafaia foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal após desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele retornava de um voo de Lisboa. Segundo a decisão, as condutas do pastor, “em vínculo subjetivo” com o ex-presidente, “caracterizam claros e expressos atos executórios” dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

A decisão é enfática ao afirmar que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e não pode ser usada como escudo para atacar instituições democráticas.

O ministro Moraes aponta que Malafaia, valendo-se de sua visibilidade como líder religioso, tem fomentado a deslegitimação do Poder Judiciário, questionado a lisura do processo eleitoral e insuflado a população contra decisões judiciais. Para o STF, essa conduta extrapola o direito constitucional e se enquadra como abuso de direito.

Ainda que a linha entre a crítica contundente e a incitação à desordem seja tênue, a cronologia dos fatos apresentada pela investigação indica que as ações contra o pastor não são isoladas.

Elas se sucedem a uma série de manifestações e citações em relatórios da Polícia Federal, evidenciando uma preocupação crescente do sistema de Justiça com o impacto de suas falas.

A determinação de que Silas Malafaia seja levado à Polícia Federal para depor formalmente, mesmo que nas dependências de um aeroporto, levanta um ponto sensível e preocupante: a semelhança com a condução coercitiva, uma prática que, embora amplamente utilizada na Operação Lava Jato, foi declarada inconstitucional pelo próprio STF.

Em 2018, na ADPF nº 444, o Supremo decidiu que a condução coercitiva de investigados para interrogatório violava os princípios da presunção de não culpabilidade, da dignidade da pessoa humana e, principalmente, do direito ao silêncio.

A Corte entendeu que levar alguém à força para depor, sem que tenha se recusado a comparecer a um chamado anterior, tratava o indivíduo como culpado antes de qualquer condenação e o expunha de forma desnecessária.

A decisão de conduzir Malafaia para prestar depoimento, mesmo que em um local não convencional, ecoa essa prática. Independentemente das acusações contra ele ou de sua ideologia, a medida abre um precedente perigoso.

Aplaudir essa ação, sob a justificativa de que a pessoa é “alvo de crimes”, é contraditório para quem defende o garantismo penal e os direitos individuais.

As medidas cautelares impostas a Silas Malafaia, sobretudo a restrição de sua liberdade de ir e vir e de se comunicar com outros investigados, se justificam, na visão do STF, pela necessidade de proteger a ordem pública.

No entanto, a forma como o depoimento foi solicitado levanta questões sobre se o Judiciário está, por vezes, negligenciando os princípios que ele próprio ajudou a solidificar. A luta contra os abusos da Lava Jato não pode se tornar uma mera substituição de alvos.

Afinal, como o próprio ditado popular nos ensina, “o pau que bate em Chico, bate em Francisco”.

O Estado Democrático de Direito não se fortalece pela exceção, mas pela coerência no respeito às garantias fundamentais, que devem ser universais, independentemente de quem seja o investigado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)

5

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS
Cidades

/ 20 horas

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 semana

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira