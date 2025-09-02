Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGO

Às portas do Judiciário: o tempo da vida e o tempo da Justiça

Por: Paulino Fernandes e Lima - Defensor público

Paulino Fernandes e Lima - Defensor público

Paulino Fernandes e Lima - Defensor público

02/09/2025 - 08h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O tempo é, talvez, o bem mais democrático que possuímos: todos dispõem das mesmas 24 horas em cada dia. 

No entanto, sua percepção e seus efeitos não são iguais para todos. Há quem viva contando os segundos para a próxima medicação, quem aguarda ansioso pela data de uma cirurgia, quem suspira por uma resposta que pode significar vida ou morte.

No âmbito judicial, esse tempo se metamorfoseia. Aquilo que na vida se mede em dias ou horas, no processo, costuma se medir em meses ou anos. 

O calendário da Justiça tem sua própria cadência, marcada por prazos, despachos e conclusões, que quase nunca dialogam com a urgência da vida real.

Não são raros os casos em que uma decisão chega tarde demais. A criança que esperava uma vaga em creche já cresceu. O idoso que clamava por um exame faleceu antes que a tutela fosse cumprida. A família que aguardava um medicamento importado viu sua luta perder sentido diante do agravamento irreversível da doença. O processo, então, cumpre seu rito, mas falha em sua razão de ser.

Quantas vezes, em minha rotina, encontro mães que me procuram trazendo não apenas receitas médicas, mas uma ansiedade quase palpável em cada palavra. Elas não pedem favores: pedem tempo. Tempo que não possuem, mas que o processo insiste em lhes negar.

Esse descompasso é cruel, porque o jurisdicionado não pede luxo, mas socorro. E para quem já vem sofrendo, cada hora parece uma eternidade. O tempo da Justiça, porém, insiste em seguir seu próprio compasso, como um trem que parte da estação sempre depois que o passageiro já se foi.

A tecnologia trouxe velocidade aos autos, mas não alterou a essência dessa espera. Sistemas eletrônicos substituíram papéis, mas a angústia de quem precisa continua sendo “de carne e osso”. 

No tempo da vida, cada minuto pode salvar, no tempo do processo, cada minuto se perde em carimbos digitais e em movimentações processuais que não devolvem saúde, dignidade ou paz.

Em audiências, não raro percebo no olhar das partes um tipo de pergunta que não se verbaliza: “Doutor, quando sai a decisão?”

Não se trata de impaciência, mas de sobrevivência. É nesse abismo entre a urgência da vida e o compasso da Justiça que mora a frustração mais dolorosa.

O desafio que se coloca é alinhar esses dois relógios: o da vida e o da Justiça. Não se trata apenas de julgar mais rápido, mas de julgar no tempo certo (aquele em que a decisão ainda é capaz de transformar a realidade que a provocou).

Ao fim e ao cabo, nenhuma sentença será suficiente se, antes dela, o tempo da vida já tiver levado consigo a esperança. O papel do Judiciário não é apenas proclamar direitos, mas lhes fazer pulsar no mesmo ritmo em que pulsa a existência humana.

E é essa sintonia que sigo perseguindo diariamente, na defesa de quem bate às portas do Judiciário: não uma Justiça veloz por si só, mas uma Justiça que chegue enquanto ainda há vida.

ARTIGO

STF e a urgência no avanço da proteção às vítimas de violência doméstica

Por: João Badari - Advogado

01/09/2025 08h00

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

O Supremo Tribunal Federal (STF) está prestes a consolidar uma decisão histórica no Tema 1370, que discute o direito de mulheres vítimas de violência doméstica ao afastamento do trabalho, com a devida concessão de benefícios previdenciários, sempre que sua integridade física e psicológica assim exigir. Até o momento, oito ministros acompanharam o voto do relator, formando ampla maioria em favor de uma interpretação que garante a plena efetividade da Lei Maria da Penha e do sistema de proteção social.

Atuo diretamente neste tema, na condição de “amicus curiae”, e afirmo: a maioria já formada é motivo de reconhecimento, pois reafirma que o direito à vida, à dignidade e à proteção das mulheres deve prevalecer sobre barreiras burocráticas e leituras restritivas da lei. Trata-se de um avanço que se soma ao esforço constitucional de criar condições reais para que as vítimas rompam o ciclo da violência, sem serem obrigadas a permanecer no trabalho em situações de extrema vulnerabilidade.

Apesar dessa sólida maioria, o julgamento está suspenso em razão do pedido de vista do ministro Nunes Marques. Esse instrumento é legítimo no processo deliberativo da Corte, mas sua utilização em casos de tamanha relevância social acende um alerta: a demora na conclusão pode significar a perpetuação de injustiças concretas na vida de milhares de mulheres.

Enquanto não há desfecho, inúmeras vítimas seguem desprotegidas, privadas da possibilidade de se afastar do trabalho para resguardar sua segurança e saúde. Cada dia de espera representa mais sofrimento para famílias inteiras que dependem desse direito para reconstruir suas vidas.

O reconhecimento do STF já aponta o caminho: o Estado não pode se omitir diante da violência de gênero. O afastamento do trabalho, acompanhado do benefício previdenciário, não é apenas proteção social – é também instrumento de sobrevivência e de emancipação. Ele permite que mulheres se afastem de ambientes hostis sem abrir mão da subsistência, rompendo com o dilema cruel entre preservar a própria vida e garantir o sustento.

O Supremo já sinalizou, com oito votos favoráveis, que está ao lado das mulheres. O passo seguinte é transformar essa maioria em uma decisão definitiva e vinculante. Mais do que uma questão jurídica, o julgamento é um imperativo humanitário: dar respostas rápidas e efetivas a quem sofre violência dentro de casa e precisa de amparo da Justiça.

O Tema 1370 representa, portanto, mais do que a interpretação de normas. Ele reafirma um compromisso constitucional: nenhuma mulher deve ser obrigada a escolher entre sua integridade e sua sobrevivência. O STF já mostrou o caminho, falta apenas, de forma urgente, concluir essa jornada.

ARTIGO

Dificuldades jurídicas e condenação política de Jair Bolsonaro

Por: Rodrigo Augusto Prando, Cientista político e sociólogo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

01/09/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A divulgação recente da pesquisa Quaest acerca da percepção dos brasileiros sobre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes nos permite algumas ponderações.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sofreu, por parte dos EUA, a aplicação da Lei Magnitsky, que visa punir indivíduos denunciados por corrupção, que cerceiam liberdades individuais (e atacam os direitos humanos), atuam contra eleições democráticas e com envolvimento em terrorismo. Excetuando o grupo bolsonarista radical, morador de uma bolha valorativa e ideológica, é impossível enquadrar o ministro Moraes em qualquer uma das aplicações da Magnitsky.

Inquirindo os brasileiros, a pesquisa questionou como consideram a sanção americana: 39% acreditam que é justa e 49% acham que foi injusta. O percentual de 10% ultrapassa a margem de erro e, por isso, o cidadão não concorda com a ação de ataque a Moraes e, ainda, ao STF. Contudo, no campo da pergunta sobre um possível impeachment de Moraes, temos: 46% a favor e 43% contra. Dentro da margem de erro – 2 pontos percentuais – há um empate, praticamente, com um país dividido.

Tal percepção tem algumas eventuais hipóteses. O bolsonarismo criou uma narrativa robusta, colocando Moraes como inimigo e isso, no grupo político radicalizado, tem força aglutinadora e poder de mobilização (vide as cenas do 8 de Janeiro de 2023).

Provavelmente, não há, na história, ministro da Suprema Corte brasileira que tenha sido alvo de tanta fake news, pós-verdade, teorias da conspiração, discurso de ódio e ameaças, verbais e físicas (cabe, aqui, rememorar que no julgado em curso no STF, havia plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes). De outro lado, todavia, Moraes e outros tantos ministros têm tido presença na mídia, nas redes sociais, em eventos, palestras e, não raro, atuam distante do requerido comedimento que o cargo reclama, de só se pronunciar nos autos. A pesquisa, em relação a Moraes, “afaga e bate” ao mesmo tempo.

Com relação a Bolsonaro, a história e percepção são diferentes. Para 55% dos entrevistados, a prisão domiciliar em que se encontra é justa e para 39%, injusta. Acerca do plano de golpe, 52% indicam que acreditam que ele sabia e participou da trama e 36% pensam o contrário.

Assim que a pesquisa veio à tona, jornalistas buscaram analisar os dados e chegaram à ideia de que Bolsonaro já está condenado politicamente. O julgamento do ex-presidente apresenta duas dimensões: jurídica e política. 

Juridicamente, os operadores do Direito indicam que sua situação é assaz complicada e com uma provável pena acima de 30 anos pela somatória dos cinco crimes pelos quais é julgado. Já no campo da política, seu julgamento e condenação começaram bem antes. Explico: Bolsonaro foi vitorioso em 2018, derrotado em 2022 (portanto, julgado pelas urnas), considerado inelegível em 2023, e, não menos importante, julgado pelo STF neste ano. Em política, o poder não fica órfão, ou, em outras palavras, o poder não deixa vácuo e isso significa que, impedido de voltar ao poder, Bolsonaro deixa um espaço aberto aos que, dentro de seu grupo político, buscam herdar seu espólio político e eleitoral.

Empiricamente, há sinais robustos do Centrão e de importantes atores políticos se afastando não só de Bolsonaro, mas, também, de sua família. O tarifaço dos EUA e as sanções aos ministros do STF e de Estado trouxeram ganhos políticos para o governo de Lula e mais desgaste ao clã Bolsonaro.
Pesquisas, como a realizada pela Quaest, são interessantes para compreender a percepção do brasileiro sobre temas que estão presentes em suas vidas. Na rodada atual, Bolsonaro sai menor e Moraes fica em um empate. Temos muito jogo pela frente!

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 1 dia

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

2

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta
Cidades

/ 16 horas

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta

3

Casal de 'pitbulls assassinos' tira paz de moradores em Campo Grande; vídeo
CIDADE MORENA

/ 22 horas

Casal de 'pitbulls assassinos' tira paz de moradores em Campo Grande; vídeo

4

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS
danos morais

/ 3 dias

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

5

Nota Premiada tem cinco ganhadores para o prêmio de R$ 100 mil; Veja o resultado
cpf na nota

/ 19 horas

Nota Premiada tem cinco ganhadores para o prêmio de R$ 100 mil; Veja o resultado

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 9 horas

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco