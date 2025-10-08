Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

As prefeituras e a fiscalização necessária

A lição que se impõe é clara: desenvolvimento sem controle é convite à desordem. É papel dos prefeitos compreender que prosperidade e transparência devem caminhar juntas

Da Redação

Da Redação

08/10/2025 - 07h15
É inegável o quanto os municípios do interior de Mato Grosso do Sul evoluíram na última década. As pequenas e médias cidades sul-mato-grossenses viveram um ciclo de expansão raro, com ruas pavimentadas, praças novas, escolas reformadas e investimentos em saúde e infraestrutura que transformaram a vida de milhares de pessoas.

Esse salto de desenvolvimento foi impulsionado, em grande parte, por um período de bonança financeira do Estado e por repasses volumosos que chegaram aos cofres municipais.

Esse cenário favorável produziu um efeito político imediato. Prefeitos e lideranças locais, fortalecidos pela prosperidade, consolidaram grupos poderosos em suas regiões. Surgiu então um conceito que se espalhou como bandeira de gestão e orgulho: o municipalismo.

Em tese, a valorização das cidades e o empoderamento dos gestores locais representariam um avanço democrático e administrativo. E, de fato, por um tempo representaram.

Mas, como ocorre em tantos outros capítulos da vida pública brasileira, o excesso cobrou seu preço. A fartura de recursos, combinada com a fragilidade de mecanismos de controle e fiscalização, fez com que parte dos gestores perdesse a noção dos limites legais e morais do uso do dinheiro público.

A falta de zelo na execução de contratos, a displicência com licitações e a confusão entre o que é público e o que é político abriram espaço para irregularidades.

Hoje, o Estado colhe os efeitos colaterais desse período. Neste ano, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de seus grupos especializados – o Gaeco e o Gecoc –, vem desnudando uma sucessão de escândalos.

Prefeitos, secretários e servidores estão sendo investigados e presos por corrupção, fraudes em licitações e pagamento de propinas. O caso recente de Terenos foi um marco e, agora, Bonito entra para a lista das cidades atingidas por operações que, embora duras, são absolutamente necessárias.

As ações do Gecoc e do Gaeco merecem reconhecimento. Elas demonstram que o combate à corrupção não se limita às grandes cidades e que o interior também precisa de vigilância permanente.

Mas a lição que se impõe é clara: desenvolvimento sem controle é convite à desordem. É papel dos prefeitos e gestores municipais compreender que prosperidade e transparência devem caminhar juntas.

O municipalismo que se deseja para o futuro de Mato Grosso do Sul é aquele que faz crescer o interior, mas com responsabilidade e ética. Porque só assim o avanço conquistado nos últimos anos deixará de ser uma lembrança e se tornará uma conquista duradoura.

ARTIGOS

Trump em busca de sua "paz perpétua"

Presidente dos EUA tenta reescrever a história da paz por meio de outros contornos, enquadramentos, materiais e sentidos

07/10/2025 07h45

Em meio aos explosivos acontecimentos da Revolução Francesa, o filósofo Immanuel Kant escrevia um trabalho que buscava, em sua ideia universal de razão, os caminhos para alcançar uma nova ordem mundial.

Os sentidos dessas propostas, presentes em sua obra “À Paz Perpétua” (1795), lançariam as bases para a constituição da Organização das Nações Unidas (ONU). Para Kant, “a razão [...] condena absolutamente a guerra como procedimento de direito e torna, ao contrário, o estado de paz um dever imediato, que, porém, não pode ser instituído ou assegurado sem um contrato dos povos entre si”.

Exatos 230 anos depois, o presidente dos EUA, Donald J. Trump, tenta reescrever a história da paz por meio de outros contornos, enquadramentos, materiais e sentidos. Longe de ser um discípulo de Kant, Trump compartilha da ideia de que uma nova racionalidade deve compor as relações internacionais, em que o jogo de forças se deve ao poder de pressão comercial que cada país pode oferecer.

Ao contrário de Kant, Trump viu nascer uma potência mundial que não realizou nenhum projeto imperialista-militar para alcançar seus objetivos: a China.

Desse modo, em sintonia com seu primeiro mandato, Trump deseja ampliar e ratificar de vez os chamados Acordos de Abraão, firmados em 2020.

Tais resoluções visavam à normalização das relações diplomáticas entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, com a perspectiva de um avanço futuro entre Israel e Arábia Saudita, principal país árabe da região.

A ideia central é diminuir a influência chinesa em diversos lugares do planeta. No entanto, em 7 de outubro de 2023, um grande ataque do Hamas suspendeu esses possíveis avanços.

De lá para cá, foram quase dois anos de muitas mortes e da destruição quase completa da infraestrutura de Gaza. O que resta do Hamas é, sobretudo, sua defesa do extermínio de Israel e a manutenção de alguns reféns.

Por outro lado, Israel vem sendo amplamente criticado pela comunidade internacional, sendo pressionado, inclusive, pelo cancelamento da venda de armas por parte de países da União Europeia.

Diante de tamanhos desafios, Donald Trump não poderá dispor da longa duração para restabelecer uma paz que insiste em não se concretizar, em razão de movimentos nacionalistas frágeis que redefiniram fronteiras sem levar em consideração o tempo histórico.

Assim, ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e em negociações com diversos países árabes, Trump propôs um importante acordo para se tentar, mais uma vez, uma paz duradoura na região.

A proposta norte-americana, com 20 pontos, inclui a libertação de reféns em até 72 horas, o desarmamento e a desmobilização do Hamas, o fim da ofensiva militar israelense em Gaza, a proibição de anexação do território, a entrada imediata de ajuda humanitária e a libertação de centenas de palestinos detidos.

Israel manteria um perímetro de segurança, enquanto reféns e prisioneiros seriam trocados em etapas para viabilizar o acordo.

Caso consiga estabelecer pontes para uma nova relação geopolítica no Oriente Médio, o presidente dos EUA terá conquistado seu principal legado internacional.

Resta saber se, dentro de Israel ou da Palestina, extremistas não tentarão novamente criar uma política de terror e fazer retroceder as negociações, como já ocorreu no passado.

Seja pela razão, pela tolerância religiosa ou por interesses comerciais, a expectativa é de que o Oriente Médio encontre sua paz.

ARTIGOS

Agronegócio de MS e recuperação judicial: lições práticas para produtores rurais

Recuperação judicial não significa o encerramento das atividades, conforme a lei o objetivo é viabilizar a superação da crise e, sobretudo, preservar a empresa e a fonte produtora

07/10/2025 07h30

O agronegócio de Mato Grosso do Sul, historicamente associado à resiliência e à força produtiva, opera em um ambiente de constantes desafios, que vão da volatilidade do mercado de commodities às intempéries climáticas.

Diante de cenários de crise econômico-financeira, tem se consolidado a compreensão de que a recuperação judicial (RJ) é um instrumento legal eficiente para a reestruturação e a manutenção da atividade no campo.

O aumento nos pedidos de recuperação judicial reflete não apenas a pressão dos ciclos econômicos, mas também a maior segurança jurídica trazida pela Lei nº 14.112/2020.

Essa legislação, ao consolidar o direito do produtor rural, inclusive pessoa física, de buscar a RJ, transformou a ferramenta em um caminho legítimo para o soerguimento dos negócios em momentos de dificuldade.

Ao contrário do que muitos pensam, a recuperação judicial não significa o encerramento das atividades. Seu objetivo, conforme a lei, é viabilizar a superação da crise e, sobretudo, preservar a empresa e a fonte produtora, mantendo os empregos e cumprindo sua função social.

Para o produtor rural, a RJ proporciona um crucial período de blindagem, que é a suspensão temporária de ações e execuções de dívidas.

Isso concede o fôlego necessário para que o devedor, munido de um plano de recuperação judicial bem estruturado, possa reorganizar o passivo, negociando com credores condições de pagamento que sejam sustentáveis no longo prazo, proteger o patrimônio de medidas expropriatórias e assegurar a capacidade de obtenção de crédito para o custeio das próximas safras, indispensável para a retomada do crescimento.

O aumento na busca pela RJ é contextualizado por fatores macroeconômicos que têm “drenado” os recursos dos produtores. São eles: os juros elevados, o custo dos insumos, muitos deles atrelados ao dólar, e a restrição de crédito que gera o aumento no custo das operações de empréstimo realizadas pelos produtores.

Esses ventos contrários exigem que o produtor, diante da impossibilidade de honrar seus compromissos, visualize na recuperação judicial um meio eficiente e legal para garantir a liquidez e solidez do seu negócio.

O sucesso no agronegócio nos dias de hoje exige, além da excelência produtiva, uma gestão empresarial e jurídica proativa.

Por isso, diante dos primeiros sinais de crise financeira, a orientação de advogados especializados em Direito do Agronegócio e Recuperação Judicial é fundamental.

O conhecimento técnico garante que o processo seja conduzido para, de fato, salvar o patrimônio e a atividade empresarial construída ao longo dos anos.

