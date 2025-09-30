Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

As RJs do agro e a lição da gestão do negócio

Recuperações Judiciais não podem ser vistas como solução recorrente para o agronegócio de Mato Grosso do Sul, e sim como alerta de que a gestão precisa evoluir

Da Redação

Da Redação

30/09/2025 - 07h15
O agronegócio de Mato Grosso do Sul vive um momento de atenção redobrada. O aumento expressivo no número de Recuperações Judiciais (RJs) registradas recentemente é um sinal claro de que algo precisa mudar na forma como o setor, tão pujante e relevante para a economia do Estado, organiza suas finanças.

A pujança do agro não pode ser confundida com imunidade às crises, e os acontecimentos dos últimos dois anos deixam evidente que, sem gestão adequada, até mesmo atividades robustas podem enfrentar sérias dificuldades.

É preciso lembrar que o setor atravessou um choque inesperado com a queda substancial dos preços agrícolas em duas safras recentes. Muitos produtores, acostumados a uma realidade favorável, foram pegos de surpresa e não conseguiram absorver o impacto. A consequência direta foi o aumento das dificuldades de caixa e, em muitos casos, a necessidade de recorrer à RJ como tentativa de manter a atividade em pé.

Esse movimento fica ainda mais claro quando recordamos que até o ano de 2022 o agro operava em um ambiente de juros historicamente baixos, combinado a margens elevadas. Isso fez com que parte dos produtores acreditasse que a bonança seria permanente.

Quem não se preparou com uma estratégia sólida de gestão financeira, apostando no improviso ou em práticas ultrapassadas, viu o cenário se inverter rapidamente. A lição é penosa, mas necessária: bons tempos não duram para sempre, e administrar com responsabilidade é obrigação de qualquer negócio.

As entidades patronais do setor precisam estar atentas a esse quadro. Mais do que apontar culpados, é hora de estimular o debate sobre gestão eficiente, uso responsável do crédito e práticas modernas de mitigação de riscos.

O modelo antigo, de concentrar o patrimônio quase exclusivamente no caixa da safra, pode parecer seguro, mas deixa de lado a necessidade de equilíbrio e planejamento.

O crédito, por sua vez, não pode ser encarado como instrumento para “pedalar” produções, mas sim como recurso estratégico para ampliar a produtividade de forma sustentável.

Outro ponto essencial é o seguro rural. Ainda subutilizado por muitos, ele é um instrumento que oferece proteção contra perdas inesperadas e, ao mesmo tempo, funciona como elemento de credibilidade unido às instituições financeiras.

Com seguros mais difundidos, o custo do crédito tende a cair, facilitando o planejamento do produtor e reduzindo os riscos de desequilíbrio.

É inegável que o agronegócio de Mato Grosso do Sul continuará como um dos pilares da economia estadual. Mas para que essa vocação permaneça sólida, será preciso que os produtores aprendam com a realidade que se impõe. Recuperações Judiciais não podem ser vistas como solução recorrente, e sim como alerta de que a gestão precisa evoluir.

Cabe ao setor aproveitar este momento para ajustar práticas, modernizar instrumentos e, sobretudo, compreender que a sustentabilidade financeira é tão importante quanto a produtividade no campo.

Compliance e ISO 37001: da vitrine ao chão de fábrica

O resultado é uma certificação que, no papel, impressiona; na prática, pouco transforma comportamento

29/09/2025 07h45

Arquivo

A certificação ISO 37001, voltada ao sistema de gestão antissuborno, é hoje um dos marcos mais relevantes para empresas que querem demonstrar compromisso com a integridade. Trata-se de um passo importante para a melhoria da organização e do controle dos processos, com potencial ganho em otimização de custos e imagem. Mas, ao mesmo tempo, é preciso dizer com clareza: o selo, sozinho, não resolve.

Em muitos casos, a ISO 37001 virou vitrine. Está no site, no relatório institucional, na apresentação de vendas, mas não chega ao “chão da fábrica”: às pessoas, aos processos internos, às áreas de compras, aos relacionamentos com parceiros e, sobretudo, ao trato com o setor público. O resultado é uma certificação que, no papel, impressiona; na prática, pouco transforma comportamento.

Esse risco aumenta em mercados cada vez mais regulados, como os contratos públicos. Com a Lei Anticorrupção, a nova Lei de Licitações e programas de integridade em Estados e municípios, não basta mostrar certificados.

Governos, pressionados por Tribunais de Contas e Ministérios Públicos, cobrarão cada vez mais evidências concretas de mudança de comportamento por parte de seus fornecedores. Como bem diz uma das principais autoridade mundiais no tema, “la certificación no resulta un factor decisivo” (Adán Nieto Martín).

Portanto, mais do que papéis, a régua agora é outra: medir não apenas se existe um sistema de compliance, mas se esse sistema gera comportamento diferente: se os colaboradores entendem os dilemas éticos do dia a dia; se a área de compras consegue recusar propostas com risco de integridade; se líderes dão o exemplo quando enfrentam pressões; se o relacionamento com entes públicos é pautado pela transparência. Esses são os sinais que validam o selo.

Isso não significa diminuir a importância da certificação. Ao contrário, ela é um marco que deve ser celebrado. O problema surge quando a empresa se acomoda no certificado, acreditando que ele é garantia de confiança eterna. É aqui que muitas organizações perdem o timing da transformação cultural e se expõem a riscos que a própria ISO pretendia mitigar.

Empresas que realmente extraem valor da 37001 são aquelas que entendem o selo como ponto de partida, não de chegada. Elas tiram o certificado da vitrine e o colocam em movimento: em treinamentos que engajam de verdade, em processos claros de tomada de decisão, em canais de denúncia que funcionam, em lideranças que reforçam os valores pelo exemplo e presença junto aos colaboradores.

Aliás, pesquisas mostram que 70% da percepção dos funcionários sobre o clima organizacional é atribuída às ações dos líderes, o que deixa claro que efetividade se constrói com presença, exemplo e cultura viva.

No fim, a pergunta que fica é simples: sua empresa tem uma ISO para mostrar ou para transformar? Porque, no ambiente atual, apenas a segunda opção protege contratos, receita e reputação. O resto é vitrine – e vitrine, sozinha, não sustenta negócios por muito tempo.

O verdadeiro valor nasce no chão de fábrica, onde pessoas e processos mostram se a ética está viva na prática, e não apenas estampada no certificado.

Brasil fora do Mapa da Fome: como os fertilizantes ajudam nessa missão?

Um fator essencial que garante que a produção seja suficiente para alimentar milhões de pessoas

29/09/2025 07h30

Arquivo

Neste ano, o Brasil conquistou um marco importante: deixou de figurar no Mapa da Fome, elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). O País conseguiu reduzir os índices de subnutrição para menos de 2,5% da população, o que representa uma vitória no combate à fome crônica.

Apesar disso, os números ainda revelam uma realidade desafiadora. Mais de 25 milhões de brasileiros enfrentam algum nível de insegurança alimentar, ou seja, não têm acesso regular e garantido a refeições em quantidade e qualidade suficientes.

Quando pensamos em como os alimentos chegam até a nossa mesa, muitas vezes, lembramos do trabalho do agricultor, do transporte e do mercado. Mas, existe um fator essencial que garante que a produção seja suficiente para alimentar milhões de pessoas: os fertilizantes.

Os fertilizantes funcionam como uma espécie de “vitamina para as plantas”. Eles fornecem nutrientes importantes, como nitrogênio, fósforo e potássio que, muitas vezes, não estão disponíveis em quantidade suficiente no solo. Com esses nutrientes, as plantas crescem mais fortes, produzem mais frutos, grãos e verduras, e ainda ficam com melhor qualidade nutricional.

Sem fertilizantes, a produção de alimentos seria muito menor e não conseguiria acompanhar a necessidade de uma população que só cresce. Isso significa que os fertilizantes ajudam a garantir a fartura de alimentos, sem que seja necessário desmatar novas áreas para plantar mais.

No Brasil, embora menos de 2,5% da população esteja em situação de subnutrição, mais de 25 milhões de pessoas ainda vivem a realidade da insegurança alimentar, ou seja, não sabem se terão comida suficiente todos os dias. Nesse cenário, os fertilizantes são grandes aliados: ao aumentar a produtividade no campo, eles contribuem para que haja mais comida disponível e a preços mais acessíveis.

Por isso, quando falamos em combater a insegurança alimentar, não estamos falando apenas de distribuir alimentos, mas também de investir em tecnologias que fazem a produção render mais. E entre essas tecnologias, os fertilizantes ocupam um lugar de destaque, ajudando agricultores a alimentar não só o Brasil, mas também o mundo.

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Soja, milho, café, frutas e carnes brasileiras chegam a centenas de países, ajudando a alimentar milhões de pessoas além das nossas fronteiras. Essa posição de destaque no cenário global é motivo de orgulho, mas também traz um grande desafio: garantir que a abundância do campo chegue à mesa de todos os brasileiros.

O desafio brasileiro, portanto, é duplo: continuar sendo um celeiro do mundo e, ao mesmo tempo, garantir segurança alimentar dentro de casa. Isso exige políticas públicas eficazes, investimentos em infraestrutura e, sobretudo, o uso inteligente de tecnologias que façam da agricultura uma ponte entre o campo e o prato. 

