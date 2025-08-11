Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

"Bebê reborn": qual a explicação?

Bonecos e bonecas imitam de maneira fidedigna um ser humano

Renan Cola - Psicanalista

Renan Cola - Psicanalista

11/08/2025 - 07h30
Gugu dadá! Parece que os bonecos bebê reborn chegaram para ficar. E quem afirma é um estudo compilado pela revista Forbes. Criados em 1990, nos Estados Unidos, os nenéns que imitam de maneira fidedigna um ser humano recém-nascido já movimentam a casa dos milhões de dólares em faturamento anual, com exemplares chegando a R$ 12 mil.

E a explicação para a disseminação do fenômeno parece vir das redes sociais. Influenciadoras populares no Instagram, como Aline Oliveira, Ana Paula Guimarães e Emily Reborn, juntas, acumulam cerca de 389,7 mil seguidores, gerando conteúdos que influenciam a decisão de compra de internautas brasileiros.

Um exemplo deles foi a simulação de um parto realizado por Carolina Rossi. Nele, utilizando-se de um bebê reborn ainda no útero da mãe, ela faz a ruptura da bolsa amniótica, deixando a água escorrer pelo estúdio enquanto realiza o corte do cordão umbilical: ambos de plástico. O vídeo alcançou 4 milhões de visualizações. 

Em outro, enquanto canta o refrão da música sertaneja “Oh, my god. Oh, my god. Amo meu bebê reborn”, Emily empunha uma das marionetes réplica no colo e faz passinhos de dança, deixando as mais de 194 mil pessoas que a acompanham em seu canal digital apaixonarem-se com os comentários: “é perfeito”, “é muito fofo”, “eu quero” ou, ainda, “ai, que coisa linda!”.

Seria o fim da sanidade? Para o psicanalista britânico Herbert Rosenfeld, talvez sim. Para ele, quando um indivíduo adora obsessivamente um ser humano fictício, a ponto de tratá-lo como uma pessoa de verdade, pode-se dizer que existe um ponto de fixação patológico na história pregressa daquele sujeito.

No caso da adoração exagerada por bebês reborn, ele permanece preso na fantasia da sua mãe que, um dia, idealizou o filho perfeito. Assim, quando está de posse de um destes brinquedos hiper-realistas, ele se transporta para o tempo em que ou ele está no papel da genitora, que alucina na presença do bebê ideal, ou ele é o próprio bebê enlouquecido.

Em outras palavras, é como se o dono do objeto que cheira a leite dissesse psicologicamente: “a moça que usa saia e tem cabelo grande ficou tão maluca com a minha suposta perfeição lá atrás que eu quero ficar preso nesta sensação entorpecente para sempre”. Desse modo, ele carrega esta fantasia para o hoje, reproduzindo o devaneio dessa relação por meio dos bonecos.

É por esse motivo que esses pequeninos são alvo de tanta dicotomia emocional. Neste ano, uma maternidade de bebês reborn localizada na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, foi atacada na internet após uma publicação sobre um encontro de fãs ganhar força na rede. Além do ódio, participantes da ação invadiram a loja física, roubando 15 exemplares avaliados em R$ 55 mil. 

Lá, em vez de adoração, o que se atacou foi o inverso do fanatismo amoroso. Ou seja, uma vez que os haters não aceitam que também possuem alguma questão complexa envolvendo o bebê ideal mencionado por Rosenfeld, destruir os protótipos é uma tentativa maníaca de se livrar do sofrimento que se deparar com o problema causa ao psiquismo, afastando-o da esfera mental.

Deste modo, tanto os adoradores, quanto os odiadores, constituem-se como faces opostas de um mesmo prisma alucinativo-simbólico. Em ambas as situações, questionar-se sobre o que impulsiona um relacionamento tão profundo com um objeto inanimado faz-se necessário.

É somente com ela que se poderá chegar a um maior entendimento sobre as dores individuais, deixando os bonecos nas prateleiras. Afinal, podemos não ser mais assim tão pequenos, mas não precisamos mais de tanto gugu dadá. 

ARTIGOS

Brasil vira polo de inovação em tecnologia jurídica

Missões técnicas da AB2L têm aproximado empreendedores brasileiros de polos globais com conexões estratégicas entre escritórios globais e startups estrangeiras

09/08/2025 07h45

O Brasil abriga um dos maiores e mais complexos sistemas jurídicos do mundo, com mais de 1,3 milhão de advogados em atividade e cerca de 100 milhões de processos em tramitação. Essa dimensão movimenta aproximadamente R$ 140 bilhões por ano, considerando escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos. Ainda assim, o investimento em tecnologia jurídica são modestos, girando em torno de R$ 800 milhões anuais, menos de 1% do total movimentado pelo setor.

Essa disparidade entre escala e investimento tecnológico evidencia uma oportunidade latente. Trata-se de um mercado robusto, mas que opera com níveis de eficiência abaixo do ideal e que ainda explora pouco o potencial transformador e disruptivo de iniciativas tecnológicas e da inovação.

Enquanto isso, o setor global de legaltech avança consideravelmente. Consultorias internacionais estimam que o mercado mundial já movimenta mais de US$ 30 bilhões por ano, com expectativa de duplicação até 2032. No Brasil, embora a adoção tecnológica ainda enfrente barreiras culturais e institucionais, observa-se um movimento crescente de transformação.

Atualmente, mais de 400 startups jurídicas – denominadas lawtechs e legaltechs – estão em operação no País, atuando em áreas como automação de documentos, jurimetria, gestão contratual com base em inteligência artificial, resolução on-line de conflitos, entre outras frentes que reimaginam e reconfiguram a prática jurídica.

Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), cerca de 72% dos advogados brasileiros ainda não utilizam essas ferramentas com regularidade, embora haja indiscutível tendência de crescimento.

Mais relevante do que o número de empresas é o fortalecimento e a consolidação de um ecossistema de inovação jurídica, que, em função das proporções do mercado brasileiro, consubstancia-se em uma forte vocação de protagonismo diante do cenário internacional.

Missões técnicas promovidas pela AB2L e seus associados têm aproximado empreendedores brasileiros de polos globais como Londres, Lisboa, Nova York e Singapura, promovendo conexões estratégicas entre profissionais do Direito, fundos de investimento, escritórios globais e startups estrangeiras.

Na edição mais recente da Legal Week, realizada em Nova York – a maior conferência mundial do setor –, o Brasil foi apontado como um mercado emergente com alto potencial de inovação jurídica, com um volume crescente de investimento. Entre os fatores destacados estão o dinamismo do mercado e de seus empreendedores e o acesso estruturado a bases públicas de dados judiciais.

A complexidade do ambiente jurídico brasileiro funciona como um verdadeiro “laboratório” de inovação, um campo de testes para o desenvolvimento e a validação de soluções tecnológicas com potencial de aplicação e expansão global, o que tem despertado o interesse de instituições internacionais.

Essa visibilidade também se reflete em eventos acadêmicos e institucionais, como os promovidos pelo MIT, nos quais startups brasileiras – como a Turivius – têm sido convidadas a compartilhar suas experiências sobre como o uso da inteligência artificial pode promover e ampliar o acesso à Justiça em contextos marcados por desigualdade e litigiosidade.

Esses sinais indicam que o Brasil não precisa se limitar a mero consumidor de tecnologia importada. Do contrário, está apto a ocupar posição de destaque e liderança no desenvolvimento de soluções jurídicas inovadoras, voltadas especialmente a mercados com características semelhantes.

Para isso, será necessário superar os desafios estruturais do setor, abraçando a transformação com visão de longo prazo e ampliando os investimentos em inovação, que devem ser realizados de maneira coordenada e colaborativa entre os atores.

O avanço da tecnologia no Direito é inexorável. Nesse cenário, o Brasil reúne condições concretas para atuar como protagonista, sobretudo diante dos desafios e das especificidades dos mercados emergentes. Mas agarrar essa oportunidade exige timing, compromisso, investimento e articulação.

ARTIGOS

Pix parcelado e inclusivo, garantia de mais crédito

A consolidação do Pix no ecossistema financeiro e suas novas funcionalidades

09/08/2025 07h30

O Pix, sistema de pagamento instantâneo, não apenas revolucionou a forma como os brasileiros realizam transações financeiras, mas também segue em rápida expansão. Após bater a impressionante marca de 227 milhões de transações em um único dia, em setembro de 2024, segundo dados do Banco Central, o sistema avança desde então, com novas funcionalidades que devem impactar diretamente o varejo, o crédito e o acesso a serviços digitais.

Neste ano, duas novidades começaram a ser liberadas: o Pix automático, ideal para pagamentos recorrentes como assinaturas e mensalidades; e o Pix por aproximação, que elimina a necessidade de abrir o aplicativo bancário para fazer pagamentos. A partir de setembro, o Pix parcelado começará a ser implementado, seguido pelo Pix garantido, previsto para 2026/2027. 

A função de Pix automático promete ser uma alternativa prática e inclusiva, especialmente para consumidores que não têm cartão de crédito. Com ela, será possível agendar pagamentos mensais para serviços como academias, TV por assinatura, plataformas de streaming, escolas e convênios, com débito automático direto na conta.

Para os lojistas, a função promete não apenas ampliar o público atendido, mas também reduzir a inadimplência, já que os pagamentos serão debitados diretamente na conta do cliente, de forma automática e programada.

Já o Pix parcelado, uma das funcionalidades mais aguardadas, permitirá que consumidores comprem a prazo mesmo sem ter cartão de crédito. A operação será feita a partir de um limite pré-aprovado pelo banco, com o valor total sendo repassado de forma imediata ao lojista e o pagamento dividido em parcelas com juros.

Na prática, funciona como uma alternativa ao parcelamento tradicional, com a vantagem de ocorrer diretamente dentro do ambiente bancário. Para que o recurso esteja disponível, os comerciantes precisam estar integrados a um ambiente de pagamentos habilitado, como a SaqPay, plataforma de soluções em meios de pagamento digitais. 

Fintechs e bancos digitais tendem a adotar rapidamente essas soluções, impulsionando vendas no varejo e oferecendo alternativas mais acessíveis aos consumidores. Embora o cartão de crédito ainda domine, o Pix deve ganhar espaço com menor custo para lojistas e maior praticidade para o público.

O principal desafio será a integração tecnológica, mas o setor já está preparado para essa nova fase de consolidação do Pix no ecossistema financeiro.

A expansão do Pix para transações internacionais ainda enfrenta obstáculos regulatórios e técnicos. O primeiro desafio é que cada país precisa avaliar sua política de pagamentos para permitir a adoção de novas tecnologias como o Pix por parte das instituições financeiras locais. Somente após essa etapa é que bancos estrangeiros poderão acessar as APIs disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil.

Além disso, será necessário resolver questões de conversão de moeda, já que ainda não está definido se as transações serão processadas em reais com posterior conversão ou diretamente na moeda local. A padronização cambial e a interoperabilidade entre sistemas serão pontos-chave para a viabilização do Pix internacional.

Com a chegada de funções como Pix recorrente, parcelado e por aproximação, especialistas apontam uma mudança importante no comportamento de consumo. O brasileiro é rápido para adotar soluções práticas. Com essas atualizações, o Pix se fortalece como um sistema completo, que vai além da transferência, e se consolida como protagonista no ecossistema financeiro do País.

