Benefício à saúde do País

Avanço do Programa de Benefícios em Medicamentos (PBM) pode melhorar a produtividade das empresas aderentes

Luiz Monteiro - Presidente da Associação Brasileira das Empresas Operadoras de Medicamentos (PBMA)

Luiz Monteiro - Presidente da Associação Brasileira das Empresas Operadoras de Medicamentos (PBMA)

08/10/2025 - 07h45
Além de facilitar o acesso da população brasileira a medicamentos, o avanço do Programa de Benefícios em Medicamentos (PBM) pode causar bons efeitos colaterais ao País, como, por exemplo, melhorar a produtividade das empresas aderentes, que registrarão queda nos casos de funcionários afastados por motivos de doença, como também ajudará a desafogar o sistema público de saúde, já que as pessoas terão condições de seguir de forma mais correta os tratamentos médicos prescritos e, assim, evitar recaídas ou agravamento de suas enfermidades, além de impulsionar de forma geral a economia do País.

A prática das empresas subsidiarem o custo dos medicamentos a seus funcionários em até 100% do seu valor surgiu na década de 1970, nos Estados Unidos, sob pressão, em especial, dos sindicatos profissionais.

Atualmente, dois terços da população norte-americana é atendida por diferentes modelos de PBM, que em inglês é denominada Pharmacy Benefit Manager. Aqui no Brasil, esse tipo de benefício começou a se propagar há aproximadamente 25 anos. No entanto, ainda não tem o mesmo alcance que se observa por lá.

Entre outros fatores, pela falta de reconhecimento das vantagens que o programa traz.

A Lei nº 9.656/1998, que regulamenta as coberturas das operadoras de saúde, não prevê em nosso país a inclusão dos medicamentos em suas coberturas obrigatórias, porém, o benefício vem tendo adesão voluntária de algumas operadoras ou tem sido implantado diretamente pelas empresas como benefício adicional.

Ou seja, visando minimizar esse gap de nosso modelo assistencial à saúde, formas alternativas de facilitar o acesso dos brasileiros aos medicamentos prescritos vêm sendo buscadas cada vez mais.

Tramita no Senado um projeto de lei (PL nº 3.079/2024), de autoria do senador Weverton (PDT-RS), que propõe a criação do Programa de Medicamentos do Trabalhador (PMT), que funcionaria de forma similar ao Programa de Alimentos do Trabalhador (PAT).

Já na Câmara tramita outra proposta (PL nº 3.094/2015) semelhante, de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). Caso avance qualquer uma das duas, teremos no País um incentivo significativo para que as nossas empresas invistam na oferta do PBM.

No Brasil, vale destacar que o paciente é o principal pagador na compra de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar. Diante deste cenário, empresas e planos de saúde cumprem um papel social importante para proporcionar facilidade ao acesso e à continuidade do tratamento das pessoas.

E, como já observamos, ainda há muito espaço no mercado a ser explorado, e a expectativa da Associação Brasileira das Empresas Operadoras de Medicamentos (PBMA) é de que o número de beneficiados registre um crescimento de aproximadamente 20% ao ano até 2030.

Com o PBM é possível que a população brasileira tenha a oportunidade de cuidar melhor da sua saúde sem que isso comprometa boa parte da renda das suas famílias.

Que a indústria farmacêutica se beneficie com o aumento da adesão das pessoas aos tratamentos medicamentosos, sem que haja interrupções durante todo o processo por falta de recursos financeiros.

Que as empresas que oferecem PBM sejam recompensadas com colaboradores mais presentes, produtivos e engajados em suas atribuições. Que o PBM avance parta o benefício do País!

Trump em busca de sua "paz perpétua"

Presidente dos EUA tenta reescrever a história da paz por meio de outros contornos, enquadramentos, materiais e sentidos

07/10/2025 07h45

Em meio aos explosivos acontecimentos da Revolução Francesa, o filósofo Immanuel Kant escrevia um trabalho que buscava, em sua ideia universal de razão, os caminhos para alcançar uma nova ordem mundial.

Os sentidos dessas propostas, presentes em sua obra “À Paz Perpétua” (1795), lançariam as bases para a constituição da Organização das Nações Unidas (ONU). Para Kant, “a razão [...] condena absolutamente a guerra como procedimento de direito e torna, ao contrário, o estado de paz um dever imediato, que, porém, não pode ser instituído ou assegurado sem um contrato dos povos entre si”.

Exatos 230 anos depois, o presidente dos EUA, Donald J. Trump, tenta reescrever a história da paz por meio de outros contornos, enquadramentos, materiais e sentidos. Longe de ser um discípulo de Kant, Trump compartilha da ideia de que uma nova racionalidade deve compor as relações internacionais, em que o jogo de forças se deve ao poder de pressão comercial que cada país pode oferecer.

Ao contrário de Kant, Trump viu nascer uma potência mundial que não realizou nenhum projeto imperialista-militar para alcançar seus objetivos: a China.

Desse modo, em sintonia com seu primeiro mandato, Trump deseja ampliar e ratificar de vez os chamados Acordos de Abraão, firmados em 2020.

Tais resoluções visavam à normalização das relações diplomáticas entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, com a perspectiva de um avanço futuro entre Israel e Arábia Saudita, principal país árabe da região.

A ideia central é diminuir a influência chinesa em diversos lugares do planeta. No entanto, em 7 de outubro de 2023, um grande ataque do Hamas suspendeu esses possíveis avanços.

De lá para cá, foram quase dois anos de muitas mortes e da destruição quase completa da infraestrutura de Gaza. O que resta do Hamas é, sobretudo, sua defesa do extermínio de Israel e a manutenção de alguns reféns.

Por outro lado, Israel vem sendo amplamente criticado pela comunidade internacional, sendo pressionado, inclusive, pelo cancelamento da venda de armas por parte de países da União Europeia.

Diante de tamanhos desafios, Donald Trump não poderá dispor da longa duração para restabelecer uma paz que insiste em não se concretizar, em razão de movimentos nacionalistas frágeis que redefiniram fronteiras sem levar em consideração o tempo histórico.

Assim, ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e em negociações com diversos países árabes, Trump propôs um importante acordo para se tentar, mais uma vez, uma paz duradoura na região.

A proposta norte-americana, com 20 pontos, inclui a libertação de reféns em até 72 horas, o desarmamento e a desmobilização do Hamas, o fim da ofensiva militar israelense em Gaza, a proibição de anexação do território, a entrada imediata de ajuda humanitária e a libertação de centenas de palestinos detidos.

Israel manteria um perímetro de segurança, enquanto reféns e prisioneiros seriam trocados em etapas para viabilizar o acordo.

Caso consiga estabelecer pontes para uma nova relação geopolítica no Oriente Médio, o presidente dos EUA terá conquistado seu principal legado internacional.

Resta saber se, dentro de Israel ou da Palestina, extremistas não tentarão novamente criar uma política de terror e fazer retroceder as negociações, como já ocorreu no passado.

Seja pela razão, pela tolerância religiosa ou por interesses comerciais, a expectativa é de que o Oriente Médio encontre sua paz.

Agronegócio de MS e recuperação judicial: lições práticas para produtores rurais

Recuperação judicial não significa o encerramento das atividades, conforme a lei o objetivo é viabilizar a superação da crise e, sobretudo, preservar a empresa e a fonte produtora

07/10/2025 07h30

O agronegócio de Mato Grosso do Sul, historicamente associado à resiliência e à força produtiva, opera em um ambiente de constantes desafios, que vão da volatilidade do mercado de commodities às intempéries climáticas.

Diante de cenários de crise econômico-financeira, tem se consolidado a compreensão de que a recuperação judicial (RJ) é um instrumento legal eficiente para a reestruturação e a manutenção da atividade no campo.

O aumento nos pedidos de recuperação judicial reflete não apenas a pressão dos ciclos econômicos, mas também a maior segurança jurídica trazida pela Lei nº 14.112/2020.

Essa legislação, ao consolidar o direito do produtor rural, inclusive pessoa física, de buscar a RJ, transformou a ferramenta em um caminho legítimo para o soerguimento dos negócios em momentos de dificuldade.

Ao contrário do que muitos pensam, a recuperação judicial não significa o encerramento das atividades. Seu objetivo, conforme a lei, é viabilizar a superação da crise e, sobretudo, preservar a empresa e a fonte produtora, mantendo os empregos e cumprindo sua função social.

Para o produtor rural, a RJ proporciona um crucial período de blindagem, que é a suspensão temporária de ações e execuções de dívidas.

Isso concede o fôlego necessário para que o devedor, munido de um plano de recuperação judicial bem estruturado, possa reorganizar o passivo, negociando com credores condições de pagamento que sejam sustentáveis no longo prazo, proteger o patrimônio de medidas expropriatórias e assegurar a capacidade de obtenção de crédito para o custeio das próximas safras, indispensável para a retomada do crescimento.

O aumento na busca pela RJ é contextualizado por fatores macroeconômicos que têm “drenado” os recursos dos produtores. São eles: os juros elevados, o custo dos insumos, muitos deles atrelados ao dólar, e a restrição de crédito que gera o aumento no custo das operações de empréstimo realizadas pelos produtores.

Esses ventos contrários exigem que o produtor, diante da impossibilidade de honrar seus compromissos, visualize na recuperação judicial um meio eficiente e legal para garantir a liquidez e solidez do seu negócio.

O sucesso no agronegócio nos dias de hoje exige, além da excelência produtiva, uma gestão empresarial e jurídica proativa.

Por isso, diante dos primeiros sinais de crise financeira, a orientação de advogados especializados em Direito do Agronegócio e Recuperação Judicial é fundamental.

O conhecimento técnico garante que o processo seja conduzido para, de fato, salvar o patrimônio e a atividade empresarial construída ao longo dos anos.

