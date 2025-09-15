Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Bolsonaro condenado, e agora?

Condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), quatro votos a um pelos crimes que lhe foram imputados e a pena será de 27 anos e 3 meses

Rodrigo Augusto Prando - Cientista Social, Mestre e Doutor em Sociologia, pela Unesp

15/09/2025 - 07h30
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Foram quatro votos a um pelos crimes que lhe foram imputados, cuja pena será de 27 anos e 3 meses. Não apenas Bolsonaro, mas todos os demais membros do chamado núcleo crucial da trama golpista foram condenados.

Importante avaliar eventos dessa dimensão com o devido distanciamento histórico e treinamento científico atinente à objetividade que se espera do pesquisador. O distanciamento histórico não é possível, já que escrevo no dia seguinte às condenações.

Contudo, a busca de ser objetivo é mister do ofício de cientista social. Fui, há pouco, reler um artigo que escrevi em 2019, pouco depois da análise que fiz dos 100 dias do Governo de Bolsonaro e que se encontra publicado em meu mais recente livro “Política e sociedade no Brasil: ensaios de um tempo recente – bolsonarismo, pandemia, Lula e eleições”.

À época, asseverei que Bolsonaro continuava, mesmo após eleito, no “modo” eleição, criando fatos, crises, desprezando a necessidade de governar e, mais importante, que cada palavra, gesto e ação trariam consequências.

Já no final do primeiro ano de mantado, denominei o fenômeno de “presidencialismo de confrontação”, pois era nítido que a dinâmica da política e do poder havia se reconfigurado com Bolsonaro e que seus ataques à velha política, aos jornalistas, às ciências sociais, à educação, entre outros, seriam constantes e, então, afirmei tratar-se de uma mudança do “presidencialismo de coalização” para o “presidencialismo de confrontação”, com inimigos reais ou imaginários.

Pois bem, Bolsonaro e parte substancial de seus ministros têm, em seu DNA, o gosto pelo confronto, pela transformação do adversário em inimigo e essa lógica impulsionada pelo algoritmo das redes sociais deu-lhes uma força, nas ruas e nas redes, jamais vista.

Mesmo na pandemia, com milhares de mortes diárias, o bolsonarismo fortalecia-se em um quadrilátero de fake news, pós-verdade, negacionismo e teorias da conspiração – em uma clara sustentação no universo da extrema direita.

Não raro, os ataques às vacinas e aos governadores no bojo pandêmico, foram, paulatinamente, após a vacinação e o arrefecimento da Covid-19, direcionados ao STF, seus ministros e às urnas eletrônicas. Bolsonaro cultivou, intimamente, a crença e a certeza de que seu poder era incontestável, que tinha “seu” exército, “seus” generais e o “povo” ao seu lado.

Fenômenos como as bolhas, o viés de confirmação e a dissonância cognitiva tornaram-se presentes e moldaram milhares de pessoas no âmbito valorativo e ideológico. O resultado? Já sabemos: um ataque frontal e direto à democracia, que não foi rompida, mas ficou esgarçada.

Importante destacar a trajetória que desembocou no julgamento, que foi uma resposta institucional. Justiça não é vingança. Política existe para que as divergências sejam resolvidas no âmbito do diálogo, dentro das instituições e respeitando-se a lei. Julgamento houve porque a fronteira da lei, da legalidade foi ultrapassada. E agora?

Agora, que a sociedade compreenda a importância histórica desse julgamento. Não há política perfeita, não há democracia perfeita e nem os seres humanos são anjos. Mas, a política e a democracia – em suas imperfeições – oferecem mecanismos para corrigir rumos e proteger seus pressupostos.

A força do bolsonarismo recebeu um duro golpe, mas continua ativa e, doravante, buscará um nome para herdar esse espólio político e eleitoral. Que a política e justiça possam voltar aos seus devidos espaços. Não há democracia sem democratas.

O que seus olhos não veem decide mais do que você imagina

13/09/2025 07h45

Tudo começa em nós. Quanto mais você aprofunda o olhar sobre si e o comportamento humano, mais percebe que a linguagem invisível é a raiz silenciosa por trás de muitas decisões, suas e dos outros. É no que não é dito que moram os verdadeiros motivos das ações, das reações e das conexões ou afastamentos entre as pessoas.

Compreender essa linguagem é sair do superficial e transformar cada conversa, reunião ou entrevista em uma leitura mais profunda do que realmente está em jogo, e ter essa consciência afia o seu olhar. E quanto mais ele se torna preciso, mais assertivas são as decisões sobre pessoas e negócios.

No mundo corporativo, o maior obstáculo para identificar o talento certo nem sempre está nos candidatos, muitas vezes, está no próprio líder. Uma mente sobrecarregada, em modo automático ou tomada por tensões, não percebe sutilezas. Ignora sinais importantes presentes na comunicação não verbal.

A clareza para decidir bem sobre pessoas começa na clareza emocional e mental de quem lidera. Só enxerga o invisível quem está presente. Só decide com precisão quem consegue silenciar o ruído interno e observar além do óbvio.

Quando o líder está imerso em pressões e bloqueios não resolvidos, sua percepção se estreita. Passa a ver o outro por filtros inconscientes, repete padrões automáticos e toma decisões baseadas no medo, no passado ou na urgência, em vez de avaliar a real compatibilidade entre pessoa, equipe e desafio.

Depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando: existe a pessoa ideal? Existe um corpo perfeito, sem traumas? Existe alguém totalmente resolvido emocionalmente? A verdade é que todos carregamos marcas, o que muda é a forma como lidamos com elas.

E, se decidir bem não for sobre escolher o melhor, mas sim sobre quem faz sentido para o momento? E se a melhor pessoa para o cargo for justamente aquela que aprendeu com as próprias cicatrizes? Decidir bem não significa escolher a pessoa ideal, mas sim quem sustenta o que é, no aqui e agora.

Calma, eu explico: todos temos traumas, muitos deles desde a mais tenra idade, e o que varia é a intensidade com que esses traumas se manifestam. E à medida que são reconhecidos e ressignificados, o corpo muda, e sua estrutura fisiológica acompanha essa transformação.

Talvez a pergunta que ecoe é como escolher entre o que parece mais promissor e o que realmente faz sentido no currículo, no time ou nos negócios? E a resposta não está no que brilha mais. Está no que sustenta. O mais promissor pode encantar no papel, impressionar na fala, destacar-se nos números, mas a verdadeira escolha está na coerência entre discurso, presença e prontidão.

É por isso que a leitura do invisível importa, ela revela o que os olhos não mostram à primeira vista: a intenção por trás da fala, o peso que a pessoa carrega, o quanto ela está presente de verdade no aqui e agora.
Decidir bem não é sobre escolher o que agrada mais num primeiro momento, mas quem tem estrutura para caminhar junto com você no que vem depois. E, no fundo, essa é a essência de toda escolha humana que dá certo: sentir que, mesmo imperfeita, a pessoa está ali inteira. Pronta. Sustentando quem é.

Existe alguém sem traumas? Não. Todos carregamos histórias, experiências, bloqueios, dores e defesas. O que muda é o nível de consciência de cada um. Por isso, antes de decidir bem sobre pessoas, olhe para a sua real necessidade e então, com os pés firmes no chão, e na realidade, coloque o coração em modo avião, porque escolher bem exige mais do que técnica, exige presença, coragem e verdade.

Decidir bem sobre pessoas não é buscar quem não erra, quem nunca caiu ou quem parece perfeito no papel. É saber identificar quem está pronto para ocupar um espaço com inteireza, coerência e abertura para crescer. Porque, no fim, o corpo não exige perfeição, ele exige verdade.

Viva a democracia!

13/09/2025 07h30

A democracia não é um porto seguro em que se atraca, mas um oceano em que se navega!

É uma sinfonia em constante composição, cuja partitura são os direitos humanos e cuja regência pertence à vontade da maioria – uma vontade que só se torna sublime quando aprende a modular seu volume para que os solos mais delicados, os dos grupos minorizados, possam ser ouvidos e aplaudidos.

Ela é a busca incessante por uma harmonia, em que cada instrumento, do mais potente ao mais sutil, é indispensável para a grandiosidade da obra.

A história, quando lida com a alma e com os fatos, conta-nos que as nações afinadas por essa orquestra democrática são as que verdadeiramente prosperam. A prosperidade que dela emana não é uma riqueza febril e efêmera, mas o florescer de um pomar perene plantado no solo fértil da segurança institucional: só com a certeza de que as regras do jogo não mudarão com o humor dos ventos, permitem que as raízes da confiança se aprofundem. Por outro lado, a areia movediça do autoritarismo engole sonhos e sementes.

Devemos, entretanto, manter-nos atentos já que essa orquestra pode desafinar sempre que nossa insensibilidade não nos permita enxergar que a principal dissonância, o ruído que ameaça romper a melodia, é o abismo da desigualdade social.

De um lado, a miséria que não apenas dói no corpo, mas amputa a alma, confinando milhões a uma existência de sobrevivência que lhes nega o direito de sonhar. Do outro, uma opulência que se isola em bolhas de consumismo, tornando-se insensível aos clamores da rua.

Esse fosso não é apenas uma falha econômica, é uma fratura ética que cinde a nação. Ele pulveriza a alteridade, essa capacidade sagrada de sentir a dor do outro como se fosse nossa e, a partir dela, construir o protagonismo individual de cada um! O resultado é a desagregação, a corrosão da confiança, a transformação do concidadão em adversário. É nessa hora que a democracia fica à prova, deixando uma ferida aberta em nosso tecido social.

O antídoto pra isso? A democracia assumir sua face mais corajosa: a de regente ativa! Ela não pode ser uma espectadora passiva da injustiça. Sua batuta deve ser firme, traduzida em investimentos públicos que funcionam como o potencializador de cada individualidade e coletividade. Investir em educação de excelência é afinar as cordas do futuro. Garantir saúde universal é assegurar que nenhum músico desfaleça antes do final da peça. Esses atos não são gastos, são a própria composição da justiça social.

Onde há justiça e previsibilidade, a desigualdade social diminui, pois a própria estrutura incentiva a distribuição de oportunidades, e não o seu acúmulo.

É lá então, no palco da inclusão, que a verdadeira mágica acontece. A inclusão social não é apenas um ato de reparação, ela é a pedra fundamental da criatividade. Grupos homogêneos tendem a polir as mesmas ideias até o esgotamento. A verdadeira centelha criativa nasce do encontro do diferente, do inesperado.

Como nos ensinou a genialidade de Victor Hugo, é da convivência entre inteligências diversas que jorra a luz... As diferentes vivências, as visões de mundo moldadas por trajetórias distintas, as soluções pensadas por quem enfrenta barreiras que outros nem sequer enxergam – são como pedras de diferentes texturas e origens que, ao se chocarem, produzem o fogo da ideia nova.

Essa luz, essa centelha criativa, é o motor da inovação. E a inovação, por sua vez, é a base de todo desenvolvimento econômico sustentável e genuíno no mundo contemporâneo. O ciclo, então, revela-se em toda a sua esplêndida lógica: a democracia, ao possibilitar e promover investimentos inclusivos, não está apenas fazendo justiça. Ela está, estrategicamente, cultivando o ambiente mais fértil possível para a criatividade e a inovação, que são as verdadeiras moedas da prosperidade.

Portanto, uma nação que escolhe ser mais justa não está fazendo uma afronta à economia. Pelo contrário, está construindo o único alicerce sólido sobre o qual uma economia vibrante, humana e perene pode, de fato, ser erguida.

A sinfonia da democracia, quando bem regida pela inclusão, não toca apenas para o espírito, mas enche a mesa de todo o seu povo!

Assine o Correio do Estado

