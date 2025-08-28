Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

CLÁUDIO HUMBERTO

"Bolsonaro está sendo enterrado vivo"

Ricardo Augusto de Mello Araújo (PL), vice-prefeito de SP, após visitar o ex-presidente

Tamires Santana

Tamires Santana

28/08/2025 - 07h00
Titular da CPMI recebe R$17 milhões em emendas 

Foi só ser instalada a CPMI para investigar a bandalheira contra idosos do INSS, que o governo de Lula (PT) pagou emendas a parlamentes titulares na comissão. Só neste mês, quando a investigação iniciou, teve parlamentar que viu o pagamento das emendas passar dos R$17 milhões, caso do senador Izalci Lucas (PL-DF). Lula também fez a felicidade de outros quatro senadores, dos partidos PT, PDT, MDB e Republicanos, e liberou mais de R$10 milhões para cada um.

Emendas garantidas

O governo também pagou uma bolada àqueles que quase emplacaram no comando da CPMI, Omar Aziz (PSD-AM) e Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

Caminhão de dinheiro

Foram R$ 5 milhões liberados para o senador Omar Aziz e mais R$ 1 milhão para Ayres. Mas a oposição os humilhou na votação.

Na pindaíba

Dos 32 titulares, o governo não pagou nada a 7. Um dos tratados a pão e água foi Marcel van Hattem (Novo-RS), ferrenho opositor.

Abriu o cofre

Levantamento exclusivo da Coluna mostra que Lula liberou mais de R$ 200 milhões em emendas, só este mês, aos titulares da CPI Mista.

Jato estacionado deixa brasilienses intrigados

Um superjato Falcon 2.000, com autonomia de 7.400 km, capaz de atravessar oceanos, permanece desde sábado em Brasília, mas o que gerou “disse me disse” na cidade foi o prefixo adesivado PS-LRM: não corresponde a registro na Anac, a agência reguladora de aviação civil. Isso estimulou especulações divertidas, em busca de significado para o prefixo LRM: seriam as iniciais de “Lula resgata Maduro”? Consulta à Anac indica que o luxuoso avião aguarda prefixo definitivo.

Veio da Suíça

Esse Falcon 2.000 decolou de Genebra, fez pit-stop em Cabo Verde e chegou a Brasília no dia 23. Pode ter sido adquirido por um brasileiro.

Origem americana

O histórico mostra que a aeronave antes pertencia a empresa dos EUA, sob o prefixo N152SM, e a uma austríaca sob prefixo OE-HER. 

Sem registro

O prefixo “PS” indica novo tipo de registro feito no Brasil desde 2019, mas não está entre os 44 jatos Falcon 2.000 cadastrados na Anac.

Depredar é mais grave?

Ao fixar 11 anos de prisão para culpados pela morte de 242 pessoas na boate Kiss, a Justiça gaúcha expõe as punições desproporcionais para os presos do 8 de Janeiro, incluindo vendedores ambulantes, idosos e a pichadora do batom, condenados até a 17 anos em regime fechado.

Balcão voltou firme

O total pago pelo governo de Lula em emendas parlamentares este ano disparou para mais de R$ 9,22 bilhões. Há uma semana, o total liberado pela gestão petista com essa conta era de R$8,1 bilhões.

Independência ou morte

Sem medo de defender o fim do foro privilegiado, o deputado príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) disse à Coluna que o fim da medida encerrará “a dependência do Legislativo diante do STF”.

Curtição discreta

Diferente de outros ministros do STF que até soltam o gogó em qualquer festinha, Nunes Marques esteve em uma roda de samba no Gama, a 33km da sede do Supremo. Curtiu com discrição e foi embora.

PL é dos Bolsonaro

Valdemar Costa Neto reafirmou que o candidato do PL a presidente é Jair Bolsonaro “ou quem ele, e só ele, escolher”. E Carlos Bolsonaro será candidato ao Senado por Santa Catarina ou onde desejar.

Carapuça brasileira

Donald Trump prometeu defender as “incríveis empresas de tecnologia americanas” de ataques de países que taxam, legislam ou regulam para machucar ou descriminar as big techs. As manchetes apontam a Europa como alvo, mas a carapuça cabe perfeitamente ao Brasil. 

Ele outra vez

Luiz Marinho, ministro do Trabalho que queria colocar os Correios para fazer o trabalho da Uber, deu novo palpite sobre o que não entende. Com histórico na pelegagem, deu uma de economista: disse que o juro alto é “problema maior” que o tarifaço dos Estados Unidos.

Audiência para audiência

Quem deu as caras ontem em audiência da Comissão de Fiscalização e Direitos dos Presos do 8 de Janeiro, por vídeo, foi Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Não demorou e a sessão bombou na internet.

Pergunta ao grande irmão

O perigo de fugir equivale ao perigo de aparecer nas redes sociais?

PODER SEM PUDOR

Em forma, na marra

Durante uma reunião de cúpula com países árabes, o então presidente do Paraguai, Nicanor Duarte Frutos, decidiu correr no Parque da Cidade, em Brasília. Ele e o embaixador do Paraguai, Luiz Gonzalez Arias, trajados a rigor (tênis, bermuda e camiseta), perguntaram a um office boy do Hotel Meliá Brasília como chegar ao parque. Solícito, o rapaz foi até a calçada e apontou a direção do parque, mas acabou “convocado” pelos seguranças a acompanhar os paraguaios. Correu 40 minutos vestindo uniforme, incluindo luvas e sapatos sociais.

EDITORIAL

Ferrovia entre o abandono e a esperança

O que se vê é uma estratégia de blindagem: a Rumo parece pouco preocupada com a Malha Oeste e parece empenhada em inviabilizar qualquer concorrência

28/08/2025 07h30

Arquivo

Reativar a Malha Oeste da forma como foi proposto era, cá para nós, uma missão quase impossível. Até mesmo os mais otimistas sabiam que não seria simples tirar do papel a recuperação de uma ferrovia que há décadas sofre com o abandono. O projeto – de revitalizar apenas pequenos trechos – soava como uma promessa necessária, mas distante da realidade, em razão dos interesses empresariais e da falta de uma estratégia clara dos reguladores.

O primeiro obstáculo é a atual concessionária, a Rumo. A empresa herdou uma malha desigual: alguns trechos são extremamente rentáveis, verdadeiros “filés”, e justamente esses ela se dispôs a revitalizar. Já os demais, em condições precárias, exigiriam investimentos tão altos que inviabilizariam o negócio sob a ótica do retorno financeiro. O problema não está apenas na seletividade, mas na ausência de alternativas discutidas no contrato.

Em nenhum momento se cogitou fatiar a concessão, permitindo que outros investidores assumissem trechos menos atrativos. Também não houve a exigência de compromissos firmes de investimento ao longo de uma eventual prorrogação da concessão. Faltou, portanto, criatividade regulatória e vontade política para abrir espaço à soluções mais adequadas ao interesse público.

O que se vê, ao contrário, é uma clara estratégia de blindagem. A Rumo parece pouco preocupada com a Malha Oeste e empenhada em inviabilizar qualquer concorrência. Basta comparar: a Malha Norte, controlada pela mesma empresa, é extremamente rentável, a Oeste, sucateada. Esse processo de deterioração não começou agora, é verdade, mas foi agravado tanto pela própria Rumo quanto pela antiga América Latina Logística (ALL). O contraste é ainda mais gritante no Bolsão, região nordeste de Mato Grosso do Sul, onde as duas linhas chegam a correr quase paralelas, distantes pouco mais de 70 km uma da outra.

Sob a ótica empresarial, a conta é simples. Hoje já é vantajoso escoar a celulose pela Malha Norte. Por isso, a situação da Oeste pouco importa para a Rumo, desde que os custos de revitalização não saiam do caixa da concessionária. Ainda assim, a empresa não abre mão do trecho abandonado, provavelmente para não dar espaço a uma concorrente. Essa postura revela o quanto a lógica privada, quando não bem regulada, pode sufocar o interesse coletivo.

Esse impasse exige vigilância da sociedade e ação firme de nossos representantes. A ferrovia não pode ser tratada apenas como um negócio, ela é um ativo estratégico, capaz de gerar desenvolvimento regional, competitividade e integração. Permitir que continue no limbo é compactuar com a estagnação de cidades importantes, que dependem dela como vetor de crescimento.

O sonho de revitalizar a Malha Oeste não pode ser esquecido. Mato Grosso do Sul precisa dela ativa, cortando o Estado de leste a oeste, ligando Três Lagoas, Campo Grande e Corumbá. Só assim será possível devolver à ferrovia o papel de eixo logístico e de desenvolvimento. Se depender apenas da concessionária, ela seguirá esquecida. Cabe à sociedade e a seus representantes resgatar esse projeto e transformá-lo em realidade.

ARTIGOS

Protecionismo seletivo de Lula gera prejuízos bilionários e reduz competitividade

As recentes críticas de Donald Trump são sintomas de uma patologia mais profunda: a incapacidade crônica de construir confiança comercial

27/08/2025 07h45

Arquivo

A retórica de “soberania” e “multilateralismo” que permeia o discurso diplomático brasileiro contrasta radicalmente com um padrão documentado de incoerência estratégica. Dados concretos revelam uma desconexão perigosa entre aspirações e ações, minando sistematicamente a posição do País no tabuleiro global.

O colapso das negociações entre Mercosul e União Europeia (UE) e as recentes críticas de Donald Trump são sintomas de uma patologia mais profunda: a incapacidade crônica de construir confiança comercial.

A política tarifária ilustra esse descompasso com clareza matemática. Enquanto o Brasil impõe 20% de tarifa sobre o etanol norte-americano, os Estados Unidos reciprocam com meros 2,5% sobre o mesmo produto brasileiro – assimetria que sacrifica R$ 3 bilhões anuais em fluxos comerciais potenciais.

Essa proteção seletiva não se limita aos EUA: contra a média global de tarifas industriais de 3,8% (Banco Mundial, 2024), o Brasil mantém barreiras de 11,3% para bens manufaturados europeus.

Essa esquizofrenia regulatória gera consequências tangíveis. Quando autoridades brasileiras rebatem críticas alegando que “produtos americanos-chave já têm acesso facilitado”, ignoram um princípio elementar de comércio internacional: parcerias duradouras exigem reciprocidade previsível.

O resultado é a erosão acelerada da credibilidade, evidenciada pelo desinteresse estratégico de atores centrais. A indiferença de Trump diante da aproximação Brasil-China – “podem fazer o que quiserem” – reflete essa percepção de irrelevância negociadora.

A crise com a União Europeia segue a mesma lógica desalinhada. Enquanto o Brasil rejeitava cláusulas ambientais do acordo Mercosul-UE invocando soberania, aumentava em 1.200% as importações de diesel russo – commodity financiadora de um regime sob sanções internacionais.

Essa dupla moral não passou despercebida: 72% dos legisladores europeus citaram “incoerência geopolítica” como obstáculo à ratificação, segundo relatório do European Council on Foreign Relations.

Longe de serem episódios isolados, tais contradições expõem uma falha metodológica estrutural. Governos sucessivos – independentemente de orientação ideológica – confundem protecionismo com soberania e gestos unilaterais com autonomia.

A consequência é um isolamento progressivo, manifestado em três dimensões críticas: perda de influência regional, como evidenciado por acordos bilaterais secretos com a China que minam o Mercosul, cujo comércio intrazona estagnou em 15% do total (contra 60% na UE); custos econômicos mensuráveis, com o Brasil representando apenas 1,2% do comércio global (OMC, 2025), abaixo do potencial de sua economia; e desconfiança sistêmica, expressa na 68ª posição do País no Índice de Credibilidade Comercial (Heritage Foundation, 2024).

A reconquista da relevância internacional exige mais que retórica. Requer harmonização tarifária transparente, reduzindo a média de proteção industrial para menos de 7%; alinhamento geopolítico verificável, abandonando parcerias que contradigam posições multilaterais; e reformulação do Mercosul como plataforma negociadora integrada, não escudo para unilateralismos.

Na economia global pós-pandêmica – onde cadeias de valor se reorganizam sob critérios de confiabilidade –, o Brasil não pode pagar o preço da incoerência. Como alerta o ex-secretário-geral da OCDE Ángel Gurría: “Na nova geografia comercial, credibilidade é a moeda mais forte”. Resta saber se o Brasil aprenderá a emití-la.

