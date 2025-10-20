Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil fora do Mapa da Fome: como os fertilizantes ajudam nessa missão?

A produção de alimentos poderia ser muito menor sem os fertilizantes e não conseguiria acompanhar a necessidade de uma população que só cresce

Valter Casarin - Coordenador-geral e científico da NPV

Valter Casarin - Coordenador-geral e científico da NPV

20/10/2025 - 07h30
Neste ano, o Brasil conquistou um marco importante: deixou de figurar no Mapa da Fome, elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). O País conseguiu reduzir os índices de subnutrição para menos de 2,5% da população, o que representa uma vitória no combate à fome crônica.

Apesar disso, os números ainda revelam uma realidade desafiadora. Mais de 25 milhões de brasileiros enfrentam algum nível de insegurança alimentar, ou seja, não têm acesso regular e garantido a refeições em quantidade e qualidade suficientes.

Quando pensamos em como os alimentos chegam até a nossa mesa, muitas vezes, lembramos do trabalho do agricultor, do transporte e do mercado. Mas, existe um fator essencial que garante que a produção seja suficiente para alimentar milhões de pessoas: os fertilizantes.

Os fertilizantes funcionam como uma espécie de “vitamina” para as plantas. Eles fornecem nutrientes importantes, como nitrogênio, fósforo e potássio, que muitas vezes não estão disponíveis em quantidade suficiente no solo.

Com esses nutrientes, as plantas crescem mais fortes, produzem mais frutos, grãos e verduras e ainda ficam com melhor qualidade nutricional.

Sem fertilizantes, a produção de alimentos seria muito menor e não conseguiria acompanhar a necessidade de uma população que só cresce. Isso significa que os fertilizantes ajudam a garantir a fartura de alimentos, sem que seja necessário desmatar novas áreas para plantar mais.

No Brasil, embora menos de 2,5% da população esteja em situação de subnutrição, mais de 25 milhões de pessoas ainda vivem a realidade da insegurança alimentar, ou seja, não sabem se terão comida suficiente todos os dias.

Nesse cenário, os fertilizantes são grandes aliados: ao aumentar a produtividade no campo, eles contribuem para que haja mais comida disponível e a preços mais acessíveis.

Por isso, quando falamos em combater a insegurança alimentar, não estamos falando apenas de distribuir alimentos, mas também de investir em tecnologias que fazem a produção render mais. E entre essas tecnologias, os fertilizantes ocupam um lugar de destaque, ajudando agricultores a alimentar não só o Brasil, mas também o mundo.

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Soja, milho, café, frutas e carnes brasileiras chegam a centenas de países, ajudando a alimentar milhões de pessoas além das nossas fronteiras. Essa posição de destaque no cenário global é motivo de orgulho, mas também traz um grande desafio: garantir que a abundância do campo chegue à mesa de todos os brasileiros.

O desafio brasileiro, portanto, é duplo: continuar sendo um celeiro do mundo e, ao mesmo tempo, garantir segurança alimentar dentro de casa. Isso exige políticas públicas eficazes, investimentos em infraestrutura e, sobretudo, o uso inteligente de tecnologias que façam da agricultura uma ponte entre o campo e o prato.

A psicologia do imortal Machado de Assis

As academias e institutos farão dela um pequeno livro, para uso dos séculos...

18/10/2025 07h45

Pesquisam Machado de Assis como o bibliômano, em “Memórias Póstumas de Brás Cubas” – “olhai: daqui a setenta anos, um sujeito magro... inclina-se sobre a página... lê, relê, treslê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra e as restantes, examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as, esfrega-as no joelho, lava-as, e nada”.

Não encontram o Machado por detrás do texto, mesmo o autor mencionando um futuro livro, como descrito no conto “O Cônego ou Metafísica do Estilo”: “Nesse dia, – cuido que por volta de 2222... hão de traduzi-la em todas as línguas. As academias e institutos farão dela um pequeno livro, para uso dos séculos... as filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão esta psicologia nova, única verdadeira”.

Não conhecem o autor, conforme citado também em “Memórias Póstumas de Brás Cubas”: “Não conhece o autor; este nome... não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume.... um exemplar único... Único! Ele rejeitaria a coroa das Índias... se os houvesse de trocar por esse único exemplar”. Trocariam tudo pelo exemplar único.

Machado, jovem, havia anunciado em carta a Quintino: “Onde o estudo dos caracteres seja consciencioso e acurado, onde a observação da sociedade... eis uma ambição própria de ânimo juvenil, e que eu tenho a imodéstia de confessar”.

Não é ficção, mas uma carta ao amigo. “E, tão certo estou da magnitude da conquista, que me não dissimulo o longo estádio que há a percorrer para alcançá-la”, gastou uma vida construindo seu projeto “até onde vai a ilusão dos meus desejos? Confio demasiado na minha perseverança?”. 

A obra de Machado de Assis revela esse aspecto psicológico, como no conto “Eterno”, de 1887: “Confio do Tempo, que é um insigne alquimista. Dá-se-lhe um punhado de lodo, ele o restitui em diamantes; quando menos, em cascalho.

Assim é que, se um homem de Estado escrever e publicar as suas memórias, tão sem escrúpulo, que lhes não falte nada, nem confidências pessoais, nem segredos do governo, nem até amores, amores particularíssimos e inconfessáveis, verá que escândalo levanta o livro.

Dirão e dirão bem, que o autor é um cínico, indigno dos homens que confiaram nele e das mulheres que o amaram. Clamor sincero e legítimo, porque o caráter público impõe muitos resguardos; os bons costumes e o próprio respeito às mulheres amadas constrangem ao silêncio”. 

Em “Eterno”, ele continua: “Mas deixai pingar os anos na cuba de um século. Cheio o século, passa o livro a documento histórico, psicológico, anedótico. Hão de lê-lo a frio; estudar-se-á nele a vida íntima do nosso tempo, a maneira de amar, a de compor os ministérios e deitá-los abaixo, se as mulheres eram mais animosas que dissimuladas, como é que se faziam eleições e galanteios, se eram usados xales ou capas, que veículos tínhamos, se os relógios eram trazidos à direita ou à esquerda, e multidão de coisas interessantes para a nossa história pública e íntima. Daí a esperança que me fica, de não ser condenado absolutamente pela consciência dos que me leem. Já lá vão vinte e sete anos!”. 

Machado de Assis sabia que não seria compreendido e que um dia seria descoberto como autor que antecipou a psicologia de Freud.

Para não acontecer de novo

A trajetória de Bolsonaro revela que a tentativa de golpe não foi um raio em céu azul, mas o ápice de uma escalada de três décadas

18/10/2025 07h30

Após longo e responsável processo judicial, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro pelos crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Nunca um ex-presidente brasileiro foi assim responsabilizado. Diante da pressão por uma anistia incabível, cabe a pergunta: seus outros crimes serão perdoados?

A trajetória de Bolsonaro revela que a tentativa de golpe não foi um raio em céu azul, mas o ápice de uma escalada de três décadas. Sua carreira parlamentar e presidencial traz práticas de corrupção, ataques à democracia e proximidade com grupos criminosos.

As “rachadinhas”, reveladas no caso de Fabrício Queiroz, mostram a promiscuidade entre vida pública e privada. No gabinete de Flávio Bolsonaro, o desvio superou R$ 6 milhões. Funcionários fantasmas, como a Wal do Açaí, são parte do mecanismo: salários públicos usados como fonte de enriquecimento ilícito.

A ligação com o “escritório do crime”, chefiado por Adriano da Nóbrega, mostra que a fronteira entre política e crime organizado foi cruzada. Os cheques de Queiroz a Michelle Bolsonaro, R$ 89 mil, seguem inexplicados. E quando Queiroz precisou se esconder, foi encontrado no sítio do advogado da família do ex-presidente.

Bolsonaro aprofundou a lógica do escândalo permanente. O ex-ministro Ricardo Salles é investigado por facilitar exportações ilegais de madeira; o Ministério da Saúde foi palco de suspeitas de propina na compra de vacinas, além do negacionismo que matou milhares de pessoas; no Ministério da Educação, estranhos negociavam verbas em troca de ouro.

A interferência direta de Bolsonaro na Polícia Federal para blindar familiares revelou a tentativa de capturar o aparato estatal.

Os tratoraços, os ônibus escolares com preços inflados e o chamado bolsolão do lixo expuseram um esquema de superfaturamentos bilionários, sustentados pelo “orçamento secreto” – mecanismo que drenou recursos de áreas sensíveis para alimentar a base política do governo.

Não por acaso, Flávio Bolsonaro adquiriu mansão de quase R$ 6 milhões, enquanto investigações apontam que a família comprou 51 imóveis, muitos pagos em cash.

A política de sigilo de 100 anos fecha o quadro: esconder informação foi estratégia de governo. Notícias falsas contra o sistema eleitoral e ataques a jornalistas criaram o caldo de cultura que desembocou no vandalismo de 8/1/2023. Golpe, como registra a história, não é um ato isolado, mas um processo. Bolsonaro o conduziu passo a passo.

O Brasil, historicamente, lidou com anistia para golpistas. O 31 de março de 1964 só foi possível porque anteriores tentativas fracassadas não foram punidas. Ao perdoar, em nome da “pacificação”, o País ensinou aos conspiradores que não haveria consequências.

Não se trata de revanche, mas de justiça. Aceitar a democracia implica regras: alternância de poder, transparência, responsabilidade pública. Está em jogo não apenas o destino de um político, mas a chance de romper com um ciclo que abre espaço para novos ataques ao Estado de Direito.

O julgamento do STF inaugura oportunidade histórica: mostrar que golpes, tentativas ou preparativos não podem ser anistiados. Só assim construiremos a crença coletiva de que, no Brasil, a democracia não é um intervalo entre rupturas, mas um pacto sólido e definitivo.

