Caminhos da vida

Seja homem ou seja mulher, ao ver-se ornada de dons especiais, vai imediatamente saber a origem e as responsabilidades. Se perceber que a origem é Deus, se for temente a Deus, colocar-se-á à disposição do mesmo Deus e iniciará a missão que lhe seja solicitada.

Pensando e refletindo sobre a nova realidade, não duvida do chamada, recolhe seus dons e, muito alegremente, põe-se à ação. Deixa seu comodismo, seus medos, seus bens materiais, seus planos de vida, e vai pelo mundo colocando em ação essas suas novas riquezas. Nada mudará seu rumo e seus objetivos.

Surgirão tentações desafiando sua fé. Surgirão dificuldades materiais ameaçando sua fidelidade. Contudo, decisão tomada, obra assumida. Tudo simplesmente por acreditar naquele que convidou.

O mundo não entende. O comum dos homens e das mulheres, por muito tempo, se perguntarão a respeito dessa aparente loucura. Não encontrarão resposta. Apenas quem decidiu acolher o chamado e se comprometeu realiza-lo, entenderá aos poucos.

Estamos no mês de agosto dedicado pela Igreja como o tempo de refletir e decidir caminhos. Um tempo e espaço de cada qual estudar e trabalhar suas escolhas. Tempo para buscar, na sinceridade, a disposição de servir a comunidade com algo mais nobre e mais elevado. Tempo de sair do medo e do comodismo assumindo alegremente sua escolha realizada. Isso é consequência de quem descobriu o rico caminho da vida.

São seres humanos que se empenham em divinizar suas decisões. E suas atividades serão sempre em favor do bem comum. Serão escolhas, em muitos casos, heroicas. Pois são pessoas que, em outras circunstâncias, atraem ameaças e perseguições. No entanto continuam fiéis e imbatíveis.

São seres humanos que, apesar das dificuldades, escolhem caminhos de muitos conflitos. E que, apesar disso, desafiam suas próprias capacidades e seu limitado conteúdo intelectual e espiritual.

Assumem, mais pela boa vontade do que capacidade. Assumem, mais pelo entusiasmo do que pelo raciocínio. São pessoas que vibram com as conquistas e apenas lamentam as perdas. Para elas não existem derrotas. Existem apenas experiências.

Para essas pessoas o que as faz vibrar são as conquistas diárias, sejam do tamanho que forem. Sejam do fato que forem. O importante será encontrar motivos para celebrar. E Deus será sempre uma presença amiga e participativa.

Embora nem todos pensem como os que creem nesse Deus, o mundo continua girando e semeando esperanças. Mesmo que não haja igualdade de crença, haverá ansiedade na busca e felicidade no encontrar.

Assim sendo, todo o ser humano terá em sua bagagem algo, ou alguém, que contribua na organização mental, fornecendo-lhe conteúdo tal que, sempre que acontecer algum vazio, tenham onde e em quem confiar.

Ninguém sobrevive só. Mesmo que seja uma pedra, ou uma montanha ou uma estrela, algo terá valor e marcará seus sonhos de felicidade.

Mesmo que essa felicidade seja para esse planeta, não será proibido sonhar e imaginar, algo que lhe desperte e seja feliz.

