Carlo Acutis: um santo para a geração digital

Canonizado pela Igreja Católica, Carlo Acutis se tornou símbolo de uma santidade jovem, acessível e profundamente conectada com os tempos atuais, testemunhando que para a fé não há limites temporais quando há conexões reais.
Apaixonado pela eucaristia e pela tecnologia, Carlo dedicou tempo e dom para evangelizar por meio da virtualidade, propiciando encontros com o sagrado e incentivando jovens a despertarem para o transcendente.
Deu-nos sinais de que a fé pode habitar, também, os espaços virtuais, transformando o mundo dos algoritmos em território profícuo e contínuo de missão.
Seu testemunho inspira uma geração que valoriza a conexão, e a auxilia a se conectar com a essencialidade da vida. Com espírito jovial, nos deixou como legado de que é possível unir espiritualidade e inovação, e, sobretudo, que nossos talentos podem ser colocados a serviço do bem e das relações mais profundas com Deus.
A tecnologia, virou instrumento e Carlo a consagrou, tornando-a uma ponte para evangelizar diferentes territórios.
Em nossas escolas, especialmente nos Colégios Maristas, o exemplo de Carlo ressoa como chamado à missão educativa: formar jovens que transformem o seu tempo e utilizem seus dons com propósito, ética e fé.
A educação Marista promove uma espiritualidade conectada com a realidade, que dialoga com os desafios contemporâneos e reconhece no protagonismo dos estudantes uma oportunidade de serviço, transformação e, a exemplo de Carlo, um caminho para a santidade.
Uma geração digital conclama novas formas de fazer para as necessidades atuais de um mundo acelerado e que insiste na escuta. Carlo, por conseguinte, ouviu o grito do seu tempo e nos transmitiu, por sua santidade e talento, um legado jovem que olhou para os seus.
Acutis é um santo que fala de humanidade jovem. Que sua trajetória continue iluminando e inspirando nossas escolas a formarem corações conectados com Deus, e mentes abertas ao mundo, capazes de transformarem a cultura digital em espaço de encontro, esperança e aprendizado.