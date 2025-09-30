Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Carlo Acutis: um santo para a geração digital

Símbolo de uma santidade jovem, acessível e profundamente conectada com os tempos atuais

Maurício Coloniezzi Erthal - Diretor-Geral do Colégio Marista

30/09/2025 - 07h45
Canonizado pela Igreja Católica, Carlo Acutis se tornou símbolo de uma santidade jovem, acessível e profundamente conectada com os tempos atuais, testemunhando que para a fé não há limites temporais quando há conexões reais.

Apaixonado pela eucaristia e pela tecnologia, Carlo dedicou tempo e dom para evangelizar por meio da virtualidade, propiciando encontros com o sagrado e incentivando jovens a despertarem para o transcendente.

Deu-nos sinais de que a fé pode habitar, também, os espaços virtuais, transformando o mundo dos algoritmos em território profícuo e contínuo de missão.

Seu testemunho inspira uma geração que valoriza a conexão, e a auxilia a se conectar com a essencialidade da vida. Com espírito jovial, nos deixou como legado de que é possível unir espiritualidade e inovação, e, sobretudo, que nossos talentos podem ser colocados a serviço do bem e das relações mais profundas com Deus.

A tecnologia, virou instrumento e Carlo a consagrou, tornando-a uma ponte para evangelizar diferentes territórios.

Em nossas escolas, especialmente nos Colégios Maristas, o exemplo de Carlo ressoa como chamado à missão educativa: formar jovens que transformem o seu tempo e utilizem seus dons com propósito, ética e fé.

A educação Marista promove uma espiritualidade conectada com a realidade, que dialoga com os desafios contemporâneos e reconhece no protagonismo dos estudantes uma oportunidade de serviço, transformação e, a exemplo de Carlo, um caminho para a santidade.

Uma geração digital conclama novas formas de fazer para as necessidades atuais de um mundo acelerado e que insiste na escuta. Carlo, por conseguinte, ouviu o grito do seu tempo e nos transmitiu, por sua santidade e talento, um legado jovem que olhou para os seus.

Acutis é um santo que fala de humanidade jovem. Que sua trajetória continue iluminando e inspirando nossas escolas a formarem corações conectados com Deus, e mentes abertas ao mundo, capazes de transformarem a cultura digital em espaço de encontro, esperança e aprendizado.

ARTIGOS

Compliance e ISO 37001: da vitrine ao chão de fábrica

O resultado é uma certificação que, no papel, impressiona; na prática, pouco transforma comportamento

29/09/2025 07h45

Arquivo

A certificação ISO 37001, voltada ao sistema de gestão antissuborno, é hoje um dos marcos mais relevantes para empresas que querem demonstrar compromisso com a integridade. Trata-se de um passo importante para a melhoria da organização e do controle dos processos, com potencial ganho em otimização de custos e imagem. Mas, ao mesmo tempo, é preciso dizer com clareza: o selo, sozinho, não resolve.

Em muitos casos, a ISO 37001 virou vitrine. Está no site, no relatório institucional, na apresentação de vendas, mas não chega ao “chão da fábrica”: às pessoas, aos processos internos, às áreas de compras, aos relacionamentos com parceiros e, sobretudo, ao trato com o setor público. O resultado é uma certificação que, no papel, impressiona; na prática, pouco transforma comportamento.

Esse risco aumenta em mercados cada vez mais regulados, como os contratos públicos. Com a Lei Anticorrupção, a nova Lei de Licitações e programas de integridade em Estados e municípios, não basta mostrar certificados.

Governos, pressionados por Tribunais de Contas e Ministérios Públicos, cobrarão cada vez mais evidências concretas de mudança de comportamento por parte de seus fornecedores. Como bem diz uma das principais autoridade mundiais no tema, “la certificación no resulta un factor decisivo” (Adán Nieto Martín).

Portanto, mais do que papéis, a régua agora é outra: medir não apenas se existe um sistema de compliance, mas se esse sistema gera comportamento diferente: se os colaboradores entendem os dilemas éticos do dia a dia; se a área de compras consegue recusar propostas com risco de integridade; se líderes dão o exemplo quando enfrentam pressões; se o relacionamento com entes públicos é pautado pela transparência. Esses são os sinais que validam o selo.

Isso não significa diminuir a importância da certificação. Ao contrário, ela é um marco que deve ser celebrado. O problema surge quando a empresa se acomoda no certificado, acreditando que ele é garantia de confiança eterna. É aqui que muitas organizações perdem o timing da transformação cultural e se expõem a riscos que a própria ISO pretendia mitigar.

Empresas que realmente extraem valor da 37001 são aquelas que entendem o selo como ponto de partida, não de chegada. Elas tiram o certificado da vitrine e o colocam em movimento: em treinamentos que engajam de verdade, em processos claros de tomada de decisão, em canais de denúncia que funcionam, em lideranças que reforçam os valores pelo exemplo e presença junto aos colaboradores.

Aliás, pesquisas mostram que 70% da percepção dos funcionários sobre o clima organizacional é atribuída às ações dos líderes, o que deixa claro que efetividade se constrói com presença, exemplo e cultura viva.

No fim, a pergunta que fica é simples: sua empresa tem uma ISO para mostrar ou para transformar? Porque, no ambiente atual, apenas a segunda opção protege contratos, receita e reputação. O resto é vitrine – e vitrine, sozinha, não sustenta negócios por muito tempo.

O verdadeiro valor nasce no chão de fábrica, onde pessoas e processos mostram se a ética está viva na prática, e não apenas estampada no certificado.

ARTIGOS

Brasil fora do Mapa da Fome: como os fertilizantes ajudam nessa missão?

Um fator essencial que garante que a produção seja suficiente para alimentar milhões de pessoas

29/09/2025 07h30

Arquivo

Neste ano, o Brasil conquistou um marco importante: deixou de figurar no Mapa da Fome, elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). O País conseguiu reduzir os índices de subnutrição para menos de 2,5% da população, o que representa uma vitória no combate à fome crônica.

Apesar disso, os números ainda revelam uma realidade desafiadora. Mais de 25 milhões de brasileiros enfrentam algum nível de insegurança alimentar, ou seja, não têm acesso regular e garantido a refeições em quantidade e qualidade suficientes.

Quando pensamos em como os alimentos chegam até a nossa mesa, muitas vezes, lembramos do trabalho do agricultor, do transporte e do mercado. Mas, existe um fator essencial que garante que a produção seja suficiente para alimentar milhões de pessoas: os fertilizantes.

Os fertilizantes funcionam como uma espécie de “vitamina para as plantas”. Eles fornecem nutrientes importantes, como nitrogênio, fósforo e potássio que, muitas vezes, não estão disponíveis em quantidade suficiente no solo. Com esses nutrientes, as plantas crescem mais fortes, produzem mais frutos, grãos e verduras, e ainda ficam com melhor qualidade nutricional.

Sem fertilizantes, a produção de alimentos seria muito menor e não conseguiria acompanhar a necessidade de uma população que só cresce. Isso significa que os fertilizantes ajudam a garantir a fartura de alimentos, sem que seja necessário desmatar novas áreas para plantar mais.

No Brasil, embora menos de 2,5% da população esteja em situação de subnutrição, mais de 25 milhões de pessoas ainda vivem a realidade da insegurança alimentar, ou seja, não sabem se terão comida suficiente todos os dias. Nesse cenário, os fertilizantes são grandes aliados: ao aumentar a produtividade no campo, eles contribuem para que haja mais comida disponível e a preços mais acessíveis.

Por isso, quando falamos em combater a insegurança alimentar, não estamos falando apenas de distribuir alimentos, mas também de investir em tecnologias que fazem a produção render mais. E entre essas tecnologias, os fertilizantes ocupam um lugar de destaque, ajudando agricultores a alimentar não só o Brasil, mas também o mundo.

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Soja, milho, café, frutas e carnes brasileiras chegam a centenas de países, ajudando a alimentar milhões de pessoas além das nossas fronteiras. Essa posição de destaque no cenário global é motivo de orgulho, mas também traz um grande desafio: garantir que a abundância do campo chegue à mesa de todos os brasileiros.

O desafio brasileiro, portanto, é duplo: continuar sendo um celeiro do mundo e, ao mesmo tempo, garantir segurança alimentar dentro de casa. Isso exige políticas públicas eficazes, investimentos em infraestrutura e, sobretudo, o uso inteligente de tecnologias que façam da agricultura uma ponte entre o campo e o prato. 

