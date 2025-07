Cidades resilientes em MS: o futuro pede planejamento urbano e ambiental

ARTIGOS

A oferta do ensino religioso nas escolas públicas que oferecem o Ensino Fundamental é obrigatória, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), embora a matrícula do aluno seja optativa. Esse cenário, por sua vez, favorece a discussão dos impactos que essa disciplina tem no desenvolvimento dos estudantes, contribuindo assiduamente para sua formação em múltiplas dimensões: cognitiva, socioemocional, cultural e espiritual.

O ensino religioso deve favorecer momentos de aprendizagem dinâmicos, criativos e fundamentados não só em metodologias ativas, como também em vivências que dialogam com a fé e a experiência pessoal de cada estudante.

Ao tratar de temas atuais e situações cotidianas, os alunos são convidados a refletir à luz do evangelho e da tradição cristã. Essa abordagem amplia o repertório ético e religioso, ao mesmo tempo em que estimula uma interpretação do mundo marcada pela empatia, a justiça e a responsabilidade, virtudes urgentes em um mundo repleto de desafios.

Dessa forma, os estudantes se sentem melhor preparados para enfrentar as complexidades de seu tempo, conscientes de sua responsabilidade com o outro e com o mundo. Assim, é possível oferecer, além de respostas, caminhos de reflexão e sentido para a vida.

Interdisciplinaridade como caminho de diálogo: a prática pedagógica do ensino religioso não se resume à apresentação de conteúdos teológicos ou doutrinários. Ela deve provocar nos estudantes o desejo de olhar criticamente para os desafios do mundo à luz da fé. Ao adotar essa perspectiva, ele se torna naturalmente interdisciplinar, dialogando com áreas como geografia, história, ciências e filosofia.

Essa integração de saberes mostra que a disciplina não está alheia à realidade. Ao contrário: ela oferece luzes para compreendê-la, julgá-la e transformá-la. Dessa forma, o ensino religioso contribui para a construção de uma visão de mundo mais sensível, crítica e comprometida.

O desafio da motivação: por não ser obrigatória nem exigida nos vestibulares, a disciplina enfrenta o desafio de motivar os estudantes, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Muitos a entendem como uma “pausa” na rotina escolar, o que dificulta o engajamento e o comprometimento com as propostas.

Nesse contexto, é fundamental que o ensino religioso seja apresentado como uma disciplina formativa, essencial para o desenvolvimento integral do ser humano. Para tanto, as práticas pedagógicas devem ser vivas, conectadas com a realidade, sensíveis às inquietações da juventude e, acima de tudo, capazes de tocar o coração e a consciência.

A parceria com a família e os frutos para a vida: quando os valores ensinados em casa dialogam com os propostos pela escola, cria-se uma coerência entre fé, vida e educação. Isso amplia a abertura dos estudantes aos conteúdos e fortalece o desejo de vivenciar os valores cristãos no dia a dia.

É importante que todos compreendam o ensino religioso como algo além da formação intelectual ou da transmissão de conhecimentos cristãos. Ele planta sementes de humanidade, espiritualidade e compromisso com o outro. E, como toda boa semente, germina no tempo certo, transformando a vida dos estudantes e contribuindo para uma sociedade mais justa, empática e verdadeira.

