EDITORIAL

Combate à corrupção nas prefeituras de MS

Que a ação em Terenos sirva de alerta e dissuasão para outras prefeituras: contratos suspeitos e esquemas de corrupção não devem passar despercebidos

Da Redação

11/09/2025 - 07h00
A recente Operação Spotless, deflagrada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, expôs mais uma vez um problema que continua enraizado em muitas prefeituras do Estado e do País: a corrupção institucionalizada. O caso de Terenos, destaque nesta edição, revela um esquema sofisticado de desvios de verbas públicas, com consequências diretas para a população e para a confiança nas instituições. É um alerta de que práticas ilícitas ainda circulam nos bastidores da política municipal.

O prefeito da cidade foi preso preventivamente, acusado de enriquecer desviando dinheiro de obras em escolas. Segundo a apuração desta reportagem, as licitações eram manipuladas, garantindo que empresas escolhidas de antemão realizassem os serviços. Em troca, repassavam ao chefe do Executivo generosa quantia em propina. Recursos que deveriam melhorar salas de aula, equipamentos e infraestrutura foram desviados, beneficiando apenas interesses pessoais.

O alcance da operação surpreende ainda mais ao incluir um policial militar do Batalhão de Choque, também preso. Este batalhão é referência dentro da corporação, símbolo de disciplina e eficiência. Sua participação no esquema deixa claro que ninguém está acima da lei.

A corrupção pode infiltrar-se inclusive em setores que a sociedade considera intocáveis, corroendo a confiança pública e ampliando o dano à credibilidade das instituições.

O caso de Terenos evidencia a necessidade urgente de maior controle e fiscalização sobre a administração pública, especialmente em contratos e licitações. 

A transparência é essencial para que a sociedade acompanhe de perto onde cada centavo do dinheiro público está sendo aplicado. A máxima de que “a luz do sol é o melhor desinfetante” continua mais atual do que nunca e deve orientar todas as ações de governo.

Instituições que funcionam, como o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, são fundamentais para punir irregularidades, prevenir abusos e recuperar a confiança do cidadão na gestão pública. O trabalho realizado nesta operação merece reconhecimento. Mais do que punir, ele serve de exemplo para mostrar que o Estado pode agir de forma firme contra gestores que operam nas sombras e contra práticas criminosas que corroem o erário.

Que a ação em Terenos sirva de alerta e dissuasão para outras prefeituras: contratos suspeitos e esquemas de corrupção não passarão despercebidos. A justiça, quando acionada, age com rigor. O caminho é claro: transparência, controle e punição rigorosa são indispensáveis para garantir que o dinheiro público cumpra seu verdadeiro papel, transformando-se em serviços e benefícios para a população, e não em enriquecimento ilícito de poucos.

ARTIGOS

A moda do fracasso tributário

A busca por uma justificativa concentrou o discurso político acerca da ideia de justiça tributária, a ponto de a própria primeira-dama ter afirmado que as empresas estrangeiras arcariam com o imposto

10/09/2025 07h45

Arquivo

Em 2024, sob forte pressão do varejo nacional, o governo instituiu a chamada taxa das blusinhas. Até então, compras de até US$ 50 realizadas em plataformas eletrônicas certificadas pelo programa Remessa Conforme eram isentas de imposto de importação, pagando apenas ICMS.

O setor varejista considerava essa isenção uma concorrência desleal e 48 entidades assinaram um manifesto exigindo a tributação das remessas de baixo valor. O governo, além de atender à demanda setorial, entendia que a medida seria uma oportunidade de reforçar a arrecadação diante da meta de deficit zero, mas o objetivo não se concretizou.

O Regime de Tributação Simplificada foi estabelecido com a cobrança de 20% de imposto para compras até US$ 50, e 60% para remessas entre US$ 50,01 e US$ 3.000, somando-se ao ICMS, que variou de 17% a 20%.

A busca por uma justificativa concentrou o discurso político acerca da ideia de justiça tributária, a ponto de a própria primeira-dama ter afirmado que as empresas estrangeiras arcariam com o imposto.

No entanto, a realidade econômica se impôs, já que as chamadas blusinhas são bens de baixo valor unitário, não essenciais, com inúmeros substitutos (tanto nacionais quanto de outras plataformas). Nesse caso, os consumidores (majoritariamente das classes C, D e E) são muito sensíveis a aumentos de preço, porque podem desistir da compra, adiar ou trocar por um produto semelhante.

O resultado da tributação também foi decepcionante, já que a receita média mensal não passou de R$ 175,8 milhões, valor inexpressivo diante das metas fiscais. Por outro lado, o impacto negativo foi expressivo e pode ser medido pela queda de mais de quatro milhões no volume mensal de remessas e pela perda de pelo menos 37% da receita dos Correios, que correspondeu a cerca de R$ 2,2 bilhões.

Do ponto de vista teórico, nada disso surpreende, uma vez que em mercados de demanda elástica o aumento de preço provocado pela tributação leva a uma redução proporcionalmente maior da quantidade demandada, o que anula a expectativa de ganho fiscal e transfere o peso do imposto ao consumidor final. Esse fenômeno está amplamente descrito até mesmo nos livros mais introdutórios de economia.

A taxa das blusinhas, portanto, fracassou em seus próprios objetivos, pois não garantiu arrecadação relevante, produziu perdas para a logística pública e penalizou desproporcionalmente os consumidores de menor renda, justamente aqueles que mais necessitam de proteção.

ARTIGOS

Salvadores da pátria e estado espetáculo

Quem negocia sabe que vitórias sem concessões são impossíveis e, portanto, faz acordos para realizar ao menos parte de seus interesses

10/09/2025 07h30

Arquivo

A legitimação ainda comum nas sociedades ocidentais para a prática política, por meio de sua realização em formas de democracia parlamentar, surgiu no fim do século 23, sob a dupla influência de uma nova concepção de tempo em movimento.

Enquanto, desde a Idade Média, diferentes tipos de governo fundamentavam suas pretensões de poder em olhares para o passado, apresentando-se como continuidade de tradições longas e estáveis, os pensadores do Iluminismo descreveram a democracia como uma visão de futuro promissor.

Assim que as revoluções burguesas na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França concretizaram essa promessa e a transformaram em realidade estabelecida, a temporalidade movida por visões começou a animar o cotidiano da política em outro nível, mais concreto.

As disputas decorriam de concepções concorrentes sobre o futuro, e tais imagens de sociedades melhores se tornaram, em um espectro ainda presente em nossa época, os meios de unificação das primeiras partes políticas. 

Chamamos de tempo histórico esse enquadramento que, depois de 1750, orientou pensamento e comportamento para objetivos sem os quais a política, como a entendemos, não teria surgido. Diferentemente do primado da duração até então vigente, pressupunha-se que o tempo funcionava como impulso inevitável de transformação constante, deslocando assim as relações entre futuro, passado e presente.

De repente, a atenção do agir se voltou da tradição passada para o futuro como horizonte aberto, moldável segundo as visões humanas. Ao mesmo tempo, a autoridade absoluta do passado se enfraquecia à medida que aumentava seu distanciamento cronológico da atualidade.

Entre esse passado relegado ao fundo e aquele futuro dinâmico, o presente, antes associado ao lapso de uma geração, estreitou-se, segundo Charles Baudelaire, a “um instante imperceptível de transição”, no qual o espírito humano formava suas motivações.

Cientistas como Michel Foucault e Reinhart Koselleck mostraram como a emergência do tempo histórico não apenas moldou nosso conceito de história, mas foi compreendida também como parte da própria história – um fenômeno histórico.

Contudo, por causa da sua influência abrangente sobre o espírito prático e filosófico dos dois últimos séculos, foi e continua sendo difícil não confundir o tempo histórico com o tempo em si, e imaginar outras formas de temporalidade.

As cosmovisões do socialismo e do capitalismo, dominantes a partir do século 19, basearam-se de maneira semelhante em visões e, portanto, em tempo em movimento: o socialismo, levado ao comunismo, no ideal de uma sociedade sem classes; o capitalismo, na expansão de um crescimento econômico constantemente acelerado.

Em reação a essas expectativas abstratas de progresso garantido, formou-se durante o Romantismo o conceito moderno de nação. Memórias da grandeza perdida de cada povo deveriam suscitar sentimentos concretos de unidade e neutralizar visões de futuro.

Como contraponto ao socialismo e ao capitalismo do início do século 20, as ideologias fascistas prometeram a salvação das nações por meio de um retorno a sua suposta grandeza original. Ainda assim, mesmo elas se baseavam em uma temporalidade em movimento entre passado e futuro.

Somente no fim do século 20 – e amplamente despercebido por intelectuais – ocorreu o fim da hegemonia e a substituição do tempo histórico. O cientista político Francis Fukuyama ganhou notoriedade em 1990 com sua tese do fim da história como cumprimento do tempo histórico no triunfo da democracia parlamentar sobre o socialismo estatal.

Mas tentativas de descrever a nova forma de temporalidade que substituiu o tempo histórico permaneceram surpreendentemente raras. Hoje, é evidente que um futuro de perigos inevitáveis – por exemplo, na forma de catástrofes ambientais projetadas – substituiu o futuro inspirado em visões.

O passado, em vez de perder relevância com o distanciamento cronológico, inunda o presente com a memória eletronicamente expandida de formas de vida de sociedades anteriores, oferecendo-as como possibilidades atuais.

Cercado por esse passado transbordante e por esse futuro bloqueado, o presente deixa de ser um instante breve e orientado a metas, transformando-se numa zona ampla e esmagadoramente complexa de opções concorrentes de existência humana.

Essa nova temporalidade surgiu sem programas ou intenções, o que explica por que ainda pouco entrou no consciente coletivo, embora nosso comportamento já a siga.

Os discursos políticos explícitos continuam a colocar em primeiro plano o futuro aberto ocupado por visões, do qual a democracia parlamentar depende estruturalmente por seu ritual de eleições recorrentes e pelo próprio entendimento dos partidos. 

Atualmente, uma prática baseada em negociar vem preenchendo o espaço deixado pelas visões. Negociar entre pessoas ou grupos se tornou inevitável porque a complexidade de comportamentos simultâneos e seus potenciais conflitos, na ampla atualidade, já não é compensada por uma narrativa de progresso contínuo.

Quem negocia sabe que vitórias sem concessões são impossíveis e, portanto, faz acordos para realizar ao menos parte de seus interesses. Na próxima negociação, dificilmente se sentirá vinculado a posições anteriores, pois negociar é, essencialmente, administrar a complexidade caso a caso.

Os partidos, desde a origem atrelados a visões, raramente oferecem a flexibilidade necessária e, por isso, transformam-se cada vez mais em peças de coalizões de curto prazo. Em outras palavras: no paradigma da negociação, os partidos perderam coerência ideológica e ganharam competência estratégica.

Mesmo a União Europeia, originada de uma visão clássica, hoje se move principalmente em negociações bilaterais entre nações, sem reivindicações de identidade histórica.

Não é por acaso que Donald Trump gosta de se apresentar como mestre global da negociação. Independentemente das avaliações sobre sua habilidade, a intensidade da fascinação que desperta confirma que vivemos numa era da negociação.

Talvez ainda mais do que Trump, o presidente argentino Javier Milei, frequentemente criticado por intelectuais, encarna esse estilo político pouco definido.

Manter o futuro livre de programas e visões é seu único ponto programático; em negociações oficiais e preferências pessoais, insiste na rejeição de princípios de coerência; venceu as eleições à presidência apoiado por uma coalizão frágil, alternativa aos partidos tradicionais; e planeja retirar a Argentina de compromissos transnacionais sem buscar orientação na história nacional.

Milei recusa ser identificado como representante de qualquer tipo de política – e provavelmente não conseguirá permanecer além dos quatro anos constitucionais.

Ambos os aspectos sugerem que negociar se tornou prática central da política contemporânea, embora não se encaixe bem nas instituições existentes. Devemos nos esforçar para compreender melhor essa forma e seus contextos.

