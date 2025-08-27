Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Como a Lei do Bem pode ajudar a reduzir a fuga de cérebros do Brasil

O desafio é ainda maior para as empresas nacionais que buscam evolução técnica

Rafael Costa - Diretor do Hub Latam do FI Group

27/08/2025 - 07h30
Com a crescente demanda por tecnologia e inovação no Brasil, a fuga de cérebros para o exterior se torna um desafio ainda maior para as empresas nacionais que buscam evolução técnica.

Nesse sentido, o fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) a partir de incentivos fiscais é essencial para mudar esse cenário. A Lei do Bem, por exemplo, é um dos principais mecanismos públicos a que as organizações têm acesso para criar uma ponte entre o setor produtivo e o talento brasileiro.

Desde sua criação, há 20 anos, a Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005) fortalece a competitividade nacional e estimula uma cultura empresarial voltada à pesquisa, ao oferecer benefícios fiscais diretos, como deduções no Imposto de Renda e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), para empresas sob o regime de lucro real que investem em PD&I.

Nesse período, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) estima que a Lei do Bem já alavancou R$ 205 bilhões em investimentos privados em inovação, com uma média anual de quase R$ 11 bilhões.

Em 2018, como apontam dados do relatório do MCTI, havia no Brasil 1.848 empresas participantes da Lei do Bem, número que saltou para 3.878 em 2023. Esse crescimento vem acompanhado de aumentos consistentes nos recursos destinados à inovação, com alta de até 17% entre 2022 e 2023.

Fuga de cérebros no Brasil. Considerando esse contexto, o incentivo fiscal visa fomentar não somente os projetos de PD&I nas organizações, mas também, de maneira indireta, a retenção de talentos no País.

Isso é importante, levando em conta que, em 2022, mais de 2 mil pesquisadores brasileiros estavam no exterior motivados pela falta de oportunidades e investimentos em desenvolvimento de pesquisas no Brasil, de acordo com um levantamento do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos.

Em dezembro do mesmo ano, a Fragomen, uma das maiores empresas de imigração do mundo, divulgou que o total de pedidos de vistos de emprego e residência em outros países superou os valores registrados em 2020, ainda antes da pandemia.

Além da criação de políticas públicas de incentivo à profissionalização da mão de obra nacional, o governo, por meio de ferramentas como a Lei do Bem e outros benefícios tributários com foco nos ecossistemas de inovação, tem papel fundamental no fomento de estratégias de incentivo à produção científica e tecnológica e à geração de empregos qualificados no Brasil.

Lei do Bem e retenção de mão de obra qualificada. Em 2023, mais de 34 mil profissionais atuavam exclusivamente em projetos de inovação, incluindo 897 doutores, 1.820 mestres e 22.924 graduados.

Esse número representa uma evolução significativa em relação a 2014, quando havia 20.373 pesquisadores dedicados, como apontou a Pintec semestral de 2023, demonstrando a tendência de crescimento contínuo da força de trabalho qualificada no setor.

Neste cenário, a permanência da Lei do Bem, paralelamente aos efeitos tributários, contribui para a redução da fuga de cérebros do País e para o aumento da especialização das equipes de PD&I, especialmente em um cenário globalizado e com o avanço do trabalho remoto.

Suporte especializado no acesso ao incentivo. Apenas em 2023, foram investidos R$ 41,93 bilhões em projetos de PD&I por meio da Lei do Bem, distribuídos entre 13.638 projetos que beneficiaram 3.878 empresas, de acordo com a pesquisa Pintec.

Este número é resultado de um crescimento gradativo nos últimos anos, acompanhado pelo maior aculturamento das empresas aos instrumentos de estímulo à inovação.

Nesse cenário, as consultorias especializadas em incentivos fiscais desempenham um papel fundamental para orientar e estruturar empreendimentos, de maneira a aproveitarem assertivamente o potencial tributário de seus negócios.

A Lei do Bem, por exemplo, direciona, em média, R$ 4,60 para PD&I a cada real investido em renúncia fiscal, promovendo, como consequência, uma distribuição mais equilibrada do desenvolvimento tecnológico entre regiões e setores estratégicos.

O incentivo é o principal instrumento público utilizado por empresas que investem em inovação, ao oferecer as ferramentas para a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento técnico-científico, o que impacta positivamente o cenário econômico e contribui para mitigar o fenômeno da fuga de cérebros no País.

Com resultados concretos e impacto direto na inovação, a Lei do Bem se consolida como um dos pilares do avanço tecnológico no Brasil. Ela impulsiona empresas, fortalece setores e contribui para um ecossistema de inovação mais dinâmico, competitivo e sustentável.

Campo Grande 126 anos: raízes sólidas, futuro promissor

A Capital já provou sua capacidade de se reinventar. O desafio, agora, é transformar potencial em realidade

26/08/2025 06h00

Campo Grande completa 126 anos em um momento de transformações aceleradas e profundas. A cidade, que nasceu quando o desbravador mineiro José Antônio Pereira se instalou em terras férteis na confluência dos Córregos Prosa e Segredo, onde hoje está o Horto Florestal, evoluiu e atualmente já falamos de uma cidade a caminho de ter 1 milhão de habitantes.

Campo Grande se consolidou como capital e se projeta como protagonista de um crescimento pautado pela inovação, a sustentabilidade e a capacidade de acolher e integrar diferentes culturas.

O passado da Capital Morena mostra uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela resiliência. Da economia rural, que estruturou seus primeiros passos, ao vigor dos setores de serviços, comércio e indústria, a cidade soube se reinventar, sempre ampliando sua influência regional.

O presente revela uma cidade de quase 1 milhão de habitantes que segue a passos largos para virar uma metrópole, buscando equilibrar expansão urbana com qualidade de vida, sempre apoiada em sua gente empreendedora e trabalhadora e nunca se esquecendo das suas raízes.

As potencialidades de Campo Grande são evidentes. Sua posição geográfica estratégica no Centro-Oeste do Brasil e a sua centralidade no Estado conferem vocação natural para a logística, o agronegócio e o comércio exterior. A malha viária e as rodovias continuam em processo de modernização, prometendo colocar a cidade em um novo patamar de integração nacional e internacional, impulsionando investimentos e oportunidades de negócios.

Os ipês que embelezam nossas ruas, praças e avenidas fizeram de Campo Grande, pelo sexto ano consecutivo, ganhadora do prêmio de cidade mais arborizada. Sua proximidade com o Pantanal oferece não somente riqueza natural, mas também potencial turístico e científico, que precisa ser explorado de forma sustentável. Os setores de serviços, comércio e agronegócio têm se consolidado como motor da economia e do pleno desenvolvimento.

O futuro, no entanto, exige planejamento e coragem para enfrentar desafios históricos. A mobilidade urbana é um deles. É preciso ampliar a eficiência do transporte coletivo, investir em soluções inteligentes de tráfego e apostar em modais mais sustentáveis. Outro ponto crucial é garantir que o crescimento urbano seja ordenado e inclusivo e que proteja as áreas de preservação ambiental, conciliando progresso com equilíbrio ecológico.

Inclusão social, educação de qualidade, qualificação da mão de obra e estímulo ao empreendedorismo são pilares que podem transformar a energia criativa da população em prosperidade coletiva e devem estar no centro dessa agenda. O futuro de Campo Grande depende de políticas que reduzam desigualdades, promovam oportunidades para a juventude e fortaleçam a cidadania e a dignidade.

Ao celebrar 126 anos, Campo Grande tem o privilégio de olhar para trás com orgulho e lançar os olhos para o futuro com muita esperança. O que se espera é que os próximos anos sejam guiados por uma visão moderna e responsável, assegurando desenvolvimento econômico, justiça social e respeito ao meio ambiente.

Não basta somente ser, tem de querer enfrentar os desafios diários de uma cidade, afinal, Campo Grande é uma capital.

Às portas do Judiciário: o silêncio do balcão

O silêncio não é neutro, molda destinos, prolonga dores e adia reparações

25/08/2025 07h45

Há espaços em que o tempo parece ser uma eternidade, arrastando-se de forma lenta e indefinidamente, causando uma indesejável angústia, que se chega a questionar o porquê da escolha por aquele caminho como solução.

Em tema de processo judicial, não é raro se deparar com esses espaços. Junto ao que antes era um cenário característico dos processos físicos, encontram-se juntos, presentemente, outros desafios, adornados com senhas impressas e olhares aflitos, construindo uma espécie de liturgia do silêncio.

De um lado, o jurisdicionado, que aguarda uma resposta como quem espera a água brotar no sertão. Do outro, o servidor ou a tela fria do computador, que tanto pode abrir caminhos como erguer muralhas.

O diálogo, muitas vezes, reduz-se a gestos (des) humanamente frios: um “aguarde”, um “volte amanhã”, um “foi encaminhado” ou desesperanças do gênero. Expressões que desalentam, pois carregam o peso de meses de espera, de noites insones, de vidas suspensas.

Esse silêncio não é neutro. Ele molda destinos, prolonga dores, adia reparações. É o silêncio da fila que não anda, da promessa que não chega, da sentença que adormece em alguma gaveta invisível.

Não há gritos, não há espetáculo – há apenas a resignação de quem aprende a conviver com a falta de solução, como quem convive com uma doença crônica.

Paradoxalmente, é também nesse balcão que lampejos de humanidade resistem. O servidor que se compadece e tenta apressar o que pode. O defensor que insiste, repete, argumenta até que a voz quase falhe.

A mãe que, mesmo cansada, sorri para o filho para que ele não perceba o peso da espera. São pequenos gestos que iluminam uma estrutura pesada, lembrando que a Justiça é feita, antes de tudo, de pessoas.

As portas do Judiciário são, assim, fronteiras entre a burocracia e a esperança. De um lado, a decisão, o protocolo, o sistema eletrônico que insiste em dar erro.

Do outro, a vida que não pode esperar: a cirurgia negada, o medicamento em falta, o dano indevidamente causado e não reparado. Entre ambos, um silêncio que às vezes salva, mas que, só pela demora em si, sufoca impiedosamente.

O processo judicial se tornou eletrônico, mas a espera continua sendo “de carne e osso”. A tecnologia mudou os meios, mas não alterou a essência da espera, sentida na angústia que se acumula enquanto o tempo escorre prolongadamente.

O balcão físico foi substituído pelo “balcão” digital, mas o silêncio permanece, agora em forma de telas que não respondem, sistemas que travam e ausência de movimentação, por semanas, meses ou até mesmo anos a fio.

O âmbito judicial, que é buscado, sofregamente, para se pôr termo aos conflitos, pois é legítimo guardião dos direitos, em que argumentos e provas se enfrentam até que uma decisão surja, encontra-se, hodiernamente, empanturrado de ações, que muito contribuem para o prolongamento dos conflitos a eles submetidos, o que reclama uma urgente revisão na processualística civil, a fim de se contemporizar com a realidade destes novos tempos.

Quem conhece suas portas sabe que, antes do discurso, existe o silêncio. E é nele que os cidadãos comuns vivem a experiência mais concreta da Justiça: esperar sem saber até quando.

Talvez o grande desafio esteja em se romper esse silêncio. Não apenas com mais decisões, mas com mais efetividade e eficácia quando das suas confecções. Não apenas com mais tecnologia, mas com a adoção de uma trilha menos íngreme de percurso no ritual a ser adotado no processo.

O balcão, quer seja de mármore, quer seja digital, precisa deixar de ser fronteira ou muro berlinense para se tornar passagem. Precisa ser ponte entre o direito de que se necessita e a justiça que se entrega.

Ao fim da via-crúcis de um processo judicial, nenhuma sentença será suficiente se, no caminho até ela, o que mais se ofereceu foi silêncio.
 

