Compliance para o bem-estar dos servidores públicos?

Quando a rotina se degrada, necessidades psicológicas básicas são frustradas e a motivação para cumprir normas acaba controlada por pressão e obrigação

Marco Aurélio Borges de Paula - Professor de Compliance na Faap, autor de livros e consultor

22/09/2025 - 07h30
Na administração pública, para ser eficaz, o programa de compliance deve ir além da repressão à corrupção: deve proteger e promover a saúde psicológica, o bem-estar e o engajamento de servidores e cidadãos.

Pois nenhuma estrutura normativa e tecnológica sobrevive quando o cotidiano é marcado, entre outras coisas, por assédio, microgerenciamento, clima tóxico, falta de voz em decisões, excesso de tarefas sem suporte, falta de feedback e conflitos não resolvidos.

Quando a rotina se degrada assim, necessidades psicológicas básicas são frustradas e a motivação para cumprir normas acaba controlada por pressão e obrigação – fórmula que gera obediência, não engajamento, logo, não sustenta um compliance eficaz.

Aqui entra um componente metodológico fundamental: antes da criação de um programa de compliance, há uma decisão – muitas vezes ignorada – a fazer: acreditar ou não no potencial que as pessoas têm em si.

Esse é o pressuposto epistemológico: a ideia de ser humano que adotamos como base para desenhar programas, treinar lideranças e construir culturas. Como lembrou Douglas McGregor, “a forma como você vê as pessoas molda a forma como você as lidera”.

Se o pressuposto estruturante for a desconfiança, o que se ergue são mecanismos de vigilância, ameaça e punição. O que vemos a partir daí é um ambiente em que falar traz risco, o silêncio vira regra e as normas se cumprem por medo (motivação extrínseca), não por convicção (motivação intrínseca). Confiar nas pessoas sempre embute algum risco; não confiar é o maior risco de todos.

E aqui entra a liderança. Estudos mostram que até 70% da percepção de clima organizacional e engajamento vem do comportamento do gestor. Mas seguimos promovendo pessoas sem preparo para liderar – sem capacitação em inteligência emocional e ética comportamental, por exemplo.

O resultado está nos números crescentes de assédio e adoecimento psíquico em empresas e órgãos públicos. Onde líderes não sabem cuidar, o compliance não cria raízes.

Se temos gestores sem inteligência emocional, como esperar uma cultura emocional saudável? É ela que, se bem gerida e entrelaçada com a cultura cognitiva, sustenta a efetividade de um programa de compliance. Sem afetividade, não há efetividade.

Ignorar a cultura emocional é negligenciar a base da motivação intrínseca: é dela que nasce a confiança que sustenta o engajamento e dá vida às normas. Sem esse cuidado, regras ficam no papel e processos perdem sentido.

É um equívoco acreditar que um programa anticorrupção prospera em ambientes de assédio. Onde colegas são desrespeitados ou silenciados, a confiança se rompe, e sem confiança quem sofre se cala e a mudança não acontece. Assédio e corrupção brotam do mesmo terreno: relações de poder malcuidadas. Combater um sem o outro é ilusão.

Compliance, no fim, é meio. Meio para proteger e promover o que é sagrado: a dignidade de quem serve e de quem é servido. Programas eficazes traduzem valores cognitivos e afetivos em práticas vivas. O resto é papel.

A administração pública que queremos – ética, justa e eficiente – nasce de líderes que inspiram confiança, cultivam coerência e transformam cuidado em rotina. Líderes que acreditam no potencial das pessoas e o fazem florescer em resultados; que equilibram empatia e pulso firme. Porque liderar é equilibrar cuidado e entrega de resultados.

Palavras têm um poder inquietante. Elas podem inspirar, convencer e até mudar comportamentos. Livros, discursos, narrativas – todos influenciam, tanto pessoas vulneráveis quanto aquelas que parecem firmes e íntegras.

Há casos históricos que comprovam isso: em 1774, “Os Sofrimentos do Jovem Werther”, de Goethe, provocou uma onda de suicídios entre jovens. Décadas mais tarde, em 1980, “O Apanhador no Campo de Centeio”, publicado por J. D. Salinger em 1951, inspirou Mark Chapman a assassinar John Lennon. Palavras, quando mal interpretadas, tornam-se ação. 

Mas o efeito dependerá, exclusivamente, do leitor. 

Quem já possui inclinações sombrias se deixa seduzir facilmente. Mas o desafio real surge com pessoas boas: palavras manipuladoras podem convencê-las de que atos moralmente questionáveis são necessários para alcançar um “bem maior”. A reflexão vira comportamento. 

A literatura vira armadilha. 

E agora, neste ano, surge outro exemplo também perturbador: “Doutrina Alorem: O livro proibido dos 7 Preceitos que destroem a sua vida”. Seus sete preceitos funcionam como um mecanismo de manipulação refinado.

Na narrativa, ele atrai os corruptos… e os bons também. Quando até os bons passam a justificar crueldade em nome de um “bem maior”, a ficção deixa de ser apenas história e se torna culto. E isso é o verdadeiro trunfo da Doutrina Alorem – e também o maior perigo. 

A literatura não é só entretenimento. Ela molda pensamentos e ações, podendo ser um instrumento de influência real. 

E reconhecer esse poder é essencial. Sem consciência, até leitores bem-intencionados podem se tornar seguidores de ideias destrutivas, guiados por uma narrativa sedutora que promete um bem maior, mas conduz ao mal. 

Se um livro inspira o mal, quem carrega a maior responsabilidade – ou culpa – pela distorção de uma ideia: o autor ou o leitor? 

A legitimação ainda comum nas sociedades ocidentais para a prática política, por meio de sua realização em formas de democracia parlamentar, surgiu no fim do século 18 sob a dupla influência de uma nova concepção de tempo em movimento.

Enquanto, desde a Idade Média, diferentes tipos de governo fundamentavam suas pretensões de poder em olhares para o passado, apresentando-se como continuidade de tradições longas e estáveis, os pensadores do Iluminismo descreveram a democracia como uma visão de futuro promissor.

Assim que as revoluções burguesas na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França concretizaram essa promessa e a transformaram em realidade estabelecida, a temporalidade movida por visões começou a animar o cotidiano da política em outro nível, mais concreto.

As disputas decorriam de concepções concorrentes sobre o futuro, e tais imagens de sociedades melhores tornaram-se, dentro de um espectro ainda presente em nossa época, os meios de unificação das primeiras “partes” políticas. 

Chamamos de “tempo histórico” esse enquadramento que, depois de 1750, orientou pensamento e comportamento para objetivos e sem o qual a política, como a entendemos, não teria surgido.

Diferentemente do primado da duração até então vigente, pressupunha-se que o tempo funcionava como impulso inevitável de transformação constante, deslocando assim as relações entre futuro, passado e presente. 

De repente, a atenção do agir voltou-se da tradição passada para o futuro como horizonte aberto, moldável segundo as visões humanas. Ao mesmo tempo, a autoridade absoluta do passado se enfraquecia na medida em que aumentava seu distanciamento cronológico da atualidade.

Entre esse passado relegado ao fundo e aquele futuro dinâmico, o presente, antes associado ao lapso de uma geração, estreitou-se, segundo Charles Baudelaire, a “um instante imperceptível de transição” no qual o espírito humano formava suas motivações.

Cientistas como Michel Foucault e Reinhart Koselleck mostraram como a emergência do tempo histórico não apenas moldou nosso conceito de “história”, mas foi compreendida também como parte da própria história – um “fenômeno histórico”.

Contudo, em razão da sua influência abrangente sobre o espírito prático e filosófico dos dois últimos séculos, foi e continua difícil não confundir o tempo histórico com “o tempo em si” e imaginar outras formas de temporalidade.

As cosmovisões do socialismo e do capitalismo, dominantes a partir do século 19, basearam-se de maneira semelhante em visões e, portanto, em tempo em movimento: o socialismo, levado ao comunismo, no ideal de uma “sociedade sem classes”; o capitalismo, na expansão de um crescimento econômico constantemente acelerado.

Em reação a essas expectativas abstratas de progresso garantido, formou-se durante o Romantismo o conceito moderno de nação. Memórias da grandeza perdida de cada povo deveriam suscitar sentimentos concretos de unidade e neutralizar visões de futuro. Como contraponto ao socialismo e ao capitalismo do início do século 20, as ideologias fascistas prometeram a salvação das nações por meio de um retorno à sua suposta grandeza original. Ainda assim, mesmo elas se baseavam em uma temporalidade em movimento entre passado e futuro.

Somente no final do século 20 – e amplamente despercebido por intelectuais – ocorreu o fim da hegemonia e a substituição do tempo histórico. O cientista político Francis Fukuyama ganhou notoriedade em 1990 com sua tese do “fim da história”, como cumprimento do tempo histórico no triunfo da democracia parlamentar sobre o socialismo estatal.

Mas tentativas de descrever a nova forma de temporalidade que substituiu o tempo histórico permaneceram surpreendentemente raras. Hoje é evidente que um futuro de perigos inevitáveis – por exemplo, na forma de catástrofes ambientais projetadas – substituiu o futuro inspirado em visões. 

O passado, em vez de perder relevância com o distanciamento cronológico, inunda o presente com a memória eletronicamente expandida de formas de vida de sociedades anteriores, oferecendo-as como possibilidades atuais. Cercado por esse passado transbordante e por esse futuro bloqueado, o presente deixa de ser um instante breve e orientado a metas, transformando-se numa zona ampla e esmagadoramente complexa de opções concorrentes de existência humana.

Essa nova temporalidade surgiu sem programas ou intenções, o que explica por que ainda pouco entrou no consciente coletivo, embora nosso comportamento já a siga. Os discursos políticos explícitos continuam a colocar em primeiro plano o futuro aberto ocupado por visões, do qual a democracia parlamentar depende estruturalmente por seu ritual de eleições recorrentes e pelo entendimento dos partidos. 

Atualmente, uma prática baseada no negociar vem preenchendo o espaço deixado pelas visões. Negociar entre pessoas ou grupos tornou-se inevitável, porque a complexidade de comportamentos simultâneos e seus potenciais conflitos, na ampla atualidade, já não é compensada por uma narrativa de progresso contínuo.

Quem negocia sabe que vitórias sem concessões são impossíveis e, portanto, faz acordos para realizar ao menos parte de seus interesses. Na próxima negociação, dificilmente se sentirá vinculado a posições anteriores, pois negociar é, essencialmente, administrar a complexidade caso a caso.

Os partidos, desde a origem atrelados a visões, raramente oferecem a flexibilidade necessária e, por isso, transformam-se cada vez mais em peças de coalizões de curto prazo. Em outras palavras: no paradigma da negociação, os partidos perderam coerência ideológica e ganharam competência estratégica.

Mesmo a União Europeia, originada de uma visão clássica, hoje se move principalmente em negociações bilaterais entre nações, sem reivindicações de identidade histórica.

Não é por acaso que Donald Trump gosta de se apresentar como mestre global da negociação. Independentemente das avaliações sobre sua habilidade, a intensidade da fascinação que desperta confirma que vivemos numa era da negociação.

Talvez ainda mais do que Trump, o presidente argentino Javier Milei, frequentemente criticado por intelectuais, encarna esse estilo político pouco definido. 

Manter o futuro livre de programas e visões é seu único ponto programático; em negociações oficiais e preferências pessoais, insiste na rejeição de princípios de coerência; venceu as eleições à presidência apoiado por uma coalizão frágil, alternativa aos partidos tradicionais; e planeja retirar a Argentina de compromissos transnacionais sem buscar orientação na história nacional.

Milei recusa ser identificado como representante de qualquer tipo de política – e provavelmente não conseguirá permanecer além dos quatro anos constitucionais.

Ambos os aspectos sugerem que negociar tornou-se prática central da política contemporânea, embora não se encaixe bem nas instituições existentes. Devemos nos esforçar para compreender melhor essa forma e seus contextos.

