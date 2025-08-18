Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Compliance que protege receita de empresa confiável

A efetividade do programa de compliance como seguro contra perdas futuras e diferencial competitivo

Marco Aurélio Borges de Paula - Professor de Compliance na FAAP e autor de livros sobre Ética Empres

Marco Aurélio Borges de Paula - Professor de Compliance na FAAP e autor de livros sobre Ética Empres

18/08/2025 - 07h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em um cenário de fiscalização intensa e competição acirrada por contratos públicos, o compliance deixou de ser apenas um requisito regulatório. Hoje, ele é ferramenta estratégica para proteger receita e garantir continuidade de negócios. Para empresas que mantêm contratos de alto valor com o Estado, a efetividade do programa de compliance funciona como seguro contra perdas futuras e diferencial competitivo.

O ambiente em Mato Grosso do Sul mudou. A regulamentação da Lei Anticorrupção, da nova Lei de Licitações e a criação do programa de integridade estadual elevaram o padrão de exigência para fornecedores do poder público. Já não basta cumprir formalidades, é preciso demonstrar que a empresa investe em compliance e que esse investimento se reflete na prática.

Com a Resolução nº 305/2025 do CNMP, orientando o Ministério Público a cobrar medidas efetivas de integridade de prefeitos e gestores, os municípios tendem a seguir o mesmo caminho, elevando as exigências também em nível local. As empresas que se anteciparem a essa onda regulatória estarão em posição privilegiada quando ela alcançar as licitações municipais.

Esse é um ponto que muitos executivos subestimam: compliance não é apenas proteção jurídica – é também marketing institucional de alto impacto. Quando órgãos públicos, de controle e parceiros percebem que a empresa tem estrutura de integridade robusta e liderada por profissionais de peso, o valor percebido vai muito além da prevenção de riscos, gerando confiança, reduzindo resistências e fortalecendo relacionamentos estratégicos.

Contratar, por exemplo, um diretor de compliance experiente e reconhecido não é só reforçar a área técnica, mas fortalecer relações e comunicação. É dar rosto e voz ao compliance, capaz de representar a empresa em eventos, redes sociais e encontros com órgãos públicos. Hoje, sob escrutínio das mídias sociais e demandas dos stakeholders, esse diretor garante que a organização seja levada a sério, compreendida e respeitada onde importa.

Para empresas com histórico de questionamentos, isso é ainda mais relevante. A presença ativa e visível de uma liderança de compliance forte mostra que o passado foi reconhecido, lições foram aprendidas e ações concretas estão em curso para garantir um futuro diferente.

E essa narrativa precisa ser contada com consistência, não apenas em relatórios internos, mas também em espaços públicos, como jornais, redes sociais, congressos e encontros setoriais.

Embora a efetividade do compliance seja medida por evidências internas de desempenho e resultado, a percepção externa também é decisiva, pois influencia a confiança de stakeholders, órgãos públicos e consolida a reputação da empresa. Essa percepção se constrói com presença, coerência e comunicação estratégica.

Empresas que entendem isso fazem do compliance um aliado direto do negócio. Ao posicionar a integridade como valor central e investir em líderes capazes de representá-la, elas reduzem riscos, aumentam a previsibilidade e fortalecem sua posição nas concorrências (públicas ou privadas).

No fim, proteger receita hoje significa mais do que entregar o que está no contrato. Significa garantir que cada órgão público, parceiro e colaborador veja a empresa como sinônimo de confiança. E essa confiança, quando conquistada, vale tanto quanto qualquer cláusula contratual.

ARTIGOS

A democracia depende da verdade

A produção de fake news é prática desonesta e tem crescido com o mal uso da inteligência artificial

16/08/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Logo depois das eleições municipais de 2024, foi dada a largada para as eleições presidenciais em 2026. E o Brasil debate um tema cada vez mais relevante: fake news. Pesquisa do Instituto DataSenado revela que 81% dos brasileiros acreditam que as notícias falsas podem influenciar significativamente os resultados eleitorais. Tal dado relevante destaca a urgência de aprofundarmos o debate sobre a desinformação e suas consequências para a democracia.

De acordo com o mesmo levantamento, 72% dos entrevistados relataram ter encontrado notícias falsas nas redes sociais nos últimos seis meses que antecederam as eleições de 2024.

Essa realidade levanta preocupações sobre a integridade do processo eleitoral, uma vez que, a disseminação de informações enganosas pode distorcer a percepção pública e manipular a opinião dos eleitores.

A produção de fake news é prática desonesta, que adultera informações e busca mudar a verdade. Tem crescido com o mal uso da inteligência artificial, porque a burrice natural segue sendo uma triste realidade.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, que investigaria a propagação de desinformação nas redes sociais, nasceu e morreu sem conclusões. E o projeto de lei sobre o tema, por que não anda? A necessidade de um combate mais rigoroso às fake news, com um olhar para 2026, poderá evitar um impacto perigoso sobre os resultados das urnas.

A pesquisa Panorama Político do DataSenado, realizada em junho do ano passado, entrevistou mais de 21 mil brasileiros de todos os estados e revelou que 72% dos usuários de redes sociais desconfiam de notícias que encontram on-line.

Tal sentimento é um reflexo da dificuldade em identificar informações falsas, com 50% dos entrevistados considerando difícil a tarefa. A polarização política também desempenha um papel importante, com 29% dos brasileiros identificando-se como de direita, 15% de esquerda, e 11% de centro. Enquanto 40% não se alinham a nenhuma corrente política – o que preocupa ao mostrar a perigosa desesperança dos eleitores com a política. Cinco por cento sequer responderam.

A responsabilidade das plataformas de redes sociais na disseminação de fake news é outro ponto crucial. A pesquisa indica que 81% da população acredita que essas empresas devem ser responsabilizadas ao não impedir a propagação de informações falsas.

Isso sugere um apoio crescente na implementação de filtros e políticas de moderação mais rigorosas. O que temos observado na prática é o contrário, como na decisão do executivo do Grupo Meta, que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, o norte-americano Mark Zuckerberg, anunciando o fim da checagem de fatos em suas plataformas.

Ele usa a questionável justificativa de que há erros nos mecanismos verificadores, gerando censura. Como visa apenas lucro, esquece que liberdade de expressão exige responsabilidade de expressão.

Por fim, a pesquisa do DataSenado revela que um terço dos brasileiros está insatisfeito com a democracia, embora 66% ainda acreditem que é a melhor forma de governo. Esse desagrado pode ser exacerbado pela desinformação, que mina a confiança nas instituições democráticas.

É fundamental fortalecê-las e garantir que o processo eleitoral seja transparente e justo. Que as mentiras não contaminem os eleitores, ludibriando os fatos com falsas versões.

Para identificar fake news, deve-se observar: títulos exagerados; erros de ortografia em gramática; mensagens que incentivam o compartilhamento rápido; e a falta de fontes confiáveis – estes são alguns dos indícios de que a informação pode ser falsa.

A conscientização sobre como reconhecer fake news é uma ferramenta essencial para proteger a democracia e garantir que os eleitores façam escolhas conscientes baseadas na realidade.

O combate às fake news é uma questão crucial que requer a participação de todos os setores da sociedade. À medida que nos aproximamos das eleições de 2026, é vital que os cidadãos estejam cientes dos riscos da desinformação e que as instituições trabalhem para garantir um ambiente eleitoral correto e transparente.

A manutenção do Estado Democrático de Direito, das liberdades constitucionais e da justiça social são nosso valioso patrimônio.

ARTIGOS

A medicina do trabalho faz bem à saúde do Brasil

Enredo poderia ser outro se a saúde ocupacional fosse tratada como prioridade

16/08/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Você já pensou que a crise da Previdência poderia ter um impacto menor sobre o erário público se a saúde do trabalhador não fosse negligenciada? Já imaginou que, antes de chegar ao pedido de aposentadoria ou de auxílio-doença, milhares de brasileiros sofrem por anos com adoecimento precoce e recorrente?

Essas questões têm sido ignoradas historicamente. Pouco se fala sobre isso, dando-se ênfase apenas ao problema – o deficit previdenciário –, sem buscar soluções para suas causas, o que ajudaria a minimizar danos individuais que resultam em uma alta fatura para todos. Como mostram os dados, esse enredo poderia ser outro se a saúde ocupacional fosse tratada como prioridade. 

Somente em junho deste ano, mais de 330 mil brasileiros maiores de 18 anos solicitaram ao governo o afastamento de suas atividades profissionais. Desse total, 76% dos benefícios concedidos pelo INSS foram motivados por doenças, um número que se repete mês após mês, com pequenas variações, compondo um ciclo silencioso de alto impacto econômico e social.

Lesões por esforço repetitivo, dores lombares e doenças crônicas recorrentes ocupam o topo do ranking dos motivos de afastamento. Com elas, aparecem os transtornos mentais e comportamentais que, segundo pesquisas recentes, entre 2006 e 2021, levaram mais de 3,2 milhões de brasileiros a pedirem o afastamento do trabalho, número que disparou após 2019, sendo mais um reflexo da pandemia de Covid-19.

Contra essa distorção, a medicina do trabalho, frequentemente lembrada apenas nas fases de admissão e demissão de funcionários, é uma importante aliada para preservar a saúde do brasileiro e do Brasil. Por sua capacitação e preparo, o médico do trabalho pode liderar dentro das empresas o esforço rumo à prevenção de agravos e transtornos que afetam a saúde do trabalhador.

Neste caso, esse especialista ocupa papel estratégico, que não se resume a atestar capacidade laboral ou emitir laudos para o INSS. Com o devido apoio, cabe a ele trazer para dentro das empresas (públicas e privadas) um olhar amplo e resolutivo sobre prevenção e combate a cenários de risco, que faz a diferença entre um colaborador saudável e um que, com o tempo, engrossará as estatísticas da Previdência.

Esse papel a ser exercido pelo médico do trabalho começa, entre outros pontos, pelo mapeamento de riscos ocupacionais, avaliação de dificuldades ergonômicas, planejamento de pausas programadas, análise de riscos psicossociais e acompanhamento sistemático de sinais e sintomas relacionados à saúde mental, tanto individual quanto a resultante das relação em grupo. 

Assim, a presença efetiva do médico do trabalho dentro das organizações significa uma salvaguarda contra o adoecimento (físico e mental), estimulando práticas saudáveis e prevenindo e combatendo aquelas que induzem ao agravamento de quadros: ações claras e embasadas que ajudam a entender a real condição do trabalhador. 

Para que o País reduza os quase 300 mil afastamentos mensais em razão das doenças será preciso ir além da reforma previdenciária. É preciso apostar na saúde ocupacional, não por um impositivo legal, mas como estratégia e investimento. A prevenção custa menos, funciona melhor e, acima de tudo, respeita quem move a economia: o trabalhador.

Com o rompimento desse ciclo perverso que hoje gera tantos prejuízos, o Brasil verá surgir ambientes que valorizam a saúde e acolhem o trabalhador em sofrimento, reduzindo demissões, aumentando o produtividade e fortalecendo a cultura organizacional.Sem dúvidas, esses são os diferenciais competitivos.

Esse é um desafio estrutural que exige ações em diferentes frentes, não se podendo ignorar a relevância da medicina do trabalho dentro desse processo de reconhecimento de que saúde e desempenho caminham juntos.

Sem dúvida, esse será o primeiro passo, de muitos outros, para trazer transformações profundas às relações entre empregados e empregadores e reduzir, significativamente, o impacto do adoecimento nas instituições públicas e privadas.

No fim das contas, tudo isso deixa claro que, com apoio e adequado posicionamento estratégico, a medicina do trabalho faz muito bem à saúde do Brasil. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio

2

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 19 horas

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3470, sexta-feira (15/08): veja o rateio

5

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda
SAÚDE

/ 2 dias

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 11 horas

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/08/2025

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?