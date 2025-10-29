Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Contra o crime, mais inteligência do estado

A crise no Rio expõe a urgência de unificar sistemas, fortalecer investigações e garantir que as leis sejam aplicadas e cumpridas, uniformemente, em todo o País

Da Redação

Da Redação

29/10/2025 - 07h15
O que se passou ontem no Rio de Janeiro deve servir de alerta a todos os Estados brasileiros. O episódio de violência que tomou as ruas da capital fluminense expõe, mais uma vez, a vulnerabilidade do sistema de segurança pública do País e a urgência de uma política nacional mais coordenada.

A Constituição Federal é clara ao atribuir aos Estados a responsabilidade de organizar, planejar e financiar a maior parte das instituições encarregadas da segurança direta ao cidadão. Mas o que se vê, na prática, é um sistema fragmentado, desigual e muitas vezes despreparado para enfrentar o crime organizado com a eficiência que a sociedade exige.

O Brasil tem avançado pouco naquilo que mais importa: a inteligência policial. A ênfase ainda recai sobre o uso ostensivo da força, em vez do uso estratégico da informação. É preciso investir mais em investigação, em tecnologia e no compartilhamento de dados entre os Estados.

As polícias precisam ampliar sua capacidade de infiltração nas organizações criminosas, entender suas dinâmicas e agir de forma preventiva. A criminalidade organizada já opera de maneira integrada nacionalmente – com ramificações no tráfico, nas milícias e nas fraudes –, enquanto o Estado ainda age de forma desarticulada.

Dentro dos próprios Estados, persiste outro obstáculo: a separação quase burocrática entre as polícias Civil e Militar. Embora sejam corporações com naturezas distintas, o que se espera é cooperação e não competição.

A falta de integração entre as duas forças é um dos grandes gargalos do combate ao crime. Ainda que a unificação total não seja viável ou desejável neste momento, é urgente que ambas compartilhem informações, atuem de maneira coordenada e com protocolos comuns. O crime não distingue fardas – o Estado também não deveria.

Nesse contexto, a proposta de Emenda Constitucional (PEC) que trata da padronização da segurança pública nacional ganha importância. Um dos pilares da PEC é justamente a criação de um sistema unificado de dados e procedimentos.

Se o Brasil é capaz de operar cadastros nacionais como o CPF ou o cartão do SUS, não há justificativa plausível para que existam 27 sistemas distintos de informações criminais, cada um com suas bases e metodologias. A ausência de integração só favorece os criminosos, que sabem se mover entre fronteiras estaduais com facilidade.

Outro ponto essencial é a credibilidade do sistema penal. As penas precisam ser cumpridas com rigor e celeridade. Quando a punição é incerta ou tardia, instala-se a sensação de impunidade – e esta, por sua vez, alimenta o ciclo da violência.

É preciso garantir que o Estado tenha condições de aplicar a lei em sua plenitude, sem exceções nem brechas que sirvam de incentivo à reincidência.

O episódio no Rio de Janeiro é, portanto, um espelho que reflete falhas estruturais de todo o País. Não se trata apenas de uma crise localizada, mas de um sintoma nacional. Investir em inteligência, integração e efetividade penal não é mais uma escolha política: é uma exigência de sobrevivência institucional.

O Brasil precisa, com urgência, de um sistema de segurança que fale a mesma língua – e que finalmente esteja à altura da criminalidade que enfrenta.

As vítimas silenciadas das apostas (BETs)

O grito de famílias endividadas, jovens viciados, trabalhadores desesperados, não é ouvido pelo Executivo nem pelo Legislativo, tampouco pelo Judiciário

28/10/2025 07h45

Arquivo

Neste país, é lamentável constatar que muitos homens públicos passam a maior parte do tempo em debates intermináveis, discursos vazios e disputas de poder, enquanto ignoram um drama crescente que atinge milhares de brasileiros: as vítimas das apostas esportivas on-line, as chamadas BETs.

O grito dessas pessoas – famílias endividadas, jovens viciados, trabalhadores desesperados – não é ouvido pelo Executivo nem pelo Legislativo, tampouco pelo Judiciário.

O silêncio é conveniente. Afinal, grande parte da mídia e das entidades esportivas vive hoje da publicidade milionária das plataformas de apostas.

Ex-jogadores, atletas em atividade e influenciadores se tornam rostos de campanhas que mascaram o impacto social dessas empresas – que nada produzem, nada acrescentam à economia real e, ainda assim, destroem vidas com promessas ilusórias de lucro fácil.

A tragédia se instala em silêncio. Segundo dados da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/Lenad), 10,9 milhões de brasileiros já apresentam comportamento de risco relacionado a apostas, e 1,4 milhão sofre de transtorno do jogo – um vício reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entre adolescentes de 14 a 17 anos, o quadro é ainda mais preocupante: 55,2% dos apostadores estão na zona de risco para desenvolver problemas graves de dependência, enquanto entre adultos esse índice é de 37,7%.

Essas plataformas, que agora estampam uniformes de clubes e ocupam horários nobres de televisão, foram legalizadas sem debate amplo, sem escuta de especialistas e sem políticas de proteção.

O argumento de que os jogos já existiam de forma clandestina e que a regulamentação traria controle é, no mínimo, uma meia-verdade. Na prática, a legalização ampliou o acesso e normalizou o vício, abrindo as portas para um problema de saúde pública.

E aqui cabe a pergunta: quem vai pagar o preço das famílias destruídas, das dívidas acumuladas e das vidas ceifadas? O Estado apenas arrecadará impostos sobre o desespero das pessoas?

Estudos internacionais publicados na revista Psychological Bulletin mostram que pensar em tirar a própria vida – e, por vezes, tentar – é de duas a três vezes mais comum entre pessoas com relação problemática com o jogo do que entre o restante da população.

Um em cada três apostadores já pensou em se matar, e um em cada oito tentou. A estatística, baseada em dados de 4,6 milhões de pessoas analisadas por pesquisadores da Noruega e do Reino Unido, revela o tamanho do risco que o País resolveu ignorar.

Do ponto de vista de políticas públicas, esses números levantam questionamentos urgentes: quem assumirá os custos sociais e humanos gerados pelo vício – abandono familiar, dívidas, sofrimento e suicídios silenciosos?

Por que a regulamentação e a tributação das BETs foram priorizadas sem medidas concretas de prevenção, tratamento e apoio às vítimas? E, sobretudo, por que o poder público se recusa a ouvir os especialistas em saúde mental e as entidades que tratam de dependentes do jogo?

Não é aceitável que o Brasil normalize esse cenário. A legalização das apostas deveria ter vindo acompanhada de uma estrutura de proteção, com campanhas educativas, restrição de publicidade, financiamento a centros de tratamento e fiscalização sobre clubes e influenciadores que promovem essas marcas.

O futebol brasileiro, que deveria ser um instrumento de inclusão e alegria, se tornou um dos maiores canais de difusão das apostas, expondo torcedores – especialmente jovens – a riscos psíquicos e financeiros.

As entidades que dirigem o esporte, assim como os clubes e federações, deveriam ser investigadas por sua responsabilidade nesse processo.

É urgente que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário parem de tratar o tema como mera fonte de arrecadação e passem a enxergá-lo como o que realmente é: uma questão de saúde pública e de dignidade humana. A sociedade brasileira precisa reagir antes que o lucro fácil continue transformando esperança em ruína.

Governos fortes cuidam de servidores saudáveis

É um avanço silencioso, mas profundo, porque traz à luz algo que sempre existiu, mas poucos quiseram ver. Sintomas dos riscos psicossociais se espalham silenciosamente pelos órgãos públicos

28/10/2025 07h30

Arquivo

Quantos servidores públicos acordam todos os dias com o estômago embrulhado antes de ir trabalhar? Quantos seguem, exaustos, fingindo normalidade, mesmo quando o ambiente virou fonte diária de medo, tensão e humilhação?

Essas situações não são exceção. São sintomas dos riscos psicossociais que se espalham silenciosamente pelos órgãos públicos: assédio moral, microgerenciamento, excesso de tarefas sem apoio, falta de reconhecimento, ausência de voz e isolamento emocional. Tudo aquilo que adoece sem deixar hematoma.

A NR-01, atualizada pelo Ministério do Trabalho, reconheceu o que o serviço público há muito ignora: o sofrimento também é um risco de trabalho.

A norma exige que as instituições identifiquem e controlem fatores que afetam a saúde mental e o bem-estar, equiparando o dano psicológico a qualquer outro dano ocupacional. É um avanço silencioso, mas profundo, porque traz à luz algo que sempre existiu, mas poucos quiseram ver.

Ainda assim, muitos órgãos tratam o tema como burocracia de papel.

Criam programas, produzem campanhas, publicam cartilhas, mas a cultura continua tóxica.

É como pintar paredes mofadas sem resolver o vazamento.

De nada adianta o discurso da integridade se o ambiente segue marcado por medo, humilhação e silêncio.

O servidor precisa de lideranças emocionalmente preparadas, capazes de unir empatia e firmeza, e não de chefias que confundem autoridade com autoritarismo.

Precisa de espaços de fala seguros e gestores que saibam agir quando o sofrimento aparece, e não apenas quando ele explode. Porque o verdadeiro compromisso institucional não é reagir à crise, é prevenir o colapso humano.

Bem-estar e felicidade no trabalho não são luxo. São indicadores de boa governança. Um servidor que se sente respeitado, ouvido e valorizado entrega mais, pensa melhor e se orgulha do que faz.

Mas, no serviço público, o bem-estar ainda é visto como algo “extra”, e não como condição de eficiência.

Ignorar os riscos psicossociais custa caro: eleva afastamentos, reduz produtividade e mina a confiança institucional.

E confiança é a base de tudo. Sem ela, o cidadão deixa de acreditar no Estado, e o servidor, em si mesmo.

Valorizar o servidor público é criar ambientes de escuta e de confiança, onde o diálogo e a cooperação substituam o medo e o silêncio.

É esse o espírito da NR-01: prevenir antes de remediar, cuidar antes de punir.

O sofrimento emocional ainda é invisível. Não aparece em relatórios, mas está lá – nas licenças médicas, nas crises silenciosas, nos olhares de quem perdeu o brilho de servir.

Cuidar da saúde psicológica do servidor é ato de gestão, ética e respeito. É reconhecer que o serviço público só será forte se quem o sustenta estiver bem.

Nenhum programa de integridade será efetivo enquanto o medo continuar sendo a principal política de engajamento.

Neste Dia do Servidor Público, mais do que homenagens, precisamos de coerência. De governos que cuidem de quem cuida da sociedade. De líderes que inspirem confiança e criem ambientes em que o trabalho não adoeça – floresça.

Porque a integridade institucional começa dentro de casa: no modo como tratamos quem veste o crachá e carrega o Estado nos ombros todos os dias.

