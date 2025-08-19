Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

COP30: da oportunidade ao risco de vexame

O desenho que se forma é o evento ser lembrado mais pelos obstáculos logísticos e pela especulação imobiliária do que pelos avanços climáticos

Fernando Beltrame -  CEO da Eccaplan e especialista em Net Zero 

Fernando Beltrame -  CEO da Eccaplan e especialista em Net Zero 

19/08/2025 - 07h45
A menos de 100 dias para a COP30, a primeira Conferência do Clima a ser realizada na Amazônia, o Brasil deveria estar na posição de protagonista global da agenda ambiental. No entanto, a realidade que começa a se desenhar é de um evento que corre o risco de ser lembrado mais pelos obstáculos logísticos e pela especulação imobiliária do que pelos avanços climáticos.

Belém, entretanto, é muito mais do que a notícia recente sobre a escalada dos preços de hospedagens. Trata-se de uma cidade rica em cultura, história e hospitalidade, bem como é porta de entrada para a Amazônia e ponto de encontro de diferentes povos e saberes.

Seu patrimônio gastronômico é reconhecido internacionalmente, suas manifestações culturais vibram em cada esquina, e sua relação profunda com os rios e com a floresta a tornam um símbolo vivo da diversidade brasileira.

Receber a COP30 é, também, uma oportunidade histórica para dar a Belém a visibilidade que merece dentro do próprio País, evidenciando sua relevância estratégica, seu potencial turístico e sua contribuição para o debate climático global.

É este cenário único que torna a cidade um palco com enorme potencial para sediar um evento de tamanha importância, porém precisamos que a questão de hospedagens seja resolvida para voltarmos a falar sobre Belém como a cidade merece.

O problema mais urgente é a escalada abusiva nos preços de hospedagens. Hotéis e plataformas apresentam tarifas até 10 vezes superiores ao valor normal, com diárias que saltaram de R$ 200 para R$ 2.000.

Essa disparada inviabiliza a participação de delegações de países em desenvolvimento, povos indígenas, organizações não governamentais e universidades: vozes essenciais para equilibrar as negociações climáticas.

Na prática, a conferência tende a se tornar um palco restrito a grandes corporações e países ricos, em contradição direta com o espírito de equidade e justiça climática defendido pela ONU.

O cenário não é inédito. Na COP28, em Dubai, o mesmo fenômeno reduziu drasticamente a diversidade de participantes, esvaziando debates fundamentais. Agora, o risco é repetir o erro em pleno coração da floresta amazônica, com consequências ainda mais graves para a credibilidade do Brasil como anfitrião.

Além da crise hoteleira, Belém enfrenta gargalos estruturais: obras críticas, como a reforma do Centro de Convenções Hangar, seguem sem garantia de conclusão; o sistema de transporte prometido (BRT) está incompleto; o saneamento básico é insuficiente e 30% da cidade sofre com inundações recorrentes. Tudo isso coloca em xeque a capacidade de receber as 40 a 50 mil pessoas esperadas.

A ironia é dura: um encontro global que busca limitar o capitalismo predatório pode ser comprometido justamente pela ganância imobiliária e pela falta de planejamento. Enquanto cientistas alertam para o aumento recorde das temperaturas e países vulneráveis pressionam por fundos de perdas e danos, a imagem que o Brasil projeta é a de um anfitrião despreparado e permissivo com abusos comerciais.

A situação já gerou repercussão internacional. Um abaixo-assinado, endossado por 25 países, entre eles nações africanas e ilhas ameaçadas pela elevação do nível do mar, cobra a mudança da sede da COP30, seja para outra cidade brasileira ou até para outro país.

Em junho, na pré-COP de Bonn, o governo brasileiro prometeu conter custos e garantir acessibilidade, mas, um mês e meio depois, nenhuma medida concreta foi anunciada.

Ainda em agosto, o Comitê de Logística da ONU se reunirá com representantes do Brasil para exigir planos claros: subsídios à hospedagem, transparência nas obras e alternativas como alojamentos em universidades e espaços públicos.

Se não houver avanços, a COP30 corre o risco de virar um evento esvaziado ou até de ser transferido, um prejuízo diplomático e de imagem incalculável.

O Brasil abriga 60% da maior floresta tropical do planeta e poderia transformar a COP30 em um marco de liderança climática. Mas, sem ação imediata e firme, o que deveria ser símbolo de esperança pode se tornar exemplo de improvisação e desigualdade. O tempo para corrigir o rumo é agora.
 

A guerra de conquista

Os encontros para cessar fogo entre a conquistadora Rússia e a Ucrânia que defende seus territórios

18/08/2025 07h45

O presidente norte-americano, Donald Trump, reuniu-se recentemente com Vladimir Putin, da Rússia, para negociar o fim da guerra na Ucrânia, mas eles saíram da reunião sem um acordo de cessar fogo.

Um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o da Ucrania, Volodymyr Zelensky, acontecerá na Casa Branca hoje, em Washington, para a qual líderes europeus também foram convidados para tratarem dos próximos passos na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia.

Não acredito que o presidente Donald Trump agiu corretamente em relação à guerra de conquista de territórios ucranianos pela Rússia, pois a ausência do presidente da Ucrânia na reunião com Putin, que tratou das negociações sobre a paz na guerra entre a Rússia, conquistadora, e a Ucrânia, que defende seus territórios, é um problema.

Ora, se o Canadá quisesse, por exemplo, invadir os Estados Unidos para ficar com uma parte do território, o presidente Trump não gostaria que uma parte do seu país fosse ocupada por um outro.

É evidente que a Europa tem razão, no sentido de que se trata de uma guerra de conquista proibida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em que o ditador Vladimir Putin busca ficar com o território da Ucrânia.

O próprio presidente Lula, que prestigia o ditador Putin e é seu amigo, deveria aconselhá-lo a devolver o território que estão tentando conquistar, não mantendo tropas matando ucranianos porque o que querem é aumentar o território, que já o maior do mundo.

Se a Venezuela quisesse invadir uma parte da Amazônia, qual seria a reação do presidente Lula se não mandar o Exército defender o nosso território?

Putin é um ditador que está matando ucranianos em uma guerra de conquista. Ele é semelhante a Josef Stalin e está, a essa altura, querendo celebrar a paz por intermédio do presidente Trump, que concordou em conversar com ele sem a presença do presidente Zelenski. Claro que não daria certo.

Acreditei, quando vi a assinatura daquele acordo, com o qual jamais seria permitido aos países que pertencem à ONU realizar guerras de conquista. Nesse sentido, a ONU, quando a Rússia começou a invadir a Ucrânia, fez um protesto veemente contra o ditador Putin. Porém, agora, tentaram negociar a paz sem a presença do presidente da Ucrânia, mesmo sendo este o país invadido.

Expresso meu inconformismo, porque penso que foi um mau exemplo: todos os presidentes que quiserem e tiverem força militar maior do que a dos países vizinhos poderão tomar a mesma posição: guerra de conquista.

Já estamos vendo a Venezuela se preparar para invadir a Guiana, dizendo que 3/4 do território guianense deve pertencer a ela. Se Trump concordasse com essa negociação com Putin sem a presença de Zelensky, qual seria a autoridade moral para dizer à Venezuela que não deve invadir a Guiana?

Isso gera um panorama no qual a lei do mais forte deverá predominar, ou seja, prevalece não a força do direito, mas o direito da força.

Seria revoltante, portanto, se, nas conversas de paz, não tivesse a presença do presidente Zelensky, com o destino da Ucrânia que será decidido.

Tenho receio de que o presidente Trump venha a concordar com o ditador Putin no sentido de a Ucrânia ceder parte do seu território, mais ou menos como Chamberlain (primeiro-ministro do Reino Unido de maio de 1937 a maio de 1940) fez com Hitler, quando cedeu a Checoslováquia, na certeza de que com isso impediria uma guerra mundial, mas não adiantou. Se a Rússia ficar com parte do território da Ucrânia, todos os países limítrofes correrão risco.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) vai ter que, cada vez mais, aumentar seus orçamentos militares para a proteção da Europa e a corrida armamentista, que é uma corrida contra a paz, vai crescer no mundo inteiro.

Que o bom senso prevaleça e que, após a reunião com o presidente Zelensky, seja encontrado o melhor caminho para a paz!

Compliance que protege receita de empresa confiável

A efetividade do programa de compliance como seguro contra perdas futuras e diferencial competitivo

18/08/2025 07h30

Em um cenário de fiscalização intensa e competição acirrada por contratos públicos, o compliance deixou de ser apenas um requisito regulatório. Hoje, ele é ferramenta estratégica para proteger receita e garantir continuidade de negócios. Para empresas que mantêm contratos de alto valor com o Estado, a efetividade do programa de compliance funciona como seguro contra perdas futuras e diferencial competitivo.

O ambiente em Mato Grosso do Sul mudou. A regulamentação da Lei Anticorrupção, da nova Lei de Licitações e a criação do programa de integridade estadual elevaram o padrão de exigência para fornecedores do poder público. Já não basta cumprir formalidades, é preciso demonstrar que a empresa investe em compliance e que esse investimento se reflete na prática.

Com a Resolução nº 305/2025 do CNMP, orientando o Ministério Público a cobrar medidas efetivas de integridade de prefeitos e gestores, os municípios tendem a seguir o mesmo caminho, elevando as exigências também em nível local. As empresas que se anteciparem a essa onda regulatória estarão em posição privilegiada quando ela alcançar as licitações municipais.

Esse é um ponto que muitos executivos subestimam: compliance não é apenas proteção jurídica – é também marketing institucional de alto impacto. Quando órgãos públicos, de controle e parceiros percebem que a empresa tem estrutura de integridade robusta e liderada por profissionais de peso, o valor percebido vai muito além da prevenção de riscos, gerando confiança, reduzindo resistências e fortalecendo relacionamentos estratégicos.

Contratar, por exemplo, um diretor de compliance experiente e reconhecido não é só reforçar a área técnica, mas fortalecer relações e comunicação. É dar rosto e voz ao compliance, capaz de representar a empresa em eventos, redes sociais e encontros com órgãos públicos. Hoje, sob escrutínio das mídias sociais e demandas dos stakeholders, esse diretor garante que a organização seja levada a sério, compreendida e respeitada onde importa.

Para empresas com histórico de questionamentos, isso é ainda mais relevante. A presença ativa e visível de uma liderança de compliance forte mostra que o passado foi reconhecido, lições foram aprendidas e ações concretas estão em curso para garantir um futuro diferente.

E essa narrativa precisa ser contada com consistência, não apenas em relatórios internos, mas também em espaços públicos, como jornais, redes sociais, congressos e encontros setoriais.

Embora a efetividade do compliance seja medida por evidências internas de desempenho e resultado, a percepção externa também é decisiva, pois influencia a confiança de stakeholders, órgãos públicos e consolida a reputação da empresa. Essa percepção se constrói com presença, coerência e comunicação estratégica.

Empresas que entendem isso fazem do compliance um aliado direto do negócio. Ao posicionar a integridade como valor central e investir em líderes capazes de representá-la, elas reduzem riscos, aumentam a previsibilidade e fortalecem sua posição nas concorrências (públicas ou privadas).

No fim, proteger receita hoje significa mais do que entregar o que está no contrato. Significa garantir que cada órgão público, parceiro e colaborador veja a empresa como sinônimo de confiança. E essa confiança, quando conquistada, vale tanto quanto qualquer cláusula contratual.

