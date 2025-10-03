Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

COP30 e o protagonismo da pecuária

Chance de mostrar o verdadeiro agro: que produz com responsabilidade, valoriza pessoas, movimenta a economia local e nacional, e atua dentro de uma das legislações ambientais mais rígidas do planeta

Antônio Silvério - Presidente do Sindicato Rural de Camapuã 

Antônio Silvério - Presidente do Sindicato Rural de Camapuã 

03/10/2025 - 07h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

É indiscutível, a pecuária está cada vez mais sustentável e produtiva. Em 2024 Mato Grosso do Sul registrou queda no rebanho, mas recorde em produção de carne, uma nítida demonstração do quanto somos e estamos evoluindo porteira para dentro, mas estamos mostrando isso porteira para fora?

A Conferência do Clima da ONU (COP30), que será realizada no Brasil este ano, representa essa oportunidade histórica para mostrarmos ao mundo o verdadeiro agro: aquele que produz com responsabilidade, que valoriza pessoas, movimenta a economia local e nacional, e atua dentro de uma das legislações ambientais mais rígidas do planeta.

Mas para que esse protagonismo se torne realidade, é fundamental fortalecer as bases e o diálogo. É aqui que entra o papel dos sindicatos rurais: reunir, desenvolver e orientar os produtores no uso de práticas que combinem produtividade com sustentabilidade. No Sindicato Rural de Camapuã, levamos isso como missão.

Nosso foco é gerar conhecimento aplicado, dividido de forma acessível, para que cada produtor possa incorporar alternativas que reduzam impactos e aumentem eficiência dentro da porteira. Afinal, o nosso maior compromisso é com o produtor rural.

Camapuã é, por essência, um território de vanguarda nesse caminho. Há décadas já demonstramos compromisso com práticas mais sustentáveis.

Desde o reconhecimento como “Capital do bezerro de qualidade”, já sinalizávamos uma mudança importante: o foco no acabamento precoce, que resulta em ciclos produtivos mais curtos e, consequentemente, menor emissão de gases por animal, uma estratégia de mitigação natural, antes mesmo da popularização do termo “carbono neutro”.

Esse histórico está alinhado ao cenário estadual: Mato Grosso do Sul é o primeiro estado brasileiro a assumir a meta de se tornar carbono neutro até 2030, e tem investido de forma consistente em políticas públicas, incentivos e programas voltados à produção sustentável.

O programa Carne Carbono Neutro (Embrapa), o Precoce MS do governo do Estado, as certificações em bem-estar animal, e iniciativas como o Leitão Vida são exemplos de como ciência, gestão e tradição caminham juntos.

Logo, à medida que a COP30 se aproxima, temos a chance de mostrar que o Brasil, e especialmente o nosso agro, não é parte do problema, mas da solução climática global. Nosso desafio está em comunicar com clareza, com dados e com resultados concretos o que já fazemos de forma séria e escalável.

Produzir com responsabilidade não é mais um diferencial: é um dever. Camapuã e Mato Grosso do Sul, com sua tradição e visão de futuro, seguirão sendo exemplo de que é possível, sim, aliar pecuária de excelência, respeito ao meio ambiente e prosperidade para quem vive no campo.

ARTIGO

O neocoronelismo

Gaudêncio Torquato - Escritor, jornalista, professor titular da USP e consultor político

02/10/2025 08h00

Compartilhar

Continue Lendo...

Tem sido consenso entre os analistas políticos que o País passa por um dos piores momentos de sua vida parlamentar. O articulista Merval Pereira, de O Globo, é duro na crítica: “O Congresso bate o recorde de ações amorais”.

Deputados se elegendo prefeitos, prefeitos se elegendo deputados, senadores se elegendo governadores, governadores se elegendo deputados, enfim, esse é o retrato da nossa vida parlamentar.    

A estampa visual do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, não corresponde ao seu pensamento. Muitos acham que é um novo representando a velhice. De uma família política da região de Patos, na Paraíba, chegou à presidência da Câmara sob a chancela do deputado Arthur Lira, também um representante da política do “é dando que se recebe”. Ou seja, o Congresso Nacional continua a ser um dos bastiões do coronelismo no Brasil.

Dito isso, é de se perguntar: “Há sinais de mudança à vista? Pouco provável que isso ocorra. O coronelismo na política é uma árvore de raízes profundas.
Como se sabe, o coronelismo é um fenômeno da política brasileira, ocorrido durante a Primeira República. Caracteriza-se por uma pessoa, o coronel, que detinha o poder econômico e exercia o poder local por meio da violência e trocas de favores.

A palavra coronelismo é, na realidade, um abrasileiramento da patente de coronel da Guarda Nacional. O cargo era utilizado para denominar os cargos aos quais as elites locais poderiam ocupar dentro do escalão militar e social brasileiro.

Esse fenômeno teve início durante o Período Regencial (1831-1842). Como o Império do Brasil se encontrava sem um Exército forte e centralizado, o governo apeou para os dirigentes locais, a fim de constituir milícias regionais e, assim, combater as rebeliões que aconteciam no País.

Naquele momento, foram colocados à venda postos militares como o de tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel da Guarda Nacional.

Aos olhos da população local, ser coronel era equivalente a ter um título nobiliárquico e passou a legitimar muitas das ações dos chefes locais. Os coronéis podiam recrutar pessoas para compor a força militar do governo.

O fenômeno do poder do coronel foi tão presente que se confunde com outros termos relacionados, tais como mandonismo, clientelismo e até feudalismo. Na América hispânica, encontramos similitude com o caudilhismo.

Historinha do coronel Chico Heráclio, o último coronel do Nordeste: mandou na cidade do Limoeiro (PE), afirmando que as eleições em sua cidade “tinham que ser feitas por mim”. Heráclio era do que, em dia de votação, distribuía aos eleitores, em envelopes lacrados, as chapas de seus candidatos. Um mais afoito se dirigiu a ele, depois de ter votado: “Fiz tudo certinho, coronel, como o senhor mandou. Agora me diga uma coisa: em quem eu votei?” A resposta veio rápido: “Nunca me pergunte uma coisa dessa. O voto é secreto, meu filho”.

Outro episódio engraçado: o do pênalti que o coronel mandou o juiz cobrar a favor de seu time, o Colombo. Foi em um jogo com um clube de Recife. O empate sem gols permanecia quando, a poucos minutos do fim, o árbitro marca a penalidade máxima para os visitantes. A confusão foi armada sem que Chico Heráclio soubesse o que estava ocorrendo. Ao ouvir as razões do juiz, decidiu dar a razão a ele. Um assessor lhe disse no ouvido que o Colombo perderia o jogo. Então o coronel ordenou: “Cobra, sim, mas contra a outra barra”.

Os territórios controlados politicamente pelos coronéis eram denominados “currais eleitorais”. Neles, qualquer um que se negasse a votar no candidato apadrinhado pelo coronel poderia sofrer violência física e até morrer. Esse método ficou conhecido como o voto de cabresto.

Apesar de toda hegemonia durante a República Velha, o coronelismo perdeu espaço com a modernização dos centros urbanos, bem como pela ascensão de novos grupos sociais. Igualmente, a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, pôs fim a esta maneira de fazer política.

Até hoje podemos verificar sua influência no Brasil ao perceber o domínio de uma mesma família em certas regiões brasileiras. Basta olhar para a cara do Congresso para constatar a força do neocolonialismo.

Basta ver, também, que o Congresso tender a jogar no baú do esquecimento projetos de lei que contrariem os interesses de bancadas que jogam no tabuleiro do “toma-lá-dá-cá”. Há inúmeros projetos de reforma política que continuam no baú do esquecimento.

Haveria mecanismos para se fazer uma reforma em profundidade? Alguns fatores e variáveis são citados, entre as quais, a reforma política e eleitoral, o fim ou a redução da reeleição cruzada, barreiras para que ex-governadores imediatamente disputem o Senado, ou senadores retornem à Câmara sem intervalo, cláusulas de barreira mais fortes, que dificultariam a proliferação de partidos usados como meras legendas de aluguel, sustentáculos dos coronéis locais. A adoção do voto distrital, misto ou distrital puro, que poderia enfraquecer oligarquias estaduais, ao aproximar representantes de bases menores, porém sob risco de reforçar o poder de coronéis locais.

Na área da regulação da comunicação política, a medida mais adequada, segundo os especialistas, seria reduzir a concentração de concessões de rádio e TV em famílias políticas.
Eis o dilema central: coronelismo moderno é um sistema de poder que se adapta, quando se fecha uma porta, ele encontra outra.

ARTIGO

O futuro de Campo Grande e o centro

Por: Ângelo Arruda - Arquiteto e urbanista

02/10/2025 07h45

Compartilhar

Continue Lendo...

O IBGE informa que a população de Campo Grande MS, este ano, é de 962.883 habitantes. Em 15 anos, a capital de MS assumiu a posição 17 como cidade mais populosa do Brasil. Em 15 anos, ela cresceu 22,4% e ganhou 176 mil habitantes, ou seja, a população de Três Lagoas e Terenos, juntas. É muita coisa.
Crescendo, segundo o IBGE, 1,2% ao ano, em termos médios, se essa estimativa ocorrer, a cidade terá 1 milhão de habitantes no início de 2027.

Merece, então, que se coloque um painel eletrônico para o povo acompanhar dia a dia esse crescimento.
Com 1 milhão de habitantes, nossa Capital fará parte de um pequeno grupo de 20 cidades com 1 milhão ou mais.

Um novo momento se avizinha. Capital brasileira da Rota Biomecânica e vizinha do Vale da Celulose, uma nova leva de imigrantes deve acontecer, inevitavelmente. Novas exigências urbanas devem acontecer. 
Serviços especializados devem ser criados. Novas frentes empresariais, novos trabalhos e serviços e trabalhadores.

Preparar a cidade para esse momento exige do gestor público muito afinco e equilíbrio. Mesma coisa será exigida para os empresários e trabalhadores.

Uma riqueza urbana virá e será dividida com os lugares e habitantes daqui. Nesse momento, o centro tem de viver e absorver parte dessa riqueza que virá.

O centro é o berço da cidade. E esse lugar especial precisa de todos nós. Não dá para imaginar esse sucesso do futuro sem que o principal lugar da cidade não seja contemplado e não participe da festa.

Outros bairros e lugares da cidade também precisam ser preparados. Para ajudar a criar uma imagem acolhedora positiva, o planejamento é essencial. Sem planejamento, não há obras nem serviços exemplares.

E toda a sociedade precisa remar na mesma direção. O esvaziamento populacional do centro, uma tendência mundial, tem saídas e depende da sociedade, pois os investimentos privados podem chegar com incentivo e criatividade. 

Acredito em Campo Grande como cidade viável. Acredito no planejamento urbano e acredito no debate. Termos 1 milhão de habitantes, o centro vazio e morto não interessa a ninguém dessa linda cidade.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)

2

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 3 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1123, quinta-feira (02/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1123, quinta-feira (02/10)

4

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio

5

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você