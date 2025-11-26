Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

COP30: uma piada sem graça contada pelo Brasil

Belém, embora seja uma das capitais mais bonitas e de maior riqueza cultural do Brasil, não tem a infraestrutura necessária para receber um evento de tamanha grandeza

Wilson Pedroso - Analista político e consultor eleitoral 

Wilson Pedroso - Analista político e consultor eleitoral 

26/11/2025 - 07h45
As recentes falas do chanceler alemão, Friedrich Merz, com críticas ao Brasil e a Belém (PA), cidade que sediou a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, repercutiram no mundo todo.

Durante discurso no Congresso Alemão do Comércio, no dia 13 de novembro, ele disse que jornalistas enviados pela imprensa alemã para a cobertura da COP30 ficaram felizes por retornarem ao país de origem.

As declarações foram completamente desprovidas de qualquer diplomacia, mas o fato é que Merz não pode ser acusado de mentir. Ele escancarou, sem nenhum melindre, o fiasco do evento e, especialmente, a incapacidade do governo brasileiro na condução da conferência.

A posição crítica de Merz pode ser explicada pelos mais diversos fatores. A começar pelo fato de que Belém, embora seja uma das capitais mais bonitas e de maior riqueza cultural do Brasil, não tem a infraestrutura necessária para receber um evento de tamanha grandeza.

Faltaram vagas na rede hoteleira, e a alta demanda por serviços inflacionou os preços, fazendo com que os temas ambientais dessem espaço a notícias sobre altos preços praticados no comércio local.

Para completar, as fortes chuvas na cidade, nos dias 10 e 17 de novembro, prejudicaram as estruturas montadas para a COP30 e fizeram circular na internet imagens de alagamentos e goteiras dentro dos pavilhões.

A tudo isso se somou ainda a grave falha de segurança exposta já no segundo dia do evento, quando um grupo estimado em 150 ativistas entrou no pavilhão, deixando seguranças feridos, episódio que levou a ONU a cobrar oficialmente do governo brasileiro uma solução para os problemas estruturais da COP30.

E, finalmente, ainda houve o incêndio na chamada Zona Azul dos pavilhões, que pode impactar as negociações, especialmente no que se refere aos combustíveis fósseis, considerado ponto nevrálgico nas iniciativas de combate às mudanças climáticas.

O maior prejuízo do evento, no entanto, foi o estrago político que ele fez reverberar em todo o mundo. Muito mais do que uma conferência ambiental, a COP30 representava um momento importante para que Brasil assumisse posição de protagonismo no discurso global de sustentabilidade, mostrando seu potencial para produção de energia limpa e de contribuição com outras nações para busca de soluções para a crise climática. Uma missão que fracassou fortemente.

Diante desse cenário, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), que era a grande aposta do governo para colocar o País em destaque no cenário ambiental, acabou em segundo plano. É lamentável. Perdemos uma grande oportunidade de nos posicionar como vitrine ambiental. 

ARTIGOS

Mato Grosso do Sul na rota do desenvolvimento

A indústria da celulose abriu novos horizontes na região leste do Estado e, em pouco tempo, teve a população praticamente dobrada

25/11/2025 07h45

Não se pode negar: o nosso Estado apresenta um crescimento em relação à sua economia, até há pouco tempo dominada pelo binômio boi–soja, que impedia a criação de novos empregos, como normalmente ocorre nas indústrias de transformações, que agregam valores, propiciando o surgimento de médias e pequenas empresas de vários segmentos na roda da economia.

A indústria da celulose abriu novos horizontes na região leste do Estado e, em pouco tempo, teve a população praticamente dobrada e, com isso, a indústria da construção civil se apresentou em vários municípios da região, movimentando os negócios no setor imobiliário.

Assim, a oferta de empregos para mão de obra especializada teve um salto importante em seu crescimento.

Aquele velho jargão de que dinheiro atrai dinheiro é bem atual na região leste, pois já se fala na implantação de outra gigante do setor na região.

Ressalte-se que, em Três Lagoas, o serviço de transporte público já se encontra saturado. Foi criado um expressivo número de restaurantes, lanchonetes e bares para atender a demanda.

Constatou-se que houve acentuada valorização dos imóveis na região, com o aquecimento da construção civil.

O atual chefe do Executivo estadual adotou um sistema de administração cuja estratégia é visitar os municípios para conhecer suas realidades e necessidades. Isso já lhe rendeu importante dividendo, pois as pesquisas de opinião o apontam como o favorito disparado para vencer a próxima eleição, tornando-se reeleito.

Ele costuma enfatizar aos prefeitos municipais que eles devem ousar para crescer, atraindo investidores para suas áreas de vocação econômica.

A ousadia faz parte da administração pública. Pedrossian foi um ícone nessa maneira de ver os horizontes, levando grandes obras que pudessem gerar emprego e renda.

Sem esquecer que Puccinelli também deixou um legado ao nosso Estado, mais especificamente à nossa Capital, como é o caso do Aquário do Pantanal, hoje reconhecido como um empreendimento que beneficia o turismo, mas também a ciência, a educação e a preservação do nosso meio ambiente.

Ouso sugerir ao chefe do Poder Executivo de minha Corumbá a construção da Avenida Beira-Rio, com início na fronteira com a Bolívia até o vizinho município de Ladário.

Porém, tal projeto deve requerer uma arquitetura moderna e exigirá um aporte de recursos elevado – e, para isso, o BNDES dá suporte. A Cidade Branca e sua população merecem receber um benefício capaz de catapultar sua economia.

ARTIGOS

O antagonismo normativo do Sistema Financeiro Nacional: a crise no Banco Master

Episódio é apenas mais um reflexo das tensões que vêm se acumulando no Sistema Financeiro Nacional

25/11/2025 07h30

Na manhã do dia 18, o Banco Central (BC) do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S/A e de outras instituições do conglomerado, e submeteu o Banco Master Múltiplo S/A ao Regime de Administração Especial Temporária.

Esse episódio é apenas mais um reflexo das tensões que vêm se acumulando no Sistema Financeiro Nacional (SFN), especialmente após a tentativa frustrada de aquisição de parte do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB), proposta que foi protocolada com o BC, mas não recebeu aprovação.

Além disso, o noticiário econômico tem sido marcado por casos de fraudes milionárias, especialmente envolvendo fintechs, e pelo uso indevido dessas instituições por organizações criminosas, o que levanta sérias preocupações sobre a solidez e a segurança do sistema.

Diante desse cenário, torna-se essencial analisar o arcabouço legal que rege tanto a regulação quanto a resolução das instituições que atuam no SFN.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) atua como órgão normativo, enquanto o Banco Central exerce a função de entidade supervisora.

No campo da regulação, ambos têm competência para estabelecer regras sobre o capital mínimo exigido das instituições financeiras, conforme previsto no artigo 4º, inciso XIII, da Lei 4.595/1964.

Essa prerrogativa foi recentemente exercida com a publicação da Resolução Conjunta nº 14, em novembro de 2025, que reformulou a metodologia de apuração do limite mínimo de capital e patrimônio líquido das instituições autorizadas a funcionar pelo BC.

A nova resolução representa uma mudança significativa, pois estabelece limites mínimos de capital com base nas atividades desenvolvidas pelas instituições, como captação, investimento e operações, além de considerar o uso intensivo de tecnologia.

Essa atualização surge em resposta às fraudes recentes que abalaram o sistema, especialmente aquelas envolvendo fintechs, e busca fortalecer a estrutura financeira das instituições. Até então, as exigências de capital estavam defasadas, sem qualquer correção inflacionária, e eram determinadas apenas pelo tipo de instituição.

Com a Resolução Conjunta nº 14, passa-se a exigir capital mínimo também para cobrir os custos iniciais de operação e os serviços intensivos em infraestrutura tecnológica.

Essas novas exigências impõem um capital mínimo específico para instituições que operam com tecnologia intensiva, variando entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões. Além disso, há valores adicionais conforme as atividades desenvolvidas, o que pode elevar significativamente o montante necessário para operar.

Um exemplo claro é o caso das instituições que utilizam o termo “banco” em sua nomenclatura, que devem adicionar R$ 30 milhões ao capital apurado. Com isso, operar como banco comercial passou a exigir um capital mínimo mais de 300% superior ao anteriormente exigido.

Com medidas modernas e robustas, o mesmo não pode ser dito sobre os mecanismos de resolução. O BC possui autonomia para implementar regimes de resolução, dentro de três opções: Regime de Administração Especial Temporária (Raet), Intervenção e Liquidação Extrajudicial.

Esses regimes são amparados por leis antigas, como a Lei 6.024/1974, que trata da intervenção e liquidação extrajudicial, e a Lei 2.321/1987, que institui o Raet. Em 1997, a Lei 9.447 introduziu a responsabilidade solidária dos controladores das instituições sujeitas a esses regimes.

No entanto, essas normas não acompanharam a evolução do mercado financeiro, especialmente no que diz respeito à tecnologia e à complexidade das operações atuais.

O resultado é um sistema de resolução que falha em seus objetivos principais: salvar instituições viáveis e liquidar rapidamente as inviáveis. Muitas vezes, instituições com potencial de recuperação não são salvas, enquanto outras permanecem em um limbo jurídico por anos, prejudicando investidores e depositantes.

Uma análise dos casos de resolução aplicados pela autarquia revela que, entre bancos comerciais, de investimento e múltiplos, foram registrados 111 casos: 20 Raets, 24 intervenções e 67 liquidações extrajudiciais.

Dessas, a maioria resultou no encerramento das atividades, com apenas uma ainda ativa: o Banco Rural S/A, cuja liquidação extrajudicial foi decretada em 2013 e permanece em curso.

No cenário internacional, o Financial Stability Board (FSB) publicou em 2011 os “Atributos-Chave de Regimes Efetivos de Resolução”, endossados pelo G-20. O Brasil comprometeu-se a adotá-los, mas ainda não os implementou integralmente.

Vivemos, portanto, uma contradição normativa: enquanto a regulação avança com medidas modernas, os mecanismos de resolução permanecem presos a normas arcaicas. A esperança é que, diante da atual crise, o Congresso finalmente se mobilize para aprovar o PLP 281/2019 e alinhar o Brasil aos padrões internacionais de estabilidade financeira.

