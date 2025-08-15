Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EDITORIAL

Correção de rota no transporte coletivo

Romper com o populismo tarifário não significa aumentar tarifas de forma descontrolada ou ignorar a capacidade de pagamento da população

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

15/08/2025 - 07h15
O início de uma gestão municipal é sempre um momento propício para corrigir distorções históricas e adotar medidas impopulares, porém necessárias, com menor desgaste político. Em Campo Grande, a prefeita tem agora uma oportunidade rara de interromper um ciclo nocivo que se arrasta desde a década passada: o populismo tarifário no transporte coletivo.

Esse mecanismo, que consiste em manter artificialmente baixas as tarifas para agradar o eleitorado, sem garantir o devido equilíbrio econômico do contrato, tem causado prejuízos duradouros à qualidade do serviço.

Nesta edição, revelamos, em primeira mão, que o Consórcio Guaicurus – que está longe de ser um exemplo de eficiência no cumprimento de suas obrigações – cobra da prefeitura o repasse de subsídios atrasados e solicita o aumento da chamada tarifa técnica.

Este valor contratual é calculado para remunerar o serviço prestado, considerando tanto a arrecadação direta com passageiros quanto o aporte previsto em contrato. Quando não é pago corretamente ou quando a tarifa pública fica muito distante da tarifa técnica, instala-se um desequilíbrio que compromete toda a operação.

É preciso reconhecer que a responsabilidade pelo quadro atual não é exclusivamente da concessionária. O poder concedente também falhou, ao não honrar integralmente as contrapartidas financeiras previstas.

O resultado é um impasse em que ninguém cumpre a sua parte: o serviço segue aquém do esperado e o contrato, em sua essência, é descumprido por ambos os lados. Essa relação conflituosa, marcada por desconfiança mútua, só leva à deterioração do transporte público.

Romper com o populismo tarifário não significa aumentar tarifas de forma descontrolada ou ignorar a capacidade de pagamento da população. Trata-se, sim, de estabelecer parâmetros realistas e sustentáveis, que permitam ao contrato ser cumprido e ao serviço operar sem o risco constante de colapso financeiro.

Isso exige transparência nos cálculos, previsibilidade nos reajustes e disciplina na execução orçamentária do Município para garantir o repasse de subsídios acordados.

Se a tarifa pública for ajustada de forma responsável e os subsídios forem pagos em dia, é possível que o transporte coletivo de Campo Grande não alcance a excelência desejada pela população, mas, ao menos, atinja um patamar minimamente satisfatório.

Isso significa reduzir atrasos, melhorar a frequência dos ônibus e, principalmente, evitar que a operação seja considerada inviável pelos próprios prestadores. É chegada a hora de encarar o problema sem subterfúgios.

Seguir adiando a correção dessa distorção apenas empurra o sistema para uma situação ainda mais crítica, na qual nem mesmo a tarifa cobrada nas catracas nem o aporte público serão capazes de sustentar o transporte coletivo.

A prefeita tem a chance de entrar para a história como quem, logo no início do mandato, rompeu um ciclo de desgaste e reconstruiu as bases para um serviço público mais estável e confiável.

O tarifaço e o Custo Brasil da cidadania do consumo

Consumista, gastador e irresponsável, o Brasil foi perdendo a capacidade de gerenciar suas crises econômicas

14/08/2025 08h15

Arquivo

No fim da década de 1980, o Brasil se despedia dos anos de chumbo do Regime Militar e acompanhava uma transformação radical no processo de globalização. No mesmo ano em que o País voltava a eleger um presidente, o Muro de Berlim ruía do dia para a noite, literalmente. Após 50 anos de “modernização conservadora” (1930–1980), conforme a expressão do saudoso sociólogo Luiz Werneck Vianna, um novo Brasil nascia.

Naquele período, tanto Lula quanto Collor, candidatos à Presidência no segundo turno de 1989, defendiam um novo projeto de desenvolvimento nacional, afastando-se da tradição nacional-estatista. Lula pregava a valorização profissional e financeira do trabalhador, enquanto Collor enfatizava a abertura comercial e a liberalização da economia. Apesar das diferenças programáticas, um fio condutor unia as duas candidaturas: o acesso ao consumo como projeto social.

Quase 40 anos depois, Lula está em seu terceiro mandato presidencial, tendo concorrido em todos os pleitos possíveis, com exceção da década de 2010. Nesse período, não houve uma transformação estrutural na forma como a política econômica se apresentou aos cidadãos. Com exceção da fracassada política da Nova Matriz Econômica, liderada pela ex-presidente Dilma Rousseff, todos os presidentes se esforçaram para que o consumo do cidadão brasileiro jamais fosse abalado.

Juros altos, combate à inflação e câmbio flutuante tinham como objetivo relacionar superavit primário ao poder de compra da população. Essa tendência permaneceu firme até a crise de 2008, quando o chamado boom das commodities colocou nosso projeto de País no divã. A partir daquela conjuntura, tornou-se insustentável manter a dívida pública estável sem uma série de políticas reformistas. Nos últimos 15 anos, o que se viu foram tentativas frustradas de conter o gasto público em detrimento de uma política de investimento produtivo e industrial.

Consumista, gastador e irresponsável, o Brasil foi perdendo a capacidade de gerenciar suas crises econômicas e de lidar com as transformações globais. Salvo raras e fundamentais exceções, como o agronegócio e algumas empresas, como a Embraer, nosso capital ficou retido na capacidade de movimentar uma economia de baixa produtividade e alto consumo. Sem poupança e sem investimento, ficamos à mercê de tempestades geopolíticas como a crise da Covid-19, o apetite chinês e a resposta da sociedade americana com a vitória de Donald Trump.

O recente imbróglio envolvendo o governo americano e o governo de Lula revela uma disputa entre potências pelo controle do escoamento de matérias-primas fundamentais para seus desenvolvimentos. Da Groenlândia à Patagônia, tanto China quanto Estados Unidos desejam controlar canais, minerais, estradas e indústrias alimentícias que permitam manter seus principais parques industriais.

Ao sermos taxados em 50% sobre produtos a serem exportados, deflagra-se uma condição especial em nossa economia, que não consegue competir minimamente com a indústria mundial de alto valor agregado, como nanotecnologia, inteligência artificial, tecnologia militar, entre outros. Cada vez mais informais e sem uma base sólida para a cultura do empreendedorismo, passamos a compor um novo estado de dependência econômica.

Nesse estado, um novo tipo de imperialismo se aproxima silenciosamente. Sem levantar canhões nem disparar mísseis, a economia primária brasileira passa a ser dependente de um poder que não exporta ideologia, mas sim um capitalismo de caráter primitivo, que monopoliza o comércio nas pequenas cidades, controla o fluxo de mercadorias nos grandes centros e arremata todos os nossos leilões. Trata-se de um imperialismo “TikTok”, que nos aliena sem reproduzir tal processo em seu lugar de origem.

A degradação do Congresso

Pesquisas recentes sobre a imagem dos congressistas revelam uma percepção majoritariamente negativa da atuação do Congresso

14/08/2025 08h00

O recente episódio de obstrução da pauta legislativa na Câmara Federal, quando bolsonaristas promoveram um motim, impedindo por dois dias o trabalho regular do Congresso, sinaliza a continuidade da crise democrática que, há décadas, corrói a imagem de nossa representação política. Mas convém lembrar que a degradação do Congresso não é apenas um problema conjuntural, mas estrutural, revelando o w do pacto democrático e a crescente distância entre representantes e representados.

A esfera política nunca foi tão mal avaliada. Pesquisas recentes sobre a imagem dos congressistas revelam uma percepção majoritariamente negativa da atuação do Congresso. A desaprovação do Congresso é alta, com números semelhantes à reprovação do governo de Lula e com uma visão mais negativa entre os eleitores de Bolsonaro. 

A maioria da população desaprova a atuação do Congresso Nacional, com 51% de reprovação, segundo a última pesquisa realizada. A última pesquisa sobre a imagem dos políticos, realizada pela Datafolha, mostra que 78% dos brasileiros acham que o Congresso age em interesse próprio. E mais: o Legislativo tem a pior avaliação entre os Três Poderes da República.

Aproximadamente 42% aprovam o trabalho do Congresso. A pesquisa mostrou que os mais pobres tendem a aprovar mais o Congresso do que os mais ricos. Além disso, eleitores de Lula têm uma visão mais favorável ao Congresso do que os de Bolsonaro.

O fato é que o Congresso vem sofrendo um grave desgaste de legitimidade perante a opinião pública. A percepção geral é a de um parlamento tomado por interesses particulares, fisiológicos ou corporativos, desconectado das reais necessidades do povo. As figuras parlamentares cada vez mais se moldam à lógica das redes sociais. Deputados e senadores viram influencers, priorizando a “viralização” de falas agressivas ou “lacradoras” em detrimento da atuação legislativa substantiva. A política se reduz ao espetáculo, e o debate público é substituído por slogans e memes.

Além disso, o Congresso tem sido capturado por lobbies diversos: do agronegócio, das igrejas neopentecostais, das grandes empresas, de corporações armadas, entre outros. Comissões são loteadas e pautas são compradas ou negociadas em troca de vantagens. A agenda pública cede lugar à pauta de interesses.

A prática do “toma lá, dá cá” se institucionalizou de tal forma, que cargos, verbas e emendas secretas se tornaram moeda corrente para a manutenção do apoio ao governo da vez, independentemente de ideologias. A governabilidade passa pela barganha e não pelo convencimento democrático.
Casos de corrupção, rachadinhas, falsos pronunciamentos, manipulações regimentais e blindagem de aliados corroem a imagem institucional do Legislativo. O Parlamento, que deveria ser casa da transparência, é frequentemente visto como espaço de impunidade.

Em suma, o Congresso legisla menos e legisla mal. Muitas leis são aprovadas a toque de caixa, sem debates profundos ou audiências públicas. Outras vezes, renuncia a seu papel e delega competências ao Executivo, inclusive em temas sensíveis.

O que poderia ser feito para melhorar o conceito da instituição política? A resposta aponta para a educação política. Ao promover a educação política, é possível combater a descrença na política e na democracia, incentivando a participação ativa dos cidadãos na construção de um futuro melhor para todos. Essa meta inclui um conjunto de providências, entre elas, o debate de temas relevantes, a formação de jovens cidadãos, o investimento na formação de educadores e a criação de diálogo e participação.

Combater a corrupção, implementando mecanismos de controle e fiscalização eficazes, punindo exemplarmente os corruptos e promovendo a transparência na gestão pública. Fortalecer a democracia, estimular a participação cidadã em conselhos municipais, audiências públicas e outros espaços de discussão, além de garantir eleições justas e transparentes. Realizar reformas políticas, tornando as campanhas eleitorais mais justas e transparentes, além de garantir a representatividade e a governabilidade. Exigir conduta ética e transparente dos políticos, promovendo a responsabilização por seus atos e a punição de desvios de conduta. Reconhecer a importância da política como ferramenta de transformação social e promover o debate público sobre temas relevantes para a sociedade.

A educação política é um investimento no futuro da democracia, pois contribui para a formação de cidadãos conscientes, críticos e engajados, capazes de transformar a sociedade para melhor. 

