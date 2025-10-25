Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Crise na tarifa de ônibus: tique-taque...

A velha máxima de que, quando algo começa errado, a probabilidade de terminar errado é gigantesca, nunca se fez tão atual no sistema de transporte coletivo de Campo Grande

Da Redação

Da Redação

25/10/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma licitação que iniciou cheia de vícios, governantes que usaram do populismo para não aumentar a tarifa do ônibus, e a pergunta feita hoje é “a culpa é de quem, a culpa é de quem?” (Meninos e Meninas – Legião Urbana).

No momento em que o cidadão embarca no ônibus da Capital para cumprir sua jornada diária, poucos imaginam o custo real desse serviço – a chamada tarifa técnica – que hoje está no centro de uma contenda entre concessionária, Prefeitura e Justiça.

Em julgamento recente, a Justiça determinou que a tarifa técnica em Campo Grande seja reajustada.

A decisão revela três sintomas claros da crise do transporte coletivo: a fragilidade da regulação pública, o repasse de custos ao usuário ou ao município – e, sobretudo, a vulnerabilidade de um serviço que deveria ser digno e um direito urbano garantido.

De um lado, a concessionária alega que a operação está comprometida por atrasos nos repasses de subsídio: cerca de R$ 9 milhões em débitos entre Estado e Município.

Do outro lado, a prefeitura nega atraso e afirma estar “rigorosamente em dia com todas as suas obrigações”, mas na tarde de sexta-feira a secretária Márcia Okama assumiu que ainda falta pouco mais de um milhão de reais.

Entretanto, no meio dessa briga entre o mar e o rochedo, quem leva a pior é o marisco, que neste caso é a população que depende do transporte coletivo, colaboradores das empresas que esperam sua remuneração e benefícios em dia, e nada mais justo.

Um quebra-cabeça que, juntando as peças, tem os alunos das escolas estaduais, municipais e um fator frequentemente ignorado que são as gratuidades – que representam cerca de um terço dos passageiros transportados.

Esse benefício social, legítimo em sua essência, acaba sendo financiado por quem paga a passagem, distorcendo a equação econômica do sistema.

A questão é. Quem de fato vai assumir o ônus desse serviço essencial? Não há almoço grátis, alguém sempre paga a conta, restando somente duas alternativas.

Quando a tarifa técnica sobe, ou o subsídio público cresce, ou o usuário arca com a alta – via tarifa – nenhuma das opções é confortável. Ainda assim, o peso recai – em última instância – sobre o bolso do empresário ou do usuário.

Em uma cidade que cresce e exige mobilidade eficiente, o transporte coletivo não pode ser tratado como objeto de litígio judicial permanente. Ele exige transparência e, sobretudo, coerência institucional: entre o contrato com a concessionária, a regulação do serviço, o subsídio público e a tarifa paga pelo usuário.

A tarifa técnica não pode mais ser vista como “segredo de Estado”, amortecedor de disputas nem como mecanismo oculto de inviabilização do transporte coletivo urbano.

É fundamental que a Prefeitura e a empresa concessionária assumam um pacto de responsabilidade compartilhada, com metas claras de desempenho, divulgação pública do custo real e plano de mitigação de repasses atrasados. Só assim a tarifa se tornará instrumento de justiça social – e não de exclusão.

A decisão judicial que exige a correção da tarifa técnica pode até fechar um capítulo provisório, mas escancarou um enredo recorrente: o transporte coletivo urbano em Campo Grande não pode, a cada dia, ficar mais suscetível aos litígios e à pressão da conta final que sempre recai sobre o usuário.

Se a mobilidade deve ser direito, não privilégio, é tempo de agir antes que o ônibus deixe de ser ponte – e torne-se um obstáculo.

ARTIGOS

A fronteira entre a recuperação judicial e a fraude: o caso Neoin e o uso distorcido da lei

Enquanto a recuperação judicial tenta organizar papéis e cronogramas, a investigação penal segue viva e imune à blindagem da recuperação judicial

24/10/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

O recente deferimento parcial da recuperação judicial do grupo Neoin Construção e Incorporação não representa uma vitória – é um alerta sobre o uso distorcido da lei.

A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu o benefício a apenas parte das empresas, evidencia um padrão já conhecido em operações fraudulentas: a tentativa de transformar a recuperação judicial em escudo contra a responsabilização penal.

É importante ressaltar que a recuperação judicial não apaga crimes, não devolve dinheiro e não reescreve a história de quem enganou milhares de pessoas. O instituto foi concebido para empresas viáveis, com atividade econômica real, que enfrentam crises passageiras.

ão foi criado para grupos que se estruturam sobre captação irregular de recursos e promessas artificiais de rentabilidade.

O chamado stay period de 180 dias – que suspende execuções civis e busca garantir fôlego financeiro à empresa – não se estende à esfera penal. Nenhum juiz de falência ou recuperação tem o poder de impedir o avanço das investigações criminais, o bloqueio de bens ou a persecução do patrimônio obtido mediante fraude.

Durante meses, sustentou-se a narrativa de que “não era hora de buscar advogados”, de que “a situação seria resolvida administrativamente” ou de que “a empresa tinha tudo sob controle”.

A decisão do Tribunal desmonta esse discurso e muda completamente o cenário: agora, todos foram lançados para dentro da arena jurídica, onde não há espaço para retórica de marketing ou promessas de bastidor.

É nesse terreno – técnico, criminal e probatório – que se trava a verdadeira disputa. A partir deste ponto, a única força que se impõe é a do Direito.

Enquanto a recuperação judicial tenta organizar papéis e cronogramas, a investigação penal segue viva e imune à blindagem da recuperação judicial. É na esfera criminal que se rastreia o dinheiro, se identificam os beneficiários e se promovem bloqueios capazes de reparar, ainda que parcialmente, o dano causado às vítimas.

O caso Neoin expõe uma contradição eloquente: a mesma estrutura que, por meses, tentou afastar investidores e credores do caminho judicial, agora, corre para se proteger dentro dele. É o retrato do colapso moral de certos grupos que se travestem de legalidade enquanto clamam por proteção da Justiça.

Mas o Direito não é refúgio de fraude. A lei não foi feita para socorrer quem transformou a enganação em modelo de negócio.

O deferimento parcial da recuperação judicial, ao contrário do que se alardeia, amplia o espaço para atuação firme do Judiciário e do Ministério Público, sobretudo porque várias empresas do grupo sequer preencheram os requisitos mínimos para o benefício.

A partir de agora, o processo de recuperação – em vez de blindar – deve servir de instrumento de transparência, permitindo identificar fluxos financeiros, sociedades interpostas e movimentações suspeitas.

Cada peça juntada, cada documento contábil apresentado sob a supervisão judicial pode ajudar a desvendar o que realmente sustentou o suposto empreendimento.

O caso Neoin não é sobre construção civil. É sobre reconstrução moral – a de um sistema jurídico que não pode permitir que a boa-fé dos institutos seja sequestrada por quem usa o Direito como biombo para o ilícito.
A recuperação judicial, quando usada de má-fé, é apenas o último ato da fraude.

O Direito Penal, nesse cenário, é a última linha de defesa da sociedade. Se a recuperação foi usada como armadura, cabe à Justiça empunhar o martelo que a quebra – e devolver à lei o protagonismo que a fraude tentou usurpar.

ARTIGOS

Respostas tímidas à crise de saúde mental

O número de licenças médicas concedidas por questões de saúde mental teve aumento de 61% em Mato Grosso do Sul

24/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Vivemos uma crise de saúde mental no Brasil, que se reflete de forma direta no mundo do trabalho. Em 2024, o Brasil registrou quase 500 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, um crescimento de 66% em relação a 2023.

Em Mato Grosso do Sul, o número de licenças médicas concedidas por questões de saúde mental saltou de 5,5 mil, em 2023, para cerca de 9 mil no ano passado. Isso representa um aumento de 61%.

Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho e resultam em perda de produtividade, aumento de custos para as empresas e para o sistema de saúde, além da redução da capacidade de inovação da economia.

A depressão e a ansiedade levam à perda de 12 bilhões de dias de trabalho, gerando um impacto econômico global de quase US$ 1 trilhão, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Apesar da gravidade, a resposta institucional no Brasil tem sido insuficiente. A Lei nº 14.831, sancionada em março de 2024 para criar o Certificado de Empresa Promotora da Saúde Mental, até hoje não foi regulamentada e segue sem efeito prático.

Já a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), atualizada para incluir riscos psicossociais na política de saúde e segurança do trabalho, teve sua entrada em vigor adiada para 2026, muito em função da pressão das empresas, que resistiam à sua implementação.

Os dados do Anuário Saúde Mental nas Empresas 2025, divulgado no Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro), mostram que o índice geral de promoção da saúde mental pelas grandes companhias no Brasil passou de 5,05 pontos em 2024 para 8,19 neste ano.

O crescimento foi puxado pelos resultados de um pequeno grupo de empresas que, efetivamente, transformam discurso em ações concretas. No entanto, em um ranking cuja pontuação máxima é 16, isso mostra que estamos muito aquém do ideal.

O estudo, que analisou relatórios das próprias organizações, mostra ainda fortes contrastes entre setores e empresas.

Ainda existe uma cultura empresarial que enxerga incompatibilidade entre aumentar a lucratividade e promover o bem-estar. É possível conjugar o bem-estar dos colaboradores com o retorno para os acionistas. Estudos demonstram o impacto positivo dos investimentos em saúde mental.

Análises da McKinsey apontam retorno de até quatro vezes para cada dólar investido, o que é ratificado pela National Safety Council (EUA). Pesquisa da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) aponta que transtornos mentais causam prejuízo às empresas brasileiras equivalente a 4,7% do PIB.

Mas, se investir em saúde mental vale a pena, devemos entender por que ainda predomina a hesitação em ampliar ações de promoção do bem-estar. O desafio central é cultural.

A escuta verdadeira dos colaboradores exige coragem das lideranças, que passam a lidar com a subjetividade em um mundo guiado pela objetividade. Quando se abre esse espaço, não basta coletar informações: é necessário agir a partir delas, e falta a vontade política de colocar a cultura no centro e encarar o tema com seriedade.

O Brasil não precisa apenas de novas leis ou normas, mas de regulamentações eficazes, fiscalização ativa e, sobretudo, lideranças dispostas a enxergar que saúde mental não é custo, e sim investimento estratégico.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 1 dia

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

2

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura
ÔNIBUS

/ 1 dia

Justiça manda subir tarifa de ônibus e pressiona prefeitura

3

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS
Alerta

/ 17 horas

Concessionária alerta para risco de temporal com ventos de até 70 km/h em MS

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6861, sexta-feira (24/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6861, sexta-feira (24/10)

5

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 2 dias

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.