Dificuldades jurídicas e condenação política de Jair Bolsonaro

Por: Rodrigo Augusto Prando, Cientista político e sociólogo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Rodrigo Augusto Prando

Rodrigo Augusto Prando

01/09/2025 - 07h45
A divulgação recente da pesquisa Quaest acerca da percepção dos brasileiros sobre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes nos permite algumas ponderações.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sofreu, por parte dos EUA, a aplicação da Lei Magnitsky, que visa punir indivíduos denunciados por corrupção, que cerceiam liberdades individuais (e atacam os direitos humanos), atuam contra eleições democráticas e com envolvimento em terrorismo. Excetuando o grupo bolsonarista radical, morador de uma bolha valorativa e ideológica, é impossível enquadrar o ministro Moraes em qualquer uma das aplicações da Magnitsky.

Inquirindo os brasileiros, a pesquisa questionou como consideram a sanção americana: 39% acreditam que é justa e 49% acham que foi injusta. O percentual de 10% ultrapassa a margem de erro e, por isso, o cidadão não concorda com a ação de ataque a Moraes e, ainda, ao STF. Contudo, no campo da pergunta sobre um possível impeachment de Moraes, temos: 46% a favor e 43% contra. Dentro da margem de erro – 2 pontos percentuais – há um empate, praticamente, com um país dividido.

Tal percepção tem algumas eventuais hipóteses. O bolsonarismo criou uma narrativa robusta, colocando Moraes como inimigo e isso, no grupo político radicalizado, tem força aglutinadora e poder de mobilização (vide as cenas do 8 de Janeiro de 2023).

Provavelmente, não há, na história, ministro da Suprema Corte brasileira que tenha sido alvo de tanta fake news, pós-verdade, teorias da conspiração, discurso de ódio e ameaças, verbais e físicas (cabe, aqui, rememorar que no julgado em curso no STF, havia plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes). De outro lado, todavia, Moraes e outros tantos ministros têm tido presença na mídia, nas redes sociais, em eventos, palestras e, não raro, atuam distante do requerido comedimento que o cargo reclama, de só se pronunciar nos autos. A pesquisa, em relação a Moraes, “afaga e bate” ao mesmo tempo.

Com relação a Bolsonaro, a história e percepção são diferentes. Para 55% dos entrevistados, a prisão domiciliar em que se encontra é justa e para 39%, injusta. Acerca do plano de golpe, 52% indicam que acreditam que ele sabia e participou da trama e 36% pensam o contrário.

Assim que a pesquisa veio à tona, jornalistas buscaram analisar os dados e chegaram à ideia de que Bolsonaro já está condenado politicamente. O julgamento do ex-presidente apresenta duas dimensões: jurídica e política. 

Juridicamente, os operadores do Direito indicam que sua situação é assaz complicada e com uma provável pena acima de 30 anos pela somatória dos cinco crimes pelos quais é julgado. Já no campo da política, seu julgamento e condenação começaram bem antes. Explico: Bolsonaro foi vitorioso em 2018, derrotado em 2022 (portanto, julgado pelas urnas), considerado inelegível em 2023, e, não menos importante, julgado pelo STF neste ano. Em política, o poder não fica órfão, ou, em outras palavras, o poder não deixa vácuo e isso significa que, impedido de voltar ao poder, Bolsonaro deixa um espaço aberto aos que, dentro de seu grupo político, buscam herdar seu espólio político e eleitoral.

Empiricamente, há sinais robustos do Centrão e de importantes atores políticos se afastando não só de Bolsonaro, mas, também, de sua família. O tarifaço dos EUA e as sanções aos ministros do STF e de Estado trouxeram ganhos políticos para o governo de Lula e mais desgaste ao clã Bolsonaro.
Pesquisas, como a realizada pela Quaest, são interessantes para compreender a percepção do brasileiro sobre temas que estão presentes em suas vidas. Na rodada atual, Bolsonaro sai menor e Moraes fica em um empate. Temos muito jogo pela frente!

Segurança no consumo de milho transgênico

30/08/2025 07h45

Arquivo

Desde os primórdios do cultivo de plantas geneticamente modificadas (GM), há cerca de 30 anos, existe um debate recorrente sobre a segurança de seu cultivo e consumo. Aspectos ambientais e de toxicologia têm sido arguidos, o que exigiu a condução de centenas – quiçá milhares – de estudos científicos sobre o tema.

Em cada país ou bloco de países existe uma legislação de biossegurança, com grande similaridade entre elas, que objetiva proteger o ambiente e os consumidores, no que tange ao cultivo e uso de OGMs. Também existem órgãos específicos que zelam pela correta aplicação das regras e normas estabelecidas em lei.

Podemos citar algumas delas como exemplo: Food Safety Commission (Japão), Food Standards (Austrália e Nova Zelândia), U. S. Food and Drug Administration (EUA), European Food Safety Autority (EU), Health Canada (Canadá) e Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (Brasil). O Codex Alimentarius, operado conjuntamente pela Fao e pela Organização Mundial da Saúde, é o órgão de referência internacional para o tema.

Os testes de segurança requeridos para a liberação de um cultivo GM dependem da legislação de cada país. Esses testes, que são muito exigentes e severos, juntamente com os artigos científicos publicado sobre o tema, têm demonstrado a segurança de cultivo e do consumo de produtos transgênicos.

Curto e longo prazo. Parcela ponderável das avaliações de segurança baseiam-se, predominantemente, em estudos de exposição aguda ou subcrônica em roedores, que servem como modelos considerando impactos na capacidade imunológica, no metabolismo e na expectativa de vida. Pincemos alguns exemplos.

Com respeito à segurança quanto ao consumo, um estudo de alimentação de 90 dias em ratos alimentados com milho GM, contendo genes resistentes a insetos (cry1Ac e cry2Ab), demonstrou não haver qualquer prejuízo à saúde dos animais.

Outra preocupação é com o sistema reprodutivo. Um estudo realizado com milho GM, contendo os genes cry1Ab (resistência a insetos pragas) e epsps (resistência ao herbicida glifosato), demonstrou não haver efeitos adversos no sistema reprodutivo de ratos, até a terceira geração.

Como a maioria dos estudos é realizada em prazos curtos (poucos dias ou meses), permanecia o questionamento sobre os efeitos a longo prazo de consumo de cultivos GM. Em julho deste ano, foi publicado um estudo no conceituado periódico Agricultural and Food Chemistry, de autoria de um grupo de pesquisadores chineses. O estudo teve duração de sete anos, utilizando macacos (macaca fascicularis) como modelos, escolhidos por compartilharem mais de 93% do genoma com humanos, e exibirem grande similaridade de respostas imunes e vias metabólicas.

Nesse estudo controlado, foram avaliadas duas gerações de macacos alimentadas durante sete anos com milho transgênico, considerando as redes de citocinas associadas à inflamação e à tolerância imunológica, além do perfil metabolômico sérico. Os autores concluíram que o consumo prolongado de milho transgênico não leva à modulação imunológica ou a distúrbios metabólicos nos animais testados. Segundo eles, os resultados são relevantes para o aprimoramento de padrões regulatórios e para o direcionamento de políticas públicas sobre sistemas alimentares geneticamente modificados.

Esse estudo complementa as informações já acumuladas por investigações anteriores, o que leva agências respeitadas, como a FDA dos EUA, a citarem textualmente que “[...]alimentos transgênicos são cuidadosamente estudados antes de serem vendidos ao público para garantir que sejam tão seguros quanto os alimentos que consumimos atualmente. Esses estudos mostram que os transgênicos não afetam você de forma diferente dos alimentos não transgênicos”.

Importante frisar que a biossegurança vai além do tema deste artigo (consumo alimentar), considerando outros aspectos, em especial, impactos sobre a biodiversidade e o meio ambiente, que não foram aqui analisados.

O preço da ideologia: impressões de dois governos

30/08/2025 07h30

Arquivo

A notícia mais recente a desestabilizar os mercados foi a tentativa do presidente Donald Trump de demitir a diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, sob acusações de fraude hipotecária. Trata-se de uma ação inusitada, que já provoca forte reação institucional e amplia os temores sobre a independência do Banco Central norte-americano.

A investida, interpretada como uma manobra para influenciar a política monetária ao conquistar maioria no comitê do Fed, gerou efeitos imediatos: o dólar caiu em relação a outras moedas fortes e os juros de longo prazo subiram, refletindo o aumento do prêmio de risco. O episódio reacende uma questão institucional fundamental e, para muitos, já resolvida: qual deve ser o grau de independência de um banco central?

O mundo desenvolvido tem adotado modelos institucionais que conferem aos bancos centrais algum grau de autonomia ou independência. A razão é simples: a experiência histórica mostra que blindar a política monetária contra ciclos eleitorais e contra o voluntarismo político é, até aqui, a melhor forma conhecida de garantir previsibilidade, estabilidade e ancoragem de expectativas. Mas será que Donald Trump desconhece esse dado da realidade ou simplesmente escolhe ignorá-lo?

A resposta não é direta e exige certo grau de inferência. A seguir, três hipóteses que podem ajudar a explicar o comportamento do presidente americano.

Pressão por juros mais baixos em ano eleitoral. Trump deseja estimular a economia com juros reduzidos, impulsionando crédito, consumo e atividade antes das eleições de novembro. Como o Fed resiste a cortes imediatos, ele tenta impor maioria dentro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Foms, em inglês) para forçar a redução das taxas.

Visão personalista do poder executivo. Trump opera com uma lógica autoritária e entende que, como presidente eleito, deve ter controle sobre todos os braços do governo, inclusive os independentes. O problema é que isso fere o princípio da separação entre funções técnicas e políticas, basilar em qualquer república funcional.

Reação ao establishment tecnocrático. Para muitos, o Fed representa um bastião da tecnocracia que resiste à vontade popular e bloqueia projetos de governo. Dentro dessa narrativa, “limpar” a instituição de vozes críticas ou autônomas é visto como um ato de justiça política e não como uma ruptura.

É preciso dizer que essas hipóteses não são mutuamente excludentes. Mas, qualquer que seja o diagnóstico, o remédio proposto por Trump está equivocado. Ao sacrificar instituições americanas no altar do curto prazo, o presidente dos EUA cede à tentação do atalho e o resultado já é conhecido: comprometimento da credibilidade do Fed, desancoragem das expectativas de inflação, alta dos juros de longo prazo e maior volatilidade da moeda americana.

