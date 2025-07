Dívida? Isso o poder público vê depois!

ARTIGOS

Um tema em alta e que, além de questões trabalhistas, afeta também a vida pessoal dos trabalhadores, diz respeito aos jogos de apostas realizados pelo celular na internet, as chamadas bets ou casas de apostas. Dados mostraram que 16% dos brasileiros realizaram apostas nos 30 dias que antecederam a pesquisa, realizada em agosto de 2024, “Panorama Político 2024: Apostas Esportivas, Golpes Digitais e Endividamento”.

“Entre os que apostaram, a maioria gastou até R$ 500. A distribuição da população que apostou é uniforme, exceto em Roraima (17%), Pará (17%), que possuem patamares superiores ao nacional (12%), e o Ceará (8%), que possui o menor índice. O perfil dessas pessoas é predominantemente masculino (62%)”. Ou seja, aproximadamente 34 milhões de brasileiros fizeram apostas nas bets e, muitos deles, comprometendo grandes valores de seus salários.

Além da vida pessoal dos trabalhadores, as relações de trabalho foram muito afetadas, pois muitos empregados passaram a jogar durante o expediente de trabalho, de forma que cresceram as demissões por justa causa no País. Assim, cresceram também as ações trabalhistas com o referido tema de empregados tentando buscar a reversão dessa demissão.

Em recente decisão, a juíza da 2ª Vara do Trabalho de Barueri, processo 1000272-34.2024.5.02.0202, manteve a justa causa aplicada a uma empregada que jogava jogos de azar durante o horário de trabalho. A testemunha confirmou que “a autora por diversas vezes mostrava e convidava para participar dos jogos on-line” e confirmou que o uso de celular era proibido, contudo, havia sido aberta uma exceção para a autora, que havia acabado de retornar de licença-maternidade.

A juíza ponderou que era “importante ressaltar os princípios que devem pautar a utilização da justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, quais sejam: gravidade, atualidade, imediatidade e proporcionalidade entre a falta e a punição”. No caso, a empresa já havia advertido e suspendido a autora antes de aplicar a justa causa. Na defesa, a empresa disse ainda que “essa prática reiterada afetava diretamente seu desempenho e produtividade, além de infringir as normas internas da empresa”.

Como se sabe, a justa causa é a penalidade mais grave aplicada ao trabalhador e está prevista no art. 482 da CLT, e em sua alínea “l” prevê expressamente que constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: “prática constante de jogos de azar”. No caso da referida empregada demitida por justa causa, a empresa enquadrou a dispensa da autora também nas alíneas “a” e “b”, que tratam respectivamente de “a) ato de improbidade” e “b) incontinência de conduta ou mau procedimento”.

Com a aplicação da demissão por justa causa, o empregado perde o direito do recebimento da multa de 40% do FGTS, aviso prévio, 13º salário proporcional e férias proporcionais e ainda não tem direito ao seguro-desemprego.

As apostas on-line têm tomado uma proporção tão grande que, em recente decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao recurso do autor, que requereu expedição de ofícios a sites de apostas on-line para tentar localizar algum patrimônio do executado para satisfazer sua dívida trabalhista (Proc. 1000572-64.2016.5.02.0464), o que demonstra ainda mais como as apostas on-line vêm interferindo na vida dos trabalhadores e está presente também no Direito do Trabalho.

A prática de jogos de azar durante o expediente é um comportamento que pode afetar não apenas a produtividade do trabalhador, mas também a saúde mental e a convivência no ambiente de trabalho. Assim, é importante que o empregador faça treinamentos e capacite seus líderes para conscientizar os empregados sobre a prática de jogos de azar não apenas no ambiente de trabalho, mas também fora dele, pois muitas vezes compromete não só a vida profissional, mas também a vida pessoal dos trabalhadores e suas famílias. Além disso, é importante ter uma política interna que trate claramente sobre o uso de eletrônicos no ambiente de trabalho, acesso a sites proibidos e jogos on-line.

