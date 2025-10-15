Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Do azul pro vermelho em tempo recorde"

Deputado Vitor Hugo (PL-GO) comparando o superavit de Bolsonaro ao déficit de Lula

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

15/10/2025 - 07h00
MDB vira cabo eleitoral de Dantas para o STF

É forte no Palácio do Planalto a pressão do MDB do Senado para emplacar o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), como substituto de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). O partido emplacou Dantas no TCU com ajuda de Renan Calheiros, no governo Dilma Roussef, em 2014. O PT foi um dos derrotados naquela briga pelo TCU, por isso agora faz força para que a escolha de Lula recaia sobre “alguém de confiança”, mais à esquerda.

Fim da lista

Com chances modestas em Minas em 2026, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) está em campanha aberta pela vaga aberta no STF.

Favorito

Petistas afirmam que entre Pacheco e Dantas, Lula prefere mesmo Jorge Messias, o “Bessias”, ministro-chefe da Advocacia-Geral da União.

Veja bem

Para evitar indisposição no Senado, principalmente com o PSD, o MDB até sugere uma troca: Dantas no STF e Pacheco no TCU.

Na chuva

Lula tenta se livrar da pressão de Davi Alcolumbre (União-AP) por Pacheco estimulando sua candidatura ao governo mineiro.

Carga tributária bate recorde e Lula quer mais

Relatório da oposição no Senado observa que o governo tenta “desesperadamente” aumentar a arrecadação, mas não cogita cortar os próprios gastos. Desde 2023, o governo petista e o ministro Fernando “Taxxad” Haddad já empurraram goela abaixo dos brasileiros ao menos 27 aumentos de impostos, fazendo a carga tributária total crescer um ponto percentual em um ano. “Recorde histórico”, lamenta o relatório.

Governo é custo

Entram na conta de Lula 27 reajustes de alíquotas, fim de isenções e medidas que dificultam a obtenção de créditos tributários.

População esfolada

O resultado da taxação de Lula e cia. é que a carga tributária subiu de 31,2% do PIB em 2022 para 32,3% em 2024, atingindo recorde histórico.

Muito mais por vir

A derrota de Lula na MP de “alternativa” ao IOF força o governo a apresentar novo pacote de medidas. Quase tudo aumento, claro.

Rir para não chorar

Viralizou o “tour” de Cleitinho (Rep-MG) pelo apartamento funcional de senador, em Brasília, cujos gastos ele denuncia. Os cinco quartos espantaram um eleitor: “Para que tudo isso? Assessores dormem aí?”. Unidades semelhantes são vendidas por cerca de R$3 milhões.

Plano Taxxad

Há chances de o ministro Fernando Haddad apresentar hoje (15) mais um pacotão de aumento de impostos para compensar a decisão da Câmara de deixar caducar a MP do IOF. Cortar despesas, que é bom...

Cada enxadada...

A oposição na Câmara chama atenção para os gastos do governo Lula (PT) com o seguro-defeso, pago a pescadores, que já disparou 49,4% em comparação a 2024. Foram R$6,3 bilhões nos últimos 12 meses.

Imposto gera dúvida

Dados do Google Brasil apontam que as buscas sobre “o que é o IOF” mais que dobraram no Brasil só entre quinta e sexta da semana passada: 170%. Em relação a 2024, buscas sobre o imposto triplicaram.

Longínquo

Para o deputado Osmar Terra (PL-RS), ministros do STF se distanciaram da democracia e “tornaram-se ‘seres iluminados’ que mesmo sem ter votos, passaram a decidir quase tudo o que era ‘melhor para o País’”.

Faltam votos

Ficou para hoje, se não mudar de última hora, outra vez, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sem ter certeza se vai conseguir fechar as contas no próximo ano, o governo pediu o adiamento no Senado.

Questão de perspectiva

Considerando a margem de erro de 2,4% do Paraná Pesquisas, os números de Geraldo Alckmin (PSB) para o governo de São Paulo (espontâneo) chegam a 4,4%. No copo vazio, Alckmin sai devendo 0,4%.

É o obvio

Levou mais de um mês para a Procuradoria-Geral da República jogar terra no pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) feito por líder petista. A PGR diz o óbvio: o deputado não tem legitimidade para pedir.

Pensando bem...

...na Venezuela, que faz escola, a prisão (com espetáculo) e inelegibilidade de opositores precederam a “vitória” do ditador.

PODER SEM PUDOR

Meu ministro

Ao desembarcar no Recife, certa vez, o saudoso Eduardo Campos, que na época era ministro Ciência e Tecnologia, foi reconhecido e recebido assim por um correligionário e fã: “Este é o meu ministro: chega sem mala e sem cueca!...” Campos nunca soube ao certo se entendeu a saudação.

EDITORIAL

Gás: arrecadação em baixa, salários em alta

Enquanto o governo fala em cortar gastos e enfrenta queda na arrecadação do gás natural, a diretoria da MS Gás aprova aumentos salariais que chegam a 67%

15/10/2025 07h15

Arquivo

Um vídeo de uma sabatina do ex-CEO da Boeing no Senado americano, Dave Calhoun, sendo questionado pelo senador republicano Josh Hawley, fez muito sucesso na internet.

Na época, com a Boeing em dificuldades financeiras, o parlamentar questiona como o diretor-presidente da empresa aeroespacial deu a si mesmo (via Conselho de Administração) um salário anual de US$ 32 milhões – um aumento de 45% – enquanto os funcionários da Companhia, uma das mais tradicionais e tecnológicas do setor, tiveram apenas 1% de reajuste.

O CEO, na ocasião, ficou sem explicação. E é claro que ficaria mesmo, pois o senador afirmou que o problema da Boeing – que atravessa uma crise há anos – era o gestor da Companhia, e não os funcionários, incluindo os engenheiros, os quais o congressista chamou de “os melhores do mundo”.

Esse caso ilustra bem o quão fora da realidade está o universo dos CEOs e a discrepância entre os ganhos deles e a produtividade das empresas. Há uma conta – ainda que moral – que não fecha. O que justifica uma empresa que não demonstra os melhores resultados pagar valores tão vultosos ao topo?

Aqui em Mato Grosso do Sul, nesta edição, trazemos o exemplo da MS Gás. A empresa aprovou, no fim de agosto, um aumento considerável – que chega a 67% para a diretora Cristiane Schmidt – para os diretores da estatal. Um reajuste muito desproporcional ao dos funcionários da empresa, que há 10 anos não têm ganho real nas negociações salariais.

Ainda que se tratasse de uma empresa estritamente privada, essa incoerência ficaria restrita ao universo interno corporis e aos resultados que a empresa apresenta – ou não. A distância entre a base da pirâmide e o topo, ainda que o topo seja altamente especializado, gera distorções de longo prazo.

Estamos, contudo, tratando de uma empresa estatal.

A MS Gás, para contextualizar os que podem não saber, é uma empresa cujo governo de Mato Grosso do Sul é o sócio majoritário, tendo como parceira a Commit Gás. Uma das justificativas para o salário milionário da “CEO” utilizadas internamente pela diretoria foi a de alinhar o salário de seus diretores com os de outras distribuidoras de gás do Brasil.

Mas, e quando se olha para o quintal do governo de Mato Grosso do Sul – o dono da MS Gás? A administração estadual fala em cortar centenas de milhões de reais em despesas até o fim do ano.

Há ainda um agravante contextual: a receita do Estado não cresce, sobretudo por causa da queda abrupta da arrecadação com – pasmem – a importação de gás natural, o principal produto da empresa que dá aumento de 67% à diretoria.

Enquanto isso, os comandantes da companhia parecem viver uma realidade totalmente diferente das finanças públicas de Mato Grosso do Sul. O detalhe, contudo, é que a MS Gás é uma empresa de economia mista, uma estatal. É pública!

ARTIGOS

O pêndulo ideológico no Brasil e no mundo

A esquerda tenta consolidar a retomada do poder, enquanto o centro procura afirmar uma identidade capaz de se contrapor ao cansaço da polarização e o conservadorismo ainda mostra vitalidade

14/10/2025 07h45

Arquivo

A eleição de 2018 marcou um dos momentos mais impactantes da nossa política recente: a ascensão de um discurso conservador que galvanizou milhões de eleitores e rompeu a hegemonia progressista.

Hoje, com aquele protagonista central fora do jogo eleitoral por condenações judiciais, mas ainda exercendo influência, o campo da direita busca novas lideranças para manter seu espaço. Do outro lado, a esquerda tenta consolidar a retomada do poder, enquanto o centro procura afirmar uma identidade capaz de se contrapor ao cansaço da polarização.

O conservadorismo, aqui e lá fora, ainda mostra vitalidade. No Brasil, nomes como Tarcísio de Freitas e Romeu Zema são apontados como herdeiros potenciais. No mundo, Donald Trump, mesmo envolto em processos, segue mobilizando metade da América; Giorgia Meloni, na Itália, e Viktor Orbán, na Hungria, demonstram força de governos de direita com forte apelo cultural e religioso.

A esquerda não ficou para trás. Lula mantém a centralidade do discurso esquerdista no Brasil, cercado de quadros de partidos progressistas. No cenário internacional, Pedro Sánchez (Espanha), Gabriel Boric (Chile) e Gustavo Petro (Colômbia) representam a aposta na redistribuição de renda, na justiça social e em políticas inclusivas. O desafio é manter a chama acesa num contexto de crise econômica e de forte desgaste institucional.

E o centro? Esse continua sendo o espaço mais difícil de ocupar, mas também o mais necessário para a governabilidade. No Brasil, Simone Tebet, Eduardo Leite, Geraldo Alckmin e Marina Silva, entre outros, buscam se firmar.

No exterior, Emmanuel Macron encarna o modelo de centro que resiste à maré de extremismos. O problema é sempre o mesmo: o centro carece de carisma e de uma narrativa mobilizadora, ainda que ganhe força quando a polarização se esgota.

Minha leitura é a de que, no curto prazo, o conservadorismo manterá ligeira vantagem. O medo da insegurança, a pressão inflacionária e o apelo religioso fortalecem a direita. Mas a história mostra que nada é definitivo: crescimento econômico pode devolver fôlego à esquerda; o desgaste da polarização pode abrir espaço ao centro.

E não esqueçamos dos fatores externos. O Brasil é influenciado pela disputa geopolítica entre EUA e China, pelas crises migratórias, pela guerra da informação que se espalha em fake news globais e pelos fluxos de capital que premiam ou punem políticas nacionais. Estamos inseridos num tabuleiro mundial que condiciona escolhas internas.

Historicamente, o conservadorismo predominou, do Império à República Velha e à ditadura militar. A esquerda conquistou protagonismo mais recente, especialmente nos governos petistas.

O centro, discreto, garantiu estabilidade em momentos de transição. A tradição brasileira é a da oscilação, nunca a da permanência absoluta.

O que virá? Creio que o Brasil seguirá como pêndulo: ora mais próximo da direita, ora da esquerda, ora buscando o equilíbrio centrista. Nenhum desses campos está morto; todos disputam corações e mentes. 

O eleitor brasileiro, como a chama de uma vela em noite de apagão, continuará a oscilar, ameaçando apagar-se em meio a ventos contrários, mas resistindo a permanecer aceso.

