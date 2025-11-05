Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Donald Trump e a perigosa escalada nuclear no mundo

Em troca da redução das tarifas impostas a Pequim, Washington busca recuperar espaço na venda de soja e no acesso aos minerais de terras raras do país asiático

Victor Missiato - Professor de história da Mackenzie Tamboré, analista político e doutor em História

Victor Missiato - Professor de história da Mackenzie Tamboré, analista político e doutor em História

05/11/2025 - 07h45
O governo de Donald J. Trump firmou um acordo relevante com a China, voltado à melhoria das relações comerciais entre os dois países.

Em troca da redução das tarifas impostas a Pequim, Washington busca recuperar espaço na venda de soja e no acesso aos minerais de terras raras do país asiático – elementos estratégicos para diversas indústrias de alta tecnologia.

Trata-se de uma negociação crucial para a frágil estabilidade do comércio global, marcada por tensões e dificuldades de consenso entre as grandes potências.

Entretanto, no mesmo dia em que anunciou o entendimento com a China, Trump declarou a intenção de retomar os testes nucleares, prática abandonada desde o fim do século 20.

Diante das incertezas geradas pela guerra entre Ucrânia e Rússia, pelos avanços tecnológicos de Pequim e pelas pesquisas nucleares iranianas, os Estados Unidos preparam-se novamente para a hipótese de uma guerra total no século 21.

Único país a lançar bombas atômicas contra outro, Washington conhece bem os dilemas éticos, políticos e estratégicos que esse tipo de decisão acarreta à complexa arena geopolítica internacional.

O cenário poderia ser amenizado com novos tratados que visassem restringir o uso e os testes de armas nucleares. Contudo, tais iniciativas parecem inviáveis enquanto as três maiores potências militares – Estados Unidos, Rússia e China – mantiverem-se em estado de tensão ou conflito iminente.

Assim, enquanto Moscou se sentir ameaçada pela expansão da Otan e Pequim interpretar o apoio norte-americano a Taiwan como provocação direta, a dissuasão nuclear continuará a ser um pilar estratégico na manutenção do equilíbrio global.

Na pior hipótese, porém, esse mesmo equilíbrio pode se transformar em um gatilho para uma catástrofe de proporções apocalípticas.

A ciência e a prática do feedback: dados, cases e lições

Para que o feedback funcione é preciso de técnica

04/11/2025 07h45

Dar e receber feedbacks é uma das habilidades mais valiosas dentro das organizações, mas também é uma das mais desafiadoras. Quando conduzido de forma clara e construtiva, fortalece a confiança, orienta caminhos de desenvolvimento e gera engajamento.

Não à toa, pesquisas recentes mostram que 97% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho.

Um exemplo emblemático vem da Adobe, que em 2012 abandonou as tradicionais avaliações anuais de desempenho para adotar um modelo mais dinâmico: conversas frequentes chamadas de check-ins.

A mudança surgiu da percepção de que relatórios anuais eram demorados, estressantes e pouco efetivos para promover melhorias imediatas. O resultado foi expressivo: a empresa registrou queda de 30% no turnover voluntário e maior satisfação entre os colaboradores.

Para que o feedback funcione, no entanto, é preciso de técnica. Do lado de quem aplica, clareza e objetividade são fundamentais, sempre baseando a conversa em fatos concretos, evitando julgamentos pessoais e equilibrando críticas construtivas com o reconhecimento genuíno.

Oportunidade também é palavra-chave: quanto mais próximo do acontecimento, maior a chance de o retorno gerar mudanças efetivas.

Já para quem recebe, a postura deve ser de escuta ativa e abertura, transformando a devolutiva em aprendizado e plano de ação, sem reações defensivas imediatas. Colaboradores relatam que, por exemplo, não conseguiam entregar suas demandas a tempo.

As lideranças das empresas, então, resolveram instruí-los com críticas construtivas, o que resultou na melhoria de desempenho dos funcionários, que passaram a render mais.

A arte de aplicar e receber feedbacks vai além de um processo pontual: trata-se de uma prática estratégica que deve fazer parte da cultura organizacional. Quando empresas e profissionais encaram o feedback como um diálogo de aprendizado, o resultado é um ambiente mais colaborativo, transparente e voltado ao crescimento.

Ao mesmo tempo em que líderes desenvolvem suas equipes, os colaboradores assumem protagonismo em sua evolução, gerando benefícios que se refletem no desempenho coletivo e na sustentabilidade dos negócios.

A ciência que move a agenda climática brasileira

A transição energética e a descarbonização encontram na ciência a trilha mais segura para medidas concretas

04/11/2025 07h30

Governos e pesquisadores de todo o mundo se preparam para a COP30, e a escolha de Belém como sede dessa importante conferência demonstra que não há solução para a crise climática sem a Amazônia. Em uma via de mão dupla, não há Amazônia sustentável sem ciência.

A transição energética e a descarbonização encontram na ciência a trilha mais segura para medidas concretas.

Em sua fala histórica na Assembleia Geral da ONU, em setembro, o presidente Lula advertiu que a corrida por minerais críticos, indispensáveis à transição, não pode repetir a lógica predatória que marcou os últimos séculos.

Sua mensagem foi clara: é hora de transformar a urgência climática em ação política real. Como destacou, “será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta”.

Essa convocação ecoa as mensagens urgentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas para a “janela de oportunidade” que se fecha rapidamente.

Nesse cenário, o Balanço Global do Acordo de Paris (GST) ganha relevância central, tendo sido “baseado na equidade e na ciência, unanimemente a referência que informa a cooperação internacional e as partes no aprimoramento de suas ações”, como nos lembra o embaixador André Corrêa do Lago, presidente designado da COP30.

A preparação da COP30 em Belém mostra essa urgência e traduz em prática a advertência presidencial: ciência, política ambiental, diplomacia e infraestrutura devem caminhar juntas, consolidando a imagem do Brasil como país capaz de alinhar conhecimento técnico e liderança política.

O reconhecimento do Brasil como potência climática resulta também de sua sólida capacidade científico-tecnológica.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) articula suas unidades de pesquisas, universidades e empresas, com o CNPq e a Finep apoiando pesquisadores e instituições em um ecossistema único no sul global.

Essa articulação permite ao MCTI elaborar os documentos que são os compromissos oficiais do Brasil para a Convenção do Clima e Acordo de Paris. Suas unidades contribuem com o Inventário Nacional de Emissões, Plano Clima, e outras políticas públicas.

Um desdobramento desse trabalho foi a formulação da meta de redução de 59% a 67% das emissões líquidas até 2035, apresentada pelo Brasil na COP29 – resultado de um esforço interministerial que traduz em números a interseção entre ciência e decisão política.

Paralelamente, os projetos na Amazônia, como LBA, AmazonFACE, Torre ATTO e Esecaflor, tornaram-se referências para o IPCC, revelando como a floresta interage com o clima.

Como complemento, plataformas como Sirene, Sinapse e SiBBr democratizam dados estratégicos, enquanto o Adapta Brasil oferece respostas inovadoras à crise climática.

O investimento federal de R$ 1,5 bilhão em infraestrutura científica – incluindo supercomputador do Inpe, satélites, Torre ATTO, coleções biológicas e 122 projetos contratados na Região Norte – somado a R$ 2,5 bilhões aplicados em projetos de transição energética, comprova o vigor dos compromissos assumidos.

São resultados que dão materialidade à advertência do presidente Lula na ONU: compromisso com o clima exige ciência, tecnologia e justiça social.

Assim, quando todos pisarem no chão da floresta na COP30, o Brasil apresentará ao mundo um modelo concreto de articulação entre ciência, Estado e sociedade. Mais do que anfitrião, será referência técnica e diplomática na construção de soluções para o planeta.

Com a Amazônia no centro da agenda e a ciência como bússola, o Brasil reafirma sua liderança para enfrentar a crise climática – pronto para inspirar e construir, com o mundo, uma resposta à altura do desafio que a ciência e a política nos convocam a enfrentar.

