CLÁUDIO HUMBERTO

"É duro, mas é bom"

Ministro Luís Roberto Barroso, sobre ser presidente do Supremo

Tamires Santana

Tamires Santana

14/08/2025 - 07h30
Governo Lula lança Brasil Soberano no escuro

Têm explicação os sucessivos atrasos no lançamento do “Brasil Soberano”, factoide de Lula (PT), Fernando Haddad & cia: o governo nem mesmo sabe se as sanções tarifárias dos Estados Unidos serão alteradas. A aposta é que ainda vem chumbo grosso por aí, mas ninguém sabe. Havia expectativa de alguma luz na suposta reunião, não confirmada, do ministro da Fazenda com o secretário de Tesouro, Steve Bessent, duro crítico do STF e de Alexandre de Moraes.

Só no protocolo

Na segunda (11), enquanto Geraldo Alckmin mostrava o plano a Lula, a pauta juntou dois desafetos: Haddad e Rui Costa (Casa Civil).

Café frio

A reunião não constava da agenda oficial, mas a coluna soube que não foi muito agradável. A dupla disputa preferência de Lula na sucessão.

Vai dar?

O governo também não sabe se o crédito de R$30 bilhões será suficiente. Na Fazenda, há pânico: não existe esse dinheiro.

Sinal de vida

Sem esperar muita coisa do pacote, que deve mais endividar do que salvar o exportador, a CNI anunciou que vai à Justiça contra o tarifaço.

EUA avaliam Mais Médicos como trabalho escravo

A decisão do Departamento de Estado de cancelar os vistos de petistas que implantaram o “Mais Médicos” atinge, entre outros, Alberto Kleiman, atualmente o coordenador-geral da Cop30. O governo dos Estados Unidos apurou que ele e os demais sancionados inventaram esse programa como forma de fazer o Brasil financiar a ditadura cubana. O Mais Médicos era tão cruel quanto covarde: pagava a cada médico cubano apenas 10% do valor que era repassado à ditadura.

Falta Dilma

Em Brasília, prospera a expectativa de que Dilma Rousseff, cujo governo implantou o Mais Médicos, também está na mira dos EUA.

Indignação antiga

O responsável pela decisão de cancelar vistos de petistas que inventaram o Mais Médicos foi o secretário de Estado Marco Rubio, 

Ele conhece bem

Descendente de cubanos, Marco Rubio sempre se mostrou indignado com o drama da exploração dos médicos pelo consórcio Brasil-Cuba.

Era a vez dele

A confirmação de Edson Fachin como futuro presidente do STF, a ser empossado em setembro, cumpre tradição de revezamento: assume o posto o ministro mais antigo que ainda não o ocupou. 

Espera-se muito de Fachin

Espera-se de Fachin iniciativas para promover a conciliação nacional, após suas declarações recentes em defesa de um STF dentro do seu quadrado, com autocontenção, cancelando decisões de ódio.

Perdeu, mané

A decisão do Departamento de Estado de cancelar os vistos de petistas que implantaram o "Mais Médicos" atinge, entre outros, Alberto Kleiman, atualmente o coordenador-geral da Cop30.

Lula é o problema

Em evento de um bancão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), disse ter a receita para recuperar o problema fiscal e moral do País: “o Brasil não aguenta mais o Lula e nem o PT”.

Sem passar pano

Carlos Portinho (PL-RJ) foi tachado como “incisivo” por Otto Alencar (PSD-BA) ao fazer seu papel na sabatina da indicada de Lula ao STM. O senador quis saber sobre um mestrado declarado e não concluído.

No fundão

Difícil acreditar que Simone Tebet (Planejamento) teve papel decisivo no “Brasil Soberano’, como disse Haddad ao apresentar o pacote. À ministra foi reservado lugar na plateia, e nem era primeira fila.

Monumento à inutilidade

Na cerimônia-factoide de Lula para apresentar o pacote anti-tarifaço, o comentário que corria entre os presentes era o que o chanceler Mauro Vieira fazia no palco. Entrou mudo, saiu calado e nada apresentou.

O cúmulo

Os petistas estão babando por censura, mas o pretexto para regular as redes servirá supostamente apenas para proteger criancinhas, nada tem a ver com censura, jura o deputado Helder Salomão (PT-ES).

Pensando bem...

...para combater tarifa estrangeira, o governo Lula usa a “tarifa” paga pelo pagador de impostos brasileiro.

PODER SEM PUDOR

Nepotismo militante

Certa vez, durante discussão na Câmara sobre emenda proibindo o nepotismo no serviço público, o deputado tucano Zenaldo Coutinho (PA) arrancou gargalhadas ao ilustrar, com uma história, a fome do PT por cargos. Ele contou que um colega deputado, cuja identidade não revelou, procurava alguém para se casar, mas faz uma exigência: deveria ser petista. “Por quê?”, perguntou Coutinho, curioso. A resposta: “Ela já vem empregada no governo federal...”

EDITORIAL

As megafábricas e os megacalotes

É hora de as gigantes da celulose repensarem suas práticas de contratação e fiscalização. Não basta assinar contratos robustos e terceirizar também a responsabilidade

14/08/2025 07h30

Arquivo

Os efeitos colaterais dos grandes investimentos continuam existindo, e não é de hoje que a economia de Mato Grosso do Sul conhece o lado sombrio por trás dos bilionários anúncios de novas plantas industriais. No ano passado, o Correio do Estado revelou em primeira mão que, pelo menos, duas fornecedoras terceirizadas da Suzano, durante a construção da planta de Ribas do Rio Pardo, aplicaram calote milionário em empresas quarteirizadas. A consequência foi devastadora para pequenos e médios prestadores de serviço, que ficaram com o prejuízo, enquanto a engrenagem da obra seguia girando.

Na edição de ontem, novamente com exclusividade, o Correio do Estado trouxe à tona indícios de que um cenário similar pode estar se formando na construção da unidade da Arauco, em Inocência. A história parece se repetir: a mesma lógica, os mesmos riscos, a mesma sensação de que, no rastro da euforia dos grandes empreendimentos, há sempre quem acabe esmagado pelas engrenagens da cadeia de produção.

É verdade que empreendimentos dessa magnitude – com investimentos bilionários e prazos apertados – são suscetíveis a problemas de execução: atrasos, calotes, descumprimento de contratos e conflitos judiciais. Isso, no entanto, não pode ser tratado como algo natural, muito menos inevitável. A normalização desse tipo de prática cria um terreno fértil para a má-fé e mina a confiança no ambiente de negócios.
E onde fica a boa-fé? É impossível ignorar casos como o de uma empresa que recebeu R$ 23 milhões por serviços e, contratualmente, deveria repassar 5% do faturamento a um parceiro. Não o fez. A pergunta que não quer calar é: por quê? Esse silêncio sobre a responsabilidade direta abre espaço para que a impunidade se instale e os erros se repitam.

Na megafábrica anterior, uma empresa de transportes deixou um rastro de dívidas com quarteirizadas. A culpa direta, sim, é da terceirizada inadimplente. Mas os beneficiários indiretos são as próprias gigantes da celulose, que se beneficiam do serviço prestado e, no fim, permanecem blindadas dos prejuízos que terceiros assumem. Não se trata apenas de uma questão legal, mas moral: quem lucra com um serviço não pode se omitir quando há injustiças no caminho.

Tudo que começa certo deve terminar certo. Esse princípio, simples e óbvio, parece ser facilmente esquecido quando a obra é grande demais. Mas quem paga mal, paga duas vezes – seja com a imagem arranhada, seja com a desconfiança crescente dos fornecedores, que passam a evitar negócios arriscados.

É hora de as gigantes da celulose repensarem suas práticas de contratação e fiscalização. Não basta assinar contratos robustos, é necessário monitorar o cumprimento deles e evitar parcerias com empresas conhecidamente desonestas. A prosperidade que esses empreendimentos prometem só será plena se for compartilhada com todos os elos da cadeia produtiva – e isso inclui garantir que cada trabalhador, cada prestador de serviço, receba pelo que fez. Caso contrário, estaremos perpetuando um ciclo em que poucos ganham muito e muitos perdem tudo.

ARTIGOS

Tarifaço dos EUA: um alerta e uma chance de repensar nossas rotas comerciais

A chama da tensão comercial é reacendida e impacta diretamente empresas brasileiras

13/08/2025 07h45

Arquivo

Entrou em vigor a nova medida dos Estados Unidos que impõe uma sobretaxa de 50% sobre quase 4 mil produtos brasileiros. A decisão, anunciada por Donald Trump, impacta diretamente alimentos, produtos de higiene, químicos e industriais, reacendendo uma tensão comercial com consequências práticas para empresas brasileiras que exportam para o mercado norte-americano.

Apesar das exceções previstas, o tarifaço representa um risco real para a competitividade brasileira. Em um primeiro momento, podemos esperar queda no volume exportado, aumento dos preços e impactos diretos nas margens das empresas que dependem desse canal.

Mas a dimensão mais relevante do problema é estratégica: o Brasil segue com um perfil comercial excessivamente concentrado em poucos mercados e sem um plano claro de resposta quando esses mercados se tornam hostis. Não é a primeira vez que o mundo nos dá esse recado, e talvez por isso devêssemos escutar com mais atenção agora.

A medida dos EUA fecha, temporariamente, uma porta. Mas não o mundo. A China, por exemplo, ainda engatinha no consumo de café: são apenas 16 xícaras por pessoa ao ano, contra uma média global de 240. Isso significa que há um oceano de oportunidades inexploradas. O mesmo vale para a carne, a celulose, o papel, os calçados e tudo o que o Brasil sabe plantar, criar e transformar.

A União Europeia, o Japão e até os vizinhos do Mercosul continuam com apetite. E a boa notícia é que, diferentemente do que acontece com os EUA, muitos desses mercados valorizam atributos como sustentabilidade, rastreabilidade e práticas ESG, áreas nas quais as empresas brasileiras têm avançado nos últimos anos.

Mas o tarifaço é, acima de tudo, um sinal para mudar o mapa. Literalmente. Não dá para continuar vendendo somente para os mesmos mercados, por pura inércia. A ideia de “cliente cativo” não existe mais em uma economia global marcada por volatilidade política e rupturas comerciais.

É hora de traçar novas rotas, diversificar destinos, proteger nossas cadeias e ampliar acordos bilaterais. É hora de escolher mercados que pagam bem, que respeitam regras e que querem mais do que apenas preço. E também, claro, manter parte dessa produção aqui dentro, fomentando consumo interno e protegendo o país de choques externos.

A resposta ao tarifaço não está apenas em reagir, mas em evoluir. Evoluir como empresas, como governo, como país exportador.

