"É duro, mas é bom"

Governo Lula lança Brasil Soberano no escuro
Têm explicação os sucessivos atrasos no lançamento do “Brasil Soberano”, factoide de Lula (PT), Fernando Haddad & cia: o governo nem mesmo sabe se as sanções tarifárias dos Estados Unidos serão alteradas. A aposta é que ainda vem chumbo grosso por aí, mas ninguém sabe. Havia expectativa de alguma luz na suposta reunião, não confirmada, do ministro da Fazenda com o secretário de Tesouro, Steve Bessent, duro crítico do STF e de Alexandre de Moraes.
Só no protocolo
Na segunda (11), enquanto Geraldo Alckmin mostrava o plano a Lula, a pauta juntou dois desafetos: Haddad e Rui Costa (Casa Civil).
Café frio
A reunião não constava da agenda oficial, mas a coluna soube que não foi muito agradável. A dupla disputa preferência de Lula na sucessão.
Vai dar?
O governo também não sabe se o crédito de R$30 bilhões será suficiente. Na Fazenda, há pânico: não existe esse dinheiro.
Sinal de vida
Sem esperar muita coisa do pacote, que deve mais endividar do que salvar o exportador, a CNI anunciou que vai à Justiça contra o tarifaço.
EUA avaliam Mais Médicos como trabalho escravo
A decisão do Departamento de Estado de cancelar os vistos de petistas que implantaram o “Mais Médicos” atinge, entre outros, Alberto Kleiman, atualmente o coordenador-geral da Cop30. O governo dos Estados Unidos apurou que ele e os demais sancionados inventaram esse programa como forma de fazer o Brasil financiar a ditadura cubana. O Mais Médicos era tão cruel quanto covarde: pagava a cada médico cubano apenas 10% do valor que era repassado à ditadura.
Falta Dilma
Em Brasília, prospera a expectativa de que Dilma Rousseff, cujo governo implantou o Mais Médicos, também está na mira dos EUA.
Indignação antiga
O responsável pela decisão de cancelar vistos de petistas que inventaram o Mais Médicos foi o secretário de Estado Marco Rubio,
Ele conhece bem
Descendente de cubanos, Marco Rubio sempre se mostrou indignado com o drama da exploração dos médicos pelo consórcio Brasil-Cuba.
Era a vez dele
A confirmação de Edson Fachin como futuro presidente do STF, a ser empossado em setembro, cumpre tradição de revezamento: assume o posto o ministro mais antigo que ainda não o ocupou.
Espera-se muito de Fachin
Espera-se de Fachin iniciativas para promover a conciliação nacional, após suas declarações recentes em defesa de um STF dentro do seu quadrado, com autocontenção, cancelando decisões de ódio.
Perdeu, mané
Lula é o problema
Em evento de um bancão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), disse ter a receita para recuperar o problema fiscal e moral do País: “o Brasil não aguenta mais o Lula e nem o PT”.
Sem passar pano
Carlos Portinho (PL-RJ) foi tachado como “incisivo” por Otto Alencar (PSD-BA) ao fazer seu papel na sabatina da indicada de Lula ao STM. O senador quis saber sobre um mestrado declarado e não concluído.
No fundão
Difícil acreditar que Simone Tebet (Planejamento) teve papel decisivo no “Brasil Soberano’, como disse Haddad ao apresentar o pacote. À ministra foi reservado lugar na plateia, e nem era primeira fila.
Monumento à inutilidade
Na cerimônia-factoide de Lula para apresentar o pacote anti-tarifaço, o comentário que corria entre os presentes era o que o chanceler Mauro Vieira fazia no palco. Entrou mudo, saiu calado e nada apresentou.
O cúmulo
Os petistas estão babando por censura, mas o pretexto para regular as redes servirá supostamente apenas para proteger criancinhas, nada tem a ver com censura, jura o deputado Helder Salomão (PT-ES).
Pensando bem...
...para combater tarifa estrangeira, o governo Lula usa a “tarifa” paga pelo pagador de impostos brasileiro.
PODER SEM PUDOR
Nepotismo militante
Certa vez, durante discussão na Câmara sobre emenda proibindo o nepotismo no serviço público, o deputado tucano Zenaldo Coutinho (PA) arrancou gargalhadas ao ilustrar, com uma história, a fome do PT por cargos. Ele contou que um colega deputado, cuja identidade não revelou, procurava alguém para se casar, mas faz uma exigência: deveria ser petista. “Por quê?”, perguntou Coutinho, curioso. A resposta: “Ela já vem empregada no governo federal...”