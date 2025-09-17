É preciso barrar de vez o crime organizado

O assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, em São Paulo, é um alerta contundente: o Brasil precisa reagir com firmeza ao avanço das organizações criminosas. Não se trata apenas de um episódio isolado, mas de um sintoma claro de que o crime organizado alcançou patamares intoleráveis de poder, influência e ousadia.
Ruy Fontes dedicou sua carreira a investigar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e, por isso, tornou-se alvo de um grupo que já não teme enfrentar o estado. Esse episódio, mais do que uma tragédia pessoal, representa um desafio coletivo à sociedade brasileira.
Não é exagero afirmar que, se não houver reação, o País corre o risco de transformar-se em um narcoestado. O PCC, assim como outras facções, mostra uma capacidade de expansão que extrapola fronteiras, infiltra-se em setores econômicos, coopta agentes públicos e explora as fragilidades institucionais.
O crime não prospera apenas nas periferias e nas cadeias. Ele se estrutura, se financia e se articula dentro de atividades que deveriam ser legítimas e produtivas: investigações recentes revelam sua presença em distribuidoras de combustível, em fintechs, em redes de comércio e até em estabelecimentos como padarias.
Essa infiltração silenciosa mostra que não se trata apenas de combater criminosos armados, mas de desmontar uma engrenagem sofisticada, que usa a economia formal como escudo.
A lição é clara: não bastam operações pontuais nem o enfrentamento das bases dessas facções. O que se impõe é um trabalho sistemático de inteligência, capaz de atingir os níveis mais altos da estrutura criminosa. É preciso mapear rotas financeiras, interceptar fluxos de capital, rastrear operações suspeitas e impedir que os líderes continuem a exercer seu poder mesmo atrás das grades. A tecnologia e a integração entre órgãos de investigação e de controle precisam ser os pilares dessa estratégia.
O caminho mais eficaz contra o crime organizado passa pela transparência e pelo fortalecimento dos mecanismos de controle financeiro. É essencial criar ferramentas que dificultem a lavagem de dinheiro, principal combustível das facções.
O endurecimento da legislação de combate à lavagem de capitais e o monitoramento rigoroso de setores vulneráveis são medidas urgentes. Infelizmente, o Congresso Nacional, que deveria ser protagonista nessa luta, muitas vezes se mostra omisso ou mesmo contrário. Enquanto policiais arriscam a vida, parlamentares preferem blindagens que limitam investigações e dificultam a responsabilização de envolvidos em esquemas ilícitos.
Essa contradição mina os esforços das forças de segurança. Não se combate organizações poderosas apenas com bravura policial, mas com um arcabouço institucional que dificulte o financiamento ilícito. Enquanto uma parte significativa da classe política se recusar a assumir essa responsabilidade, o País permanecerá refém da criminalidade organizada.
O assassinato de Ruy Fontes não pode ser apenas mais uma estatística. É o momento de a sociedade, em seu conjunto, dar um basta. Isso significa cobrar transparência, exigir leis mais rigorosas, apoiar investigações independentes e não tolerar a conivência de agentes públicos com facções. A omissão já cobra um preço altíssimo em vidas, em insegurança e em degradação das instituições.