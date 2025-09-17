Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

É preciso barrar de vez o crime organizado

Não se combate organizações poderosas apenas com bravura policial, mas com um arcabouço institucional que dificulte o financiamento ilícito

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

17/09/2025 - 07h15
O assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, em São Paulo, é um alerta contundente: o Brasil precisa reagir com firmeza ao avanço das organizações criminosas. Não se trata apenas de um episódio isolado, mas de um sintoma claro de que o crime organizado alcançou patamares intoleráveis de poder, influência e ousadia.

Ruy Fontes dedicou sua carreira a investigar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e, por isso, tornou-se alvo de um grupo que já não teme enfrentar o estado. Esse episódio, mais do que uma tragédia pessoal, representa um desafio coletivo à sociedade brasileira.

Não é exagero afirmar que, se não houver reação, o País corre o risco de transformar-se em um narcoestado. O PCC, assim como outras facções, mostra uma capacidade de expansão que extrapola fronteiras, infiltra-se em setores econômicos, coopta agentes públicos e explora as fragilidades institucionais.

O crime não prospera apenas nas periferias e nas cadeias. Ele se estrutura, se financia e se articula dentro de atividades que deveriam ser legítimas e produtivas: investigações recentes revelam sua presença em distribuidoras de combustível, em fintechs, em redes de comércio e até em estabelecimentos como padarias.

Essa infiltração silenciosa mostra que não se trata apenas de combater criminosos armados, mas de desmontar uma engrenagem sofisticada, que usa a economia formal como escudo.

A lição é clara: não bastam operações pontuais nem o enfrentamento das bases dessas facções. O que se impõe é um trabalho sistemático de inteligência, capaz de atingir os níveis mais altos da estrutura criminosa. É preciso mapear rotas financeiras, interceptar fluxos de capital, rastrear operações suspeitas e impedir que os líderes continuem a exercer seu poder mesmo atrás das grades. A tecnologia e a integração entre órgãos de investigação e de controle precisam ser os pilares dessa estratégia.

O caminho mais eficaz contra o crime organizado passa pela transparência e pelo fortalecimento dos mecanismos de controle financeiro. É essencial criar ferramentas que dificultem a lavagem de dinheiro, principal combustível das facções.

O endurecimento da legislação de combate à lavagem de capitais e o monitoramento rigoroso de setores vulneráveis são medidas urgentes. Infelizmente, o Congresso Nacional, que deveria ser protagonista nessa luta, muitas vezes se mostra omisso ou mesmo contrário. Enquanto policiais arriscam a vida, parlamentares preferem blindagens que limitam investigações e dificultam a responsabilização de envolvidos em esquemas ilícitos.

Essa contradição mina os esforços das forças de segurança. Não se combate organizações poderosas apenas com bravura policial, mas com um arcabouço institucional que dificulte o financiamento ilícito. Enquanto uma parte significativa da classe política se recusar a assumir essa responsabilidade, o País permanecerá refém da criminalidade organizada.

O assassinato de Ruy Fontes não pode ser apenas mais uma estatística. É o momento de a sociedade, em seu conjunto, dar um basta. Isso significa cobrar transparência, exigir leis mais rigorosas, apoiar investigações independentes e não tolerar a conivência de agentes públicos com facções. A omissão já cobra um preço altíssimo em vidas, em insegurança e em degradação das instituições.

ARTIGOS

As mãos invisíveis da Justiça

Mãos que movimentam o sistema, organiza autos, atende a cidadãos aflitos do outro lado do balcão; empurra pilhas de processos que se acumulam como montanhas abarrotadas

16/09/2025 07h30

Arquivo

O cenário mais comumente imaginado do Judiciário costuma se resumir a imagens solenes: magistrados togados, tribunais de arquitetura imponente, discursos carregados de formalidade.

Entretanto, por trás desse palco iluminado existem vozes, olhares e mãos que não aparecem nas mídias, embora sustentem o peso de todo o edifício judicial. São as mãos invisíveis da Justiça.

Essas mãos movimentam o sistema, organizando autos, atendendo a cidadãos aflitos do outro lado do balcão; empurrando pilhas de processos que se acumulam como montanhas abarrotadas. São elas que abrem as portas; que orientam os “perdidos”; que explicam o que parece indecifrável. O trabalho é silencioso, muitas vezes repetitivo, quase nunca celebrado, mas absolutamente indispensável.

Em meu dia a dia na Defensoria, vejo de perto como um gesto simples de um servidor pode mudar o rumo de uma vida. Um processo que é colocado em pauta mais cedo; uma certidão expedida com atenção; uma explicação paciente a alguém que mal entende a linguagem processual.

São atitudes que não aparecem divulgadas nos sites oficiais, tampouco nas redes sociais, mas que, para o cidadão comum, representam a diferença entre continuar no labirinto da espera ou finalmente vislumbrar uma saída do fim do túnel.

A invisibilidade dessas mãos é paradoxal. Elas estão em toda parte, mas raramente são lembradas. O brilho das decisões só recai sobre quem assina, como se a engrenagem funcionasse por si só.

No entanto, basta uma greve, uma paralisação ou mesmo a ausência temporária de servidores para que o sistema revele sua fragilidade. É nesse instante que se percebe o quanto a Justiça é feita também (ou talvez, sobretudo), por aqueles que atuam nos bastidores.

Recordo de um processo em que a tensão era imensa: a parte aguardava, sofregamente, por uma decisão sobre medicamento de alto custo. O juiz determinou a intimação imediata, mas foi o servidor, com sua agilidade, quem redigiu, conferiu e expediu a ordem no mesmo dia.

Para a família, não importava quem havia assinado a sentença, mas sim a rapidez com que aquela decisão ganhara vida prática. Ali, o servidor foi tão decisivo quanto o magistrado.

Há também os colaboradores (remunerados ou voluntários), muitas vezes tratados como peças descartáveis, mas que aprendem, auxiliam, organizam, e dão conta de tarefas que, se não realizadas, atrasariam ainda mais o fluxo processual. São mãos fraternas que, em troca de bolsas modestas, ajudam a sustentar a máquina da Justiça, com energia e disposição.

O reconhecimento dessas mãos invisíveis é, no fundo, reconhecimento da humanidade da Justiça, porque por trás dos carimbos, dos sistemas eletrônicos e dos protocolos, existem pessoas, que também enfrentam filas; que pegam ônibus lotados; que vivem seus próprios dramas fora do fórum. 

Ainda assim, encontram forças para, no expediente, serem pontes para que o direito do outro não se perca.

A invisibilidade, porém, não pode ser naturalizada. Quando esquecemos quem realmente sustenta a engrenagem, reforçamos uma lógica injusta: a de que só importa a autoridade visível, enquanto aqueles que constroem o caminho diário permanecem esquecidos. É preciso dar luz, dar voz, dar dignidade também a quem atua nos bastidores.

Por isso, quando recebo auxílio dessas mãos, faço questão de agradecer, pois também colaborou no trâmite, repetidamente: “Eu quem agradeço”.

Pode parecer um gesto pequeno, mas é um reconhecimento mínimo de que ninguém chega a uma decisão sozinho. O jurisdicionado vê no defensor a face mais próxima do direito, mas eu sei, de dentro, que sem essas mãos invisíveis meu trabalho também se perderia no vazio.

As portas do Judiciário não se abrem apenas pelo peso da lei. Elas se movem, diariamente, pelo esforço de quem não aparece. 

E talvez a verdadeira Justiça comece justamente quando lembramos que ela é feita não apenas pelos membros que exercem as funções da Justiça, mas também por cada servidor e colaborador que, em silêncio, garante que a engrenagem continue girando.

Se o Judiciário quer ser visto como instituição de credibilidade, precisa reconhecer com mais clareza a contribuição dessas mãos, porque, afinal, a Justiça é mais humana quanto mais se consegue enxergar (e valorizar) aqueles que a constroem todos os dias, mesmo que longe dos refletores.

E é com esse olhar que sigo meu caminho: reconhecendo que, nós, os profissionais do Direito, não caminhamos sozinhos. 
A Justiça só existe porque há mãos invisíveis que, em silêncio, fazem-nas pulsar.

EDITORIAL

O campo como força que sustenta MS

Se as expectativas se confirmarem, o próximo ano pode representar um ciclo de prosperidade capaz de mitigar os efeitos de um ambiente econômico mais lento no Brasil

16/09/2025 07h15

Arquivo

O Brasil atravessa um período de desaceleração econômica. Não se trata, necessariamente, de uma recessão, mas de um cenário de crescimento mais contido, impactado por fatores externos que afetam cadeias produtivas, investimentos e, sobretudo, a confiança dos agentes econômicos.

Nesse contexto, ganha ainda mais relevância a força do agronegócio. É nele que Mato Grosso do Sul tem encontrado sua principal âncora para garantir vitalidade econômica, geração de renda e arrecadação pública.

No horizonte próximo, se o clima ajudar, o Estado poderá comemorar mais uma safra recorde. A agricultura sul-mato-grossense, consolidada como uma das mais produtivas do País, demonstra uma capacidade impressionante de se reinventar e superar obstáculos.

Mas não basta apenas colher em abundância: é preciso que os mercados também favoreçam, garantindo preços atrativos e demanda firme. Quando as duas pontas se encontram – boa safra e bom mercado –, o resultado é um impulso poderoso para toda a economia estadual.

A movimentação do setor agrícola não se restringe aos produtores rurais. Ela chega às cidades, movimenta o comércio, fortalece a indústria de insumos, aumenta a arrecadação de impostos e cria liquidez em praticamente todos os segmentos da sociedade.

É por isso que o agronegócio pode ser considerado, com justiça, o grande fomentador da economia de Mato Grosso do Sul. Sua contribuição se traduz em recursos que financiam políticas públicas, obras de infraestrutura e investimentos sociais, além de gerar empregos diretos e indiretos no campo e nas áreas urbanas.

É natural, portanto, que haja otimismo em relação à colheita que se aproxima. Se as expectativas se confirmarem, o próximo ano pode representar um ciclo de prosperidade capaz de mitigar os efeitos de um ambiente econômico mais lento no Brasil.

Nesse sentido, o campo tem papel estratégico: sustentar o nível de atividade, reduzir os impactos da desaceleração e garantir que Mato Grosso do Sul continue crescendo acima da média nacional.

Mais do que números, estamos falando de esperança. A cada hectare cultivado, há famílias que dependem dessa produção para sobreviver, há empregos que se mantêm, há cidades inteiras que encontram no agronegócio sua principal fonte de dinamismo. Quando a safra é boa e o mercado responde positivamente, não é apenas o produtor que ganha – é toda a sociedade que sente os efeitos.

Diante desse cenário, a expectativa é clara: que o Estado alcance uma boa produção, que essa produção se converta em renda e que essa renda se espalhe por todos os setores. O ciclo virtuoso do campo pode e deve ser o motor da prosperidade coletiva.

Que a próxima safra traga não apenas recordes em toneladas colhidas, mas também em oportunidades criadas, em renda distribuída e em esperança renovada para todos os sul-mato-grossenses.

Porque, quando o agronegócio prospera, Mato Grosso do Sul inteiro prospera. E quando isso acontece, todos ganham.

