E quando a minha oração não é ouvida?

Em meio a debates acalorados sobre o aumento dos preços dos alimentos, é comum vermos dedos apontados para o agronegócio de forma acusadora. Mas será que essa narrativa reflete a realidade complexa do setor?

Primeiramente, é preciso entender: o agronegócio não é uma organização sem fins lucrativos. É um setor econômico vital, responsável não apenas por alimentar o Brasil, mas também por contribuir significativamente para a alimentação global. Quando falamos em “sustentar o mundo”, não estamos usando uma hipérbole, estamos descrevendo uma realidade econômica e social, mas o setor tem enfrentado alguns desafios nos últimos anos: as mudanças climáticas.

O fenômeno El Niño, que em 2024 causou secas no Norte e no Nordeste e excesso de chuvas no Sul, teve um impacto direto na produção de alimentos e, consequentemente, no aumento dos preços. De acordo com a consultoria LCA, 2,25 pontos porcentuais da inflação de 8,22% da alimentação em domicílio no Brasil em 2024 foram causados diretamente por esse fenômeno climático e a tendência é que esses efeitos persistam neste ano todo.

Temos também questões econômicas envolvidas. Com a valorização do dólar frente ao real, houve um aumento no custo de insumos importados essenciais para produções agrícolas e um aumento de demanda devido à queda do desemprego e ao crescimento do PIB. Esse cenário só evidencia ainda mais que as causas da inflação dos alimentos são variadas e não podem ser atribuídas exclusivamente ao agronegócio.

É crucial que as pessoas compreendam que por trás de cada alimento há uma cadeia de valor complexa, que envolve trabalho duro, investimento constante e gestão de riscos significativos. Para o consumidor urbano, o leite simplesmente “vem da vaca”. Mas a realidade é muito diferente. O mesmo se aplica ao algodão, outro produto frequentemente subestimado e que não é só um item de farmácia, é a base de uma indústria gigantesca que veste o mundo e produz inúmeros itens essenciais para nosso dia a dia.

O agronegócio não é o vilão da inflação, mas sim um setor que luta contra adversidades climáticas, flutuações econômicas e desafios logísticos para continuar produzindo alimentos para o Brasil e para o mundo. Como setor, precisamos ser mais eficazes em comunicar nossa realidade. É necessário que a sociedade urbana entenda os verdadeiros custos e riscos enfrentados pelos produtores. As oscilações climáticas, as pragas, as flutuações do mercado internacional – todos esses fatores impactam diretamente o produtor rural. O preço final de um produto agrícola reflete não apenas o custo de produção, mas também o risco assumido pelo produtor.

Ao mesmo tempo, reconhecemos a necessidade de continuar investindo em tecnologias sustentáveis e práticas que minimizem o impacto ambiental. O agronegócio brasileiro tem o potencial de liderar globalmente a produção sustentável. É hora de superarmos narrativas simplistas e reconhecermos o valor real deste setor. Como costumo dizer, “mais vale um pingo de caneta do que um quilo de memória”. Que este artigo sirva como esse pingo de caneta, registrando e valorizando a realidade complexa e essencial do agronegócio brasileiro.

