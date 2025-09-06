Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ECA Digital: o que muda para redes sociais, jogos e aplicativos no Brasil

Alessandra Calabresi e Marco Antônio Araújo Júnior, advogados

06/09/2025 - 07h30
Aprovado recentemente no Senado Federal, em Brasília-DF, o Projeto de Lei (PL) nº 2.628/2022, o ECA Digital, inaugura uma lógica de proteção “desde a concepção” para serviços digitais acessíveis a crianças e adolescentes no Brasil.

Em termos práticos, plataformas, jogos e aplicativos passam a ter o dever jurídico de incorporar salvaguardas por padrão, como configurações de privacidade mais restritivas, mecanismos de avaliação e mitigação de riscos à saúde e à segurança, classificação de conteúdo por faixa etária, além de redução de funcionalidades que incentivem o uso compulsivo. E, não menos importante: também terão de criar processos mais claros de prevenção à exposição a conteúdos ilícitos ou manifestamente inadequados.

Em suma, trata-se de harmonizar o princípio do melhor interesse do público infantil com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), de modo a tornar a custódia parte do próprio funcionamento do serviço – e não apenas um mero aviso em termos de uso.

O PL também reforça a ideia de que, a supervisão parental, ou seja, por parte da família, precisa estar disponível dentro das próprias plataformas, em formato acessível e efetivo, permitindo aos responsáveis limitar o tempo de uso, ajustar recomendações, desativar recursos sensíveis (como geolocalização) e receber sinais claros sobre quando e como o controle está ativo.

No mesmo eixo, a verificação de idade passa a ser obrigação técnica e procedimental e com o uso de dados estritamente voltado à checagem. E mais: a proposta ainda articula responsabilidades com lojas de aplicativos e sistemas operacionais, para viabilizar a exigência de autorização expressa dos pais ou responsáveis em downloads, quando necessário. A aplicabilidade da nova legislação é factível. Porém, exige coordenação regulatória e técnica. A efetividade dependerá de regulamentação infralegal, que detalhe padrões mínimos de controles parentais, critérios de verificação etária, rotulagem de conteúdo e canais de recurso.

Também será necessária a cooperação entre plataformas, lojas de aplicativos e sistemas operacionais, para que o consentimento familiar e a classificação etária funcionem de ponta a ponta, com direito à governança de dados alinhada à LGPD.

A proposta em tela também prevê medidas graduais – de advertências a sanções mais severas – e mecanismos de transparência, como relatórios periódicos de riscos e de moderação.

Em síntese, o ECA Digital, que, agora, aguarda por sanção presidencial, eleva o patamar de proteção de crianças e de adolescentes no ambiente on-line, ao transformar boas práticas em deveres legais – sem perder de vista a liberdade de expressão e a inovação.

O desafio, daqui em diante, será fazer com que a regulação seja célere, clara e tecnicamente exequível, para que a proteção, por meio dos mecanismos de design, deixe de ser exceção e torne-se regra no ecossistema digital brasileiro.

Principais crimes eleitorais ligados à comunicação

Ana Lopes - Jornalista e Caroline Uehara - Advogada

04/09/2025 07h30

Arquivo

A comunicação política, seja nas ruas ou nas redes sociais, é peça-chave em qualquer eleição. No entanto, quando ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação, pode se transformar em crime eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece normas rígidas para garantir a igualdade entre candidatos e preservar a integridade do processo democrático.

Nos últimos anos, com o avanço das mídias digitais, cresceu o número de infrações ligadas à comunicação. Especialistas apontam que o desconhecimento das regras – ou a escolha consciente de ignorá-las – pode levar candidatos, partidos e eleitores a responderem na Justiça. A seguir, os principais crimes eleitorais relacionados à comunicação.

Propaganda eleitoral antecipada. A campanha só pode começar oficialmente após a data definida pelo calendário eleitoral. Antes disso, candidatos e partidos podem divulgar ideias e participar de debates, mas pedir votos de forma explícita é proibido. Previsto no art. 36 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Pena: multa de R$ 5 mil a R$ 25 mil.

Divulgação de notícias falsas (fake news). A propagação de informações falsas ou manipuladas para prejudicar candidatos ou influenciar o eleitorado é crime. Em 2021, o Código Eleitoral foi atualizado para incluir o artigo 323-A, que pune a divulgação de conteúdos falsos com objetivo eleitoral. Pena: detenção de dois meses a um ano, ou multa.

Boca de urna. A prática de distribuir material de campanha, pedir votos ou influenciar eleitores no dia da votação é considerada crime. Hoje, isso também se aplica a mensagens enviadas em massa via redes sociais ou aplicativos de mensagens durante o dia da eleição. Previsto no art. 39, §5º, da Lei nº 9.504/1997. Pena: detenção de seis meses a um ano, e multa.

Compra de votos. Oferecer ou prometer vantagens – como dinheiro, bens ou serviços – em troca de voto é crime gravíssimo, muitas vezes mascarado de “ajuda” ou “doação”. Previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Pena: até quatro anos de reclusão e multa.

Uso indevido dos meios de comunicação. Rádios, TVs, jornais e até páginas de internet podem ser usados para favorecer candidatos. Porém, o uso indevido ou desigual desses meios, especialmente quando controlados por autoridades, caracteriza crime e abuso de poder. Previsto no art. 45 da Lei nº 9.504/1997.

Sanção: cassação do registro ou diploma, além de multa. 
Impulsionamento irregular de conteúdo na internet. Pagar para promover postagens só é permitido para candidatos, partidos e coligações durante o período eleitoral, e com identificação clara do responsável e do CNPJ. Impulsionamento por pessoas físicas ou sem transparência é ilegal. Previsto na Resolução TSE nº 23.610/2019. Sanção: multa e remoção imediata do conteúdo.

Fiscalização e denúncias. O TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) incentivam denúncias por meio de canais oficiais, como o aplicativo Pardal, que permite enviar provas e informações sobre práticas ilícitas.
Embora muitos candidatos encarem as regras como burocracia, elas são fundamentais para assegurar uma disputa equilibrada. A comunicação política pode ser estratégica desde que se mantenha dentro da legalidade.
Com o crescimento da influência digital, as campanhas estão mais visíveis – e também mais vigiadas. O respeito às regras de comunicação não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso ético com o processo democrático.

O anteprojeto de governo e o esboço de País

Guto Araújo - Publicitário e estrategista de comunicação e marketing político

04/09/2025 07h15

Arquivo

A disputa presidencial de 2026 já se desenha como um dos embates mais desafiadores da história recente. De um lado, a esquerda aposta todas as fichas em Luiz Inácio Lula da Silva, único nome capaz de agregar e sustentar competitividade nacional neste momento. Do outro, a direita apresenta um quadro inverso: sobram candidatos fortes, mas nenhum consenso – um cenário que pode gerar tanto vantagem de visibilidade quanto risco de fragmentação.

Como estrategista de marketing político e tendo participado de várias campanhas no Brasil e na América Latina, entendo que esse contraste entre escassez e abundância de nomes será determinante na definição das estratégias. Enquanto Lula carrega o peso de ser a única alternativa do campo progressista, a direita terá de enfrentar uma disputa interna intensa, na qual governadores com altas taxas de aprovação, como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Junior, testam sua força e capacidade de articulação. A pergunta é: conseguirão os “quatro fantásticos” lograr o objetivo da coalizão conservadora?

Esse quadro cria dilemas distintos. A esquerda concentra forças, mas também se expõe: ao depender exclusivamente de Lula, corre o risco de não ter plano B caso haja desgaste ou queda de desempenho. Já a direita, embora disponha de vários perfis competitivos, precisa construir unidade para não se autossabotar, ou seja, o excesso de opções pode ser tão perigoso quanto a falta delas, porque força o eleitorado a assistir a uma briga interna que fragiliza a narrativa de unidade contra o governo.

Do ponto de vista da comunicação, a diferença se traduz em estratégias opostas. Lula e seu entorno tendem a trabalhar um discurso de estabilidade, legado e liderança unificadora, aproveitando o fato de ser a marca consolidada da esquerda. A direita, em contrapartida, precisa investir em narrativas emocionais, rápidas e contundentes, que diferenciem cada pré-candidato, mas sem romper a possibilidade de convergência em torno de um único nome no momento certo.

A velocidade da comunicação será determinante pois o campo progressista tem mostrado resposta mais lenta e tradicional, enquanto os conservadores exploram melhor formatos curtos e virais, especialmente nas redes sociais. Mas se não houver alinhamento em torno de quem será o protagonista, essa energia se dissipa e pode fortalecer Lula.

Nesse oceano de possibilidades, semana a semana, os fatos vão provocando pequenas marolas que alteram as pesquisas de popularidade de ambos os lados. E nesse exato momento quem surfa a pequena onda é Lula, que demonstra saúde e jovialidade nas breves e midiáticas corridinhas, enquanto os “quatro fantásticos” tentam se esquivar da família Bolsonaro que acidentalmente deixou as cartas na mesa com a face para cima, expondo suas fragilidades internas e, mais uma vez, incutindo a dúvida na percepção de seus eleitores.

Em resumo, o cenário novelesco deixa o eleitorado à mercê das cenas dos próximos capítulos, o anteprojeto de governo parece ser eterno e o projeto, de fato, de um País gigante continua sendo um eterno esboço adormecido em berço esplêndido. E isso não é fantástico.

