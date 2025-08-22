Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Em tempos de polêmicas, a ciência é o melhor caminho para formar pensamento crítico

Na ciência, a verdade é sempre a última verdade

Décio Luiz Gazzoni e Ciro Rosolem - Membros do Conselho Científico Agro Sustentável 

22/08/2025 - 07h30
A sociedade global vive uma era em que debates intensos surgem todos os dias: sobre meio ambiente, saúde, economia, tecnologia ou educação. As redes sociais transformaram qualquer assunto em palco de opiniões rápidas. Porém, nem sempre fundamentadas!

Nesse cenário, a ciência se apresenta como ferramenta indispensável para que a sociedade possa refletir com profundidade e tomar decisões conscientes.

A ciência não é uma imposição de verdades absolutas. Ao contrário, é um processo constante de investigação com métodos adequados, teste, revisão e atualização. Nós, cientistas, sempre afirmamos: Na ciência, a verdade é sempre a última verdade.

É justamente isso que a torna a base mais confiável para validar um pensamento crítico. Ao recorrer a dados oficiais e pesquisas reconhecidas, abrimos espaço para questionar de maneira responsável e nos protegemos das simplificações que frequentemente dominam os debates.

O debate científico não se presta para meras narrativas, opiniões de quem as emite. Isso pertence ao domínio de religiões, ideologias ou política. Todo o cidadão tem o direito inalienável de ter uma opinião, mesmo que discorde do senso comum.

Mas, por razões éticas, antes de aferrar-se a ela, deve buscar sua fundamentação científica devidamente comprovada. Discutir com base em ciência significa esgrimir fatos e números comprováveis, acima de qualquer dúvida razoável, chancelados por equipes de cientistas amplamente reconhecidos, lastreados em artigos publicados em revistas de credibilidade, que passaram pelo escrutínio de pares.

O mero discurso, sem a necessária fundamentação científica, permite a propagação de versões que, via-de-regra, contrariam fatos. Um exemplo claro é o fenômeno das fake news, uma das grandes pragas da sociedade atual.

Notícias falsas se espalham com velocidade, principalmente quando tratam de temas polêmicos e, muitas vezes, moldam percepções coletivas sem qualquer fundamento real – no mais das vezes trata-se exatamente do contrário do que apontam os fatos e números cientificamente fundamentados.

Isso ocorreu com muita intensidade no período da pandemia, movido pelo negacionismo científico. Fato semelhante se repete em discussões sobre meio ambiente, uso de tecnologias e até economia. Quando falta o filtro da ciência, abre-se espaço para a desinformação. Um dos maiores desserviços para com a cidadania.

É natural e saudável que as pessoas tenham opiniões diferentes. Este, aliás, é um dos pilares básicos da ciência e do mundo acadêmico, assim como o ceticismo – só acreditar no que é comprovado além de qualquer dúvida razoável. A própria democracia se fortalece e quando convivemos com pontos de vista diversos.

O problema está no discurso fácil, raso e apaixonado, sem reflexão, evidências e fontes de credibilidade que confiram fundamento para a escolha. Na prática, significa refutar argumentos consistentes, substituindo-os por meras frases de efeito, deteriorando a qualidade do debate público. É a essência das fake news, do negacionismo científico e do princípio basilar que rege o mundo acadêmico.

Isso posto, seja diante de temas ligados ao agronegócio, à educação ou às inovações tecnológicas, a chave é a mesma: precisamos estimular uma sociedade que se aprofunde, que se informe e que use o pensamento crítico como guia. Porque, sem ciência, somos reféns de narrativas. Com ciência, podemos formar convicções próprias, embasadas e responsáveis.

A regra ética e responsável é simples: antes de aderir a qualquer bandeira, busque dados, pesquise, questione, seja cético. Escolher um lado faz parte da vida em sociedade, mas que essa escolha seja resultado de reflexão crítica, de fundamentos irrefutáveis, não de discursos ou slogans. Só assim construiremos um futuro baseado em maturidade, conhecimento e soluções coletivas.

O agro 5.0 já chegou e ele é global

O agro 5.0 é sobre pessoas: no fim das contas, o agro 5.0 não é apenas sobre tecnologia

21/08/2025 08h00

O agronegócio está passando por uma revolução silenciosa – e quem já viajou o mundo visitando fazendas, centros de pesquisas, cooperativas e indústrias do setor sabe: o futuro não está mais no horizonte, ele já chegou. Chama-se agro 5.0 e combina inteligência artificial, big data, robótica e automação para transformar a forma como produzimos alimentos.

Tenho acompanhado de perto esse movimento, tanto no Brasil quanto em países que já avançaram muito nessa direção, como Israel, Holanda e Estados Unidos. Em cada um desses destinos, pude ver de perto tecnologias que, há poucos anos, pareciam ficção científica: drones que identificam pragas antes que elas causem danos, tratores autônomos que operam 24 horas por dia com eficiência milimétrica e sensores que ajustam, em tempo real, a quantidade exata de água e nutrientes que cada planta precisa.

O que mais me impressiona, porém, não são apenas as máquinas ou os algoritmos, mas o espírito empreendedor das pessoas envolvidas. Em todos os lugares, conheci jovens produtores, técnicos e pesquisadores que não têm medo de testar novas ideias, de errar rápido e de aprender com os erros. É esse espírito que move o agro 5.0 – e é justamente isso que me motiva a conectar o Brasil com essas experiências por meio da AgroTravel, agência que criei para proporcionar viagens técnicas que abrem a cabeça de quem vive o agronegócio.

Por que o Brasil não pode ficar para trás: o Brasil tem todas as condições para ser protagonista nesse novo cenário: solo fértil, clima favorável, produtores experientes e, cada vez mais, startups agrícolas (as AgTechs) criando soluções inovadoras. Mas ainda temos desafios claros, como a falta de conectividade no campo e a necessidade de capacitar mais profissionais para lidar com dados e tecnologia.
Quem já teve a oportunidade de visitar fazendas hiperconectadas na Califórnia ou sistemas de irrigação de precisão em Israel sabe o quanto estamos deixando de ganhar em produtividade e sustentabilidade por não adotar essas tecnologias em larga escala.

Viajar para enxergar além: acredito que a maior vantagem de viajar para outros países e conhecer de perto essas experiências é mudar o mindset. Quando um produtor brasileiro vê uma fazenda usando I.A. para prever a colheita com 90% de precisão ou um sistema logístico que reduz perdas em até 30%, ele volta para casa diferente – mais aberto a investir, a buscar parcerias e a pensar o próprio negócio de forma global.
Foi isso que vi acontecer inúmeras vezes nas viagens que organizei para grupos de produtores, executivos e cooperativas. Voltam não apenas com ideias novas, mas com contatos internacionais e, principalmente, com um novo olhar sobre o futuro.

O agro 5.0 é sobre pessoas: no fim das contas, o agro 5.0 não é apenas sobre tecnologia. É sobre pessoas dispostas a fazer diferente. É sobre cooperar, aprender, testar e crescer juntos. É esse espírito que me inspira a continuar conectando o agro brasileiro ao que há de mais inovador no mundo.
O futuro do agro não está mais só no campo. Ele está na capacidade de pensar globalmente, de agir com dados e de inovar com coragem. E quem se antecipar a esse movimento vai liderar a próxima grande revolução do agronegócio.

A urgência na proteção de menores na internet, em todos os sentidos

Por: Wilson Pedroso - Analista político e consultor eleitoral com MBA nas áreas de Gestão e Marketing

21/08/2025 07h30

O youtuber Felipe Fressanim, conhecido como Felca, tornou-se o centro das atenções em todo País após a publicação de um vídeo em que expõe detalhes sobre a divulgação de conteúdos com exploração de imagens de crianças na internet. As denúncias reverberaram e alcançaram milhões de pessoas em menos de 24 horas, chamando a atenção da imprensa, das autoridades de segurança pública e do Judiciário, além de parlamentares e gestores públicos nas diversas esferas.

A mensagem viralizou porque choca e afeta a todos nós. Trouxe, mais uma vez, uma reflexão sobre a necessidade de proteção dos menores de idade na internet. Esse tema já havia sido fortemente debatido em todo o mundo em março deste ano, quando houve o lançamento da minissérie “Adolescência”, da Netflix. A produção de quatro episódios trata do cyberbullying e seus impactos na vida de jovens, abordando ainda questões como a cultura do ódio e a misoginia em ambiente virtual.

Pouco depois do lançamento de “Adolescência”, o Brasil acompanhou com comoção o caso da menina Sarah Raíssa de Castro, de 8 anos, que morreu em Brasília depois de inalar desodorante aerossol. Ela foi influenciada por um “desafio”, prática on-line criminosa que, segundo reportagem publicada à época pela Agência Brasil, já causou 56 mortes nos últimos 10 anos.

Agora Felca coloca o dedo em mais uma ferida e traz à tona o debate sobre a “adultização”, um fenômeno que consiste no estímulo de comportamentos adultos em crianças, muitas vezes com apelo sexual. Conforme o youtuber denunciou, os conteúdos publicados se tornam alvo de redes de pedofilia, que conseguem encontrá-los rapidamente com ações simples de treinamento dos algoritmos.

Todas essas situações apontam para a necessidade de proteção dos menores de idade na internet, que hoje é uma enorme terra sem lei, por onde crianças e adolescentes caminham desacompanhadas de seus responsáveis diariamente. Redes sociais, plataformas de jogos, chats on-line precisam de regramento e mecanismos que garantam a segurança de menores, em todos os sentidos.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente criou diversos mecanismos para proteção dos menores. Porém, a legislação foi implantada em 1990, data em que pouco se falava em internet e termos como cyberbullying e desafio virtual sequer existiam. Os tempos mudaram e exigem avanços legislativos.

As denúncias de Felca fizeram com que, nesta semana, fossem retomados os debates sobre a aprovação do Projeto de Lei nº 2.628, de autoria do senador Alessandro Vieira, que estabelece regras para proteger crianças e adolescentes em ambiente on-line.

A proposta, no entanto, encontra resistência de uma parte dos parlamentares, sob a justificativa de que sua aprovação poderia significar a instauração de censura. Essa preocupação é justa e deve ser observada, mas não pode ser impedimento para a busca de uma solução.
O tema é urgente. Nossas crianças e adolescentes não podem esperar mais.

