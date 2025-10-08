Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Enem: estratégias para ter um bom desempenho e alcançar a aprovação

Rotina de estudos com metas realistas e equilíbrio entre disciplinas aumenta o foco

Leonardo Chucrute - CEO do Zerohum, mentor de empresários, palestrante e autor de livros didáticos

Leonardo Chucrute - CEO do Zerohum, mentor de empresários, palestrante e autor de livros didáticos

08/10/2025 - 07h30
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado em dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro. O Enem é a principal porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil. Por isso, estar preparado faz toda a diferença para ter um bom desempenho no dia da prova.

Faltando poucos dias, mais importante do que estudar intensamente, é preciso adotar estratégias inteligentes e cuidar do bem-estar. Para isso, planejamento é essencial.

Organizar uma rotina de estudos com metas realistas e equilíbrio entre disciplinas aumenta o foco. Na reta final não adianta se sobrecarregar estudando exageradamente, isso só vai aumentar a ansiedade.

O ambiente em que se está estudando faz toda a diferença. Prefira um lugar tranquilo, iluminado, sem distrações e organizado. Intercale áreas diferentes, exatas e humanas, e não fuja das disciplinas em que tem mais dificuldade.

Resolva provas anteriores, pois elas ajudam a administrar o tempo, entender o estilo das questões e identificar pontos que exigem mais estudo. Faça pelo menos uma redação por semana. Esse treino constante desenvolve a escrita, amplia o repertório e familiariza o aluno com os critérios de correção.

Use técnicas de aprendizado eficazes e que facilitem a memorização do conteúdo. Faça o fichamento, resumindo conteúdos em tópicos curtos e palavras-chave. Flashcards são cartões com perguntas e respostas rápidas que servem também para estudo em grupo. Os mapas mentais organizam os conteúdos de forma visual, conectando conceitos.

Lembre-se que a saúde e o bem-estar são aliados para alcançar a aprovação. Esteja atento à sua saúde física e mental. Tenha sono de qualidade, faça pausas inteligentes e estratégicas entre os estudos, alimente-se bem e faça exercícios físicos para manter a mente ativa.

Chegue cedo para evitar estresse com horários, leve água e lanches leves, como castanhas, barrinhas e frutas secas, leia as questões com calma e gerencie bem o tempo, sem se prender a uma questão.

Além dessas dicas, acho válido falar sobre a importância do pensamento positivo. Mais do que técnica, a confiança é decisiva. Visualize-se aprovado, foque no presente e encare o Enem como uma oportunidade de transformação e realização.

O Enem exige disciplina, equilíbrio e motivação. Eu sei que não é só um exame, pois é uma chance de abrir portas para novas possibilidades. Porém, com estratégia, organização, disciplina e confiança você pode conquistar o que deseja: a tão sonhada vaga no Ensino Superior.

Trump em busca de sua "paz perpétua"

Presidente dos EUA tenta reescrever a história da paz por meio de outros contornos, enquadramentos, materiais e sentidos

07/10/2025 07h45

Em meio aos explosivos acontecimentos da Revolução Francesa, o filósofo Immanuel Kant escrevia um trabalho que buscava, em sua ideia universal de razão, os caminhos para alcançar uma nova ordem mundial.

Os sentidos dessas propostas, presentes em sua obra “À Paz Perpétua” (1795), lançariam as bases para a constituição da Organização das Nações Unidas (ONU). Para Kant, “a razão [...] condena absolutamente a guerra como procedimento de direito e torna, ao contrário, o estado de paz um dever imediato, que, porém, não pode ser instituído ou assegurado sem um contrato dos povos entre si”.

Exatos 230 anos depois, o presidente dos EUA, Donald J. Trump, tenta reescrever a história da paz por meio de outros contornos, enquadramentos, materiais e sentidos. Longe de ser um discípulo de Kant, Trump compartilha da ideia de que uma nova racionalidade deve compor as relações internacionais, em que o jogo de forças se deve ao poder de pressão comercial que cada país pode oferecer.

Ao contrário de Kant, Trump viu nascer uma potência mundial que não realizou nenhum projeto imperialista-militar para alcançar seus objetivos: a China.

Desse modo, em sintonia com seu primeiro mandato, Trump deseja ampliar e ratificar de vez os chamados Acordos de Abraão, firmados em 2020.

Tais resoluções visavam à normalização das relações diplomáticas entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, com a perspectiva de um avanço futuro entre Israel e Arábia Saudita, principal país árabe da região.

A ideia central é diminuir a influência chinesa em diversos lugares do planeta. No entanto, em 7 de outubro de 2023, um grande ataque do Hamas suspendeu esses possíveis avanços.

De lá para cá, foram quase dois anos de muitas mortes e da destruição quase completa da infraestrutura de Gaza. O que resta do Hamas é, sobretudo, sua defesa do extermínio de Israel e a manutenção de alguns reféns.

Por outro lado, Israel vem sendo amplamente criticado pela comunidade internacional, sendo pressionado, inclusive, pelo cancelamento da venda de armas por parte de países da União Europeia.

Diante de tamanhos desafios, Donald Trump não poderá dispor da longa duração para restabelecer uma paz que insiste em não se concretizar, em razão de movimentos nacionalistas frágeis que redefiniram fronteiras sem levar em consideração o tempo histórico.

Assim, ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e em negociações com diversos países árabes, Trump propôs um importante acordo para se tentar, mais uma vez, uma paz duradoura na região.

A proposta norte-americana, com 20 pontos, inclui a libertação de reféns em até 72 horas, o desarmamento e a desmobilização do Hamas, o fim da ofensiva militar israelense em Gaza, a proibição de anexação do território, a entrada imediata de ajuda humanitária e a libertação de centenas de palestinos detidos.

Israel manteria um perímetro de segurança, enquanto reféns e prisioneiros seriam trocados em etapas para viabilizar o acordo.

Caso consiga estabelecer pontes para uma nova relação geopolítica no Oriente Médio, o presidente dos EUA terá conquistado seu principal legado internacional.

Resta saber se, dentro de Israel ou da Palestina, extremistas não tentarão novamente criar uma política de terror e fazer retroceder as negociações, como já ocorreu no passado.

Seja pela razão, pela tolerância religiosa ou por interesses comerciais, a expectativa é de que o Oriente Médio encontre sua paz.

Agronegócio de MS e recuperação judicial: lições práticas para produtores rurais

Recuperação judicial não significa o encerramento das atividades, conforme a lei o objetivo é viabilizar a superação da crise e, sobretudo, preservar a empresa e a fonte produtora

07/10/2025 07h30

O agronegócio de Mato Grosso do Sul, historicamente associado à resiliência e à força produtiva, opera em um ambiente de constantes desafios, que vão da volatilidade do mercado de commodities às intempéries climáticas.

Diante de cenários de crise econômico-financeira, tem se consolidado a compreensão de que a recuperação judicial (RJ) é um instrumento legal eficiente para a reestruturação e a manutenção da atividade no campo.

O aumento nos pedidos de recuperação judicial reflete não apenas a pressão dos ciclos econômicos, mas também a maior segurança jurídica trazida pela Lei nº 14.112/2020.

Essa legislação, ao consolidar o direito do produtor rural, inclusive pessoa física, de buscar a RJ, transformou a ferramenta em um caminho legítimo para o soerguimento dos negócios em momentos de dificuldade.

Ao contrário do que muitos pensam, a recuperação judicial não significa o encerramento das atividades. Seu objetivo, conforme a lei, é viabilizar a superação da crise e, sobretudo, preservar a empresa e a fonte produtora, mantendo os empregos e cumprindo sua função social.

Para o produtor rural, a RJ proporciona um crucial período de blindagem, que é a suspensão temporária de ações e execuções de dívidas.

Isso concede o fôlego necessário para que o devedor, munido de um plano de recuperação judicial bem estruturado, possa reorganizar o passivo, negociando com credores condições de pagamento que sejam sustentáveis no longo prazo, proteger o patrimônio de medidas expropriatórias e assegurar a capacidade de obtenção de crédito para o custeio das próximas safras, indispensável para a retomada do crescimento.

O aumento na busca pela RJ é contextualizado por fatores macroeconômicos que têm “drenado” os recursos dos produtores. São eles: os juros elevados, o custo dos insumos, muitos deles atrelados ao dólar, e a restrição de crédito que gera o aumento no custo das operações de empréstimo realizadas pelos produtores.

Esses ventos contrários exigem que o produtor, diante da impossibilidade de honrar seus compromissos, visualize na recuperação judicial um meio eficiente e legal para garantir a liquidez e solidez do seu negócio.

O sucesso no agronegócio nos dias de hoje exige, além da excelência produtiva, uma gestão empresarial e jurídica proativa.

Por isso, diante dos primeiros sinais de crise financeira, a orientação de advogados especializados em Direito do Agronegócio e Recuperação Judicial é fundamental.

O conhecimento técnico garante que o processo seja conduzido para, de fato, salvar o patrimônio e a atividade empresarial construída ao longo dos anos.

