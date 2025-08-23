Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Entre a segurança e as armadilhas

Radares em vias públicas, ruas, avenidas ou rodovias, quando bem aplicados, representam segurança, quando usados de forma abusiva, viram injustiça

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

23/08/2025 - 07h15
O anúncio de que mais de 30 radares devem ser religados nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul reacende uma discussão antiga e sempre polêmica. Os equipamentos, desligados nos últimos meses por conta de contenção de despesas do governo federal, voltarão a funcionar em diferentes trechos do Estado.]

A medida divide opiniões: há quem veja nesses instrumentos um recurso eficaz para salvar vidas e há quem os encare apenas como mecanismo de arrecadação.

É importante reconhecer que, em se tratando de trânsito, não existe solução simples. As estradas brasileiras ainda estão entre as mais letais do mundo, e parte dessa tragédia tem relação direta com o excesso de velocidade. Nesse cenário, os radares já se mostraram úteis.

Estudos comparativos entre períodos com e sem fiscalização eletrônica indicam queda significativa nos índices de acidentes quando os equipamentos estão ativos. Eles fazem o motorista respeitar o limite, reduzem manobras perigosas e, consequentemente, ajudam a preservar vidas.

Mas, como em tudo na vida, o equilíbrio precisa prevalecer. Radares não podem ser utilizados em excesso nem de forma distorcida. Quando bem localizados, cumprem sua função pedagógica e de controle. Quando mal posicionados, transformam-se em verdadeiras armadilhas.

E, infelizmente, não faltam exemplos no País de equipamentos escondidos em pontos de ultrapassagem, em trechos mal sinalizados ou em áreas sem qualquer justificativa plausível de risco. Nesses casos, a fiscalização perde credibilidade e reforça a sensação de que a prioridade não é a segurança, mas a arrecadação.

É por isso que o tema deve ser tratado com seriedade e transparência. A população precisa ter a certeza de que cada radar está ali por uma razão clara: evitar acidentes, preservar vidas e organizar o fluxo de veículos. Qualquer outro uso deve ser combatido e denunciado.

Radares não são armadilhas, mas ferramentas de política pública. Se utilizados de forma maliciosa, agridem a cidadania e transformam um instrumento legítimo em símbolo de desconfiança.

Outro ponto essencial é a destinação dos recursos arrecadados. É urgente que os governos estaduais e federal e as administrações municipais ampliem os mecanismos de transparência sobre o uso do dinheiro das multas. O cidadão tem direito de saber quanto foi arrecadado e, principalmente, em que foi investido.

Vale lembrar também que a função educativa da multa não pode ser esquecida. A punição por si só não basta. É preciso que o motorista compreenda o porquê da penalidade, perceba o risco de sua conduta e mude de comportamento.

Esse processo exige campanhas de conscientização, presença efetiva das autoridades e uma política integrada que vá além da mera emissão de boletos.

A reativação dos radares, portanto, deve ser vista como oportunidade de debate. Sim, eles são necessários e salvam vidas. Mas também é fundamental que sejam utilizados com critério, acompanhados de transparência e respaldados por políticas públicas claras.

O trânsito brasileiro já cobra um preço altíssimo em vidas perdidas. Não podemos permitir que a desorganização, o improviso ou o interesse arrecadatório desvirtuem um instrumento que deveria estar a serviço da sociedade.

Radares, quando bem aplicados, representam segurança, quando usados de forma abusiva, viram injustiça. Cabe às autoridades garantir que prevaleça sempre o primeiro caminho.

ARTIGO

O potencial transformador das juventudes brasileiras

Há um logo caminho a ser percorrido, que passa pela oferta de oportunidades a esta parcela da população

22/08/2025 07h45

Arquivo

Historicamente, a taxa de desemprego da população jovem no Brasil é bastante alta. Problemas como a falta de experiência e a baixa qualificação contribuem para esses índices.

Mas um estudo divulgado recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego trouxe boas notícias em relação a essa questão. A taxa de desemprego entre os jovens caiu de 25,2% para 14,3%. Além disso, a taxa de informalidade passou de 48% para 44%.

A redução no número de jovens de 18 a 24 anos que não estudam nem trabalham representa um avanço importante. Mas ainda há um logo caminho a ser percorrido, que passa pela oferta de oportunidades a esta parcela da população.

E, nesse sentido, é necessário identificar as potencialidades dessa juventude e contextualizá-la nesse novo mercado de trabalho, que traz novos desafios a essas gerações.

É urgente pensar em estratégias que possibilitem aos jovens alçar novos voos. Mas temos de ir além da capacitação técnica demandada pelas vagas de emprego. É preciso um olhar para as habilidades desses jovens, as competências diferenciadas que trazem essas novas gerações, fruto de sua afinidade com as novas tecnologias.

Precisamos pensar o jovem como um potencial para a inovação e o futuro. Abrir espaço para que eles possam criar novas trajetórias profissionais.

Há cerca de quatro anos, o Sesc deu início ao Projeto Laboratório Sesc de Artes, Mídias, Tecnologias e Juventudes – LabMais, uma plataforma educativa e cultural em formato de laboratório artístico com foco no trabalho com as juventudes.

O objetivo é desenvolver o potencial dos participantes, sob a ótica da economia da cultura. A partir de tecnologias de experimentação, comunicação e socialização, eles criam conteúdos nas mais diversas linguagens, como podcasts, filmes e ensaios fotográficos, produtos comuns às suas gerações.

Esse é um trabalho realizado em consonância com o Estatuto da Juventude, que aponta a inserção de jovens no mundo do trabalho como prioridade. Atualmente, o projeto é desenvolvido em 17 estados, estando presente em todas as regiões do País.

No início de setembro, parte deles estará reunido na cidade gaúcha de Caxias do Sul para a realização do Festival LabMais. O evento foi construído com a participação dos alunos e traz para o debate a participação, colaboração e inserção das juventudes na cadeia produtiva da cultura, como agentes criativos e transformadores de seus territórios.

O apoio dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, por meio do Sesc, garante que iniciativas como essa avancem e se multipliquem, ampliando oportunidades e conectando essa nova geração a diferentes campos de atuação.

Reconhecer o potencial e criar condições para que ele se desenvolva é fundamental para ampliar a participação dos jovens para sua inclusão e produtividade. O País só tem a ganhar com a energia, a criatividade e a capacidade de renovação dessa força de trabalho.

ARTIGO

Em tempos de polêmicas, a ciência é o melhor caminho para formar pensamento crítico

Na ciência, a verdade é sempre a última verdade

22/08/2025 07h30

Arquivo

A sociedade global vive uma era em que debates intensos surgem todos os dias: sobre meio ambiente, saúde, economia, tecnologia ou educação. As redes sociais transformaram qualquer assunto em palco de opiniões rápidas. Porém, nem sempre fundamentadas!

Nesse cenário, a ciência se apresenta como ferramenta indispensável para que a sociedade possa refletir com profundidade e tomar decisões conscientes.

A ciência não é uma imposição de verdades absolutas. Ao contrário, é um processo constante de investigação com métodos adequados, teste, revisão e atualização. Nós, cientistas, sempre afirmamos: Na ciência, a verdade é sempre a última verdade.

É justamente isso que a torna a base mais confiável para validar um pensamento crítico. Ao recorrer a dados oficiais e pesquisas reconhecidas, abrimos espaço para questionar de maneira responsável e nos protegemos das simplificações que frequentemente dominam os debates.

O debate científico não se presta para meras narrativas, opiniões de quem as emite. Isso pertence ao domínio de religiões, ideologias ou política. Todo o cidadão tem o direito inalienável de ter uma opinião, mesmo que discorde do senso comum.

Mas, por razões éticas, antes de aferrar-se a ela, deve buscar sua fundamentação científica devidamente comprovada. Discutir com base em ciência significa esgrimir fatos e números comprováveis, acima de qualquer dúvida razoável, chancelados por equipes de cientistas amplamente reconhecidos, lastreados em artigos publicados em revistas de credibilidade, que passaram pelo escrutínio de pares.

O mero discurso, sem a necessária fundamentação científica, permite a propagação de versões que, via-de-regra, contrariam fatos. Um exemplo claro é o fenômeno das fake news, uma das grandes pragas da sociedade atual.

Notícias falsas se espalham com velocidade, principalmente quando tratam de temas polêmicos e, muitas vezes, moldam percepções coletivas sem qualquer fundamento real – no mais das vezes trata-se exatamente do contrário do que apontam os fatos e números cientificamente fundamentados.

Isso ocorreu com muita intensidade no período da pandemia, movido pelo negacionismo científico. Fato semelhante se repete em discussões sobre meio ambiente, uso de tecnologias e até economia. Quando falta o filtro da ciência, abre-se espaço para a desinformação. Um dos maiores desserviços para com a cidadania.

É natural e saudável que as pessoas tenham opiniões diferentes. Este, aliás, é um dos pilares básicos da ciência e do mundo acadêmico, assim como o ceticismo – só acreditar no que é comprovado além de qualquer dúvida razoável. A própria democracia se fortalece e quando convivemos com pontos de vista diversos.

O problema está no discurso fácil, raso e apaixonado, sem reflexão, evidências e fontes de credibilidade que confiram fundamento para a escolha. Na prática, significa refutar argumentos consistentes, substituindo-os por meras frases de efeito, deteriorando a qualidade do debate público. É a essência das fake news, do negacionismo científico e do princípio basilar que rege o mundo acadêmico.

Isso posto, seja diante de temas ligados ao agronegócio, à educação ou às inovações tecnológicas, a chave é a mesma: precisamos estimular uma sociedade que se aprofunde, que se informe e que use o pensamento crítico como guia. Porque, sem ciência, somos reféns de narrativas. Com ciência, podemos formar convicções próprias, embasadas e responsáveis.

A regra ética e responsável é simples: antes de aderir a qualquer bandeira, busque dados, pesquise, questione, seja cético. Escolher um lado faz parte da vida em sociedade, mas que essa escolha seja resultado de reflexão crítica, de fundamentos irrefutáveis, não de discursos ou slogans. Só assim construiremos um futuro baseado em maturidade, conhecimento e soluções coletivas.

