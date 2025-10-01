Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Eu amo aprender a aprender

A sala de aula deve caminhar para esse rumo. Ensinar o aluno a aprender. Melhor ainda, a gostar de aprender

Neca Chaves Bumlai - Educadora há 27 anos e mestre em Ciência da Informação pela UNB

01/10/2025 - 07h30
Durante muito tempo eu acreditei que ensinar era apenas transmitir conhecimento. Para nós da educação isso era uma verdade. Você também deve ter sentido isso, “estudo muito, mas não aprendendo”. Vejo isso ainda hoje. O problema não é falta de inteligência ou dedicação.

O problema é que ainda estamos aprendendo a aprender. Voltei meu olhar para esse tema novamente quando li o que o CEO do Google’s DeepMind e vencedor do Prêmio Nobel de 2024, Demis Hassabis disse que a rápida mudança tecnológica exige uma nova abordagem para o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades.

Ele ainda afirmou que a habilidade mais importante para a próxima geração será “aprender a aprender”. Eu concordo com Demis e acrescento, que essa habilidade vale já para esta geração. Para nós.

Mas como fazer isso, Neca? Primeiro, eu creio firmemente que a sala de aula deve caminhar para esse rumo. Ensinar o aluno a aprender. Melhor ainda, a gostar de aprender.

Para isso os professores devem ser “mediadores do conhecimento, designers de experiências de aprendizagem, mentores de desenvolvimento pessoal e facilitadores de projetos. Isso exige investimentos maciços em formação inicial e continuada”, cintando os mestres professores Pedro Chaves e Ronaldo Mota. 

Para nós, no dia a dia, fora do ambiente acadêmico, penso em algumas estratégias. A primeira delas é conhecer seu estilo de aprendizagem, o básico mesmo: alguns precisam desenhar, outros preferem explicar em voz alta. Então, como você aprende melhor? A resposta orienta toda a estratégia.

Outra possibilidade é usar o que chamamos de perguntas poderosas. Explico, em vez de perguntar “O que eu tenho que decorar?” refaça o questionamento com outras indagações: por que isso é importante? Como posso usar isso na vida real? Com que isso se conecta?

O conhecimento deve ter aplicabilidade. O cérebro não guarda informações isoladas, ele cria redes. A Metacognição, pensar sobre como você pensa, ajuda na conexão de conteúdos, ideias, soluções. E o processo pode e deve ser coletivo, a aprendizagem em grupo fortalece o aprendizado.

Cada pessoa tem um potencial único de como aprender. Nosso papel como educadores é ajudar neste caminho. Instituições de ensino atuais devem buscar se aprimorar almejando esse final. Ensinar os nossos estudantes a amarem aprender a aprender.

Carlo Acutis: um santo para a geração digital

Símbolo de uma santidade jovem, acessível e profundamente conectada com os tempos atuais

30/09/2025 07h45

Canonizado pela Igreja Católica, Carlo Acutis se tornou símbolo de uma santidade jovem, acessível e profundamente conectada com os tempos atuais, testemunhando que para a fé não há limites temporais quando há conexões reais.

Apaixonado pela eucaristia e pela tecnologia, Carlo dedicou tempo e dom para evangelizar por meio da virtualidade, propiciando encontros com o sagrado e incentivando jovens a despertarem para o transcendente.

Deu-nos sinais de que a fé pode habitar, também, os espaços virtuais, transformando o mundo dos algoritmos em território profícuo e contínuo de missão.

Seu testemunho inspira uma geração que valoriza a conexão, e a auxilia a se conectar com a essencialidade da vida. Com espírito jovial, nos deixou como legado de que é possível unir espiritualidade e inovação, e, sobretudo, que nossos talentos podem ser colocados a serviço do bem e das relações mais profundas com Deus.

A tecnologia, virou instrumento e Carlo a consagrou, tornando-a uma ponte para evangelizar diferentes territórios.

Em nossas escolas, especialmente nos Colégios Maristas, o exemplo de Carlo ressoa como chamado à missão educativa: formar jovens que transformem o seu tempo e utilizem seus dons com propósito, ética e fé.

A educação Marista promove uma espiritualidade conectada com a realidade, que dialoga com os desafios contemporâneos e reconhece no protagonismo dos estudantes uma oportunidade de serviço, transformação e, a exemplo de Carlo, um caminho para a santidade.

Uma geração digital conclama novas formas de fazer para as necessidades atuais de um mundo acelerado e que insiste na escuta. Carlo, por conseguinte, ouviu o grito do seu tempo e nos transmitiu, por sua santidade e talento, um legado jovem que olhou para os seus.

Acutis é um santo que fala de humanidade jovem. Que sua trajetória continue iluminando e inspirando nossas escolas a formarem corações conectados com Deus, e mentes abertas ao mundo, capazes de transformarem a cultura digital em espaço de encontro, esperança e aprendizado.

A saúde mental no ambiente de trabalho e o Setembro Amarelo

Uma realidade cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras que veem suas vidas serem engolidas pelo trabalho

30/09/2025 07h30

Milhões de brasileiros enfrentam jornadas exaustivas, pressões excessivas e vínculos cada vez mais frágeis. Os dados recentes confirmam a gravidade da situação. Levantamento feito pela VR, que reúne informações de quase 30 mil empresas e 1,2 milhão de trabalhadores, mostra que os afastamentos por transtornos de saúde mental cresceram 143% entre janeiro e julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Foram 4.819 casos, o que equivale a uma média mensal de 688 afastamentos, contra 283 em 2024. Entre os jovens da geração Z, a ansiedade é a principal causa, enquanto a depressão predomina nas gerações anteriores.

Esse fenômeno não é isolado. Ele reflete uma realidade cotidiana de trabalhadores e trabalhadoras que veem suas vidas serem engolidas pelo trabalho. Antes mesmo do expediente começar, o celular já vibra com mensagens de chefia.

O tempo para lazer e convivência desaparece. As metas se tornam inalcançáveis e o clima de desconfiança corrói a cooperação. As consequências são crises de identidade, transtornos como ansiedade e depressão, esgotamento e estresse crônico.

Em 2024, mais de 472 mil brasileiros precisaram se afastar de seus postos por problemas de saúde mental, segundo o Ministério da Previdência Social.

E o Setembro Amarelo, campanha voltada à prevenção do suicídio e à valorização da vida, não pode ser compreendido sem levar em conta o ambiente de trabalho. A precarização das relações de trabalho é um dos elementos centrais dessa crise.

Jornadas intensas, contratações fraudulentas (pejotização e uberização), salários insuficientes, insegurança e vínculos frágeis fazem parte de uma lógica que privilegia a redução de custos em detrimento da saúde. O trabalho, que deveria ser fonte de identidade e sustento, torna-se causa de sofrimento e adoecimento.

Importante destacar que, diante desse cenário preocupante, o Direito do Trabalho vem incorporando respostas importantes. No fim de 2023, a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho passou a incluir ansiedade, burnout, depressão e até tentativa de suicídio.

Na prática, o reconhecimento assegura que o trabalhador afastado por mais de 15 dias em razão dessas condições tenha direito a estabilidade no emprego por 12 meses após o retorno, conforme previsto na Lei 8.213/1991.

Além disso, a Norma Regulamentadora nº 1, atualizada este ano, exige que empresas passem a identificar e a prevenir riscos psicossociais em seus programas de gerenciamento de riscos, como já fazem com riscos físicos, químicos e biológicos. Trata-se de um avanço jurídico, que obriga empregadores a enfrentar fatores subjetivos, como assédio moral, excesso de pressão e ausência de reconhecimento.

A Justiça do Trabalho também tem sido palco desse debate. Após o Supremo Tribunal Federal derrubar, em 2021, a regra da reforma trabalhista que impunha custas até a trabalhadores de baixa renda que perdiam ações, houve uma retomada no número de processos.

A judicialização, sobretudo no setor de serviços, revela não apenas maior acesso à Justiça, mas também a dificuldade das empresas em adotar práticas preventivas. Muitas ainda preferem lidar com o problema apenas quando ele explode em forma de litígio.

A urgência é evidente. Se o trabalho está se tornando causa de afastamento, o problema não pode ser resolvido apenas com psicoterapia ou medicação, mas com melhores condições laborais. Reduzir jornadas, combater práticas abusivas e garantir segurança e propósito são medidas indispensáveis.

Campanhas como o Setembro Amarelo e o Abril Verde cumprem um papel relevante ao iluminar o debate, mas é no dia a dia das empresas, na fiscalização do Estado e nas decisões do Judiciário que se definirá se o trabalho será fonte de vida ou de adoecimento.

O desafio jurídico e social é reconstruir um mundo do trabalho que valorize a saúde mental como um direito fundamental. Mais do que uma questão de compliance ou de reputação, trata-se de uma exigência legal, ética e humana.

