Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

EUA na Venezuela: poder, petróleo e controle

Trump afirmou agir em nome da paz, da democracia e da segurança do povo venezuelano, evocando uma retórica humanitária, contudo, o discurso não se limitou a esse diagnóstico

José Benedito Caparros Junior - Mestre em Educação e Novas Tecnologias

José Benedito Caparros Junior - Mestre em Educação e Novas Tecnologias

08/01/2026 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na madrugada de sábado, os Estados Unidos lançaram uma operação militar sem precedentes na Venezuela, com ataques que provocaram explosões em Caracas e em outras cidades do país, culminando na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa.

O episódio marca uma inflexão profunda na política externa norte-americana para a América Latina e recoloca na agenda regional uma lógica que muitos acreditavam estar superada.

Em pronunciamento realizado no mesmo dia, direto de sua residência, o presidente Donald Trump justificou a ação militar como parte de uma suposta luta contra o narcoterrorismo e o tráfico internacional de drogas, que, segundo ele, afetariam diretamente a saúde e a segurança pública em solo estadunidense.

No mesmo discurso, Trump afirmou ainda agir em nome da paz, da democracia e da segurança do povo venezuelano, evocando uma retórica humanitária, frequentemente utilizada para legitimar intervenções externas.

É inegável que o governo Maduro sustenta uma democracia frágil, esvaziada e essencialmente formal, marcada por questionamentos recorrentes quanto à transparência e à legitimidade de seus processos políticos.

As últimas eleições presidenciais foram amplamente contestadas, com denúncias de práticas institucionais destinadas a restringir o exercício do voto livre por parcelas significativas da população.

Soma-se a isso o fato de que cerca de oito milhões de venezuelanos vivem hoje em situação de exílio, sobretudo em países vizinhos, o que evidencia a profundidade da crise política, econômica e social enfrentada pelo país.

Contudo, o discurso de Trump não se limitou a esse diagnóstico. Três pontos específicos chamaram atenção e acenderam sinais de alerta. O primeiro foi a menção direta ao petróleo venezuelano, tratado como ativo estratégico.

O segundo, a referência à necessidade de administração externa da Venezuela, sugerindo uma tutela política temporária.

O terceiro, a alegação de que María Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz, não seria uma liderança por não ser respeitada na cena política venezuelana, argumento apresentado como elemento adicional para justificar a permanência norte-americana na condução do país.

Quando analisados em conjunto, esses pontos revelam uma narrativa que vai além da retórica de combate ao narcotráfico ou de defesa da democracia. Eles apontam para uma tentativa de legitimar o controle político e econômico sobre um Estado soberano, utilizando fragilidades internas reais como justificativa para uma intervenção de amplo alcance.

O posicionamento de Trump e de sua equipe foi claro em diversos momentos do pronunciamento: “Não se mexe com os Estados Unidos”, ainda que sem direcionar explicitamente a quem essa advertência se destinava. Apesar disso, o efeito colateral imediato é evidente.

A ação coloca em xeque os projetos de integração latino-americana e levanta a hipótese de uma estratégia deliberada de desagregação regional, com o possível objetivo de manter os países do continente sob a zona de influência norte-americana e afastá-los de parcerias estratégicas com atores como China e Rússia.

Nesse jogo de xadrez geopolítico, o Brasil será inevitavelmente chamado a se posicionar de modo mais ativo.

Mais do que notas emitidas em meios de comunicações oficiais, o governo brasileiro deverá refletir cuidadosamente sobre os impactos de curto e médio prazo dessa nova dinâmica, equilibrando princípios de soberania, interesses econômicos, estabilidade regional e relações estratégicas com os Estados Unidos.

A forma como o País conduzirá esse posicionamento poderá definir nossa política externa imediata e nosso papel na redefinição do equilíbrio político da América Latina nos próximos anos.

Neste cenário, o mais recomendável é adotar uma abordagem de realismo político. Isso significa reconhecer que o sistema internacional é essencialmente anárquico e que a manutenção do poder e da segurança deve sempre priorizar o interesse nacional.

Em outras palavras, parte-se do princípio de que as relações entre Estados são marcadas pela desconfiança, pela instabilidade e por uma cooperação que é sempre limitada pela busca de vantagens próprias.

ARTIGOS

Medalhas que inspiram o futuro da ciência

Competições reuniram mais de 1,8 milhão de estudantes de escolas públicas, privadas e rurais de todo o Brasil, com mais de 116 mil medalhas, celebrando o esforço e a dedicação de jovens apaixonados por ciência, tecnologia e inovação

07/01/2026 07h45

Compartilhar

Continue Lendo...

Quando a teoria ganha o céu de maneira prática, o interesse genuíno dos estudantes aumenta. Áreas que antes não atraíam jovens passam a ganhar espaço. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) é prova disso, mostrando que as olimpíadas científicas podem ser empolgantes, acessíveis e transformadoras.

As olimpíadas do conhecimento vêm se consolidando como uma ferramenta essencial de incentivo à educação e à descoberta de talentos no País. A OBA e a Olimpíada Brasileira de Foguetes (Obafog) se destacam por unir aprendizado prático, curiosidade científica e inclusão.

Em 2025, as competições reuniram mais de 1,8 milhão de estudantes de escolas públicas, privadas e rurais de todo o Brasil. Foram distribuídas mais de 116 mil medalhas, celebrando o esforço e a dedicação de jovens apaixonados por ciência, tecnologia e inovação.

Além de testar conhecimentos e reconhecer o esforço dos participantes por meio das medalhas, olimpíadas científicas como a OBA e a Obafog também abrem portas para o ensino superior. Universidades como USP, Unicamp, Unesp, Unifei, Facens, UFMS e outras oferecem vagas e bolsas para medalhistas, estimulando a continuidade da formação científica no País.

A OBA avalia conhecimentos de astronomia e astronáutica e serve como porta de entrada para quem deseja representar o Brasil em competições internacionais, como a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (Ioaa) e a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (Olaa).

A Obafog, por sua vez, desafia os estudantes a construir e lançar foguetes, aplicando conceitos de física, química, engenharia e astronomia de forma prática e divertida. Os foguetes podem ser feitos de garrafa PET, papel, canudo ou até propelente sólido, dependendo do nível da competição.

Os melhores classificados na Obafog, dos níveis três a seis, são convidados para a Jornada de Foguetes, realizada em Barra do Piraí (RJ). O evento reúne oficinas práticas, palestras com especialistas, observação do céu noturno e lançamentos de foguetes.

Outro ponto de destaque é o protagonismo feminino nas competições. A participação crescente das meninas demonstra que o espaço da mulher na ciência é cada vez maior e mais brilhante.

Elas refletem um movimento de engajamento e empoderamento feminino nas áreas científicas, comprovando que criatividade, rigor e determinação são ingredientes universais para o sucesso.

Fica claro que as olimpíadas científicas contribuem significativamente para a popularização da ciência no Brasil, com baixo custo e alto engajamento.

Na OBA e na Obafog, cada foguete lançado e cada olhar curioso para o céu representam uma trajetória que começa na imaginação e pode terminar em um laboratório, em uma universidade ou até em uma missão espacial. Valorize e apoie as olimpíadas científicas.

ARTIGOS

EUA x Venezuela: os limites entre o direito à guerra e o combate ao crime organizado

Atacar líderes estrangeiros sob a alegação de combate a cartéis transnacionais, sem consentimento do Estado, viola os princípios em tela, uma vez que mistura objetivos criminais com ação militar

07/01/2026 07h30

Compartilhar

Continue Lendo...

O combate ao crime organizado transnacional é, sem dúvida, prioridade mundial. Cartéis de drogas, redes de tráfico e facções impõem violência, geram instabilidade e causam sofrimento à sociedade.

No entanto, quando governos decidem enfrentar tais redes por meio de operações militares deflagradas em outros Estados, esbarramos, flagrantemente, em fronteiras jurídicas delineadas ao longo de décadas de luta e de intensos debates internacionais.

O recente ataque dos Estados Unidos à Venezuela, com a captura de seu presidente, Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido da Venezuela), e de sua esposa, Cilia Flores, sob a justificativa de conter o narcotráfico, evidencia os riscos latentes em se misturar crime organizado com o uso (imperialista) de força militar.

Neste contexto, é essencial recordar os princípios do direito à guerra, especialmente no que tange à distinção entre jus ad bellum (direito de recorrer ao confronto armado) e jus in bello (normas de condução das hostilidades).

O artigo 2 (4) da Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece que nenhum Estado pode usar de força contra a integridade territorial ou a soberania de outro país, exceto em legítima defesa ou com a autorização do conselho de segurança da entidade intergovernamental.

No plano do jus in bello, normas como o Protocolo Adicional às Convenções de Genebra, de 1977, determinam que, mesmo em operações militares, devem ser respeitados os princípios de proporcionalidade, de distinção e de necessidade de intervenção das forças armadas.

Isso significa que civis não podem ser alvo, danos excessivos devem ser evitados e qualquer operação precisa ter propósito legítimo institucional – jamais ser balizado por interesse privado ou estritamente político ou ideológico.

Atacar líderes estrangeiros sob a alegação de combate a cartéis transnacionais, sem consentimento do Estado, viola os princípios em tela, uma vez que mistura objetivos criminais com ação militar.

Além do mais, o perigo se intensifica quando se considera a possibilidade de expansão de tais medidas para outras nações da América Latina, vulgarizando-se, assim, as invasões territoriais, o sequestro de chefes de Estado e a apropriação de riquezas.

Como, então, enfrentar o crime organizado, sem violar normas do Direito Internacional e regramentos humanitários? A resposta está na cooperação e na inteligência.

Países podem trabalhar juntos, trocar informações, apoiar investigações e prender criminosos, lançando mão de seus próprios sistemas legais. Sanções econômicas, bloqueios de recursos utilizados por facções e acordos de extradição se mostram, também, eficazes.

Fortalecer tribunais, capacitar agentes e garantir que as leis sejam aplicadas de forma justa são, ao meu ver, medidas mais seguras e duradouras, do que ocupar outra nação – podendo abrir, inclusive, precedente perigoso quanto à autonomia e à independência das federações.

Em paralelo, atacar a corrupção, proteger instituições e criar oportunidades sociais e econômicas reduzem o espaço para que cartéis e gangues prosperem. Educação, emprego e programas de prevenção são igualmente importantes quanto ações de repressão.

A solução, portanto, penso, está no equilíbrio: agir nas barras da Justiça, com cooperação e planejamento, respeitando tratados internacionais, em vez de se recorrer à força unilateral.

Insisto: ignorar limites coloca em risco a segurança de um país, os direitos humanos e a própria credibilidade de qualquer administração que se proponha a combater o crime de forma legítima – independentemente de sua localização geográfica e se o governo é de direita ou de esquerda, democrata ou socialista.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA
NOVA DATA

/ 2 dias

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA

2

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo

3

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS
sinal de alerta

/ 22 horas

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6920, terça-feira (06/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6920, terça-feira (06/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?