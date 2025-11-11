Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

EDITORIAL

Eventos climáticos extremos, o que fazer?

Devastação causada por tornado revela vulnerabilidade das cidades e a necessidade de investir em estrutura, tecnologia e na Defesa Civil

Da Redação

Da Redação

11/11/2025 - 07h15
A tragédia que atingiu o Paraná no fim de semana, quando um tornado devastou praticamente uma cidade inteira, deixa lições que precisam ser encaradas com seriedade pelos gestores públicos de todo o País. Não se trata de um fenômeno isolado ou imprevisível ao ponto de não merecer planejamento.

Pelo contrário: os eventos climáticos extremos deixaram de ser exceção e se tornaram parte da rotina das últimas décadas. Tempestades severas, ondas de calor, enchentes e vendavais passaram a compor um cenário permanente de risco, exigindo de estados e municípios ações preventivas mais sólidas, contínuas e estruturadas.

A primeira lição é clara: falta muito para que o Brasil, e em especial regiões interioranas, tenha estruturas mínimas de resistência para enfrentar tempestades severas. Ainda há um grande número de casas, prédios públicos e edificações comerciais que não têm padrões construtivos adequados para suportar ventos intensos.

Essa fragilidade estrutural potencializa o impacto de fenômenos como o tornado que atingiu o Paraná, transformando episódios graves em tragédias irreversíveis. É um trabalho de longo prazo, sem dúvida, mas precisa ser iniciado e mantido de forma planejada.

Reforço de telhados, regulamentação mais rígida para novas construções e orientação técnica às famílias de baixa renda são passos urgentes.

A segunda lição diz respeito ao monitoramento climático. Estados e prefeituras precisam investir mais em tecnologia, ampliar suas redes de estações meteorológicas e qualificar equipes responsáveis pelos alertas e pela análise de dados.

O Brasil ainda tem enormes vazios de informação, especialmente em municípios pequenos, que dependem exclusivamente de estações distantes ou de dados defasados. O ideal é que cada cidade tenha ao menos uma estação climatológica própria, e aquelas com perímetros urbanos maiores, mais de uma.

Informação confiável e em tempo real é a base de qualquer política eficaz de prevenção.

O terceiro ponto é justamente transformar dados em ação. Não basta monitorar, é preciso aprimorar os protocolos de alerta e resposta.

Estados e prefeituras devem investir em sistemas mais ágeis de envio de mensagens, em treinamento de equipes da Defesa Civil e em campanhas permanentes de conscientização, para que a população saiba como agir quando um alerta for emitido.

É um ciclo que envolve tecnologia, capacitação e comunicação – três pilares que ainda não estão plenamente consolidados no Brasil.

Os eventos climáticos extremos vieram para ficar, e isso já não é novidade. A década atual tem sido marcada por sucessivas ocorrências semelhantes, de Norte a Sul do País. As mudanças climáticas intensificam tempestades e tornam mais frequentes situações que antes eram consideradas exceções.

Ignorar esse contexto é abrir espaço para que novas tragédias ocorram, principalmente em cidades médias e pequenas, onde a vulnerabilidade é maior.

Para Mato Grosso do Sul, o alerta é ainda mais urgente. O Estado está na rota de tornados e de tempestades severas, especialmente nos meses de transição entre estações. Embora fenômenos assim ainda sejam relativamente raros, o risco existe e tende a aumentar.

Todo cuidado é pouco – e todo planejamento é necessário. O que ocorreu no Paraná poderia ter acontecido em qualquer outra região do sul de MS.

Por isso, a tragédia paranaense deve servir como um marco. Se quisermos evitar que cenas semelhantes se repitam, será preciso investir de forma permanente em estrutura, tecnologia e prevenção. 

ARTIGOS

STF e a rota terminal do caso Bolsonaro

Ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino reafirmaram não apenas a robustez da condenação, mas também o entendimento de que a Corte Superior encerrou a fase de controvérsias jurídicas relevantes

10/11/2025 07h45

O julgamento dos embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo da chamada “trama golpista” no Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou uma inflexão definitiva na trajetória do caso.

Ao rejeitarem o recurso, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino reafirmaram não apenas a robustez da condenação, mas também o entendimento de que a Corte Superior encerrou a fase de controvérsias jurídicas relevantes. O processo entrou, agora, em seu estágio terminal.

Moraes, relator da ação, qualificou os recursos como “meras insurgências” contra o resultado do julgamento e destacou que todos os pontos levantados pela defesa (omissões, contradições e erros na dosimetria da pena) já haviam sido amplamente examinados.

O voto reitera a narrativa construída desde o início da ação penal: a de que Bolsonaro não foi um coadjuvante, mas o centro de gravidade de uma organização criminosa que tentou abalar as bases do Estado Democrático de Direito.

O relator insistiu na ideia de liderança consciente e dolosa. O ex-presidente, segundo ele, teve ciência do plano de monitoramento e neutralização de autoridades e participou ativamente da difusão de mentiras sobre o sistema eletrônico de votação, pavimentando o terreno para a ruptura institucional.

Flávio Dino acompanhou integralmente essa posição, reforçando a mensagem de coesão interna da Primeira Turma, algo que, no contexto político e jurídico, tem peso simbólico relevante.

O julgamento também reafirma a legitimidade da dosimetria aplicada: 27 anos e 3 meses de reclusão. Moraes destacou que a pena foi fixada dentro dos parâmetros legais e agravada pelas circunstâncias judiciais “amplamente desfavoráveis” ao réu.

A resposta implícita à estratégia defensiva é clara: o STF não pretende reabrir discussões de mérito travestidas de embargos técnicos. O precedente é importante, porque tende a limitar o uso abusivo de recursos como forma de protelar o trânsito em julgado de condenações.

No campo institucional, o Supremo demonstra um duplo movimento. De um lado, preserva sua autoridade como corte constitucional capaz de julgar crimes contra a democracia, sem ceder à pressão política.

De outro, sinaliza que não pretende transformar o processo penal do ex-presidente em um interminável ciclo de recursos e manobras processuais. Esse equilíbrio entre rigor técnico e autocontenção política tem sido um dos desafios centrais do Tribunal desde os ataques de 8 de janeiro de 2023.

O futuro imediato de Jair Bolsonaro no STF, portanto, está delimitado. Salvo algum movimento improvável, como a apresentação de embargos infringentes em cenário sem divergência de votos, a Primeira Turma deve concluir o julgamento dos recursos até o fim do ano.

A partir daí, o ministro Alexandre de Moraes decidirá sobre o início da execução da pena, que pode ocorrer ainda neste ano.

Resta saber sob que condições o ex-presidente cumprirá a sentença. Bolsonaro está atualmente em prisão domiciliar por outro processo, e o Tribunal deverá definir se ele permanecerá nessa condição, será transferido para a Papuda, para uma unidade militar ou para dependências da Polícia Federal.

Com o placar praticamente formado e o ambiente institucional amadurecido desde os episódios de ruptura, o STF chega ao ponto de não retorno.

A Corte Superior não apenas julga um ex-presidente, mas também fixa as fronteiras da impunidade política no Brasil democrático. A era Bolsonaro, ao menos nos tribunais superiores, aproxima-se de seu desfecho. E o desfecho, ao que tudo indica, não será de absolvição.

ARTIGOS

O Projeto de Lei nº 226/2024 e as possíveis mudanças para decretação da prisão preventiva

De relatoria do ex-senador Flávio Dino, hoje ministro do STF, teve seu texto aprovado bicameralmente, e encaminhado recentemente para a sanção presidencial

10/11/2025 07h30

A Constituição Federal de 1988 considera as prisões cautelares (antes de uma condenação) como exceções a qualquer cidadão e, por isso, seus requisitos são herméticos para sua decretação.

Infelizmente, essa excepcionalidade se transformou em uma criação jurisprudencial de situações que não estavam previstas em lei, como, por exemplo, um problema seriíssimo que vivemos em um país de dimensão continental, em que se aventa o argumento de risco de fuga pelo fato de a pessoa investigada viver em região de fronteira, para se somar aos outros motivos de lei, a fim de decretar a prisão preventiva; como se isso fosse mais um argumento para a decretação de prisão preventiva de pessoas que vivem na fronteira seca e que respondem a um processo criminal, o que é um verdadeiro absurdo.

Entre as criações jurisprudenciais que, por décadas, decretam a prisões preventivas de pessoas, sem que houvesse previsão legal, é a situação de periculosidade do agente por receio de reiteração criminosa, pelo fato de a pessoa responder a outros inquéritos ou ações penais, que sequer foram julgadas, em verdadeira afronta ao princípio constitucional de inocência, que é um princípio permanente no nosso Estado Democrático de Direito, colocando em tabula rasa a liberdade, que é a regra.

O Projeto de Lei nº 226/2024, de relatoria do ex-senador Flávio Dino, hoje ministro do STF, teve seu texto aprovado bicameralmente, e encaminhado recentemente para a sanção presidencial, visa acrescentar como requisitos para a decretação da prisão preventiva quatro situações de periculosidade do agente para análise do Poder Judiciário que já eram construções jurisprudenciais:

(1) modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa;

(2) a participação em organização criminosa;

(3) a natureza, quantidade e variedade de drogas, armas ou munições apreendidas;

(4) o fundado receito de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

O que sempre foi motivo da advocacia se insurgir contra a ilegalidade das prisões, ao que parece, terá um novo capítulo de enfrentamento para se discutir a constitucionalidade, pois teve parecer favorável do senador Sergio Moro, que rejeitou as alterações propostas pela Câmara dos Deputados e, ainda, acatou a sugestão apresentada pelo procurador-geral da República, para deixar claro que os critérios são alternativos, e não cumulativos, ou seja, basta a presença de um dos requisitos para justificar a prisão preventiva, mas que o projeto de lei, como forma de “abrandar” a situação, prevê que a periculosidade deve ser concreta, e não de forma abstrata, a fim de não possibilitar ao julgador que hipoteticamente considere a periculosidade para a decretação da prisão preventiva.

A maior justificativa do projeto de lei é o excesso de soltura nas audiências de custódia, porém, nada se fala a respeito de política criminal, superlotação de presídios, condições precárias para tratamentos de saúde de presos, insuficiência de agentes penitenciários, falta de estrutura física e pessoal para receber os presos provisórios, sem contar que a ponderação da magistratura ao decidir pela prisão preventiva o que era motivo para muitos julgadores ponderarem no momento de decidir um pedido de prisão preventiva, em razão da grande quantidade de processos nas varas criminais, o projeto de lei piora o problema do Judiciário com relação ao excesso de prazo para julgamento de processos de réus presos.

O alargamento dos motivos para a decretação das prisões preventivas é enxugar gelo. Não é decretando prisão preventiva que vai se resolver o problema da criminalidade, mesmo porque o crime já aconteceu. Diminuir a criminalidade significa aparelhar os sistemas de inteligência das polícias para evitar que o crime aconteça e não superlotar presídios, permanecendo num ciclo vicioso.

